РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13745 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 575 18
Укроборонпром (1211) закупки (542) Милованов Тимофей (285)

Президент KSE Милованов о заказе "Укроборонпромом" исследования за 1,7 млн грн: Является ли это коррупцией? Нет. Более подробная информация - закрыта

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент KSE Милованов о заказе

Президент Киевской школы экономики (KSE), член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов прокомментировал заказ "Укроборонпромом" у Киевской школы экономики исследования за 1,7 млн грн.

Об этом Милованов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

За день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики", "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему. Закупку провели без проведения аукциона.

"Является ли это коррупцией? Нет. Есть ли контракт с УОП ("Укроборонпромом". - Ред.)? Да. Но это и так известно из публичной информации", - рассказал Милованов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему

"У KSE (Киевской школы экономики. - Ред.) достаточно долгое и разнообразное сотрудничество с УОП ("Укроборонпромом". - Ред.). Есть меморандум, есть учебные программы, есть исследование. Есть пресс-релиз на сайте университета о том, как мы управляем конфликтами интересов и что я не принимаю участия в этих проектах и представляю в отношениях со школой интересы УОП ("Укроборонпрома". - Ред.)", - акцентировал Милованов.

На просьбу уточнить тему исследования он написал: "Исследование по экономике сферы безопасности. На тему экономики безопасности. Более подробная информация является закрытой".

Президент KSE Милованов о заказе Укроборонпромом исследования за 1,7 млн грн: Является ли это коррупцией? Нет. Более подробная информация - закрыта 01
Президент KSE Милованов о заказе Укроборонпромом исследования за 1,7 млн грн: Является ли это коррупцией? Нет. Более подробная информация - закрыта 02
Президент KSE Милованов о заказе Укроборонпромом исследования за 1,7 млн грн: Является ли это коррупцией? Нет. Более подробная информация - закрыта 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Так.. Це ПРЯМА корупція... І пісець мягко кажучи.. А Мілованов - дебіл!
показать весь комментарий
26.05.2021 11:10
+6
Какая нахрен информация - закрыта? У нас в ОП сидит Андрей Елдак (позывной Козырь) - агент ФСБ РФ Президент KSE Милованов о заказе "Укроборонпромом" исследования за 1,7 млн грн: Является ли это коррупцией? Нет. Более подробная информация - закрыта - Цензор.НЕТ 1453 У нас не секретов от мышебратьев...
показать весь комментарий
26.05.2021 11:11
+6
Президент KSE Милованов о заказе "Укроборонпромом" исследования за 1,7 млн грн: Является ли это коррупцией? Нет. Более подробная информация - закрыта - Цензор.НЕТ 112
показать весь комментарий
26.05.2021 11:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ребята, я не в курсе Милованов о заказе "Укроборонпромом" у KSE исследования за 1,7 млн грн за день до его назначения в набсовет госконцерна: Я не принимаю участия в этих проектах - Цензор.НЕТ 5261
показать весь комментарий
26.05.2021 11:02 Ответить
ООО "Киевская школа экономики" без тендерных процедур и конкурса получило от "Укроборонпрома" заказ на исследование неназванной тематики. Сумма - 1,680 млн. гривен. Президент этого ООО - советник Ермака, Тимофей Милованов. Вот так они доят украинский бюджет. ( https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-21-001326-a )
показать весь комментарий
26.05.2021 11:57 Ответить
Так.. Це ПРЯМА корупція... І пісець мягко кажучи.. А Мілованов - дебіл!
показать весь комментарий
26.05.2021 11:10 Ответить
Президент KSE Милованов о заказе "Укроборонпромом" исследования за 1,7 млн грн: Является ли это коррупцией? Нет. Более подробная информация - закрыта - Цензор.НЕТ 112
показать весь комментарий
26.05.2021 11:11 Ответить
И к Ломброзо не ходи. Президент KSE Милованов про замовлення "Укроборонпромом" дослідження за 1,7 млн грн: Чи є це корупцією? Ні. Більш детальна інформація - закрита - Цензор.НЕТ 2691
показать весь комментарий
26.05.2021 11:58 Ответить
Он поимел 1,7 млн и 73%. И кто тогда дебил?
показать весь комментарий
26.05.2021 11:59 Ответить
хтож тоді ківі😂
показать весь комментарий
26.05.2021 11:15 Ответить
Мега дебіл у квадраті з чле..м)))
показать весь комментарий
26.05.2021 11:18 Ответить
Какая нахрен информация - закрыта? У нас в ОП сидит Андрей Елдак (позывной Козырь) - агент ФСБ РФ Президент KSE Милованов о заказе "Укроборонпромом" исследования за 1,7 млн грн: Является ли это коррупцией? Нет. Более подробная информация - закрыта - Цензор.НЕТ 1453 У нас не секретов от мышебратьев...
показать весь комментарий
26.05.2021 11:11 Ответить
"За день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики", "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему."
не нагнетайте . это просто совпадение Президент KSE Милованов о заказе "Укроборонпромом" исследования за 1,7 млн грн: Является ли это коррупцией? Нет. Более подробная информация - закрыта - Цензор.НЕТ 9981
показать весь комментарий
26.05.2021 11:13 Ответить
Президент KSE Милованов про замовлення "Укроборонпромом" дослідження за 1,7 млн грн: Чи є це корупцією? Ні. Більш детальна інформація - закрита - Цензор.НЕТ 2558
показать весь комментарий
26.05.2021 11:54 Ответить
То, что мы с лещом и наемом это бабло по братски раздерибаним - государственная тайна.
показать весь комментарий
26.05.2021 11:19 Ответить
Ты тормоз?
Лещ в жд, Найема поперли....
Только проснулся? Или просто так .... лишь бы что то вякнуть?
показать весь комментарий
26.05.2021 14:57 Ответить
Нарід, вас тільки що, ще раз, послали по відомій адресі. Не ваше діло куди "нарідна" влада ваші гроші діла.
показать весь комментарий
26.05.2021 11:21 Ответить
На "нет" и суда нет. Зате есть зебобики
показать весь комментарий
26.05.2021 11:35 Ответить
Більшого лизоблюда, ніж цей ще треба пошукати. Не можу зрозуміти... купили? Де честь?
показать весь комментарий
26.05.2021 11:49 Ответить
Пінчук -фундатор не для того ж робив його керівником свого дітища , тепер воно їздитиме з лекціями по оксфордах й навчатиме талановиту молодь світу, як слугувати МЕЦЕНАТАМ за гроші країни -бл777адська державна олігархічна система тестя Кучми плідно працює !!!
показать весь комментарий
26.05.2021 12:01 Ответить
головне , не знімати вишиванку й бути западенцем!
показать весь комментарий
26.05.2021 12:03 Ответить
 
 