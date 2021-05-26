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Прокуроры США изъяли доказательства из электронной почты предположительно Луценко и Насирова по делу Джулиани, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Прокуроры США изъяли доказательства из электронной почты предположительно Луценко и Насирова по делу Джулиани, - Bloomberg

В рамках расследования против бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани федеральные прокуроры Нью-Йорка изъяли доказательства из электронной почты, предположительно принадлежащей бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко, бывшему главе фискальной службы Роману Насирову и бизнесмену Александру Левину.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщается, имена украинцев были отредактированы, но изменения были сделаны таким образом, что имена стало видно при копировании текста и его просмотре в текстовом редакторе.

Адвокат Джозеф Бонди утверждал, что доказательства были вместе с материалами, изъятыми Федеральным бюро расследований 28 апреля в ходе рейдов на дом и офис Джулиани.

Издания пишут, что Бонди отказался от комментариев. Представитель прокурора США Одри Штраусс на Манхэттене, офис которой расследует дело Джулиани, отказался от комментариев. Костелло, адвокат Джулиани, не ответил на запрос о комментарии. Луценко во вторник сообщил, что "у него нет новостей" и что он "не общался с Джулиани ни по телефону, ни по почте".

Прокуратура изучает, нарушал ли Джулиани законы о лоббировании, когда действовал как незарегистрированный иностранный агент, работая на Трампа.

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Прокуроры США изъяли доказательства из электронной почты предположительно Луценко и Насирова по делу Джулиани, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 356
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26.05.2021 09:22 Ответить
Не"прикалуйтесь",таки коли уклоніст здрисне, Порох з Пастором,(ну не зовсім хлопці дебіли) і мають память.,вангую що мамаріта з папасашей будуть скоро ридати
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26.05.2021 09:40 Ответить
і як вас фото ?
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26.05.2021 10:39 Ответить
наш пострел везде успел. самая большая ошибка рошена то, что он связался с юГиком. тот его столько раз подосрал, причем сам не подозревая, какую свинью подкладывает своему боссу, от чистого сердца так сказать.
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26.05.2021 09:32 Ответить
юра від "чистого серця" ніколи нікому не робив. Публікація записів -це приеднання їх до справи як речових доказів. Юрась контактував з Руді, сам хвастався, що у Венгрії. Запряг Костю. Обзивав посла США, і не хотів звільняти крісло, навіть у верховну раду прийшов -я ваш, ви чо?,всім своїм видом показував,що він залишиться,все согласовано з США і І.В. А ****** вякає,що з руді не знайомий,не контактує і не пише листів. Він вже наговорив. А руді, який паразит - вони до нього знадією, а він все записував. Ну не гад. Рівень самого руді трампа -маразм. Доворився до того, що машини для підрахунку голосів зроблені якимсь мадурою
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26.05.2021 10:38 Ответить
о чистом сердце - сарказм, если что. где юГик, а где чистосердечие?
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26.05.2021 10:50 Ответить
Наивные,вы думаете вот так ,Юга по собственному желанию пургу начал гнать.
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26.05.2021 12:48 Ответить
Юга плокулол і після відставки дає країні просратись. Цікава тенденція у Юги. Він через одного президента або в загоні, або ганяє. Цікаво, що довго при шмарклях його не чипають. І ще більше цікаво, ким він буде при наступному президенті? Мабуть міністром оборони. Або верховним жрецем)) Краще б він бухав тихенько...
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26.05.2021 10:41 Ответить
Может кто-то забыл,но Луценко влез с заявлениями по Байдену сразу после приезда из Италии.
Очень интересно с кем он там встречался.
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26.05.2021 11:00 Ответить
 
 