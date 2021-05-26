Кремль пока наблюдает за реакцией Запада на инцидент с самолетом Ryanair в Минске, - The Guardian

Новая волна санкций и ограничительных мер против белорусской авиационной отрасли, что разрывает прямые связи Беларуси с большей частью Европы, частично может увеличить зависимость страны от России.

Однако Москва, которая остается близким белорусским союзником, выглядит настороженной. Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Кремлевские чиновники предложили только "приглушенную" поддержку Беларуси после инцидента с принудительным приземлением самолета и арестом журналиста Романа Протасевича. Тогда как международное сообщество назвало ситуацию "воздушным пиратством" и "актом государственного терроризма".

Однако, российский президент Владимир Путин все еще воспринимает самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко как своего "младшего партнера".

"Кремль не собирается критиковать то, что сделала Беларусь. Но в то же время, он не вступает с полной поддержкой инцидента, потому что не хочет попасть под жесткие последствия", - сказал эксперт по вопросам международной безопасности Марк Галеотти.

И Минск, и Москва внимательно наблюдают за тем, как Европейский Союз будет реализовать санкции и другие меры, чтобы оценить готовность блока наказать авторитарные государства, которые пытаются "проникнуть в Европу" и подавить диссидентов.

"Они, как и все мы, наблюдают за тем, как санкции перейдут на новый этап. Если они почувствуют слабость наказания, то воспримут это как собственную победу", - говорит Галеотти.

Между тем Лукашенко не раскаялся. Недавно начались "нападения режима" на журналистов из независимого сайта новостей tut.by, а в офисах сайта было осуществлено рейд.

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Репрессии правительства Лукашенко против инакомыслия набирают обороты. Активисты за рубежом заявили, что усилили меры безопасности, чтобы избежать угрозы со стороны белорусского режима.

Старший помощник лидера оппозиции Светланы Тихановской сказал, что Европа также должна предпринять дальнейшие шаги для поддержки "оппозиции в изгнании".

"Это уже не внутренний вопрос, это вопрос безопасности Европы. Если Лукашенко не остановить сейчас, он будет и в дальнейшем проводить подобные спецоперации", - сказал белорусский журналист Франак Вячорка.

Остается один открытый вопрос: какую на самом деле роль сыграла Россия в принудительном приземлении самолета Ryanair, где находился оппозиционный активист и его девушка, гражданка России София Сапега, которую также задержали.

Западные чиновники заявляют, что Россия должна быть наказана, если она действительно сыграла роль в этой операции.

"Очень трудно поверить, что подобная спецоперация могла быть реализована по крайней мере без согласия власти в Москве", - заявил в понедельник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Замечания Кремля относительно инцидента часто были "двусмысленными", отметил Галеотти, причем Москва ждала более суток, чтобы прокомментировать ситуацию, а потом заявила, что оценку инцидента должны сделать международные авиационные органы.

Однако российские государственные СМИ активно "поддержали" спецоперацию Лукашенко. Глава RT Маргарита Симонян написала в Twitter, что Лукашенко "организовал все красиво". Кроме того российские СМИ в новостях изобразили Протасевича как экстремиста.

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Франак Вячорка считает, что Беларусь провела "консультации с российским правительством" и "согласовала" спецоперацию по принудительному приземлению самолета, поскольку сеть ПВО в Беларуси интегрирована с российскими военными.

Но он также обеспокоен тем, что акцент на роли России в этой операции может отвлечь внимание от кампании с целью усиления давления на Лукашенко и не позволит заставить его уйти с должности.

"Давайте разделим два вопроса, Россию и Беларусь, две отдельные темы. Если я буду говорить о России в контексте Беларуси, мы никогда не решим проблему ... Конечно, с Россией консультировались, и Кремль не был против операции. Между тем, безусловно, Лукашенко виноват", - считает Вячорка.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.