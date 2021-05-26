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Нацполиция (10962) Херсонщина (833) школа (1530) учитель (319) буллинг (50)

На Херсонщине учителя просят повлиять на восьмиклассника, который срывает уроки, буллит их и учащихся, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Херсонское районное управление полиции поступило представление от администрации школы пгт Камышаны. Педагогический коллектив просил повлиять на поведение восьмиклассника, который ежедневно унижает учителей, срывает уроки и оскорбляет других участников образовательного процесса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Херсонской области.

Отмечается, что инспектор ювенальной превенции пообщалась с педагогическим коллективом и детьми учебного заведения, а также с родителями парня. По словам учителей, мальчик ведет себя агрессивно, как с ними, так и со всеми детьми. Также он постоянно высказывается нецензурной бранью в отношении всех участников образовательного процесса.

Семья мальчика состоит на учете как неблагонадежная. Мать ученика не может справиться с ним. По ее словам, мальчик так же ведет себя и дома. В отношении матери мальчика составлен административный протокол по ст.173-4 "буллинг (травля) участника образовательного процесса" КоАП.

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На Херсонщине учителя просят повлиять на восьмиклассника, который срывает уроки, буллит их и учащихся, - Нацполиция 01

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Топ комментарии
+19
Отправьте его к кандидату наук Киве на повышение квалификации. На Херсонщине учителя просят повлиять на 8-классника, который срывает уроки, буллит их и других детей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5251
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26.05.2021 10:32
+18
В свое время, в 80-х годах, в одной африканской стране в школах в классе было по 24 ученика, каждый по одному за партой и двое взрослых. Один - учитель-иностранец, другой - местный, педагог по дисциплине (с резиновой дубинкой). Когда кто-то из учеников нарушал дисциплину или даже просто отвлекался на посторонние занятия - тут же удар дубинкой по плечам с замечанием "Наша бедная страна тратит валюту на обучение вас, чтобы вы были лучше и умнее старшегопоколения, не разбазаривайте валюту!".
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26.05.2021 10:46
+10
От проблема! Споймайте его вечером и навешайте пистюлей хороших, только так щенок поймет!
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26.05.2021 10:33
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Отправьте его к кандидату наук Киве на повышение квалификации. На Херсонщине учителя просят повлиять на 8-классника, который срывает уроки, буллит их и других детей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5251
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26.05.2021 10:32 Ответить
Был хулиганом, а станет младшим научным сотрудником! Вот что значит перевостипание
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26.05.2021 10:52 Ответить
Ну дык и старый онанист Киви заслуженную награду получит. На Херсонщині вчителі просять вплинути на 8-класника, який зриває уроки, булить їх і інших дітей, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4895
На Херсонщині вчителі просять вплинути на 8-класника, який зриває уроки, булить їх і інших дітей, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6892
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26.05.2021 11:05 Ответить
к кивину нельзя, он из него депутата сделает.
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26.05.2021 11:05 Ответить
Или Кива скатится и даже читать разучится
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26.05.2021 11:08 Ответить
а он умеет? серьезно?
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26.05.2021 11:10 Ответить
Не, ну диссертацию как то прочитал перед комиссией (в то что он ее выучил я не поверю)
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26.05.2021 11:14 Ответить
в театрах есть суфлеры...
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26.05.2021 11:16 Ответить
так Кива только "спасибо" скажет
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26.05.2021 12:32 Ответить
Ничего страшного, подрастет - пойдет по местам не столь отдаленным, осталось чутка потерпеть пока стукнет 18 На Херсонщине учителя просят повлиять на 8-классника, который срывает уроки, буллит их и других детей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7696 ну или пока не нарвется на того кто проломит ему череп На Херсонщине учителя просят повлиять на 8-классника, который срывает уроки, буллит их и других детей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7630
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26.05.2021 10:33 Ответить
От проблема! Споймайте его вечером и навешайте пистюлей хороших, только так щенок поймет!
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26.05.2021 10:33 Ответить
Профессия учителя стоит на первом месте по вредности. Болезни учителей: Снижение зрения. - Сердечнососудистая патология: ишемическая болезнь сердца, вегетососудистая дистония, варикозное расширение вен конечностей, гипертоническая болезнь. - Проблемы желудочно-кишечного тракта: гастриты, хронические холециститы, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. - Заболевания голосо-речевых органов (острый и хронический фарингит, ларингит, парез голосовых складок, певческие узелки.). -Профессиональные болезни учителей. Наиболее частые заболевания педагогов.
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26.05.2021 10:42 Ответить
Та й не кажить. То ли дело шахтеры, солдаты ВСУ на передовой, медики с ковидных отделений, пожарные, спасатели, оперативники МВД и ВСУ, просто патрульные, которые сутками не вылазят из маши, работники псих больниц (там один запах убивает) , рабочие металлургичесих и химических предприятий и т.д. Не сравнить с учителями.
Действительно вредней учителей трудно найти профессию, у них через 8-10 лет происходит конкретная профф. деформация, которая делает их узнаваемыми по первым двум фразам, авторитарными, противными и подлыми, судя по вашему посту.
