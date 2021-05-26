Руководство Службы безопасности никогда не докладывало, что у них есть архивы разговоров Медведчука, - Турчинов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Служба безопасности Украины, так же как и другие силовые органы, ранее не докладывала о записях разговоров лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.
Об этом в эфире "Прямого" сказал глава Верховной Рады Украины в 2014 году, исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-2019 годах Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.
"Давайте говорить о самих пленках. Я недаром обратил внимание, что ни одна силовая структура Украины не берет на себя правовую ответственность за эти пленки. Почему? Потому что если бы этот формат проводился в рамках реальных расследований и правового поля Украины, то уголовные дела должны быть открыты именно тогда, когда была получена эта информация", — говорит Турчинов.
"Сегодня стоит вопрос: почему, когда пленки датируются 2014, 2015, 2016 годами, не были открыты уголовные дела? Именно это и нужно проверить. Надо определить, какой "крот" получал эту информацию: украинский, или может это с российской подачи. Почему не были открыты конкретные уголовные дела, когда была получена эта информация", — отметил Турчинов.
"Руководство Службы безопасности никогда не докладывало, что они владеют архивами разговоров Медведчука. Более того, журналисты, которые тиражируют эту информацию, они же опираются не на решения судов, не на заявления украинских спецслужб, которые сейчас, к сожалению, все больше и больше политизируются. Они (журналисты. – Ред.) ориентируются на темники, которые им присылают от этих же анонимов, которые предоставляют эти пленки. И там дата – разговор состоялся, условно говоря, в 2015 году. Представим, что это не 2015 год, а этот разговор состоялся в 2020 году. Совсем другой контекст, совсем другой "он" или "главный" и так далее. Это более логично. Эта информация могла быть получена позже и она касается оценки действующей власти и руководителей, которые тоже не фигурируют фамилиями. А что касается "главного", то для Медведчука кажется, очевидно, всегда был и остается Путин. Поэтому более логично понимать кто для него реально "главный", — отметил Турчинов.
Пожалуйста, подождите...
Інше питання: а як плівки до Бігуса потрапили? Хто передав? - і від цього також залежить, чи можна їм довіряти...
Лікуйтеся, зебіли... Вже два роки минуло, як вас наіпали
Контекст не зрозумілий лише дебілам.
Клоун подготавливает общественное мнение, что если ты уверен в чьей то виновности и сильно хочется, но по какой то причине, законно посадить ты не можешь (типа суды плохие) то можно и преступить закон! И что уверенность лично Зеленского = справедливость и правосудие (вспомните как он про Вирастюка на прессконференции распинался)!
Напомнить про записи "Дугарь и Рифмастера", когда их выкинули в медиа, устроили пресс-конференцию на весь мир, чтобы подготовить общественное мнение?!!!
НЕЛЬЗЯ ПОДМЕНЯТЬ ЗАКОН! НИКОГДА! Какой бы он противный и несправедливы не был! Это основа нормального развития общества и гарантия того, что мы не скатимся к уровню Беларуси и РФ
=============
А теперь подумай откуда записи, если допустить, что вдруг случилось так, что Медведчук, который работал на оккупанта-РФ, находился на враждебной территории, соблюдал элементарную конспирацию, звонил с разных номеров на ОДИН контактный телефон и он никогда дебилом не был?
Зараз комп'ютер може підробити будь-який голос і манеру.
Описать избирателей Зебила не возможно. Даже избиратель Порошенко достаточно разный. А избиратель Зеленского вообще представлен практически всеми социальными, возрастными и географическими группами украинцев.
Понимали к чему приведёт избрание Зебила абсолютно все - мда? Это ещё хуже, чем я думал
Скептически к такому избранию относились не только порохоботы. 45% из 75% не голосовали за Зеленского в первом туре. Следуя твоей логике они порохоботы? - нет, просто овцы без своего мнения, и критического мышления, легко поддающиеся манипуляциям.
Я с 2010 года голосую за одну политсилу и её лидера. Называть не стану, ибо за полит-рекламу мне не уплачено.))
