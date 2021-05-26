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Новости За рубежом
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Глава МИД Германии Маас о задержании Протасевича: Это тройное нападение, которое очень дорого обойдется Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава МИД Германии Маас о задержании Протасевича: Это тройное нападение, которое очень дорого обойдется Лукашенко

Поведение властей Беларуси и захватившего власть "президента" Александра Лукашенко обойдутся им очень дорого. Жизни более 170 человек были подвержены риску из-за задержания Романа Протасевича.

Об этом WIONews заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он назвал это тройным нападением: на безопасность воздушного движения, на свободу прессы и на европейских граждан на борту самолета.

"Действия Лукашенко вряд ли можно переоценить с точки зрения подлости: жизни более 170 человек были подвержены риску ради того, чтобы арестовать одного журналиста", - заявил Маас.

Международное сообщество не потерпит такого пересечения грани, утверждает немецкий дипломат.

Важно, по его словам, чтобы ЕС реагировал быстро и жестко. Маас уверил, что европейские страны быстро и решительно начнут воплощать меры, одобренные на неформальном саммите ЕС накануне.

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Конкретные меры будут обсуждены уже в эту среду на встрече глав МИД в Лиссабоне. Цель шагов, которые будут предприняты, - задеть Лукашенко и его властный аппарат, а не простых белорусов, которые достаточно настрадались под диктатором. Лукашенко, добавил немецкий политик, уже давно держит собственный народ в заложниках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

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Топ комментарии
+14
Жёстким ответом будет достройка СП-2, я так понимаю, ну и озабоченность...глубокая, чтобы окончательно добить диктатора.)
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26.05.2021 08:47
+10
Ну все, может выразят самую глубокую озабоченность. Глубже обычного… усатый в шоке, трясётся весь.
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26.05.2021 08:44
+3
Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 700.
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26.05.2021 09:41
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Ну все, может выразят самую глубокую озабоченность. Глубже обычного… усатый в шоке, трясётся весь.
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26.05.2021 08:44 Ответить
Тройную озабоченность
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26.05.2021 09:02 Ответить
Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 9106 Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 6882
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26.05.2021 09:15 Ответить
Жёстким ответом будет достройка СП-2, я так понимаю, ну и озабоченность...глубокая, чтобы окончательно добить диктатора.)
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26.05.2021 08:47 Ответить
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СП-2 соответствует интересам Германии.
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26.05.2021 08:51 Ответить
каким боком таракан к тому вонючему потоку?
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26.05.2021 10:13 Ответить
вообщем опять пукнут и на том разойдутся
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26.05.2021 08:49 Ответить
Не возможно задеть скота лукашенко и его власть не задев самих беларусов...
Что бы вы не сделали конкретно для скота луки...ему будет на это плевать...
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26.05.2021 08:51 Ответить
Єдиний дієвий метод - юридично визнати кліку Лукашеску - міжнародною терористичною організацію. Відповідно всі їх представники повинні бути оголошені поза законом, і оголошені законною ціллю для західних спецслужб. Коли їх почнуть відстрілювати на Заході і в Україні - навряд чи у них буде час і бажання викрадати людей.
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26.05.2021 08:53 Ответить
Європа не признала результатів послідніх виборів !
Тому для неї - він незаконний правитель . Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 6837
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26.05.2021 10:03 Ответить
Ты еще американцам посоветуй не похищать людей... А ну да, это же другое... У них это закреплено принципами экстерриториальности законодательства.
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26.05.2021 10:05 Ответить
Пугают пугают , а ПОТОК продолжают строить Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 2153
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26.05.2021 08:53 Ответить
Нужно быть в тонусе. Если что- напомнить диктатору в каком году Белорусской сср передали Берестейщину населенную украинцами. Старики там до сих пор помнят украинский не смотря на ассимиляцию. Украина введи миротворцев!
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26.05.2021 08:54 Ответить
Беззубые ГЕЙропитерасты схавали сбитый КУЙлом МН17, а принудительную посадку самолета.....
Пару недель обеспокоеностей, схавают и это
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26.05.2021 08:55 Ответить
Убить Политковскую или Шеремета с Гонгандзе для Мавзолейных Крыс проще пареной репы,а вот перехватить , посадить и захватить по факту в Бульбашии международный рейс,это вам терроризм нового образца,похлеще сбитого Боинга над ДАУНбассом... и хвастать на весь Мир...,ура мы типа сбили транспортник украинских бандеровцев...
Крысы Мавзолейные...ВЫ НЕЛЮДИ...
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26.05.2021 09:03 Ответить
А посадить в Вене борт президента Моралеса для досмотра это не терроризм? Это было сделано по запросу США, они хотели найти на борту Сноудена.
А в 2016 г. приказали сесть самолету Белавиа, который вылетел из Жулян в Минск, это не терроризм? При этом с рейса сняли армянского оппозиционера...
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26.05.2021 09:58 Ответить
Хоре фейкомётить цапа Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 1520
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26.05.2021 10:31 Ответить
Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 826 Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 2144
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26.05.2021 09:07 Ответить
Протавсевча захватывали не бульбаши ,а украинцы...,Рифмастер и две его подружки из АТО..правда Зелемойские ??? Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 731 Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 7737
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26.05.2021 09:08 Ответить
Белорусская журналистка Екатерина Андреева и ее муж тоже под колпаком Лукашеску....за издание книги "Белорусский Донбасс"...,где рассказывает о добровольцах спецназа Белоруси воевавшего на стороне крыс Путлера в Донецке и Луганске...
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26.05.2021 09:14 Ответить
Вот вам и весь Паша Шеремет..... Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 3756
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26.05.2021 09:16 Ответить
В Украине убили уже 14 тысяч людей, и никого это так сильно не возбуждает.
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26.05.2021 09:17 Ответить
А тут посадили летадло и такой кипиш!
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26.05.2021 09:19 Ответить
Очень дорого обойдется! За это не просто глубокая обеспокоенность, а очень-очень глубокая!
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26.05.2021 09:18 Ответить
Почему Германия цепляется за Северный Поток -2.

