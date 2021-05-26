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Кабмин планирует поднять выплаты при рождении ребенка до 50 тыс. грн. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин планирует поднять выплаты при рождении ребенка до 50 тыс. грн. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров планирует одобрить проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" об увеличении размера выплат при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить сумму и установить ежегодную индексацию.

Проект документа содержится в повестке дня до заседания правительства 26 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Проектом предусматривается повышение выплат из бюджета при рождении ребенка с 1 января 2022 года до 50 тысяч гривен. Выплата пособия будет проводиться единовременно в размере 25% общего размера, остальная сумма будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом министров.

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Кроме того, с 1 марта 2023 года и далее ежегодно с 1 января предусматривается увеличение размера выплат при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года).

"Также увеличится размер пособия при усыновлении ребенка, поскольку пособие при усыновлении ребенка предоставляется в размере, установленном для выплаты помощи при рождении ребенка", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Сейчас размер пособия составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальные - в течение следующих 36 месяцев.

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Топ комментарии
+5
Цикаве ришення как снизить тарифы вдвое тоже наши, но потом протеряли Кабмін планує підняти виплати при народженні дитини до 50 тис. грн - Цензор.НЕТ 1579 Так шо не кажи гоп, особенно, если денег нет Кабмін планує підняти виплати при народженні дитини до 50 тис. грн - Цензор.НЕТ 4857
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26.05.2021 10:41
+4
щас алкашня вам нарожает биомусора.
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26.05.2021 11:11
+2
простой вопрос тебе зебилоиду- ты сколтько в месяц платишь налогов, из которых будут обеспечивать ето удовольствие?
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26.05.2021 11:59
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Надумали відмінити революційне рішення шановного Арсєнія Петровича. Граються у популізм.
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26.05.2021 10:39 Ответить
Учитывая что у нас за 3 месяца -106 тысяч естесственного прироста населения, а миграция только +6 тысяч, то данное решение еще непонятно что - популизм либо же вынужденная мера
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26.05.2021 12:32 Ответить
Цикаве ришення как снизить тарифы вдвое тоже наши, но потом протеряли Кабмін планує підняти виплати при народженні дитини до 50 тис. грн - Цензор.НЕТ 1579 Так шо не кажи гоп, особенно, если денег нет Кабмін планує підняти виплати при народженні дитини до 50 тис. грн - Цензор.НЕТ 4857
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26.05.2021 10:41 Ответить
кажется началось Кабмін планує підняти виплати при народженні дитини до 50 тис. грн - Цензор.НЕТ 3980
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26.05.2021 10:52 Ответить
А зачем? Ну родятся, ну вырастут, ну выедут в Польшу или ещё куда. А бомжеватым крольчихам вообще лафа.
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26.05.2021 10:56 Ответить
Ага, спасибо, супер подачка, при таких то налогах и безработице, электричество скоро 3,5грн за кВт, газ 12+грн, цены растут постоянно, и за всё плати, медицина, садик, школа, универ и т.д., а потом дальше налогами драть будут по полной. В этой стране рожать нет смысла и банально страшно, т.к. это осознанно обрекать СВОИХ детей на страдание, безработицу, безденежье и в лучшем банальный выезд на заработки в Польшу и т.д. 80% семей официально по гос. статистике с одним ребенком и правильно делают, т.к. понимают, что никому люди не нужны, а 50 000грн пускай политика на обучение экономике и лекарства себе оставят. Дураки не понимают, что население самый главный ресурс, дайте людям работу и стригите постепенно как в Китае или ЕС, самый ценный и прибыльный ресурс - это люди и в развитых странах это понимают, но нет, поднять цену жизни так, чтобы просто люди не могли себе позволить детей и нация умирала, что сейчас и происходит и на 3 умерших всего 1 рожденный. Извините, но страшно стало жить ...
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26.05.2021 11:10 Ответить
щас алкашня вам нарожает биомусора.
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26.05.2021 11:11 Ответить
во-во! а заплатит за этот праздник не Кабмин, и не ишак, а те кто отчисляет в бюджет.
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26.05.2021 11:57 Ответить
до 2008 года было соцсоревнование, кто больше кредитов выдаст(премии)
теперь у коллекторов, кто больше соберет(премии)
а шо там с бравшими - та х ер с ними
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26.05.2021 12:05 Ответить
Уже.
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26.05.2021 12:47 Ответить
хоть шо то. но петиным ботам не ясно как ето обосрать можно Кабмін планує підняти виплати при народженні дитини до 50 тис. грн - Цензор.НЕТ 2281
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26.05.2021 11:42 Ответить
простой вопрос тебе зебилоиду- ты сколтько в месяц платишь налогов, из которых будут обеспечивать ето удовольствие?
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26.05.2021 11:59 Ответить
А слабо поднять уровень жизни в целом по стране? Тогда и рождаемость сама по себе повысится.
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26.05.2021 11:56 Ответить
Нормальні Українці як народжували, так і народжуватимуть дітей, плануючи і забезпечення, і навчання, і подальший їх шлях. А цигани, дармоїди, *****, асоціальні елементи, бомжі і решту нечисті підуть плодитися на наші податки. Пропивати і знову плодити бомжів, наркоманів, алкашню, злодіїв...
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26.05.2021 14:13 Ответить
 
 