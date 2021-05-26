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"Украгролизинг" приобрел пикап Toyota Hilux в самой дорогой комплектации за 1,37 млн грн, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Государственное публичное акционерное общество "Национальная акционерная компания "Украгролизинг" 18 мая по результатам тендера заказало в ООО "Артсити" автомобиль за 1,37 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом сообщается в системе Prozorro.

Фирма поставит полноприводный пикап Toyota Hilux Legend (2.8 D-4D) 6 A/T 2021 года выпуска цвета бронзовый металлик.

Автомобиль будет иметь подушки безопасности, защитные шторки для всех рядов сидений, климат-контроль, отделку сидений кожей с перфорацией, отделку панели приборов серой и темной хромированной декоративными вставками, подогрев передних сидений, камеру заднего вида со статической проекцией, мультимедийную систему Toyota Touch 2 (радио CD/MP3/WMA) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8'' и 6 динамиками, многофункциональный цветной дисплей 4,2'' на панели приборов.

В описании тендера заказчик указал, что наименование и марка техники указана во исполнение требований ч. 2 ст. 1 и пп. 1-2 ч. 1 ст. 11 закона "О финансовом лизинге". Поэтому этот автомобиль, вероятно, предназначен для дальнейшей передачи в лизинг клиентам "Украгролизинга".

В автосалонах Toyota Hilux в самой дорогой комплектации Legend можно приобрести за 1,35 млн грн. В базовой комплектации этот пикап стоит 938 тыс. грн.

Единственным конкурентом ООО "Артсити" была Фирма "Алмаз Мотор, ЛТД" Алексея Шохи и Александра Корниенко, чье предложение было выше на 1,2 тыс грн. и равно ожидаемой стоимости. Фирмы не торговались во время аукциона.

Харьковское ООО "Артсити" принадлежит россиянину Александру Лалаяну, директор Антон Подрядчиков.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Почему законом не обязать всех этих мразей не покупать машины дороже $10-12тыс?
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26.05.2021 11:17
+2
"Украгролизинг" приобрел пикап Toyota Hilux в самой дорогой комплектации за 1,37 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 5569
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26.05.2021 11:12
+2
Там вопрос даже не в опциях. Просто нормальный для такого авто мотор (2,8 дизель) идет только в двух старших и более дорогих комплектациях, которые между собой отличаются тысячи на 33-34. Да оснащение базовое для этой комплектации, опций не докупали.
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26.05.2021 12:04
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"Украгролизинг" приобрел пикап Toyota Hilux в самой дорогой комплектации за 1,37 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 5569
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26.05.2021 11:12 Ответить
"УкрАГРОлизинг" - возить картошку на базар
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26.05.2021 11:52 Ответить
Ну, не для того они служат народу, что бы на волынянке ездить.
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26.05.2021 11:14 Ответить
Почему законом не обязать всех этих мразей не покупать машины дороже $10-12тыс?
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26.05.2021 11:17 Ответить
"Нізаввідуйте",Парахаботи,от су...ка таки знову забанять.Останій "вопль"-Іваннн!,як тобі твоя курва?
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26.05.2021 11:19 Ответить
а Украгрососінг шо?
чекаємо на симетричну відповідь
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26.05.2021 11:21 Ответить
Может 20% переплатили за опции, но это не повод для новости.
Адекватный автомобиль для руководства крупного агропредприятия.
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26.05.2021 11:28 Ответить
Пусть трактор купит аграрий!
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26.05.2021 11:30 Ответить
Толковый честный руководитель не будет работать в таких условиях и уйдет в частный бизнес. На его место придет коррупционер который согласен хоть пешком ходить лишь бы его не оторвали от кормушки.
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26.05.2021 11:40 Ответить
Там вопрос даже не в опциях. Просто нормальный для такого авто мотор (2,8 дизель) идет только в двух старших и более дорогих комплектациях, которые между собой отличаются тысячи на 33-34. Да оснащение базовое для этой комплектации, опций не докупали.
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26.05.2021 12:04 Ответить
у нас все фермера на Полтавщине ездят Хайлюкс или на Тундре ..
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26.05.2021 11:29 Ответить
годная точила, все поцоны на раёне от зависти сдохнут...
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26.05.2021 12:26 Ответить
 
 