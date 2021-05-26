26 мая 2014 года состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. Российские боевики отступили с большими потерями, - МВД
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26 мая 2014 года состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. Российские боевики отступили и понесли большие потери. Мы не потеряли ни одного бойца!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
"Впереди 242 дня героической обороны аэропорта! В разное время в аэропорту и прилегающих Песках воевали бойцы 95-й и 79-й десантных бригад, воины 3-го кировоградского полка спецназначения и батальона "Днепр-1", артиллеристы и танкисты 93-й бригады, добровольцы из ДУК "Правого сектора" и батальона "ОУН", военнослужащие из других частей. Киборги, спасибо! Слава живым, вечная память павшим!", - следует из сообщения.
Как сообщалось, защитников ДАПа называли "киборгами". Они защищали донецкий аэропорт 242 дня - с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. В боях погибли более 200 украинских воинов, полтысячи получили ранения.
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Ребятам честь, слава, уважение и наша любовь.
В акватории Черного моря состоялись ракетные стрельбы фрегата «Адмирал Григорович» и противокорабельных ракетных комплексов «Утёс» и «Бал».(друг против друга!!!) Об этом сообщается на сайте минобороны РФ. Более 30 кораблей ЧФ РФ перекрыли морской полигон и прилегающую акваторию для обеспечения безопасности проведения учения. Боевые стрельбы проводились в несколько этапов. Всего было выполнено более 10 ракетных пусков с борта корабля и береговых комплексов. Боевые расчёты береговых ракетных комплексов «Утес» и «Бал» по легенде учения должны были выполнить задачу: найти надводный корабль условного противника и после обнаружения уничтожить ракетами «Прогресс» и «Уран».
Перед экипажем фрегата стояла задача отразить нападение с воздуха зенитным ракетным комплексом «Штиль». Морякам необходимо было обнаружить воздушные цели, взять на сопровождение и уничтожить на безопасной для корабля дистанции и высоте.
То не вітер гне калину,
Ледве в ній тримається душа,
То Росія нищить Україну,
Схід перетворила на руїну.
Губиться стежина в споришах
До хатини, котру зруйнували,
До хрестів, прабатьківських могил;
Скрізь нові копати ледь встигали,
В них сини вкраїнські полягали,
Та не опустили хоругви!
Дише степ ізнов одвічним горем
І шматує зболені серця,
Розрослась в нас сила непокори,
Горе розлилось глибоким морем,
І не видно ще йому кінця.
Та не раз ми ворога стрічали
І вмивалися сльозами ой, не раз
Але гідно Україну захищали,
Нас назавжди з нею повінчали -
Українським буде ще і Крим й Донбас!
18.12.2016. ГАННА.