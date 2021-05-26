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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Лукашенко о задержании Протасевича: Приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко о задержании Протасевича: Приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма

Приняв самые жесткие меры, белорусское государство в зародыше подавило волну неонацизма.

Об этом захвативший власть в стране "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны", - подчеркнул белорусский диктатор.

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали", - сказал Александр Лукашенко.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+58
Кумедно виглядає, коли людожер лякає неонацистами.
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26.05.2021 11:05
+38
Неонацизма ??? Разве Протасевич объявлял белорусов самой великой нацией, и грозился взять в рабство всех остальных ?
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26.05.2021 11:10
+35
А что ж ты, крошка-картошка, трындел про сообщение о теракте из Швейцарии?
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26.05.2021 11:07
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неонацизм... ай дурко... разве антиябатьки бегают с портретами Гитлера, чи шовинисто-фашиста пыни(вместо цветочных букетиков)?... ЗЫ... Неонацизм заимствует элементы от нацистской доктрины, в том числе шовинизм, фашизм, расизм, ксенофобию, гомофобию и антисемитизм. Отрицание Холокоста является его характерной чертой, так же как, например, использование нацистской символики и восхваление Адольфа Гитлера.
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26.05.2021 15:27 Ответить
ТАК ЗАРОДЫШЬ ПУТИН )))
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26.05.2021 19:26 Ответить
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