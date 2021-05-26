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При Зеленском Минобороны впервые "слило" одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

При Зеленском Минобороны впервые "слило" одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ

Министерство обороны Украины 30 апреля по результатам тендеров заключило два соглашения с ООО "Військсервіс-Волонтер" о питании военнослужащих на общую сумму 1,02 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом сообщается в системе "Прозорро".

Сначала по итогам аукционов заключили контракты на 1,2 млрд грн. Но в тот же день сумма была снижена дополнительным соглашением до 1,02 млрд грн. из-за уменьшения объема заказа. Аукционы состоялись еще в декабре, однако с тех пор тянулись обжалования результатов. Поэтому заказ был уменьшен на ту сумму, которую потратили в период обжалования.

Для военнослужащих Киева и шести областей заказали организацию питания по 30 грн. за услугу и продукты по каталогу по 81 грн. за комплект. Цены соответствуют зимним ценам для других областей от этой же фирмы. При этом цены оптовой поставки для армии выше розничных цен в супермаркетах. Например, по каталогу морковь будет стоить военнослужащим 9,90 грн/кг. В декабре ее средняя розничная цена в супермаркетах была вдвое ниже - 4,67 грн/кг, а с тех пор к маю выросла до 8,66 грн/кг. И снова подешевеет с началом нового сезона.

В то же время цены организации питания от "Військсервіс-Волонтер" были выше предложения ООО "Ресурс-Сервис КМ", которое зимой получило часть подрядов Минобороны на 7-20% дешевле - по 25-28 грн. за услугу. Год назад комплекты продуктов от других компаний стоили на 11-17% дешевле - 69-73 грн.

Как пишет издание, экономия на последних тендерах оказалась нулевой, ведь "Військсервіс-Волонтер предложил услуги по ожидаемой стоимости и не делал шаги во время аукционов. На обоих тендерах он был самым дорогим. Пять участников с несколько более низким ценами отклонили. ФЛП Аврахова Екатерина Григорьевна - за неуплату тендерного обеспечения, а ООО "ОК Ленд Фуд", ООО "Фабрика вкуса" и ООО "Премиум Финанс Групп" - из-за не устранения недостатков.

ООО "Премиум Компани" отклонили по заключению Госаудитслужбы. Основаниями стали медицинские книжки, где работодателем указан другой участник "Премиум Финанс Групп", и отсутствие изотермических фургонов с холодильным оборудованием или рефрижераторов для доставки продуктов. Кроме того, Киевская городская прокуратура сообщила заказчику, что эта фирма предоставила недостоверные сведения об опыте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны отстояло в суде интересы компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов

Отмечается, что компания зашла на торги Минобороны во времена Петра Порошенко три года назад и с тех пор получила подрядов по питанию военнослужащих на сумму 6,02 млрд грн.

Результат этого сезона является рекордным для "Військсервіс-Волонтер": фирма получила на питание солдат в 2021 году подряды на 3,68 млрд грн, или 85% от всех подрядов Минобороны под руководством Андрея Тарана (часть была заключена в декабре 2020 года, остальные в 2021, см. таблицу ниже).

В 2019-2020 годах при министре Андрее Загороднюке фирма имела 26%. Тогда подряды были разделены гораздо равномернее, причем впервые за эти годы долю получал армейский концерн "Военторгсервис".

В последний год правления Порошенко и его советника Юрия Бирюкова при министре Степане Полтораке "Військсервіс-Волонтер" имел 55% подрядов.

Формально учредителями ООО "Вийськсервис-Волонтер" с уставным капиталом в 35 тыс грн. являются киевляне Сергей Ветер и Надежда Зинина. Однако АМКУ ранее установил связь этой фирмы с рядом других компаний и оштрафовал их всех на 869 млн грн. за сговор на пищевых тендерах армии в 2016 году.

Компания связана с группировкой фирм, у которой ранее было неформальное название "генерал-енакиевские". Оно получило такое название, поскольку держало монополию на питание солдат еще со времен Виктора Януковича и было связано с тогдашним министром обороны Михаилом Ежелем и Юрой Енакиевским. В разные годы она была представлена ​​на тендерах Минобороны фирмами "Геус-Групп", "Ректан", "Военторг", "Продвсесвит", "Транс Логистик Центр", "Время желаний" и другими.

