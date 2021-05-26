Дело МН17: в Нидерландах сегодня пройдет первое выездное судебное заседание - проведут осмотр реконструкции сбитого "Боинга"

В Нидерландах сегодня, 26 мая, состоится выездное судебное заседание на место реконструкции самолета рейса МН17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Судебное заседание будет проходить на военной авиабазе Гилзе-Риен, где проведут осмотр реконструкции сбитого МН17.

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На авиабазе хранятся все собранные на месте трагедии обломки самолета.

Представители суда смогут осмотреть восстановленный корпус самолета и определить характер повреждений. Затем оценку проведут прокуроры и адвокаты.

Как сообщалось, сторона обвинения во время судебного заседания 21 мая 2021 года попросила осмотреть правую и левую части кабины самолета рейса МН17, чтобы сравнить повреждения. Ведь, по версии нидерландских и бельгийских экспертов, ракета "земля-воздух" попала в левую сторону самолета. Защита Пулатова попросила предоставить им письменный вариант утвержденного судом порядка осмотра реконструкции самолета.

Во время заседания суд сообщил, что повторно опросили экспертов из российского концерна "Алмаз-Антей", нидерландских и бельгийских специалистов. Это был общий допрос экспертов.

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Рассмотрение по существу дела о сбитом на востоке Украины самолете рейса МН17 Окружной суд Гааги начнет 7 июня 2021 года.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.