Разгадка чрезвычайно простая. В Германии 6 или 8 АЭС, точнее не помню. После аварии на ЧАЭС началось движение за их закрытие. Велись переговоры с тогда как бы вменяемой Россией о поставках газа, ьыл построен "Северный поток". В 2011 году случилась авария на первой Фукусимской АЭС. 6 июня 2011-го Федеральное правительство Германии решило постепенно, до конца 2022 года полностью отказаться от производства ядерной энергии. Всего через 3 недели закон был принят Бундестагом. Причём проголосовали за него 533 депутата из 600! Процесс вывода реакторов начали немедленно, поэтапно, необратимо. Остановить процесс уже нельзя. Покрыть дефицит энергии нечем - растущие потребности могучей экономики Германии запитать только от солнца, ветра и т.д. - невозможно. Крайне необходимы тепловые электростанции, и сжигать в них можно только газ.
Вот так политическое решение, популистские, необдуманное, принятое поспешно, сделало Германию и немецкую власть заложниками ситуации, и выхода из неё нет - АЭС останавливаются, газ нужен как воздух. Без него и без АЭС Германия быстро угробит весь свой промышленный потенциал - энергии на промышленность не хватит. Вот почему настолько обнаглело *****... Именно эта причина развязала ему руки в захвате Крыма и оккупации Донбасса, позволяет осложнять отношения США-ЕС, и на этом фоне гадить везде, где только можно, используя весь богатый гебистский опыт Кремля...
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26.05.2021 09:22 Ответить
22 июня 1941 года Гитлер тоже выразил озабоченность в связи с большим количеством советского дерьма на границе СССр и Румынии....,итог 50 млн советских трупов....,Виктор Астафьев не зря сказал...Какая там паБЕДА над Гитлером,своими трупами завалили немцев...
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26.05.2021 09:25 Ответить
Сколько еще дурни будут угрожать?Задолбали своей пустой болтовней.Вот увидете они еще бизнес будут иметь с бацькой и трубопроводы строить.Европейские ценности сгнили на корню,их заменили притворство и деньги.
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26.05.2021 09:26 Ответить
детские свои, несмышленые размышления оставь при себе... потрудись почитать про санкции Запада.
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26.05.2021 10:16 Ответить
У фрицев все никак пугалка не сломается. Просто ржач. Они могут курсы по запугиванию детей дошкольного возраста проводить)))
Неужели они сами не видят что их угрозы выглядят уже не смешно а дебильно 🤣
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26.05.2021 09:27 Ответить
Газа в Германии не хватает....даже сейчас задіхается Меркель без газа Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 1594
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26.05.2021 09:28 Ответить
Поконый Батя Сенатор лет 20 назад говорил,сдох СССР от Инфаркта,РАБссия сдохнет от Инсульта...,и непомерного дерьма и майонеза в башке тупой... Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 9887 Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 9887!!!
Вечная ПАМЯТЬ Отец,ты меня многому научил..... Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 9973
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26.05.2021 09:32 Ответить
У вельмі ветлівага Бацькі Лукі нават для міністра замежных спраў ФРГ Мааса заўсёды знойдзецца пара разумных слоў у межах выканання дыпламатычнага пратаколу:
«Пайшоў ты на Хайко!»
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26.05.2021 09:37 Ответить
Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 700.
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26.05.2021 09:41 Ответить
Segodnia i posmotrim kakije budet meri priniati na vstrece inostranix ministrov.Nas ministr govorit trudno idiot obcaja razrabotka sankciji,jest konecno uspexi no poka ne to sto xotelos.Vot nam eto aktualno poskolku bolsinstvo samoliote byla nasix grazdan i oni byli zaloznikami terorista
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26.05.2021 09:42 Ответить
Ударим достройкой СП 2 по терроризьму !!! Ура, товарищи !!!!
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26.05.2021 09:51 Ответить
еще раз пердны в лужу... при чем тут таракан и его терроризм?
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26.05.2021 10:18 Ответить
ясли совсем коротко - Беларусь содержанка кремля, нет денюх кацапам - нет поддержки таракана. Андестенд, умник? Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 1392
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26.05.2021 10:39 Ответить
Про який напад Ви пане говорите? Мерщій добудовуйте газову трубу і чекайте терактів від московії. Вони скоренько приберуть вас до своїх рук. Бо "могут повторить", будуть і вас і всю Європу давити тим газом. Будете як в газовій камері.
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26.05.2021 09:54 Ответить
Німці підживлюють скажену собаку Рашку сподіваючись отримати від неї якісь дивіденди. Які дивіденди? Газ трішки дешевше? Від російського газу і нафти взагалі треба відмовлятись!!! Чи Друга Світова не навчила німців - в що може перетворитись дружба з Рашою?
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26.05.2021 12:30 Ответить
 
 