За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак
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Глава департамента киберполиции Александр Гринчак оценил возможность уголовной ответственности за комментарий в соцсетях. В Украине ее пока нет.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Гринчака, в СБУ есть свой отдел по терроризму, которому передают информацию, если видят какой-то призыв, связанный с терроризмом.
"Если это просто перепост или комментарий, то уголовной ответственности нет", - добавил глава департамента киберполиции.
В то же время, если человек в Facebook "удивит" сообщением о плане осуществить террористический акт, то его слова уже несут весомые последствия и есть состав преступления. Facebook тоже за этим следит и на это реагирует.
Топ комментарии
+12 Nataly 1135c174
показать весь комментарий26.05.2021 09:34
+10 Підлога Маккартні
показать весь комментарий26.05.2021 09:32
+7 Підлога Маккартні
показать весь комментарий26.05.2021 09:36
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По его данным, россиянке стало плохо перед экзаменом по русскому языку. У нее начался рвотный рефлекс, она задохнулась
Теперь понятно, то был перепост, по этому нет уголовной ответственности:
Грінчакгранчак