Складские помещения "Військсервіс-Волонтер" зарегистрированы по тому же адресу, который ранее указывал на торгах "Военторг" Ривненская обл., г. Дубровица, ул. Железнодорожная, д. 16-б. Кроме того, обе фирмы фигурировали в одном уголовном производстве, которое прокуратура в 2016 году начинала по подозрению в неуплате налогов. "Военторгом" владел и руководил Андрей Усенко, который также был известен как основатель и директор "Ведущей продовольственной компании ВС", "Мезон-К" и "Адмет-Групп" из этой группы.

При Януковиче различные участники этой группы фирм также имели около половины пищевых подрядов, а остальные делили другие участники рынка.

Таблица. Пищевые подрядчики армии (млн грн., Жирным выделено "генерал-енакиевскую" группу) 

При Зеленском Минобороны впервые слило одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ 01
При Зеленском Минобороны впервые слило одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ 02
При Зеленском Минобороны впервые слило одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ 03
При Зеленском Минобороны впервые слило одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ 04
Таблица: Наші гроші

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Топ комментарии
+41
При Зеленском Минобороны впервые "слило" одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ - Цензор.НЕТ 6749
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26.05.2021 09:04
+38
Хто наживається на війні?
При Зеленском Минобороны впервые "слило" одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ - Цензор.НЕТ 4825
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26.05.2021 09:06
+34
А где же вопли на всех телеканалах про Торгивлю на крови? - А их уже не будет, главная цель кремля уже выполнена весной 2019, поэтому консервы кремля тоже молчат
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26.05.2021 09:05
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При Зеленском Минобороны впервые "слило" одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ - Цензор.НЕТ 5566 Наверное, пообещал кошерной пищей кормить.
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26.05.2021 09:02 Ответить
При Зеленском Минобороны впервые "слило" одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ - Цензор.НЕТ 6749
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26.05.2021 09:04 Ответить
Этого мерзского ************* под трибунал давно пора
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26.05.2021 09:32 Ответить
А где же вопли на всех телеканалах про Торгивлю на крови? - А их уже не будет, главная цель кремля уже выполнена весной 2019, поэтому консервы кремля тоже молчат
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26.05.2021 09:05 Ответить
Хто наживається на війні?
При Зеленском Минобороны впервые "слило" одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ - Цензор.НЕТ 4825
показать весь комментарий
26.05.2021 09:06 Ответить
А разве не
При Зеленском Минобороны впервые "слило" одному монополисту 85% подрядов на питание военнослужащих, - СМИ - Цензор.НЕТ 1227
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26.05.2021 09:08 Ответить
Так,

За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7944
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26.05.2021 10:27 Ответить
Зебільня
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26.05.2021 12:05 Ответить
Так грозно ухватило лист, как мелкий терьер штанину За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6186
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26.05.2021 09:11 Ответить
Такой же даун как и его избиратели. Может читать только с листочка, своих мыслей нихера нету За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2043
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7212
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26.05.2021 09:15 Ответить
його питання були взяті з інтернету.
а всі зебіли були в екстазі, бо нарешті говорили від їхнього імені.
навтикали Пороху разом, егеж...перемогли клятого Баригу !
тепер всі стоять в черзі за напіхонами від фуйла. За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9600
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26.05.2021 09:24 Ответить
👃🏻🎹🤡Жадный , мстительный , завистливый , тупой коротышка , нарик -таракан
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26.05.2021 09:35 Ответить
Таракан!... Мочи Бацьку....
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26.05.2021 14:04 Ответить
конечно нет - им ведь надо куда-то приходить, мыслям тем За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8581
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26.05.2021 09:37 Ответить
Вот и есть тема для расследования бигуса и прочих "серлещей". Хотя им за это не платит работодатель, так что..
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26.05.2021 09:09 Ответить
Ой!!!

