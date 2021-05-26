В Киев прибыла первая партия вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета
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Утром 26 мая в Украину прибыла партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Это первая поставка вакцины Pfizer, которая была приобретена за счет государственного бюджета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Самолет с партией вакцины Pfizer прибыл в международный аэропорт "Киев". Теперь вакцина должна пройти растаможку, после чего ее отправят на склад, а уже оттуда развезут по регионам Украины.
Напомним, 18 мая в Киев прибыли первые 122 тысячи доз вакцины Pfizer от COVAX. Сообщалось, что до конца недели доставят еще 350 тысяч доз.
Топ комментарии
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+10 Olexandr Chornogorodskij
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Растворимый кофе - растворился сразу!
на першу та другу дози Ковішильда пішло вже 486.094, а закуплено було 500.000, тобто залишилось 13.906 (плюс утилізовані по різним причинам, число невідоме, але 16 березня Ляшко сказав, що вже на тоді будо викинуто 199 доз, далі даних ніхто не запитував і не надавав).
на першу і другу дози корейської Зенеки пішло на сьогодні 349.845, а поставлено було 367.200, тобто залишилось 17.355 (знову ж утилізовані невідомо, скільки викинули, можна буде побачити по вакцинованій кількості, коли вакцина закінчиться, там не буде рівно 500.000 і 367.000)
дивись тут https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
і тут https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
16.04.21 - 117.000 covax
2. поставка: covax
18.05.21 - 117.000
19-05-21 - 117.000
20.09.21 - 117.000
3. поставка covax
21.09.21 - 122.850
4. поставка 26.05.21 держкошти
кількість невідома!!!!
а дуже вдобно не казати кількість, бо треба спочатку своїм відкласти????
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
Телеграм-канал Pavlosky News повідомляє, що партія складається зі 170 тисяч доз.