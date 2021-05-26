Лукашенко о задержании Протасевича: Приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма
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Приняв самые жесткие меры, белорусское государство в зародыше подавило волну неонацизма.
Об этом захвативший власть в стране "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны", - подчеркнул белорусский диктатор.
"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали", - сказал Александр Лукашенко.
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