А "неподкупный" Бигус ослеп или гонорар не получил?
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26.05.2021 09:09 Ответить
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3334
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26.05.2021 09:27 Ответить
Вы всё врёте! И вообще ваш Порошенко подельник путена отдал его куму трубу и до сих пор наживается на войне... ))
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26.05.2021 09:09 Ответить
Та там не зовсім і віддав, тому, що труба йшла, як компенсація за порошенківський судоремонтний в Криму, який росіяни націоналізували.
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26.05.2021 09:57 Ответить
Да там труба націоналізована рішенням РНБО ще в 2014
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26.05.2021 10:03 Ответить
Головне придумати для своїй пастви "правдоподібну" версію...
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26.05.2021 10:04 Ответить
ПОЗОР ЗЕ !!!!
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26.05.2021 09:10 Ответить
😀
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26.05.2021 09:12 Ответить
А ШО ВЫ ХОТЕЛИ , может Вовочка любит ТОЛЬКО мамину кухню 😀😀😀
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5173
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26.05.2021 09:12 Ответить
долой кровавого кондитера! шо творит!
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26.05.2021 09:13 Ответить
Вова продержится у власти и будет грабить Украину ровно столько, сколько ему позволит это сделать его 73% баранов
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26.05.2021 09:13 Ответить
Так уже ж почався флешмоб.
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6690
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26.05.2021 09:15 Ответить
це ще розумний баран, решта буде таке казати коли їм почнуть горлянку різати
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26.05.2021 15:01 Ответить
Да как-то героический нарид сдулся.

После Майдана каждый кухонный борец, проведгий Майдан у монитора и телека, вещал, что это он Януковича прогнал и, если надо, то и ЗЕ прогонит, но в 2019 шото пошло не так и овцы опять затаились.
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26.05.2021 10:33 Ответить
им голобородбько рассказал просто с телевизора как надо правильно руководить, а зеленский рассказал какой плохой Порошенко
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26.05.2021 11:57 Ответить
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2632.
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26.05.2021 09:14 Ответить
А це порохоботи, які не знають української.
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26.05.2021 09:59 Ответить
Порохоботи вже і до Студії Квартал 95 влаштувались? Яка випускає серіал "Танька і Володька", герої якого (Танька - на фото) розмовляють суржиком.
"Порах, прєкраті! Доколє?!" За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1240
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26.05.2021 10:34 Ответить
Да, ладно вам! Давайте краще Лукашенку мочить!
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26.05.2021 14:02 Ответить
Оцінюємо всіх, хто на те заслуговує. І Луку також.
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26.05.2021 14:13 Ответить
глаза протри. Это фотошоп
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26.05.2021 14:16 Ответить
Це - так. А розмови суржиком - це теж фотошоп?
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26.05.2021 15:18 Ответить
это вопросы надо задавать к тем, кто делал и выкладывал.
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26.05.2021 15:33 Ответить
До них в мене нема ніяких питань. Пореготали з ЗЕленого клоуна в стилі його ж підопічних, які послуговуються суржиком, коли смішать людей.
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26.05.2021 16:04 Ответить
Діванний воін! Как мілєнько! Як счас бачу: - Повертаюсь я з бойового (виходу), голодний (дві доби на сух.паї), брудний, вонючий, а тому неймовірно злий, і перше про що я думаю, так це в якого б постачальника замовити гарячий обід....
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26.05.2021 09:27 Ответить
Как вы себе это представляете "военнослужащие покупать питание"? Уходят в самоволку, чтобы поесть? Или не территории части есть несколько ресторанов?
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26.05.2021 09:28 Ответить
Насправді байдуже, аби ця компанія возила якісні харчі. Але вони годують армію гниллю. За це їх треба стратити. А всіх, хто допустив аферистів до кормушки посадити з конфіскацією.
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26.05.2021 09:17 Ответить
А может нужно вернуть старые советские традиции с нарядами по кухне и готовкой солдат самим себе? Я имею ввиду воинские части, где за год службы солдат максимум три раза подержит автомат в руках и не факт что отстреляет больше 10 патронов, а так хоть готовить будут уметь после армии За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1527 а что? хуже не будет За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 763
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26.05.2021 09:24 Ответить
А може розізнати нах такі частини, де боєйь нічому не навчиться, окрім замітати та готувати? На холери витрачати, на це лайно, бюджетні кошти?
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26.05.2021 09:29 Ответить
А где будут харчеваться военкомы тогда? На ком брать взятки за откос или шоб взяли в армию? За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 196 И бабло пилять всяким генералам Хомякам?
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26.05.2021 09:34 Ответить
Так. Це дійсно проблема. Не знаю як воєнкоми, а Хромяки можуть піти шляхом палковніка Грицацуєва: - за Бариги в армії накопичилось достобіса надлишкового майна...
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26.05.2021 09:37 Ответить
Так же і є. Просто привозять у частину гниль. А вони не можуть не прийняти.
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26.05.2021 09:35 Ответить
Так кажись солдати не готують вже, а підрядні організації
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26.05.2021 09:37 Ответить
Я читала, що є досить багато частин, в яких готують самі військові.
Цікаво би побачити реальні столовки, щоб рейд провели.
Люди мають знати, чим годують солдатів. Врешті зараз йде війна. Голодний солдат це ганьба.
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26.05.2021 09:45 Ответить
вы не понимаете . это совсем другое