Поддерживающие Пороха благодарны ему за то, что он СДЕЛАЛ для страны. А сделал он больше, чем мы от него ждали --вот и весь секрет "порохоботства", Если бы другой президент сделал бы больше Пороха, я голосовала бы за другого.
настебе на Банковій тепер. Клоун головний кожного дня тепер має зашквари.
Давайте ліпше розберемося - звідки Бігусу злили цей компромат !!!
Та задамося питанням - нащо ???
Єто жж-жж - неспроста
==== Гы-гы-гы
Всё более очевидным становится то, что не публичная (закулисная) линия поведения пятого президента Украины очень существенно отличалась от публичной (официальной). По сути, в кабинетах, без лишних глаз и ушей, Порошенко был абсолютно готов договариваться с кем угодно и по поводу чего угодно. Преградой для успеха таких договорённостей служило только украинское гражданское общество, Запад и слишком большие запросы Кремля.
Эти записи были у того (тех), кто понимал, что в случае доклада об их наличии на самый верх, эти записи будут уничтожены. А он (они), понимая их ценность для истории, не хотел утраты такого интересного фактажа. - поэтому их два года оберегали от Зе?
Всё более очевидным становится то, что не публичная (закулисная) линия поведения пятого президента Украины очень существенно отличалась от публичной (официальной). - кому очевиден?
По сути, в кабинетах, без лишних глаз и ушей, Порошенко был абсолютно готов договариваться с кем угодно и по поводу чего угодно. - это ваше оценочное суждение, или есть факты? Ответ - это всем очевидно, не принимается.
Преградой для успеха таких договорённостей служило только украинское гражданское общество, Запад и слишком большие запросы Кремля - украинское гражданское общество посчитало что война выгодна Пороху, и её надо остановить. Запад - это те кого Порох заставлял вводить санкции? слишком большие запросы Кремля - это типа "сойтись по средине"?
-поэтому их два года оберегали от Зе?- У меня нет такой информации. Возможно Зе давно о них известно. Возможно владельцы посчитали, что сейчас пора. Много вариантов.
-кому очевиден?- Как минимум мне и шести пользователям лайкнувшим пост. Но разумеется круг значительно шире.
-это ваше оценочное суждение, или есть факты?- Записи это факты. Но пока нет вердикта компетентных органов, безусловно это оценочные суждения. Мои и 75% избирателей не голосовавших за Порошенко. (Мы же выше перешли на «ты»)
-Запад - это те кого Порох заставлял вводить санкции?- это те кто грозился не давать кредитов и ограничит помощь в целом, если поведение властей Украины будет не адекватно декларациям. И сейчас Запад это всё те же.
-слишком большие запросы Кремля - это типа "сойтись по средине"?- Что-то типа того. Как-то порешать, только аккуратно, что бы радикалы не шумели и западные партнёры не обиделись.
-У меня нет такой информации. Возможно Зе давно о них известно. Возможно владельцы посчитали, что сейчас пора. Много вариантов - понятно, информацией вы не владеете, но вам -"Всё более очевидным становится "
-Записи это факты. Но пока нет вердикта компетентных органов, безусловно это оценочные суждения. Мои и 75% избирателей не голосовавших за Порошенко. (Мы же выше перешли на «ты») - угу, значит записи не верифицированы, но вам и "75% избирателей не голосовавших за Порошенко", всё уже "очевидно"
- это те кто грозился не давать кредитов и ограничит помощь в целом, если поведение властей Украины будет не адекватно декларациям. И сейчас Запад это всё те же. - знчит с западом Порох договаривался о поддержке зря?
-Что-то типа того. Как-то порешать, только аккуратно, что бы радикалы не шумели и западные партнёры не обиделись - "сойтись по средине" это из предвыборной речи Зе. Вы и "75% избирателей не голосовавших за Порошенко" , проголосовали именно за это. Когнитивного диссонанса не ощущаете?
ЧТО тут обсуждать?
СБУ под Порошенко была, а Турок был и ио президента и секретарем РНБО ......
Так что не верю...