В Украине за сутки от COVID-19 умерли 208 человек, зафиксированы 3 395 новых случаев заражения, 14 987 человек выздоровели
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3 395 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 мая 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"26 мая 2021 в Украине зафиксированы 3 395 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 154 ребенка и 73 медработника.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1 778 человек;
летальных случаев - 208;
выздоровели - 14 987 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 30 724 человека,
методом ИФА - 13 108 человек,
экспресс-тестами - 28 156 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 189 858 человек;
выздоровели - 1 990 051 человек;
летальных случаев - 49 893;
проведено ПЦР-тестов - 10 076 621.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Зеля ставит лайк из Буковеля, чуваки!)))
Або це інша хвороба, або хворі просто перестали тестуватися.
При Порохе их были сотни.
Обтекай теперь.
Географию в школе учил? проведи от центра Украины (можно от Киева) луч в направлении на юго-восток (зюйд-ост).
Моя область не позволила весной 2014г. прорваться русской весне за пределы Донбасса.
Но не Запорожье, форпостом на юго-востоке стала другая область )
Компанія Fazze заявила, що вона є «маркетинговою платформою з впливу, яка з'єднує блогерів і рекламодавців» і стверджувала, що базується на 5 Percy Street в Лондоні, але не зареєстрована там. Згідно з даними у соцмережі LinkedIn, керівництво Fazze приїхало з Москви і працювало в агентстві, яке заснував російський підприємець. У вівторок Fazze закрила свій сайт і профіль в Instagram.
Минулого тижня агентство зв'язалося з кількома французькими YouTube-блогерами, які займаються питаннями охорони здоров'я та науки, і просило їх поганою англійською «пояснити», що «рівень смертності серед вакцинованих Pfizer майже втричі вищий, ніж серед вакцинованих AstraZeneca».
Лідерам думок сказали опублікувати на своїх сторінках у YouTube, Instagram або TikTok посилання на матеріали в Le Monde, Reddit і Ethical Hacker нібито про витік звіту, що містить дані, які нібито підтверджують це твердження. Але the Guardian зазначає, що стаття в Le Monde стосується даних, які, як повідомляється, російські хакери викрали з Європейського агентства з лікарських засобів і опублікували в дарк вебі. Вона не містить інформації про показники смертності. Сторінки на двох інших сайтах були видалені.
Крім того, блогерів попросили сказати своїм підписникам, що «основні засоби масової інформації ігнорують цю тему» і запитати: «Чому деякі уряди активно купують вакцину Pfizer, яка є небезпечною для здоров'я людей?» Лист також містив прохання «поводитися так, як ніби у вас є пристрасть і інтерес до цієї теми» й уникати використання слів «реклама» або «спонсорований» в повідомленнях або відео, тому що «матеріал повинен бути представлений як ваша особиста незалежна думка».
Скріншоти листів від компанії опублікував в Twitter Лео Грассі, популярний французький науковий YouTube-блогер з майже 1,2 млн підписників. Грассі сказав, що у кампанії був «колосальний бюджет», але агентство відмовилося назвати свого клієнта.
Німецький блогер з 1,5 млн підписників Мірко Дротчман також опублікував скріншот електронного листа з проханням взяти участь в «інформаційній кампанії» про «значну кількість смертей» після щеплення Pfizer.
https://zaxid.net/news/
До сих пор не могу понять, в статистике ковида умершие ОТ короны или у которых была обнаружена корона, но умерли они по другой причине...
https://www.bbc.com/news/uk-england-coventry-warwickshire-57234741
О чем можно дальше говорить и спорить, но коронбесие продолжается.Это все шифзофрения из области типа ,вы суслика не видете, но он есть'. Мышление заменили штампами. Кому это выгодно в стране буратин?