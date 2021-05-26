"Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда", - белорусская оппозиция объявила о подготовке к новой активной фазе протеста. ВИДЕО
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Офис Светланы Тихановской, Координационный Совет, Народное Антикризисное Управление, штаб Цепкало, Bypol и другие демократические силы выступили с совместным заявлением. В нем говорится, что в результате бездумных действий нелегитимного режима Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал NEXTA.
"Режим на грани тотальной изоляции — как никогда прежде. Европейский союз, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны уже действуют и делают все возможное, чтобы помочь нам, белорусам. И мы сами, белорусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать — окно возможностей открыто. Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста", - следует из заявления.
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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.
Пожалуйста, подождите...
Надо было для полного комплекта, что-бы протестующие кроме цветов для полиции еще и жопы им поцеловали. Не доросли люди в Беларуси до демократии. Им стоять на коленях привычнее, как и в кацапии.
Могу дать.
В результате этого свержения диктатора - диктатор со всеми своими приспешниками проживает жизнь праздного миллионера в полном шоколаде, а "победители" с первого же дня своей "победы" и на неопределённый срок оказались в полном дерьме. Вместе со всей страной.
Янукович - шлепер: помарадёрил и слился, а вся кровососущая ментовско-прокурорско-сбушно-таможенноналоговая нечисть как была, так и осталась. И не даст она, вместе с реальными хозяевами этой несчастной страны - олигархами, никогда ей подняться. Потому, что им и так хорошо, а народ Украины для них скот и корм. Да и достоин этого - дрочат, как долб..бы на постановочные фото.
- Ребята, извините, ни у кого нет пустой бутылки?
З іншого кутка:
- А ещё лучше, полиэтиленового пакета?...
Спадок такий отримати. Колгоспну монархію продовжити..
Да надо будет - положит сотню другую тысяч граждан, а остальные - разбегутся по домам (чтоб не стать частью следующей сотни тысяч), и реакция мирового сообщества только вынудит его стать ближе с РФ.
І не факт, що фуйло не введе війська.
Тепер просто будуть стріляти і чавити танками.
Она конечно котлетница, но не настолько дура, чтобы вместо комфортной "борьбы" издалека лезть под пули и дубинки.
Им бы свистульки и шарики не забыть. Без свистулек и шариков Луку не победить.
Мазохисты какие-то
"Сябри" надіялися, що прийдуть гіпотетичні "дяді" з-за кордону, звалять Луку і зроблять їм революцію... Питання - а де такі дурні "дяді" водяться і чи воно їм "патрєбне"? Українці, відвойовували свободу, проливаючи свою кров на Майдані, на Донбасі, а білорусам своєї крові "жалька"... Зараз, коли я чую про "липку кров жовтого кольору в штанях", з анекдоту про євреїв, думаю - не той народ персонажем цього анекдоту зробили...
Та, найголовніше - рабська психологія навіть не зрушилася з мізків населення, подавляюча більшість не чують себе окремою (від "русскага міра") нацією, не знають власної мови, історії.
Ціханоуская з-за кордону кличе "на бій кривавий", через свою обмеженість навіть не усвідомлюючи, що це авантюра (акція, не підкріплена ні силами, ні засобами, ні волею народу). Недарма Лукашенка назвав її "дурілкою картонною"... Саме така, доречі, "апазіція" кольхозенфюреру і потрібна...
Или вы готовы были пойти дальше, пролить, как мы кровь и свергнуть своего убийцу, тирана и диктатора Лукашенко и сбросить рабские оковы и двигаться к демократии и свободе или вы забздели и решили ходить мирными колоннами и молчаливо смотреть как мусора пакуют ваших граждан. Вы выбрали второе и дали возможность Лукашенко перегруппироваться и собрать силы для реванша.
Теперь поздно, он снова консолидировал всю власть и все силовики и армия снова под его контролем. Теперь сидите как мыши по норам.
Без крови Лукашенко власть никогда не отдаст, если вы готовы к бойне - тогда начинайте.
Мдааа.......и это родина Михаила Жизневского! Мне прям не верится, но это факт!
Інакше ніяк . Не вдастся здолати прихвостня терориста і вбивці , не засуджуючи самого терориста і вбивцю .
Це ж так просто : путін - х у й л о , Крим - Україна ,
Слава Героям !!! Живе Білорусь
Оденем белые носки по средам, и белые презики по пятницам?