это у Пороха был бизнес на крови . а у зеленых это бизнес на моркви За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3733
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26.05.2021 09:21 Ответить
Бізнес на крові був "Роттердам+". Коли, по цій формулі повинні були купляти вугілля за кордоном, а не везти дешеве вугілля з окупованого Донбасу і продавати його по ціні "Роттердам+", втричі дорожче. Лише після блокади ОРДЛО активістами, запровадили заборону на залізничне сполучення з окупованою частиною Донбасу, яким Ахметов відправляв до ОРДЛО, що йому заманеться, можливо і зброю бойовикам. Рації ж виявили. Без санкції Порошенка і долі в цьому бізнесі у Ахметова нічого б не вийшло.
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26.05.2021 10:05 Ответить
боже що ти верзеш, Ахметов постачав зброю обдроченцям у вагонах .
точбто параша тут ні прі чьом з її военторгом, то все Ахмет і лічна Порох постачав зброю та танки, і таким чином наживався на війні. А забув він ще склади повзривав
п.с. а зараз Ахмет який так само возить вугілля з ОРДЛО відвалює долю зеКловуну чи ніт ?
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26.05.2021 10:32 Ответить
А это ЗЕбил в первозданном виде, как есть.

Образование очень среднее. Кругозор базарно-заборный. Доходы стремящиеся к нулю при лбом президенте. Запросы и потребности примитивные.
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26.05.2021 10:37 Ответить
вот я и говорю . зеленые считай патриоты . ни каких иностранных Ротердамов . наша компания обворовывает наших военных на поставках нашей же морковки . да и прибыль в отечественной гривне . все родное украинское . их не наказывать а в пример ставить нужно . правда ? За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2265
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26.05.2021 10:43 Ответить
фывафы фываф: "Без санкції Порошенка і долі в цьому бізнесі..." ©
"Судьбы в этом бизнесе"? Кхм... Та ти справжній філолог!
Як казав ще один "філолог":
"А це порохоботи, які не знають української." © фывафы фываф, 26.05.2021 09:59
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26.05.2021 12:35 Ответить
Зелена ганьба України.
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26.05.2021 09:21 Ответить
зеленский и сцывоха пожывляются
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26.05.2021 09:42 Ответить
Та це все Порошенко зробив, Зеленський же не міг, бо він найчесніший і наісвітліший лідер ********* світу. Просто Порошенко по ночах прокрадається в генштаб і за Зе підписує такі контракти, щоб його підставити. А бідненкий Зеля від цього страждає по цей день.
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26.05.2021 09:51 Ответить
Ну, харе. Давайте про Лукашенку, він літак посадив, простітутку виловив... дві.
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26.05.2021 14:07 Ответить
і всі найчесніші змі тихенько про то мовчать
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26.05.2021 09:57 Ответить
Там на одного Арахамію глянути, щоб зрозуміти що до влади дорвалися дрібні ділки і базарнітрєшали....Виглядає, як дрібний барижнік з ринку...

