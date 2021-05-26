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В Украине вступил в силу закон о е-судопроизводстве: правосудие перейдет в электронный формат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине вступил в силу закон о е-судопроизводстве: правосудие перейдет в электронный формат

В Украине в среду, 26 мая, вступил в силу закон № 1416-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы".

Документ накануне был опубликован в газете "Голос Украины".

Как отмечается в пояснительной записке, основной целью закона является обеспечение начала функционирования отдельных модулей (подсистем) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) и поэтапное внедрение Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

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Документом предусматривается, что создание и обеспечение функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы осуществляется поэтапно. Отдельные подсистемы или модули Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы начинают функционировать по каждому этапу через 30 дней со дня опубликования объявления Высшим советом правосудия в газете "Голос Украины" и на веб-портале судебной власти соответствующего объявления о создании и обеспечении функционирования соответствующей подсистемы или модуля Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. Также повышается роль Высшего совета правосудия в процессах внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

В пояснительной записке к закону также отмечается, что ЕСИТС является совокупностью информационных и телекоммуникационных подсистем, которые обеспечивают автоматизацию определенных законодательством процессов деятельности, включая документооборот, рассмотрение судебных дел, составление оперативной и аналитической отчетности, предоставление информационной помощи судьям, а также процессов, обеспечивающих финансовые, имущественные, организационные, кадровые, информационно-телекоммуникационные и другие потребности пользователей ЕСИТС.

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ЕСИТС призвана стать инструментом повышения эффективности деятельности судебных органов путем внедрения современных технологий в их повседневной деятельности, который будет обеспечивать функционирование в режиме реального времени.

Также ЕСИТС должна упростить процедуры коммуникации между гражданами-участниками судебных процессов и их представителями с судебными органами, делая судебные процедуры для граждан более простыми, удобными и доступными

Система должна действовать в судах, Высшем совете правосудия, Совете судей, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, на предприятиях, относящихся к сфере правосудия, Национальной школе судей Украины.

Ожидалось, что система начнет работать сразу в комплексе со всеми модулями, и процессы будут происходить централизованно. Однако до настоящего времени ЕСИТС так и не заработала, несмотря на попытки ее ввести в начале 2019 года. Данный закон определяет, что запуск ЕСИТС будет поэтапным.

Отдельные подсистемы (модули) ЕСИТС начинают функционировать через 30 дней со дня опубликования Высшим советом правосудия в газете "Голос Украины" и на веб-портале судебной власти объявления о создании и обеспечении функционирования соответствующей подсистемы (модуля).

О начале запуска системы в составе всех необходимых подсистем ВСП также публикует объявление в "Голосе Украины" и на веб-портале судебной власти.

Закон гласит, что суд проводит рассмотрение дела по материалам судебного дела в бумажной или электронной форме в порядке, определенном положением о ЕСИТС и/или положениями, определяющими порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей).
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Топ комментарии
+3
правосудие перейдет в электронный формат

Откуда перейдет? В Украине разве есть правосудие?
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26.05.2021 11:20
+3
бо "тройки" то довго
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26.05.2021 11:23
+3
это хабари теперь в биткоинах будут брать?
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26.05.2021 11:24
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правосудие перейдет в электронный формат

Откуда перейдет? В Украине разве есть правосудие?
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26.05.2021 11:20 Ответить
Ми всі президенти ми всі судді.
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26.05.2021 11:21 Ответить
бо "тройки" то довго
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26.05.2021 11:23 Ответить
В Украине вступил в силу закон о е-судопроизводстве: правосудие перейдет в электронный формат - Цензор.НЕТ 6521 Теперь никаких наличных. Всё тупо на карточку.
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26.05.2021 11:23 Ответить
это хабари теперь в биткоинах будут брать?
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26.05.2021 11:24 Ответить
ні, на картку
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26.05.2021 14:13 Ответить
А чому б не зробити як у фільмі?
В Украине вступил в силу закон о е-судопроизводстве: правосудие перейдет в электронный формат - Цензор.НЕТ 8692
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26.05.2021 11:27 Ответить
та ну нафіг)) якийсь чаус та з повноваженнями Дреда? капздєц...
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26.05.2021 11:36 Ответить
теперь услуги хакеров станут очень актуальны)
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26.05.2021 11:34 Ответить
все больше становимся похожи на тамагочи (если кто помнит))))
В Україні набув чинності закон про е-судочинство: правосуддя перейде в електронний формат - Цензор.НЕТ 4080

...
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26.05.2021 11:38 Ответить
Чекаємо на електронну тюрму.
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26.05.2021 11:43 Ответить
Взятки в биткоинах будут )
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26.05.2021 11:45 Ответить
А судей не пробовали выгнать и пригласить из нормальных стран на время подготовки НОВЫХ? И никакой е-системы за деньги налогоплательщиков не надо... и дешевле и надежней. От судей которые сегодня такая система не спасет, а скорее - наоборот...
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26.05.2021 11:49 Ответить
Справа не в людях, які є суддями. Справа в законодавстві. Люди однакові, що в Бельгії, що в Україні. Для прикладу, ОАСК. В чому причина, що його вважають, ворогом справедливості?! Причина в статті 27 КАС, якою цьому суду надається виключне право розглядати позови проти центральних органів виконавчої влади. Уявімо, що селянин з Херсонщини, звертається з позовом до НКРЕКП. Тільки до ОАСК. Вісімсот кілометрів. Все для того, щоб місцевий суд не ухвалив справедливе рішення. Головне, що вождь завжди правий. Використовували ОАСК всі роки. Тільки заявив про верховенство права, все ворог!
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26.05.2021 12:07 Ответить
Ничего! Наши и смартфон научат брать взятки.
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26.05.2021 11:49 Ответить
То тепер треба звертатись не до суду а до свого мобільного?
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26.05.2021 12:31 Ответить
В Україні набув чинності закон про е-судочинство: правосуддя перейде в електронний формат - Цензор.НЕТ 6678
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26.05.2021 12:58 Ответить
Вот и пришло время откровенного телефонного права 😁
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26.05.2021 20:41 Ответить
Можу по своєму особистому досвіду сказати- така штука давно потрібна, а малолітки у коментах у своєму невігластві ляпють аби ляпнути. Так як шахраї у мантіях ********** робити- призначати засідання суду без попередження однієї з сторін, з цією системою вже не буде. Розумієте невігласи?
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10.11.2021 07:14 Ответить
 
 