Глава МИД Германии Маас о задержании Протасевича: Это тройное нападение, которое очень дорого обойдется Лукашенко

Поведение властей Беларуси и захватившего власть "президента" Александра Лукашенко обойдутся им очень дорого. Жизни более 170 человек были подвержены риску из-за задержания Романа Протасевича.

Об этом WIONews заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он назвал это тройным нападением: на безопасность воздушного движения, на свободу прессы и на европейских граждан на борту самолета.

"Действия Лукашенко вряд ли можно переоценить с точки зрения подлости: жизни более 170 человек были подвержены риску ради того, чтобы арестовать одного журналиста", - заявил Маас.

Международное сообщество не потерпит такого пересечения грани, утверждает немецкий дипломат.

Важно, по его словам, чтобы ЕС реагировал быстро и жестко. Маас уверил, что европейские страны быстро и решительно начнут воплощать меры, одобренные на неформальном саммите ЕС накануне.

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Конкретные меры будут обсуждены уже в эту среду на встрече глав МИД в Лиссабоне. Цель шагов, которые будут предприняты, - задеть Лукашенко и его властный аппарат, а не простых белорусов, которые достаточно настрадались под диктатором. Лукашенко, добавил немецкий политик, уже давно держит собственный народ в заложниках.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.