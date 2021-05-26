В Украине вступил в силу закон о е-судопроизводстве: правосудие перейдет в электронный формат

В Украине в среду, 26 мая, вступил в силу закон № 1416-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы".

Документ накануне был опубликован в газете "Голос Украины".

Как отмечается в пояснительной записке, основной целью закона является обеспечение начала функционирования отдельных модулей (подсистем) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) и поэтапное внедрение Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

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Документом предусматривается, что создание и обеспечение функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы осуществляется поэтапно. Отдельные подсистемы или модули Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы начинают функционировать по каждому этапу через 30 дней со дня опубликования объявления Высшим советом правосудия в газете "Голос Украины" и на веб-портале судебной власти соответствующего объявления о создании и обеспечении функционирования соответствующей подсистемы или модуля Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. Также повышается роль Высшего совета правосудия в процессах внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

В пояснительной записке к закону также отмечается, что ЕСИТС является совокупностью информационных и телекоммуникационных подсистем, которые обеспечивают автоматизацию определенных законодательством процессов деятельности, включая документооборот, рассмотрение судебных дел, составление оперативной и аналитической отчетности, предоставление информационной помощи судьям, а также процессов, обеспечивающих финансовые, имущественные, организационные, кадровые, информационно-телекоммуникационные и другие потребности пользователей ЕСИТС.

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ЕСИТС призвана стать инструментом повышения эффективности деятельности судебных органов путем внедрения современных технологий в их повседневной деятельности, который будет обеспечивать функционирование в режиме реального времени.

Также ЕСИТС должна упростить процедуры коммуникации между гражданами-участниками судебных процессов и их представителями с судебными органами, делая судебные процедуры для граждан более простыми, удобными и доступными

Система должна действовать в судах, Высшем совете правосудия, Совете судей, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, на предприятиях, относящихся к сфере правосудия, Национальной школе судей Украины.

Ожидалось, что система начнет работать сразу в комплексе со всеми модулями, и процессы будут происходить централизованно. Однако до настоящего времени ЕСИТС так и не заработала, несмотря на попытки ее ввести в начале 2019 года. Данный закон определяет, что запуск ЕСИТС будет поэтапным.

Отдельные подсистемы (модули) ЕСИТС начинают функционировать через 30 дней со дня опубликования Высшим советом правосудия в газете "Голос Украины" и на веб-портале судебной власти объявления о создании и обеспечении функционирования соответствующей подсистемы (модуля).

О начале запуска системы в составе всех необходимых подсистем ВСП также публикует объявление в "Голосе Украины" и на веб-портале судебной власти.

Закон гласит, что суд проводит рассмотрение дела по материалам судебного дела в бумажной или электронной форме в порядке, определенном положением о ЕСИТС и/или положениями, определяющими порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей).