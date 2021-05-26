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Новости Политика Украины
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Медведчук (1281) пленки (30) Путин (21158) Россия (44056) СБУ (9245) Турчинов (1696)

Руководство Службы безопасности никогда не докладывало, что у них есть архивы разговоров Медведчука, - Турчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Руководство Службы безопасности никогда не докладывало, что у них есть архивы разговоров Медведчука, - Турчинов

Служба безопасности Украины, так же как и другие силовые органы, ранее не докладывала о записях разговоров лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Об этом в эфире "Прямого" сказал глава Верховной Рады Украины в 2014 году, исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-2019 годах Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте говорить о самих пленках. Я недаром обратил внимание, что ни одна силовая структура Украины не берет на себя правовую ответственность за эти пленки. Почему? Потому что если бы этот формат проводился в рамках реальных расследований и правового поля Украины, то уголовные дела должны быть открыты именно тогда, когда была получена эта информация", — говорит Турчинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никаких переговоров с Путиным и боевиками я не вел, - Турчинов

"Сегодня стоит вопрос: почему, когда пленки датируются 2014, 2015, 2016 годами, не были открыты уголовные дела? Именно это и нужно проверить. Надо определить, какой "крот" получал эту информацию: украинский, или может это с российской подачи. Почему не были открыты конкретные уголовные дела, когда была получена эта информация", — отметил Турчинов.

"Руководство Службы безопасности никогда не докладывало, что они владеют архивами разговоров Медведчука. Более того, журналисты, которые тиражируют эту информацию, они же опираются не на решения судов, не на заявления украинских спецслужб, которые сейчас, к сожалению, все больше и больше политизируются. Они (журналисты. – Ред.) ориентируются на темники, которые им присылают от этих же анонимов, которые предоставляют эти пленки. И там дата – разговор состоялся, условно говоря, в 2015 году. Представим, что это не 2015 год, а этот разговор состоялся в 2020 году. Совсем другой контекст, совсем другой "он" или "главный" и так далее. Это более логично. Эта информация могла быть получена позже и она касается оценки действующей власти и руководителей, которые тоже не фигурируют фамилиями. А что касается "главного", то для Медведчука кажется, очевидно, всегда был и остается Путин. Поэтому более логично понимать кто для него реально "главный", — отметил Турчинов.

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Топ комментарии
+15
ти спочатку полікуй свій типовий 73/43%зебілізм - тоді, можливо, і розпочнеш щось розуміти...
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26.05.2021 10:06
+11
Они и не знают,про российский паспорт Труханова. Руководство Службы безопасности никогда не докладывало, что у них есть архивы разговоров Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5410
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26.05.2021 09:58
+10
Ответ очевиден. Эти записи были у того (тех), кто понимал, что в случае доклада об их наличии на самый верх, эти записи будут уничтожены. А он (они), понимая их ценность для истории, не хотел утраты такого интересного фактажа.
Всё более очевидным становится то, что не публичная (закулисная) линия поведения пятого президента Украины очень существенно отличалась от публичной (официальной). По сути, в кабинетах, без лишних глаз и ушей, Порошенко был абсолютно готов договариваться с кем угодно и по поводу чего угодно. Преградой для успеха таких договорённостей служило только украинское гражданское общество, Запад и слишком большие запросы Кремля.
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26.05.2021 10:35
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Они и не знают,про российский паспорт Труханова. Руководство Службы безопасности никогда не докладывало, что у них есть архивы разговоров Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5410
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26.05.2021 09:58 Ответить
путятишна кинул своего кума на амбразуру...
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26.05.2021 10:02 Ответить
та для нього - всі "гарматне м'ясо".
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26.05.2021 10:03 Ответить
Они даже не знают про греческий паспорт Труханова на фамилию Анзопулос.
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26.05.2021 10:53 Ответить
поймал Кровавый ЗЕльоную ср..нб на мелкой брехне Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2573
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26.05.2021 11:00 Ответить
Від легітимності записів розмов мертвечука залежить, наскільки можна довіряти цим плівкам. Якщо писали наші - це одне питання; якщо ж касапи (а чого? вони ж пишуть своїх високопосадовців...) - то зовсім інша легітимність. Тому що більші можливості "правок" тих плівок.
Інше питання: а як плівки до Бігуса потрапили? Хто передав? - і від цього також залежить, чи можна їм довіряти...
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26.05.2021 10:00 Ответить
легытимнысть записисыв - що за хрень? голвне їх правдивість.
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26.05.2021 10:07 Ответить
73/43%зебілам не зрозуміти, що лише легітимний предмет дослідження може бути правдивим. Тому що нелегітимний може бути підробленим.
Лікуйтеся, зебіли... Вже два роки минуло, як вас наіпали
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26.05.2021 10:16 Ответить
"Журналістка" Бігуса зізналася, що матеріали на свинарсуків їм тупо вислали на пошту невідомі. І це було як раз рахроховано на предвибоччий гейт.
Контекст не зрозумілий лише дебілам.
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26.05.2021 10:31 Ответить
Сам ты хрень!
Клоун подготавливает общественное мнение, что если ты уверен в чьей то виновности и сильно хочется, но по какой то причине, законно посадить ты не можешь (типа суды плохие) то можно и преступить закон! И что уверенность лично Зеленского = справедливость и правосудие (вспомните как он про Вирастюка на прессконференции распинался)!
Напомнить про записи "Дугарь и Рифмастера", когда их выкинули в медиа, устроили пресс-конференцию на весь мир, чтобы подготовить общественное мнение?!!!
НЕЛЬЗЯ ПОДМЕНЯТЬ ЗАКОН! НИКОГДА! Какой бы он противный и несправедливы не был! Это основа нормального развития общества и гарантия того, что мы не скатимся к уровню Беларуси и РФ
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26.05.2021 11:05 Ответить
PS Вместо того, чтобы проводить судовую рефформу гребаный Клоун решил, что он "длань господня" и может подменять суд и творить что ему вздумается!!!
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26.05.2021 11:07 Ответить
".... что мы не скатимся к уровню Беларуси и РФ" Стесняюсь спросить а какой сейчас уровень развития общества в Украине...?
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26.05.2021 12:18 Ответить
Ну во первых не пленки, а файл в формате mp3. И причем тут СБУ, если запись слили сотрудники водафона, киевстара или на крайняк какого нибудь лайфеца?
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26.05.2021 10:00 Ответить
Как меня веселят всевозможные эксперты! Когда я работал на оккупированной территории, все служебные звонки я делал каждый раз с новой симки и с нового телефона, что бы не было компромата и палива. Или Медведчук дебил?
=============
А теперь подумай откуда записи, если допустить, что вдруг случилось так, что Медведчук, который работал на оккупанта-РФ, находился на враждебной территории, соблюдал элементарную конспирацию, звонил с разных номеров на ОДИН контактный телефон и он никогда дебилом не был? Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 84
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26.05.2021 10:35 Ответить
Ну правильно, значит спецслужбы прослушивают звонки всех мобильных операторов, а это нарушение закона прав потребителя и частной жизни, с позволения самих операторов.
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26.05.2021 10:45 Ответить
Проверочное слово: КАКИЕ СЛУЖБЫ? точнее ЧЬИ СЛУЖБЫ?
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26.05.2021 11:05 Ответить
Тому що плівки сьогодні можна підробити як завгодно. По суті, це не докази. Доказ - коли є відео, і те вже можна підробити в якому завгодно ракурсі.
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26.05.2021 10:01 Ответить
Це можуть бути синтетично створені бесіди.
Зараз комп'ютер може підробити будь-який голос і манеру.
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26.05.2021 10:06 Ответить
Звичайно, звичайно. Жму руку, абнімаю. )
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26.05.2021 10:11 Ответить
А якщо ці записи мертвечука справжні, то виникає питання чи то злили всі записи чи лиш вибіркові? Напевно ж самі цікаві розмови не видали в прокат.
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26.05.2021 10:03 Ответить
я не удивлюсь если записи сделаны самой "охраной" мертведчука про просьбе сбу-фсб.
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26.05.2021 10:24 Ответить
Не пойняв, - Пастор впрягся за Медведчука? Оце так шоколадний цирк.
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26.05.2021 10:03 Ответить
ти спочатку полікуй свій типовий 73/43%зебілізм - тоді, можливо, і розпочнеш щось розуміти...
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26.05.2021 10:06 Ответить
вас, соєвих, вже давно ніхто не розуміє
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26.05.2021 10:08 Ответить
Я не плохо их изучил. Может когда-нибудь возьмусь за диссертацию.)) В глубинной сути «порохоботства» никакой политики, одна клиническая психология. Человеческое эго это не материальная конструкция, состоящая из убеждений (ментальных образов). Поэтому, расставание с тем или иным убеждением бывает очень болезненным процессом. Ибо с крахом одного убеждения может зашататься вся конструкция эго. «Меня одурачили, значит я не такой уж умный». Это очень болезненно для некоторых типов личностей. Отсюда и эта устойчивая защитная реакция. Порохобот защищает не Порошенко, а своё Я. И поверьте, его ум придумает опровержение любому факту, угрожающему образу себя.
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26.05.2021 10:55 Ответить
Секта, інакше не скажеш
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26.05.2021 10:57 Ответить
Вы отлично описали избирателей Зебила Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4988
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26.05.2021 12:06 Ответить
Я упрощенно описал механизм самозащиты эго. Он одинаков для избирателей всех кандидатов, ибо общечеловечен.)) В случае с «порохоботством» он просто наиболее удобен для демонстрации примера.
Описать избирателей Зебила не возможно. Даже избиратель Порошенко достаточно разный. А избиратель Зеленского вообще представлен практически всеми социальными, возрастными и географическими группами украинцев.
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26.05.2021 12:23 Ответить
Я всё отлично понял, у вас все несогласные с Зе - порохоботы Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4890
Понимали к чему приведёт избрание Зебила абсолютно все - мда? Это ещё хуже, чем я думал Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4890

