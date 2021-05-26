С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин

Пока Зеленский отчитывается ликвидацией ОАСК, Рада с его большинством спасает Окружной админсуд Киева.

Об этом рассказал глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Пока Зеленский отчитывается ликвидацией ОАСК, Рада с его большинством спасает этот волчий гадюшник. С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского прошло уже 1,5 месяца, а он даже КОМИТЕТ еще не прошел. Это при том, что руководит этим комитетом друг Ерамака (Андрей Костин), а "Слуги Народа" контролируют там большинство. А может, кстати, именно поэтому и не прошел", - заявил Шабунин.

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"Уже в следующий вторник увидим удалось ли Вовку купить Разумкова. Исключительно от воли спикера зависит, попадет ли этот законопроект (# 5369) на голосование Рады во вторник (включение в повестку дня сессии). Я, кстати, думаю, что Разумкова слишком умен, чтобы уничтожать себя, защищая зашкваренный ОАСК. Он точно понимает, что ОП первыми смешают его за это с грязью. И не только ОП", - отметил он.



