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"Большая стройка": компания отца нардепа "Слуги народа" Кунаева получит 36,6 млн грн на реконструкцию стадиона в Олевске

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Департамент регионального развития Житомирской ОГА по результатам тендера намерена заключить соглашение с ООО "Юкун" на реконструкцию имущественного комплекса стадиона "Колос" в Олевске за 36,6 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Наші Гроші".

Во время брифинга 1 апреля 2021 председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что стадион "Колос" в Олевске будет строиться в рамках программы "Большая стройка", пишет "Житомир.info".

ООО "Юкун" зарегистрировано в Запорожье в 2003 году. Специализируется фирма на оптовой торговле машинами и оборудованием, уставный капитал - 300 тыс. грн. Владельцем фирмы является Юрий Кунаев - отец "слуги народа" Артема Кунаева. Ранее Юрий Кунаев работал заместителем руководителя управления по маркетингу и продажам вертолетной техники "Мотор Сич" Богуслаева.

Ранее Кунаев-младший также работал на "Мотор Сичи", а сейчас входит в бюджетный комитет парламента.

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Справка. В техническом задании указано, что победитель торгов должен к 20 декабря 2022 г. провести строительные работы, электромонтажные работы, построить канализацию, внутренний и наружный водопровод, систему пожарной сигнализации, провести отопление и вентиляцию, сделать технологическое оборудование, провести работы по оборудованию спортивных площадок и футбольного поля и др.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 36,8 млн грн., на аукционе цена снизилась всего на 6%.

Конкурентом на торгах выступило житомирское ПРБФ "Коммунальник" Андрея Корзуна с более низким ценовым предложением - 33,7 млн грн. Однако его предложение заказчик отклонил, в частности, из-за неверно рассчитанных транспортных расходов на материалы - стоимость транспортировки некоторых материалов в разы превышала их отпускную цену. Это, по мнению заказчика, противоречило ГОСТ Д.1.1-1: 2013. "Правила определения стоимости строительства" и пунктом 6 раздела III тендерной документации.

В локальной смете ООО "Юкун" цена за битумную мастику составила 37,4 тыс. грн/т., конкурент фирмы предлагал битумную мастику втрое дешевле, однако обе фирмы марку битума не указали. Бетонная смесь в смете указана В10 по 1,5 тыс. грн. и щебень фракции 5 (3) 10 мм марки М200-200 по 642 грн./м3 - стоимость цен является среднестатистической по Украине, стоимость природного обычного песка является завышенной - 544 грн грн./куб. м. В феврале на тендере Государственной уголовно-исполнительной службы он стоил дешевле - 225 грн/куб. м.

Отметим, что участвовать в закупках ООО "Юкун" начало с февраля 2020 года, за это время фирма заключила четыре соглашения общей стоимостью 11,6 млн грн., одна из которых стоимостью 11 млн грн. на капитальный ремонт крыш и отделку фасадов жилого дома.
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Топ комментарии
+7
Боротьба з кумівством по методу Нєлоха.
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26.05.2021 11:02
+6
"Велике будівництво": компанія батька нардепа "Слуги народу" Кунаєва отримає 36,6 млн грн на реконструкцію стадіону в Олевську - Цензор.НЕТ 2934
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26.05.2021 11:34
+4
Неожиданно.
"Большая стройка": компания отца нардепа "Слуги народа" Кунаева получит 36,6 млн грн на реконструкцию стадиона в Олевске - Цензор.НЕТ 6030
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26.05.2021 11:02
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Правила форума Совет форумчан
Боротьба з кумівством по методу Нєлоха.
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26.05.2021 11:02 Ответить
Неожиданно.
"Большая стройка": компания отца нардепа "Слуги народа" Кунаева получит 36,6 млн грн на реконструкцию стадиона в Олевске - Цензор.НЕТ 6030
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26.05.2021 11:02 Ответить
дербанят наши налоги
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26.05.2021 11:03 Ответить
почему дерибанят?
Стадионы очень нужны для развития молодежи -на них можно было проводить концерты!!!!
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26.05.2021 11:13 Ответить
Клоуняра зробив лохів разом. "Большая стройка": компания отца нардепа "Слуги народа" Кунаева получит 36,6 млн грн на реконструкцию стадиона в Олевске - Цензор.НЕТ 7494
"Большая стройка": компания отца нардепа "Слуги народа" Кунаева получит 36,6 млн грн на реконструкцию стадиона в Олевске - Цензор.НЕТ 9742
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26.05.2021 11:03 Ответить
шо там бігус скаже з даного питання? чи мо ткач? мо скрипін? а нічьо! не заплачено- знач немає
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26.05.2021 11:04 Ответить
Когда Бихус придумает как Стадион можно замостить шоколадными батончиками - тут же сделает "разоблачительный ролик"!
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26.05.2021 11:09 Ответить
Ой, як же "неочікувано".
- "Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие."

- " ... Так Юзик со своим двоюродным братом рейдернули Рыживский гранитный карьер и запустили его на полную мощность. Колбасят миллионы на "Большой стройке".
...
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26.05.2021 11:11 Ответить
Це реальні кнурчуки. Але різні малансько-кацапські бігуси їх в упор не бачать.
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26.05.2021 11:29 Ответить
"Велике будівництво": компанія батька нардепа "Слуги народу" Кунаєва отримає 36,6 млн грн на реконструкцію стадіону в Олевську - Цензор.НЕТ 2934
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26.05.2021 11:34 Ответить
Свій до свого по своє..
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26.05.2021 11:36 Ответить
зеленскиц расширяет карманы
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26.05.2021 11:44 Ответить
конкретно по обекту. Я видел этот стадион. там нечего реконструировать. Футбольное поле нестандартное, расширение невозможно. Стадион вкопан в холм, виход наверх а не вниз. С другой стороны река. Близость у дороге, площадки невозможны. Практичней построить новый стадион небольшой стадион.Свободной земли там много.
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26.05.2021 13:48 Ответить
А как же.....
Вакцины и концентраторы куплены....
Программы по онко, туберкулезу и др полностью профинансированы.
Военные завалены качественным оружием, техникой, питанием, приборами ночн видения и антиснайперскими комплексами и др.
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26.05.2021 15:01 Ответить
 
 