Скептически к такому избранию относились не только порохоботы. 45% из 75% не голосовали за Зеленского в первом туре. Следуя твоей логике они порохоботы? - нет, просто овцы без своего мнения, и критического мышления, легко поддающиеся манипуляциям. Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2113
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26.05.2021 12:47 Ответить
А протипсихів ти добре вивчив? Хоча б на власному прикладі?
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26.05.2021 12:48 Ответить
Есть и такая категория избирателей. Но её доля в общем кол-ве слишком не значительна. В последние годы бюллетенях отсутствует графа- «против всех». Поэтому большинство противвсехов на выборах остаётся дома. Самые радикальные портят бюллетень. Остальным всё же приходится определяться в кабинке для голосования. Что автоматически выводит их из клуба противвсехов.
Я с 2010 года голосую за одну политсилу и её лидера. Называть не стану, ибо за полит-рекламу мне не уплачено.))
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26.05.2021 13:06 Ответить
ты написал все точно про... ЗЕБИЛОВ! Тупое стадо лоханулось с выбором( выбрало идиота, предателя и вора ), сидит в полном дерьме и боится себе признаться, что лоханулось)))

Поддерживающие Пороха благодарны ему за то, что он СДЕЛАЛ для страны. А сделал он больше, чем мы от него ждали --вот и весь секрет "порохоботства", Если бы другой президент сделал бы больше Пороха, я голосовала бы за другого.
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27.05.2021 02:09 Ответить
Просто вам нечем розумiти)))
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27.05.2021 02:03 Ответить
не зовсім за Медведчука. Тут як то кажуть "головне при рослідовуванні не вийти на своїх"
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26.05.2021 10:10 Ответить
Зебіле, циркачі у нас тебе на Банковій тепер. Клоун головний кожного дня тепер має зашквари.
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26.05.2021 10:12 Ответить
Спецслужбовцы-кроты держали "пленки" в надежде жирно подзаработать... не получилось - слили. Потому и не докладывали вовремя....
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26.05.2021 10:05 Ответить
тем более в то время сбу=фсб
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26.05.2021 10:25 Ответить
Швидше зараз а не тоді.
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26.05.2021 10:33 Ответить
тому що замовлення ! тим паче шекель не пахне
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26.05.2021 10:06 Ответить
Руководство Службы безопасности никогда не докладывало, что они владеют архивами разговоров Медведчука............согласитесь звучит очень интересно и интригующе. Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5972
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26.05.2021 10:07 Ответить
Тому що вони ними і не володіли Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6591
Давайте ліпше розберемося - звідки Бігусу злили цей компромат !!!
Та задамося питанням - нащо ???
Єто жж-жж - неспроста Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 370
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26.05.2021 10:19 Ответить
В Украине на всех "достойных" собирали досье не ради государственного интереса, а для отжатия бизнеса, когда клиент "созреет".
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26.05.2021 10:19 Ответить
Тонкий намек на сотрудничество Бигуса + СН с ФСБ
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26.05.2021 10:27 Ответить
занадто тонкий для більшості Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9675
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26.05.2021 12:43 Ответить
"Руководство Службы безопасности никогда не докладывало, что они владеют архивами разговоров Медведчука. Более того, журналисты, которые тиражируют эту информацию, они же опираются не на решения судов, не на заявления украинских спецслужб, которые сейчас, к сожалению, все больше и больше политизируются. Они (журналисты. - Ред.) ориентируются на темники, которые им присылают от этих же анонимов, которые предоставляют эти пленки. И там дата - разговор состоялся, условно говоря, в 2015 году. Представим, что это не 2015 год, а этот разговор состоялся в 2020 году. Совсем другой контекст, совсем другой "он" или "главный" и так далее. Это более логично. Эта информация могла быть получена позже и она касается оценки действующей власти и руководителей, которые тоже не фигурируют фамилиями. А что касается "главного", то для Медведчука кажется, очевидно, всегда был и остается Путин. Поэтому более логично понимать кто для него реально "главный", - отметил Турчинов.Источник: https://censor.net/ru/n3267507

==== Гы-гы-гы Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3364 Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4601
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26.05.2021 10:28 Ответить
Ответ очевиден. Эти записи были у того (тех), кто понимал, что в случае доклада об их наличии на самый верх, эти записи будут уничтожены. А он (они), понимая их ценность для истории, не хотел утраты такого интересного фактажа.
Всё более очевидным становится то, что не публичная (закулисная) линия поведения пятого президента Украины очень существенно отличалась от публичной (официальной). По сути, в кабинетах, без лишних глаз и ушей, Порошенко был абсолютно готов договариваться с кем угодно и по поводу чего угодно. Преградой для успеха таких договорённостей служило только украинское гражданское общество, Запад и слишком большие запросы Кремля.
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26.05.2021 10:35 Ответить
В смысле? Зачем уничтожать? Почему нельзя было сделать как с вагнеровцами зебилы? Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5718
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26.05.2021 12:08 Ответить
Суть вопроса не ясна. Сформулируйте конкретнее. Конечно, если на самом деле интересует ответ.
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26.05.2021 12:28 Ответить
Ответ очевиден - кому очевиден? Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8979

Эти записи были у того (тех), кто понимал, что в случае доклада об их наличии на самый верх, эти записи будут уничтожены. А он (они), понимая их ценность для истории, не хотел утраты такого интересного фактажа. - поэтому их два года оберегали от Зе? Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8979

Всё более очевидным становится то, что не публичная (закулисная) линия поведения пятого президента Украины очень существенно отличалась от публичной (официальной). - кому очевиден? Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5682 Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8979

По сути, в кабинетах, без лишних глаз и ушей, Порошенко был абсолютно готов договариваться с кем угодно и по поводу чего угодно. - это ваше оценочное суждение, или есть факты? Ответ - это всем очевидно, не принимается. Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8979

