За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 387 человек, всего - 987 193, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 37 526 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"16 387 человек привиты против COVID-19 за сутки 25 мая 2021. Одну дозу получил 5 221 человек, полностью иммунизированы - 11 166 человек.

В течение суток работали: 282 мобильные бригады, 373 пункта вакцинации.

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По состоянию на 26 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 133 человека.

С начала прививочной кампании привиты 987 193 человека, из них получил 1 дозу - 987 191 человек, полностью иммунизирован и получил 2 дозы - 97 391 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 084 582 прививки", - говорится в сообщении.



