26 мая 2014 года состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. Российские боевики отступили с большими потерями, - МВД

26 мая 2014 года состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. Российские боевики отступили и понесли большие потери. Мы не потеряли ни одного бойца!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Впереди 242 дня героической обороны аэропорта! В разное время в аэропорту и прилегающих Песках воевали бойцы 95-й и 79-й десантных бригад, воины 3-го кировоградского полка спецназначения и батальона "Днепр-1", артиллеристы и танкисты 93-й бригады, добровольцы из ДУК "Правого сектора" и батальона "ОУН", военнослужащие из других частей. Киборги, спасибо! Слава живым, вечная память павшим!", - следует из сообщения.

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Как сообщалось, защитников ДАПа называли "киборгами". Они защищали донецкий аэропорт 242 дня - с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. В боях погибли более 200 украинских воинов, полтысячи получили ранения.