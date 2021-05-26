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вакцина (3541) COVID-19 (17994) Pfizer (179)

В Киев прибыла первая партия вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Киев прибыла первая партия вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета

Утром 26 мая в Украину прибыла партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Это первая поставка вакцины Pfizer, которая была приобретена за счет государственного бюджета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Самолет с партией вакцины Pfizer прибыл в международный аэропорт "Киев". Теперь вакцина должна пройти растаможку, после чего ее отправят на склад, а уже оттуда развезут по регионам Украины.

Напомним, 18 мая в Киев прибыли первые 122 тысячи доз вакцины Pfizer от COVAX. Сообщалось, что до конца недели доставят еще 350 тысяч доз.

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Топ комментарии
+11
Квартал кинувся на ірадром, а попереду Голабаротька на лісапеті щоб пропіаритись.
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26.05.2021 10:26
+10
ця відразу своїм піде
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26.05.2021 10:23
+7
Згадай що писали зебіли до президентських виборів. Тепер тримайте отвєтку і не кажіть що мало.
До Києва прибула перша партія вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету - Цензор.НЕТ 6772
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26.05.2021 10:36
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От Ляшко хитрюга, сказал, что привезли, но не сказал скоко В Киев прибыла первая партия вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета - Цензор.НЕТ 7324 Куда там Степанову В Киев прибыла первая партия вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета - Цензор.НЕТ 9118
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26.05.2021 10:21 Ответить
Растворимый кофе завезли на базу
Растворимый кофе - растворился сразу!
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26.05.2021 12:04 Ответить
Значить ціна на чорному ринку впаде з 200-300 євро за факон до 150
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26.05.2021 10:21 Ответить
Але чого тратять кошти з держбюджету, коли є так званий антиковідний фонд?.
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26.05.2021 12:16 Ответить
Це тіж самі гроші з бюджету.
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26.05.2021 12:19 Ответить
ця відразу своїм піде
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26.05.2021 10:23 Ответить
теперь каждого олигарха и депутата рады по 7 разов уколят, а что останеться всем решалам и таможенниам отдадут! лишь бы пересичным недосталось!
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26.05.2021 10:25 Ответить
Квартал кинувся на ірадром, а попереду Голабаротька на лісапеті щоб пропіаритись.
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26.05.2021 10:26 Ответить
Тепер ясно, хто тобі постійно в штани сре )
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26.05.2021 10:27 Ответить
Згадай що писали зебіли до президентських виборів. Тепер тримайте отвєтку і не кажіть що мало.
До Києва прибула перша партія вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету - Цензор.НЕТ 6772
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26.05.2021 10:36 Ответить
Петрусь: - Я вернусь. )))
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26.05.2021 10:37 Ответить
Кособородько!
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26.05.2021 11:43 Ответить
Отличный план. Может, за год-два как раз переболеете и все вопросы снимутся.
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26.05.2021 11:13 Ответить
...несколько раз. А в могиле какие вопросы? До Києва прибула перша партія вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету - Цензор.НЕТ 965
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26.05.2021 11:44 Ответить
Интересно, можно ли как-то узнать, когда на пунктах вакцинации закончится Астразенека и китайская фигня. Пфайзером я бы охотно вакцинировался хоть завтра )
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26.05.2021 11:15 Ответить
по даним МОЗ загальну кількість можна:
на першу та другу дози Ковішильда пішло вже 486.094, а закуплено було 500.000, тобто залишилось 13.906 (плюс утилізовані по різним причинам, число невідоме, але 16 березня Ляшко сказав, що вже на тоді будо викинуто 199 доз, далі даних ніхто не запитував і не надавав).
на першу і другу дози корейської Зенеки пішло на сьогодні 349.845, а поставлено було 367.200, тобто залишилось 17.355 (знову ж утилізовані невідомо, скільки викинули, можна буде побачити по вакцинованій кількості, коли вакцина закінчиться, там не буде рівно 500.000 і 367.000)
дивись тут https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
і тут https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
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26.05.2021 12:34 Ответить
китайської поставлено 1 млн, викололи лише 135.000, і колять як свічка капає.
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26.05.2021 12:36 Ответить
якби в країні була нормальна влада, то цей рейс мав прибути РІК ТОМУ, а це вже крихти з барського столу нам відправляють...
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26.05.2021 11:24 Ответить
1. поставка: дата реєстрації в Україні

16.04.21 - 117.000 covax
2. поставка: covax
18.05.21 - 117.000
19-05-21 - 117.000
20.09.21 - 117.000
3. поставка covax
21.09.21 - 122.850
4. поставка 26.05.21 держкошти
кількість невідома!!!!
а дуже вдобно не казати кількість, бо треба спочатку своїм відкласти????
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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26.05.2021 12:03 Ответить
цензор жадібний на інфу?
Телеграм-канал Pavlosky News повідомляє, що партія складається зі 170 тисяч доз.
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26.05.2021 12:18 Ответить
Будут колоть пфайзер кварталу95 и их семьям. Для быдла 73% есть китайское дерьмо.
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26.05.2021 13:58 Ответить
ууу зрадазрадазрада.
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27.05.2021 06:43 Ответить
 
 