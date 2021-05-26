"Большая стройка": компания отца нардепа "Слуги народа" Кунаева получит 36,6 млн грн на реконструкцию стадиона в Олевске

Департамент регионального развития Житомирской ОГА по результатам тендера намерена заключить соглашение с ООО "Юкун" на реконструкцию имущественного комплекса стадиона "Колос" в Олевске за 36,6 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Наші Гроші".

Во время брифинга 1 апреля 2021 председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что стадион "Колос" в Олевске будет строиться в рамках программы "Большая стройка", пишет "Житомир.info".

ООО "Юкун" зарегистрировано в Запорожье в 2003 году. Специализируется фирма на оптовой торговле машинами и оборудованием, уставный капитал - 300 тыс. грн. Владельцем фирмы является Юрий Кунаев - отец "слуги народа" Артема Кунаева. Ранее Юрий Кунаев работал заместителем руководителя управления по маркетингу и продажам вертолетной техники "Мотор Сич" Богуслаева.

Ранее Кунаев-младший также работал на "Мотор Сичи", а сейчас входит в бюджетный комитет парламента.

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Справка. В техническом задании указано, что победитель торгов должен к 20 декабря 2022 г. провести строительные работы, электромонтажные работы, построить канализацию, внутренний и наружный водопровод, систему пожарной сигнализации, провести отопление и вентиляцию, сделать технологическое оборудование, провести работы по оборудованию спортивных площадок и футбольного поля и др.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 36,8 млн грн., на аукционе цена снизилась всего на 6%.

Конкурентом на торгах выступило житомирское ПРБФ "Коммунальник" Андрея Корзуна с более низким ценовым предложением - 33,7 млн грн. Однако его предложение заказчик отклонил, в частности, из-за неверно рассчитанных транспортных расходов на материалы - стоимость транспортировки некоторых материалов в разы превышала их отпускную цену. Это, по мнению заказчика, противоречило ГОСТ Д.1.1-1: 2013. "Правила определения стоимости строительства" и пунктом 6 раздела III тендерной документации.

В локальной смете ООО "Юкун" цена за битумную мастику составила 37,4 тыс. грн/т., конкурент фирмы предлагал битумную мастику втрое дешевле, однако обе фирмы марку битума не указали. Бетонная смесь в смете указана В10 по 1,5 тыс. грн. и щебень фракции 5 (3) 10 мм марки М200-200 по 642 грн./м3 - стоимость цен является среднестатистической по Украине, стоимость природного обычного песка является завышенной - 544 грн грн./куб. м. В феврале на тендере Государственной уголовно-исполнительной службы он стоил дешевле - 225 грн/куб. м.

Отметим, что участвовать в закупках ООО "Юкун" начало с февраля 2020 года, за это время фирма заключила четыре соглашения общей стоимостью 11,6 млн грн., одна из которых стоимостью 11 млн грн. на капитальный ремонт крыш и отделку фасадов жилого дома.