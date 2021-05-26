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Новости Политика Украины
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судебная реформа (1034) Шабунин (291) Окружной админсуд Киева (362)

С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин

Пока Зеленский отчитывается ликвидацией ОАСК, Рада с его большинством спасает Окружной админсуд Киева.

Об этом рассказал глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Пока Зеленский отчитывается ликвидацией ОАСК, Рада с его большинством спасает этот волчий гадюшник. С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского прошло уже 1,5 месяца, а он даже КОМИТЕТ еще не прошел. Это при том, что руководит этим комитетом друг Ерамака (Андрей Костин), а "Слуги Народа" контролируют там большинство. А может, кстати, именно поэтому и не прошел", - заявил Шабунин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги" затягивают ликвидацию ОАСК. Либо нардепы обманывают Зеленского, либо он - общественность, - Шабунин

"Уже в следующий вторник увидим удалось ли Вовку купить Разумкова. Исключительно от воли спикера зависит, попадет ли этот законопроект (# 5369) на голосование Рады во вторник (включение в повестку дня сессии). Я, кстати, думаю, что Разумкова слишком умен, чтобы уничтожать себя, защищая зашкваренный ОАСК. Он точно понимает, что ОП первыми смешают его за это с грязью. И не только ОП", - отметил он.

С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин 01
С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин 02

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Топ комментарии
+5
Не обижайте бубочку. Он же не лох а главнокомандующий щее!
С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин - Цензор.НЕТ 9203
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26.05.2021 09:44
+4
С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1879
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26.05.2021 09:51
+4
Слівєм ОАСК, голосуєм за ігорку.(с)
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26.05.2021 09:54
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Так главное шо не Барыга С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1893
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26.05.2021 09:43 Ответить
Не обижайте бубочку. Он же не лох а главнокомандующий щее!
С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин - Цензор.НЕТ 9203
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26.05.2021 09:44 Ответить
шабунина не комментирую. С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4625
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26.05.2021 09:50 Ответить
С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1879
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26.05.2021 09:51 Ответить
Слівєм ОАСК, голосуєм за ігорку.(с)
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26.05.2021 09:54 Ответить
Ну все завжди як в Україні - указ вийшов - указ пропав. Може його вже й загубив по дорозі якийсь шофер.
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26.05.2021 09:58 Ответить
зепук був для піару, як і інші мертвечуки(((
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26.05.2021 10:19 Ответить
Шабунин какой то тупой, не может отличить пиар от понтов.
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26.05.2021 10:47 Ответить
В чому понти проявляються? В тому, що Вава не воює з корупцією, а лише їздить по вухах наріду?
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26.05.2021 10:58 Ответить
Що охороняєш, те і маєш!!! "Слава партії рідненькій"!!!
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26.05.2021 15:24 Ответить
 
 