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26.05.2021 12:50 Ответить
Смысл коммента Ивана Петровича Сидорова-напомнить, что профессия учитель требует сочетания многих качеств, что встречается редко, а работа учителя чрезвычайно нервная. Не случайно: Зарплаты и налоги в Люксембурге.Фев 1, 2021. Учитель Primary School-9 202, Учитель Secondary School-10 660 долл.
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26.05.2021 13:44 Ответить
Ось що буває, коли дибілки та психічнохворі розмножуються.
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26.05.2021 10:44 Ответить
Так їм ще і гроші держава виплачує за народження собі подібних.
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26.05.2021 11:05 Ответить
Вы даже не представлеете, насколько правы) я знаю это село, Камышаны, ездим через него к родичaм.
Забыл по каким причинам, но в этом большом селе дебилов и людей с пограничной степенью дебильности намного, в разы больше чем по норме. Почему не помню, но публика там реально колоритная, после Киева ужас иной раз берет. Хотя рядом крутые давние казацко рыбацкие села, с нормальными здоровыми людьми, а Камышанам не повезло.
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26.05.2021 13:05 Ответить
"...буллит их и учащихся..." вот мне интересно, ***** использующий "нове слово" считает себя офигенно эрудированным или просто длбб?
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26.05.2021 10:44 Ответить
В свое время, в 80-х годах, в одной африканской стране в школах в классе было по 24 ученика, каждый по одному за партой и двое взрослых. Один - учитель-иностранец, другой - местный, педагог по дисциплине (с резиновой дубинкой). Когда кто-то из учеников нарушал дисциплину или даже просто отвлекался на посторонние занятия - тут же удар дубинкой по плечам с замечанием "Наша бедная страна тратит валюту на обучение вас, чтобы вы были лучше и умнее старшегопоколения, не разбазаривайте валюту!".
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26.05.2021 10:46 Ответить
На Херсонщині вчителі просять вплинути на 8-класника, який зриває уроки, булить їх і інших дітей, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5148
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26.05.2021 12:11 Ответить
а по попі?!
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26.05.2021 10:49 Ответить
Это не первое такое поведение детей в школе. Выход только один - это отчисление его из коллектива. Вы ничего ему не сделаете и его родителям тоже. Когда ребенка переведут в одну , другую, пятнадцатую школу...к которой надо ехать пол дня!!!!...... его поведение изменится.
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26.05.2021 10:50 Ответить
Наразі такі безмозглі формують українську владу. І, щоб відчувати себе розумними, знищують освітні принципи,
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26.05.2021 11:03 Ответить
хаха, а чого ти вирішив, що він туди поїде?
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26.05.2021 11:36 Ответить
Лоботомия всегда поможет в таких случаях. И у неё нет возрастных рамок.
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26.05.2021 10:54 Ответить
Система освіти обісралась. До речі, виправних закладів ніхто не відміняв. Це й Аваков знову обісрався.
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26.05.2021 11:00 Ответить
Аваковские орлы боятся с ним связываться,а то еще начнет их буллить,***. На Херсонщині вчителі просять вплинути на 8-класника, який зриває уроки, булить їх і інших дітей, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9927
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26.05.2021 11:10 Ответить
это новый лукашенка будет если горбатым не сделаем
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26.05.2021 14:09 Ответить
Вчителі не туди звернулись зі скаргою. Яке МВС(там полюють на добровольців)? Треба було до Лєнки, або ЗЄ
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26.05.2021 11:02 Ответить
Обов'язкова середня освіта - це зло.
Для дебілів 4 класи достатньо, навчились читати - і на завод.
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26.05.2021 11:10 Ответить
"В отношении матери мальчика составлен административный протокол по ст.173-4 "буллинг (травля) участника образовательного процесса" КоАП"-ну и? Проблема решена? На Херсонщині вчителі просять вплинути на 8-класника, який зриває уроки, булить їх і інших дітей, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7118
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26.05.2021 11:12 Ответить
Угу.Дома еще мать получит.Загонит её под лавку. На Херсонщині вчителі просять вплинути на 8-класника, який зриває уроки, булить їх і інших дітей, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3943
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26.05.2021 11:16 Ответить
для вчителя - можливо так.
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26.05.2021 11:37 Ответить
Дитина явно соціально небезпеча (можливо психічно хвора) і потребує навчання та перебування у СПЕЦІАЛЬНОМУ навчальному закладі.
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26.05.2021 11:27 Ответить
Насколько я знаю действующее законодавство допускает по требованию ученикоа и родительского комитета, отчислить такого "ученика".
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26.05.2021 11:32 Ответить
Протокол составлен - вопрос решен.
Все при деле. Инспектор ювенальной превенции зарплату получил.
Так и живем....
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26.05.2021 13:15 Ответить
А что там думать? Такого ж отморозка из другой школы временно перевести, чтоб построил его. А потом и назад можно возвращать.
Первое время будет шёлковый. На Херсонщині вчителі просять вплинути на 8-класника, який зриває уроки, булить їх і інших дітей, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6311
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26.05.2021 13:43 Ответить
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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26.05.2021 15:09 Ответить
 
 