Снайпер наемников РФ ранил украинского воина в районе Авдеевки. С полуночи враг уже дважды срывал "тишину" на Донбассе, - штаб ОС
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По состоянию на 7:00 утра 26 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.
"Вследствие вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в медучреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что возле н.п. Павлополь российские наемники вели огонь в сторону позиций ВСУ из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В штабе подчеркнули, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
Одужання нашому воіну .
Горіть у пеклі москалі !!!
Сподіваюся, про його стан не брешуть.
А то потім взнаємо, що в шпиталі вмирають від ран.
(нирвана она такая...)