На Херсонщине учителя просят повлиять на восьмиклассника, который срывает уроки, буллит их и учащихся, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Херсонское районное управление полиции поступило представление от администрации школы пгт Камышаны. Педагогический коллектив просил повлиять на поведение восьмиклассника, который ежедневно унижает учителей, срывает уроки и оскорбляет других участников образовательного процесса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Херсонской области.
Отмечается, что инспектор ювенальной превенции пообщалась с педагогическим коллективом и детьми учебного заведения, а также с родителями парня. По словам учителей, мальчик ведет себя агрессивно, как с ними, так и со всеми детьми. Также он постоянно высказывается нецензурной бранью в отношении всех участников образовательного процесса.
Семья мальчика состоит на учете как неблагонадежная. Мать ученика не может справиться с ним. По ее словам, мальчик так же ведет себя и дома. В отношении матери мальчика составлен административный протокол по ст.173-4 "буллинг (травля) участника образовательного процесса" КоАП.
Пожалуйста, подождите...
Действительно вредней учителей трудно найти профессию, у них через 8-10 лет происходит конкретная профф. деформация, которая делает их узнаваемыми по первым двум фразам, авторитарными, противными и подлыми, судя по вашему посту.
Забыл по каким причинам, но в этом большом селе дебилов и людей с пограничной степенью дебильности намного, в разы больше чем по норме. Почему не помню, но публика там реально колоритная, после Киева ужас иной раз берет. Хотя рядом крутые давние казацко рыбацкие села, с нормальными здоровыми людьми, а Камышанам не повезло.
Для дебілів 4 класи достатньо, навчились читати - і на завод.
Все при деле. Инспектор ювенальной превенции зарплату получил.
Так и живем....
Первое время будет шёлковый.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.