"Украгролизинг" приобрел пикап Toyota Hilux в самой дорогой комплектации за 1,37 млн грн, - СМИ
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Государственное публичное акционерное общество "Национальная акционерная компания "Украгролизинг" 18 мая по результатам тендера заказало в ООО "Артсити" автомобиль за 1,37 млн грн.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом сообщается в системе Prozorro.
Фирма поставит полноприводный пикап Toyota Hilux Legend (2.8 D-4D) 6 A/T 2021 года выпуска цвета бронзовый металлик.
Автомобиль будет иметь подушки безопасности, защитные шторки для всех рядов сидений, климат-контроль, отделку сидений кожей с перфорацией, отделку панели приборов серой и темной хромированной декоративными вставками, подогрев передних сидений, камеру заднего вида со статической проекцией, мультимедийную систему Toyota Touch 2 (радио CD/MP3/WMA) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8'' и 6 динамиками, многофункциональный цветной дисплей 4,2'' на панели приборов.
В описании тендера заказчик указал, что наименование и марка техники указана во исполнение требований ч. 2 ст. 1 и пп. 1-2 ч. 1 ст. 11 закона "О финансовом лизинге". Поэтому этот автомобиль, вероятно, предназначен для дальнейшей передачи в лизинг клиентам "Украгролизинга".
В автосалонах Toyota Hilux в самой дорогой комплектации Legend можно приобрести за 1,35 млн грн. В базовой комплектации этот пикап стоит 938 тыс. грн.
Единственным конкурентом ООО "Артсити" была Фирма "Алмаз Мотор, ЛТД" Алексея Шохи и Александра Корниенко, чье предложение было выше на 1,2 тыс грн. и равно ожидаемой стоимости. Фирмы не торговались во время аукциона.
Харьковское ООО "Артсити" принадлежит россиянину Александру Лалаяну, директор Антон Подрядчиков.
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