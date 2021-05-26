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Новости Политика Украины
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агрессия (935) армия РФ (4868) МВД (3893) донецкий аэропорт (390)

26 мая 2014 года состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. Российские боевики отступили с большими потерями, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

26 мая 2014 года состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. Российские боевики отступили и понесли большие потери. Мы не потеряли ни одного бойца!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Впереди 242 дня героической обороны аэропорта! В разное время в аэропорту и прилегающих Песках воевали бойцы 95-й и 79-й десантных бригад, воины 3-го кировоградского полка спецназначения и батальона "Днепр-1", артиллеристы и танкисты 93-й бригады, добровольцы из ДУК "Правого сектора" и батальона "ОУН", военнослужащие из других частей. Киборги, спасибо! Слава живым, вечная память павшим!", - следует из сообщения.

26 мая 2014 года состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. Российские боевики отступили с большими потерями, - МВД 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-"киборгам". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось, защитников ДАПа называли "киборгами". Они защищали донецкий аэропорт 242 дня - с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. В боях погибли более 200 украинских воинов, полтысячи получили ранения.

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Топ комментарии
+11
Ребята дали нам необходимую возможность, гордиться не только ими, но и собой, классное это было ощущение, что ты и они одно целое. А в то время это было как воздух, чтобы было чем дышать.
Ребятам честь, слава, уважение и наша любовь.
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26.05.2021 10:09
+8
26 мая 2014 года состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. Российские боевики отступили с большими потерями, - МВД - Цензор.НЕТ 8135

...
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26.05.2021 09:37
+8
26 травня 2014 року відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Російські бойовики відступили з великими втратами, - МВС - Цензор.НЕТ 3128
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26.05.2021 09:47
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26 мая 2014 года состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. Российские боевики отступили с большими потерями, - МВД - Цензор.НЕТ 8135

...
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26.05.2021 09:37 Ответить
Тебе не понять
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26.05.2021 10:00 Ответить
26 травня 2014 року відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Російські бойовики відступили з великими втратами, - МВС - Цензор.НЕТ 3128
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26.05.2021 09:47 Ответить
Сьогодні вже відомо, що захищали аеропорт не 242 дні, а 244, бо в одній будівлі були наші бійці, які відбили декілька атак, імітували радіогру великого підрозділу. Вивели їх через дві доби. Чи можливо я помиляюся?
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26.05.2021 09:48 Ответить
Саме так, наступали, а потім було рукостискання у Нормандії.
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26.05.2021 09:58 Ответить
Бой вели ЗСУ, а отсчиталось МВД
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26.05.2021 10:06 Ответить
Ребята дали нам необходимую возможность, гордиться не только ими, но и собой, классное это было ощущение, что ты и они одно целое. А в то время это было как воздух, чтобы было чем дышать.
Ребятам честь, слава, уважение и наша любовь.
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26.05.2021 10:09 Ответить
6 августа 1945 состоялся первый бой за Хиросиму, японские боевики отступили, понеся большие потери, мы не потеряли ни одного бойца!
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26.05.2021 10:11 Ответить
Галаперидольчику? 26 травня 2014 року відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Російські бойовики відступили з великими втратами, - МВС - Цензор.НЕТ 7181
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26.05.2021 11:50 Ответить
Видно к чему братья готовятся....???? Не дороги и больницы строят! А тренируются Нептуны сбивать..!!!

В акватории Черного моря состоялись ракетные стрельбы фрегата «Адмирал Григорович» и противокорабельных ракетных комплексов «Утёс» и «Бал».(друг против друга!!!) Об этом сообщается на сайте минобороны РФ. Более 30 кораблей ЧФ РФ перекрыли морской полигон и прилегающую акваторию для обеспечения безопасности проведения учения. Боевые стрельбы проводились в несколько этапов. Всего было выполнено более 10 ракетных пусков с борта корабля и береговых комплексов. Боевые расчёты береговых ракетных комплексов «Утес» и «Бал» по легенде учения должны были выполнить задачу: найти надводный корабль условного противника и после обнаружения уничтожить ракетами «Прогресс» и «Уран».
Перед экипажем фрегата стояла задача отразить нападение с воздуха зенитным ракетным комплексом «Штиль». Морякам необходимо было обнаружить воздушные цели, взять на сопровождение и уничтожить на безопасной для корабля дистанции и высоте.
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26.05.2021 10:26 Ответить
***
То не вітер гне калину,
Ледве в ній тримається душа,
То Росія нищить Україну,
Схід перетворила на руїну.
Губиться стежина в споришах

До хатини, котру зруйнували,
До хрестів, прабатьківських могил;
Скрізь нові копати ледь встигали,
В них сини вкраїнські полягали,
Та не опустили хоругви!

Дише степ ізнов одвічним горем
І шматує зболені серця,
Розрослась в нас сила непокори,
Горе розлилось глибоким морем,
І не видно ще йому кінця.

Та не раз ми ворога стрічали
І вмивалися сльозами ой, не раз
Але гідно Україну захищали,
Нас назавжди з нею повінчали -
Українським буде ще і Крим й Донбас!

18.12.2016. ГАННА.
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26.05.2021 10:41 Ответить
Слава Героям!
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26.05.2021 11:42 Ответить
Вічна шана загиблим!!! А чи вірно те, що Порох, ще до початку боїв, підписав причетність тієї території до загарбників???
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26.05.2021 11:47 Ответить
Нет, подписал Осёл Оманский, в Горловке 26 травня 2014 року відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Російські бойовики відступили з великими втратами, - МВС - Цензор.НЕТ 1465
26 травня 2014 року відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Російські бойовики відступили з великими втратами, - МВС - Цензор.НЕТ 9966
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26.05.2021 11:52 Ответить
В интернете посмотри линию разграничения по Минску 1 и Минску 2. Причем линию по документам и фактическую. Правда в том что Порох активизировал ползучее наступление, которым взяли стратегические высоты и поселки типа Крымского, Гладосово, Катериновку, Авдеевскую промку, Викторовку и Петровское( там где ЗЕ слил наши позиции сепарам после "отведения").
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26.05.2021 16:22 Ответить
Яким боком хоть мєнти до захисту аеропорту?
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26.05.2021 13:23 Ответить
Приятно осознавать что японцы косплеят наших киборгов!
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26.05.2021 16:18 Ответить
 
 