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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели

3 395 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 мая 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"26 мая 2021 в Украине зафиксированы 3 395 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 154 ребенка и 73 медработника.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 02 госпитализированы - 1 778 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 02 летальных случаев - 208;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 02 выздоровели - 14 987 человек;

За сутки протестировано:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 05 методом ПЦР - 30 724 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 05 методом ИФА - 13 108 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 05 экспресс-тестами - 28 156 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Индийский штамм коронавируса официально выявлен в 53 странах, - ВОЗ

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 08 заболели - 2 189 858 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 08 выздоровели - 1 990 051 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 08 летальных случаев - 49 893;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 08 проведено ПЦР-тестов - 10 076 621.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели 12
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Топ комментарии
+4
А спочатку ЗЕбарига продав маски в Іспанію. Ай маладєс!
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26.05.2021 08:38
+4
В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4023
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26.05.2021 08:47
+3
Зеботы пишут в темах про Порошенко, когда товарищь майор дайот команду, по этому в рядовых новостях минимальная активность
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26.05.2021 08:48
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200-400 трупів ? Фігня ! Баби нарожають !
В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали - Цензор.НЕТ 8106
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26.05.2021 08:30 Ответить
А спочатку ЗЕбарига продав маски в Іспанію. Ай маладєс!
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26.05.2021 08:38 Ответить
Самое смищное, что концентраторы и швл ЗЕ отправил в Индию, потому что их покупал Порошенко В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали - Цензор.НЕТ 8718
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26.05.2021 08:53 Ответить
трэшак...сначала не покупать швл, а потом начинать продавать то что есть силами волонтеров и меценатов)
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26.05.2021 12:38 Ответить
Ляшко красава сразу с козырей зашел, даже г-н кРадуцкий до такого не додумался.
Зеля ставит лайк из Буковеля, чуваки!)))
В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали - Цензор.НЕТ 6787
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26.05.2021 08:42 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4023
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26.05.2021 08:47 Ответить
Это с учетом занижений или без?
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26.05.2021 08:30 Ответить
В декабре, насколько я помню, делали по 70 тысяч тестов в день, теперь по 30. Пожалуй, чтобы оценить силу эпидемии, надежнее ориентироваться на смерти и госпитализации в день. В самое тяжелое время и того, и другого вроде как было вдвое больше...
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26.05.2021 11:11 Ответить
Не правда. Пік пандемії. 03.04.21. Виявлено 20341 хворого, померло 396 людей. Сьогодні виявлено 3395 хворих, померло 208 людей. Тобто захворюваність впала в 5,5 разів, а смертність лише в 2 рази.
Або це інша хвороба, або хворі просто перестали тестуватися.
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26.05.2021 18:11 Ответить
Комментарии в темах теперь измеряются единичными цифрами.
При Порохе их были сотни.
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26.05.2021 08:40 Ответить
Зеботы пишут в темах про Порошенко, когда товарищь майор дайот команду, по этому в рядовых новостях минимальная активность
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26.05.2021 08:48 Ответить
Лично я вообще перестал заходить на комментарии - 2-й год кроме воплей и улюлюкания насчет зеботов, игры на рояле, стоимости пиджаков и т.п. читать нечего (
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26.05.2021 09:14 Ответить
Ну и лады. Для тебя самое место - на русвесне.
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26.05.2021 10:33 Ответить
В отличие от тебя, который каждый день срет здесь в каждой теме одну и ту же песню про Зелю и 76% лохотрата, я захожу сюда чтобы узнать свежие новости (по сути и по содержанию), а выводы для себя делаю сам без твоих (и твоих коллег) комментаторских испражнений.
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26.05.2021 11:30 Ответить
Тебя, лапоть, я не звал комментировать мои выступления.
Обтекай теперь.
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26.05.2021 12:08 Ответить
Мне таких заангажованных как ты не то что комментировать, просто бегло пролистать западло. Забили весь Цензор своими тупыми заказными подъ#бками, читать нечего (
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26.05.2021 12:30 Ответить
юговосток это какая область?
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26.05.2021 12:40 Ответить
С 2014г. заколебался отвечать на подобные вопросы, направленные не по сути, а чтобы дое#аться до оппонента.
Географию в школе учил? проведи от центра Украины (можно от Киева) луч в направлении на юго-восток (зюйд-ост).
Моя область не позволила весной 2014г. прорваться русской весне за пределы Донбасса.
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26.05.2021 13:37 Ответить
немножко коробит просто это знаменитое "юговосток (Украины)"... а так все норм, Запорожье так Запорожье
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26.05.2021 14:11 Ответить
Именно поэтому выбрал этот ник чтобы дразнить аквафрешей весной 2014г.
Но не Запорожье, форпостом на юго-востоке стала другая область )
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26.05.2021 14:28 Ответить
остается только донецкая и город герой Мариуполь) дальше Марика орки не прошли в 14-м)
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26.05.2021 14:47 Ответить
PR-агентство Fazze зі зв'язками з Росією запропонувало гроші французьким і німецьким «лідерам думок», щоб вони поширювали хибне звинувачення в тому, що вакцина від коронавірусу компанії Pfizer/BioNTech є причиною «сотень смертей», повідомила газета The Guardian. Як повідомляв ZAXID.NET, раніше стало відомо, що вакцину AstraZeneca, на користь якої європейським блогерам пропонували очорнювати Pfizer, виготовлятимуть також у Росії.