Преградой для успеха таких договорённостей служило только украинское гражданское общество, Запад и слишком большие запросы Кремля - украинское гражданское общество посчитало что война выгодна Пороху, и её надо остановить. Запад - это те кого Порох заставлял вводить санкции? слишком большие запросы Кремля - это типа "сойтись по средине"? Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8979
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26.05.2021 12:38 Ответить
-кому очевиден?- Как минимум мне и шести пользователям лакнувшим пост.
-поэтому их два года оберегали от Зе?- У меня нет такой информации. Возможно Зе давно о них известно. Возможно владельцы посчитали, что сейчас пора. Много вариантов.
-кому очевиден?- Как минимум мне и шести пользователям лайкнувшим пост. Но разумеется круг значительно шире.
-это ваше оценочное суждение, или есть факты?- Записи это факты. Но пока нет вердикта компетентных органов, безусловно это оценочные суждения. Мои и 75% избирателей не голосовавших за Порошенко. (Мы же выше перешли на «ты»)
-Запад - это те кого Порох заставлял вводить санкции?- это те кто грозился не давать кредитов и ограничит помощь в целом, если поведение властей Украины будет не адекватно декларациям. И сейчас Запад это всё те же.
-слишком большие запросы Кремля - это типа "сойтись по средине"?- Что-то типа того. Как-то порешать, только аккуратно, что бы радикалы не шумели и западные партнёры не обиделись.
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26.05.2021 12:56 Ответить
-Как минимум мне и шести пользователям лакнувшим пост. - то-есть, только вам Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2430

-У меня нет такой информации. Возможно Зе давно о них известно. Возможно владельцы посчитали, что сейчас пора. Много вариантов - понятно, информацией вы не владеете, но вам -"Всё более очевидным становится " Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2430

-Записи это факты. Но пока нет вердикта компетентных органов, безусловно это оценочные суждения. Мои и 75% избирателей не голосовавших за Порошенко. (Мы же выше перешли на «ты») - угу, значит записи не верифицированы, но вам и "75% избирателей не голосовавших за Порошенко", всё уже "очевидно" Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2430
- это те кто грозился не давать кредитов и ограничит помощь в целом, если поведение властей Украины будет не адекватно декларациям. И сейчас Запад это всё те же. - знчит с западом Порох договаривался о поддержке зря? Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2430

-Что-то типа того. Как-то порешать, только аккуратно, что бы радикалы не шумели и западные партнёры не обиделись - "сойтись по средине" это из предвыборной речи Зе. Вы и "75% избирателей не голосовавших за Порошенко" , проголосовали именно за это. Когнитивного диссонанса не ощущаете? Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2430
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26.05.2021 13:12 Ответить
Капітан очевидність припускає,що при наявності двох переговорних пристроїв,прослуховування може вестись з боку рф ? Те,що за ці записи не взяла відповідальність жодна з українських спецслужб не ********* на раціональні думки ?
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26.05.2021 13:35 Ответить
нет никакого смысла называть Бигуса жупрналистом. это даже не сливной бачек, это канализация
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26.05.2021 10:45 Ответить
Никакие плёнки не могут служить доказательством в суде, если они получены без разрешения суда на прослушку.
ЧТО тут обсуждать?
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26.05.2021 10:51 Ответить
если в разговорах присутствует Петро Алексеич...значит это фейк..))
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26.05.2021 10:54 Ответить
Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9393
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26.05.2021 10:58 Ответить
Там в разговоре НЕ присутствует Порох от слова совсем. Порох присутствует только в домыслах журнашлюх)))
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27.05.2021 02:15 Ответить
Бо їх і не було. Ці "плівки" бігусу передав його фсб-шний родич.
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26.05.2021 11:01 Ответить
Шо, уже и Турчинов - зрада? Срочно выпускайте ботов с обновленными методичками Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 247
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26.05.2021 11:21 Ответить
А хто кому буде доповідати, коли КОЖНЕ САМО СОБІ???
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26.05.2021 11:38 Ответить
Серьезная защита у Мертвечука! Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2210
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26.05.2021 12:39 Ответить
Ці плівки писав або сам Мертвечук або його мокшанські друзі
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26.05.2021 12:41 Ответить
во-всей это чухне смущает именно то, что сидит чувак Бигус жопой на компромате с 2014 года и по-каким то своим приколам выкладывае ДОЗИРОВАННО инфо
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26.05.2021 13:22 Ответить
БРЕХНЯ!!!!
СБУ под Порошенко была, а Турок был и ио президента и секретарем РНБО ......
Так что не верю...
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26.05.2021 15:08 Ответить
Не забываем, что брат жены фигуса работает в ГРУ кацапстана)))
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27.05.2021 02:16 Ответить
КАКАЯ РАЗНИЦА !!! ОНИ ЖЕ БЫЛИ И ЕСТЬ !!! А СБУ ПОДЧИНЯЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТУ !!!
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27.05.2021 05:40 Ответить
 
 