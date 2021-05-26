"Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда", - белорусская оппозиция объявила о подготовке к новой активной фазе протеста. ВИДЕО

Офис Светланы Тихановской, Координационный Совет, Народное Антикризисное Управление, штаб Цепкало, Bypol и другие демократические силы выступили с совместным заявлением. В нем говорится, что в результате бездумных действий нелегитимного режима Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал NEXTA.

"Режим на грани тотальной изоляции — как никогда прежде. Европейский союз, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны уже действуют и делают все возможное, чтобы помочь нам, белорусам. И мы сами, белорусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать — окно возможностей открыто. Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста", - следует из заявления.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.