Компанія Fazze заявила, що вона є «маркетинговою платформою з впливу, яка з'єднує блогерів і рекламодавців» і стверджувала, що базується на 5 Percy Street в Лондоні, але не зареєстрована там. Згідно з даними у соцмережі LinkedIn, керівництво Fazze приїхало з Москви і працювало в агентстві, яке заснував російський підприємець. У вівторок Fazze закрила свій сайт і профіль в Instagram.

Минулого тижня агентство зв'язалося з кількома французькими YouTube-блогерами, які займаються питаннями охорони здоров'я та науки, і просило їх поганою англійською «пояснити», що «рівень смертності серед вакцинованих Pfizer майже втричі вищий, ніж серед вакцинованих AstraZeneca».

Лідерам думок сказали опублікувати на своїх сторінках у YouTube, Instagram або TikTok посилання на матеріали в Le Monde, Reddit і Ethical Hacker нібито про витік звіту, що містить дані, які нібито підтверджують це твердження. Але the Guardian зазначає, що стаття в Le Monde стосується даних, які, як повідомляється, російські хакери викрали з Європейського агентства з лікарських засобів і опублікували в дарк вебі. Вона не містить інформації про показники смертності. Сторінки на двох інших сайтах були видалені.

Крім того, блогерів попросили сказати своїм підписникам, що «основні засоби масової інформації ігнорують цю тему» і запитати: «Чому деякі уряди активно купують вакцину Pfizer, яка є небезпечною для здоров'я людей?» Лист також містив прохання «поводитися так, як ніби у вас є пристрасть і інтерес до цієї теми» й уникати використання слів «реклама» або «спонсорований» в повідомленнях або відео, тому що «матеріал повинен бути представлений як ваша особиста незалежна думка».

Скріншоти листів від компанії опублікував в Twitter Лео Грассі, популярний французький науковий YouTube-блогер з майже 1,2 млн підписників. Грассі сказав, що у кампанії був «колосальний бюджет», але агентство відмовилося назвати свого клієнта.
Німецький блогер з 1,5 млн підписників Мірко Дротчман також опублікував скріншот електронного листа з проханням взяти участь в «інформаційній кампанії» про «значну кількість смертей» після щеплення Pfizer.
https://zaxid.net/news/
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26.05.2021 09:00 Ответить
А всего каждый день в Украине умирает по разным причинам от 1500 до 1700 человек.
До сих пор не могу понять, в статистике ковида умершие ОТ короны или у которых была обнаружена корона, но умерли они по другой причине...
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26.05.2021 10:19 Ответить
Перший чоловік, який отримав вакцину Pfizer у Великобританії Джеймс Вільям Шекспір ​​помер від хвороби непов'язаною за вакциною

https://www.bbc.com/news/uk-england-coventry-warwickshire-57234741
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26.05.2021 12:23 Ответить
у нас в районной больнице днепр.обл тесты делают раз в неделю.Оце бл. перемога!
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26.05.2021 12:27 Ответить
Свидомость наша это страшная сила. После того как на трибуне Австрийского парламента протестировали кока-колу и она оказалась заразной, тесты дали положительный результат.
О чем можно дальше говорить и спорить, но коронбесие продолжается.Это все шифзофрения из области типа ,вы суслика не видете, но он есть'. Мышление заменили штампами. Кому это выгодно в стране буратин?
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27.05.2021 04:08 Ответить
 
 