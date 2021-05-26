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За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак

Новости Цензор.НЕТ Общество

За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак

Глава департамента киберполиции Александр Гринчак оценил возможность уголовной ответственности за комментарий в соцсетях. В Украине ее пока нет.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Гринчака, в СБУ есть свой отдел по терроризму, которому передают информацию, если видят какой-то призыв, связанный с терроризмом.

"Если это просто перепост или комментарий, то уголовной ответственности нет", - добавил глава департамента киберполиции.

В то же время, если человек в Facebook "удивит" сообщением о плане осуществить террористический акт, то его слова уже несут весомые последствия и есть состав преступления. Facebook тоже за этим следит и на это реагирует.

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Топ комментарии
+12
еще те террористки - сам бубочка их боится ))
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26.05.2021 09:34
+10
За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 3915

За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 559
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26.05.2021 09:32
+7
"Если это просто перепост или комментарий, то уголовной ответственности нет", - добавил глава департамента киберполиции.

Теперь понятно, то был перепост, по этому нет уголовной ответственности:


За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 645
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26.05.2021 09:36
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За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 3915

За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 559
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26.05.2021 09:32 Ответить
еще те террористки - сам бубочка их боится ))
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26.05.2021 09:34 Ответить
та клоун ссыться то от одной то от второй )) а когда они вместе то срётся, вся надежда на памперс.
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26.05.2021 09:47 Ответить
Від них ВОНО обісралось.
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26.05.2021 09:37 Ответить
Зато есть осужденный за лайки в Одноклассниках.
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26.05.2021 09:32 Ответить
Пох, шо у вас в параше За репост або коментар у соцмережах кримінальної відповідальності немає, якщо це не заклик до тероризму, - глава департаменту кіберполіції Гринчак - Цензор.НЕТ 2945
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26.05.2021 11:54 Ответить
А щось розумне Грінчак коли небудь сказав?
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26.05.2021 09:34 Ответить
Геть зелених окупантів, на палю!
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26.05.2021 09:34 Ответить
ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Судно рыболовной ассоциации города Момбецу на севере Японии столкнулось с российским судном у побережья острова Хоккайдо. Как сообщает в среду агентство Kyodo, в результате произошедшего три японских рыбака погибли. За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 2359
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26.05.2021 09:36 Ответить
Причиной смерти школьницы из Моздока, умершей на Основном государственном экзамене (ОГЭ), стало удушение рвотными массами, а не сердечный приступ. Подробности произошедшего раскрыл Telegram-канал MashGor.
По его данным, россиянке стало плохо перед экзаменом по русскому языку. У нее начался рвотный рефлекс, она задохнулась
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26.05.2021 11:57 Ответить
"Если это просто перепост или комментарий, то уголовной ответственности нет", - добавил глава департамента киберполиции.

Теперь понятно, то был перепост, по этому нет уголовной ответственности:


За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 645
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26.05.2021 09:36 Ответить
Пока нет,но всем приготовиться?
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26.05.2021 09:38 Ответить
Грінчак гранчак
За репост або коментар у соцмережах кримінальної відповідальності немає, якщо це не заклик до тероризму, - глава департаменту кіберполіції Гринчак - Цензор.НЕТ 157
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26.05.2021 09:44 Ответить
п'ятак

За репост або коментар у соцмережах кримінальної відповідальності немає, якщо це не заклик до тероризму, - глава департаменту кіберполіції Гринчак - Цензор.НЕТ 5641
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26.05.2021 09:49 Ответить
мама рюзьге
За репост або коментар у соцмережах кримінальної відповідальності немає, якщо це не заклик до тероризму, - глава департаменту кіберполіції Гринчак - Цензор.НЕТ 2609
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26.05.2021 11:58 Ответить
 
 