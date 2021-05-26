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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20205) ранение (3239) Донбасс (26945)

Снайпер наемников РФ ранил украинского воина в районе Авдеевки. С полуночи враг уже дважды срывал "тишину" на Донбассе, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Снайпер наемников РФ ранил украинского воина в районе Авдеевки. С полуночи враг уже дважды срывал

По состоянию на 7:00 утра 26 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

"Вследствие вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в медучреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что возле н.п. Павлополь российские наемники вели огонь в сторону позиций ВСУ из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины сбили вражеский беспилотник вблизи Березового. За сутки - 8 нарушений режима "тишины", потерь нет, - штаб ОС

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.

Снайпер наемников РФ ранил украинского воина в районе Авдеевки. С полуночи враг уже дважды срывал тишину на Донбассе, - штаб ОС 01
Снайпер наемников РФ ранил украинского воина в районе Авдеевки. С полуночи враг уже дважды срывал тишину на Донбассе, - штаб ОС 02
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Топ комментарии
+25
Коли повернеш на передок контр-снайперські групи, мерзота зелена?
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26.05.2021 08:17
+15
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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26.05.2021 08:39
+12
Одужання пораненому воїну.

Сподіваюся, про його стан не брешуть.
А то потім взнаємо, що в шпиталі вмирають від ран.
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26.05.2021 08:45
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Коли повернеш на передок контр-снайперські групи, мерзота зелена?
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26.05.2021 08:17 Ответить
На жаль воно тут не сидить і не читає, шо про воно тут думають. Скомороху треба писати у ФБ, можливо там воно прочитає шо про нього думає "нарід" Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі Авдіївки. З опівночі ворог вже двічі зривав "тишу" на Донбасі, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9343
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26.05.2021 08:51 Ответить
Цензор читає і зелень що про них кажуть люди. Нічого безслідно не минає.
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26.05.2021 08:56 Ответить
На ФБ теж пишуть , тільки ж воно читає те , що йому приємно читати !

Одужання нашому воіну .
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26.05.2021 11:57 Ответить
Зелень поганая открыла тир
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26.05.2021 08:22 Ответить
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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26.05.2021 08:39 Ответить
а зеленский на прес конференции презедент - 0 сказал что у нас повна тиша... мерзотник *********
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26.05.2021 08:41 Ответить
Одужання пораненому воїну.

Сподіваюся, про його стан не брешуть.
А то потім взнаємо, що в шпиталі вмирають від ран.
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26.05.2021 08:45 Ответить
Кров цього воїна на голові ЗЕка.
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26.05.2021 08:52 Ответить
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі Авдіївки. З опівночі ворог вже двічі зривав "тишу" на Донбасі, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5769
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26.05.2021 09:03 Ответить
только один главнокакбыкомандующий-победун заметил уменьшение снайперского огня...
(нирвана она такая...)
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26.05.2021 09:05 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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26.05.2021 10:17 Ответить
Пораненому одужанн!
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26.05.2021 15:21 Ответить
 
 