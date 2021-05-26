Глава МИД Германии Маас о задержании Протасевича: Это тройное нападение, которое очень дорого обойдется Лукашенко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Поведение властей Беларуси и захватившего власть "президента" Александра Лукашенко обойдутся им очень дорого. Жизни более 170 человек были подвержены риску из-за задержания Романа Протасевича.
Об этом WIONews заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он назвал это тройным нападением: на безопасность воздушного движения, на свободу прессы и на европейских граждан на борту самолета.
"Действия Лукашенко вряд ли можно переоценить с точки зрения подлости: жизни более 170 человек были подвержены риску ради того, чтобы арестовать одного журналиста", - заявил Маас.
Международное сообщество не потерпит такого пересечения грани, утверждает немецкий дипломат.
Важно, по его словам, чтобы ЕС реагировал быстро и жестко. Маас уверил, что европейские страны быстро и решительно начнут воплощать меры, одобренные на неформальном саммите ЕС накануне.
Конкретные меры будут обсуждены уже в эту среду на встрече глав МИД в Лиссабоне. Цель шагов, которые будут предприняты, - задеть Лукашенко и его властный аппарат, а не простых белорусов, которые достаточно настрадались под диктатором. Лукашенко, добавил немецкий политик, уже давно держит собственный народ в заложниках.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.
Пожалуйста, подождите...
Что бы вы не сделали конкретно для скота луки...ему будет на это плевать...
Тому для неї - він незаконний правитель .
Пару недель обеспокоеностей, схавают и это
Крысы Мавзолейные...ВЫ НЕЛЮДИ...
А в 2016 г. приказали сесть самолету Белавиа, который вылетел из Жулян в Минск, это не терроризм? При этом с рейса сняли армянского оппозиционера...
Разгадка чрезвычайно простая. В Германии 6 или 8 АЭС, точнее не помню. После аварии на ЧАЭС началось движение за их закрытие. Велись переговоры с тогда как бы вменяемой Россией о поставках газа, ьыл построен "Северный поток". В 2011 году случилась авария на первой Фукусимской АЭС. 6 июня 2011-го Федеральное правительство Германии решило постепенно, до конца 2022 года полностью отказаться от производства ядерной энергии. Всего через 3 недели закон был принят Бундестагом. Причём проголосовали за него 533 депутата из 600! Процесс вывода реакторов начали немедленно, поэтапно, необратимо. Остановить процесс уже нельзя. Покрыть дефицит энергии нечем - растущие потребности могучей экономики Германии запитать только от солнца, ветра и т.д. - невозможно. Крайне необходимы тепловые электростанции, и сжигать в них можно только газ.
Вот так политическое решение, популистские, необдуманное, принятое поспешно, сделало Германию и немецкую власть заложниками ситуации, и выхода из неё нет - АЭС останавливаются, газ нужен как воздух. Без него и без АЭС Германия быстро угробит весь свой промышленный потенциал - энергии на промышленность не хватит. Вот почему настолько обнаглело *****... Именно эта причина развязала ему руки в захвате Крыма и оккупации Донбасса, позволяет осложнять отношения США-ЕС, и на этом фоне гадить везде, где только можно, используя весь богатый гебистский опыт Кремля...
Неужели они сами не видят что их угрозы выглядят уже не смешно а дебильно 🤣
Вечная ПАМЯТЬ Отец,ты меня многому научил.....
«Пайшоў ты на Хайко!»