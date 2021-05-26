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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 387 человек, всего - 987 193, - Минздрав
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В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 37 526 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"16 387 человек привиты против COVID-19 за сутки 25 мая 2021. Одну дозу получил 5 221 человек, полностью иммунизированы - 11 166 человек.
В течение суток работали: 282 мобильные бригады, 373 пункта вакцинации.
По состоянию на 26 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 133 человека.
С начала прививочной кампании привиты 987 193 человека, из них получил 1 дозу - 987 191 человек, полностью иммунизирован и получил 2 дозы - 97 391 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 084 582 прививки", - говорится в сообщении.
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Компанія Fazze заявила, що вона є «маркетинговою платформою з впливу, яка з'єднує блогерів і рекламодавців» і стверджувала, що базується на 5 Percy Street в Лондоні, але не зареєстрована там. Згідно з даними у соцмережі LinkedIn, керівництво Fazze приїхало з Москви і працювало в агентстві, яке заснував російський підприємець. У вівторок Fazze закрила свій сайт і профіль в Instagram.
Минулого тижня агентство зв'язалося з кількома французькими YouTube-блогерами, які займаються питаннями охорони здоров'я та науки, і просило їх поганою англійською «пояснити», що «рівень смертності серед вакцинованих Pfizer майже втричі вищий, ніж серед вакцинованих AstraZeneca».
Лідерам думок сказали опублікувати на своїх сторінках у YouTube, Instagram або TikTok посилання на матеріали в Le Monde, Reddit і Ethical Hacker нібито про витік звіту, що містить дані, які нібито підтверджують це твердження. Але the Guardian зазначає, що стаття в Le Monde стосується даних, які, як повідомляється, російські хакери викрали з Європейського агентства з лікарських засобів і опублікували в дарк вебі. Вона не містить інформації про показники смертності. Сторінки на двох інших сайтах були видалені.
Крім того, блогерів попросили сказати своїм підписникам, що «основні засоби масової інформації ігнорують цю тему» і запитати: «Чому деякі уряди активно купують вакцину Pfizer, яка є небезпечною для здоров'я людей?» Лист також містив прохання «поводитися так, як ніби у вас є пристрасть і інтерес до цієї теми» й уникати використання слів «реклама» або «спонсорований» в повідомленнях або відео, тому що «матеріал повинен бути представлений як ваша особиста незалежна думка».
Скріншоти листів від компанії опублікував в Twitter Лео Грассі, популярний французький науковий YouTube-блогер з майже 1,2 млн підписників. Грассі сказав, що у кампанії був «колосальний бюджет», але агентство відмовилося назвати свого клієнта.
Німецький блогер з 1,5 млн підписників Мірко Дротчман також опублікував скріншот електронного листа з проханням взяти участь в «інформаційній кампанії» про «значну кількість смертей» після щеплення Pfizer.
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