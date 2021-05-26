В Киев прибыла первая партия вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета

Утром 26 мая в Украину прибыла партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Это первая поставка вакцины Pfizer, которая была приобретена за счет государственного бюджета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Самолет с партией вакцины Pfizer прибыл в международный аэропорт "Киев". Теперь вакцина должна пройти растаможку, после чего ее отправят на склад, а уже оттуда развезут по регионам Украины.

Напомним, 18 мая в Киев прибыли первые 122 тысячи доз вакцины Pfizer от COVAX. Сообщалось, что до конца недели доставят еще 350 тысяч доз.

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