Країна потребує державників у владі, а не ділків... Тому в країні так кепсько з реформами, і все йде шкереберть....
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26.05.2021 10:04 Ответить
тут ты Дэнди несомненно правый. я как то слушал выступление этого архара арахамии на передачи у шустера и поразился - разговор точно как у базарного решалы и термины употребляет их же... это не политик, это какой то хулиганистый пацан!!!короче ганьба 73%_центным дятлам которые выбирали это кодло!!!!
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26.05.2021 10:22 Ответить
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9285
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26.05.2021 10:11 Ответить
так це крим. справа 10 днів з вироком.
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26.05.2021 10:21 Ответить
Кроме "Голоса" и "Схемы" (т.н. соросята) никого этот вопрос не интересовал, и порохоботы набрали в рот говн., а теперь надо пропиаииться, кстати благодаря настырности "Голосу" Зе убрал свою марионетку степанова.
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26.05.2021 10:28 Ответить
Соросята Вата головного мозку.
зеКлован убрал Степашку і призначив іншу пешку, щоб трохи спинити падіння рейтингу, Щоб зейолопи думали то не влада провалила боротьбу з ковідом, а особисто Степанов. Хоча зеЛошня схаває, чому б їй помиї у вуха не заливати
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26.05.2021 10:37 Ответить
Порошенко ангел по сравнению с клоуном
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26.05.2021 10:37 Ответить
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2156
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26.05.2021 10:46 Ответить
Сух пайок за часів "бариги"
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8249
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26.05.2021 10:48 Ответить
Сух пайок зе часів "нарідного презЕдента".
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9753 Не переплутайте, "борцуни".
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26.05.2021 10:49 Ответить
и в чем разница?
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26.05.2021 14:19 Ответить
«Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду».© Томас Фуллер
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26.05.2021 11:27 Ответить
Остальные 15 % на питание всего одного человека, но какого!
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26.05.2021 11:37 Ответить
Смачного, зебилы За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9799
За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5205
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26.05.2021 11:43 Ответить
ЗЕ-МАРОДЕРАМ - ТРИБУНАЛ!!!
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26.05.2021 11:54 Ответить
Так потрішечку-покапельці й насувається на вову у поході на другий термін електоральна велика срака- волонтери докормлять армію але й підкажуть військови та їхнім сімям як голосоувати за ЗЕублюдків. А там вчителі з лікарями підтягнуться... У них вибору немає- або йти знову на базарі торгувати , або ...
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26.05.2021 12:09 Ответить
Давай про Лукашенка.
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26.05.2021 14:09 Ответить
Потроховские жулики прекрасно себя чувствуют и при косоворотном лохе,порохоботка лазарева как брала взятки,так продолжает это спокойно делать,сам петя тоже приговора так и не дождался.
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26.05.2021 12:12 Ответить
Ну що, зебуїни, це торгівля на крові чи ні? Хто наживається на війні?
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26.05.2021 12:35 Ответить
НЕЧЕ ! Ему Ермак "поможет" поумнеть ! ))
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26.05.2021 13:25 Ответить
Ця система була створена за міністра Гриценка, але після приходу Риго-аналів до влади, ринок був монополізований їхніми прокладками. При Пеці цю проблему вирішували... тепер бачимо повторення. Зеленський це Янукович №2.
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26.05.2021 14:01 Ответить
Мадяр, ти ж топив за клоуна. Що сталось?
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26.05.2021 15:06 Ответить
Ти дебіл? Я по перше не мадяр, а по друге, коли це я за Зеленого дегенерата топив?
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26.05.2021 16:24 Ответить
Та ні, це провокація від Порошенко. Я правильно написав, бидло 73%?
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26.05.2021 15:01 Ответить
Украина это страна развитого , монополизма , монополии везде , все 30-ть лет на этом делали деньги . И так же монополия на власть , майдан своих целей не достиг За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6763 .
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26.05.2021 15:31 Ответить
Як не прикро, але я починаю просто ненавидіти цей "мудрий нарід" Тупість, жадність до наживи, ."какая разніца". продажність, приводить до того,що вибирали в президента зека,тепер тупого шута який ненавидить все українське.. А скільки було вилито бруду і брехні на Порошенкоі час підтвердив,що це був великий Президент. Були помилкі і недоліки,але він з командою спас Україну від фашиста-рашиста путіна,а тепер ця гнида здає все в угоду рашці.
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26.05.2021 15:48 Ответить
 
 