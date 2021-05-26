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НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года

Новости Цензор.НЕТ Экономика

НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года

Сегодня, 26 мая, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года", - написал Гончаренко.

"Я выступал на заседании и требовал бессрочного запрета или хотя бы до конца этого года. Напоминал и о российской агрессии, и о последних событиях в Беларуси, и о резолюции ПАСЕ. Однако фактически принято решение остановить импорт пока только на 4 месяца. Надо бороться дальше!", - добавил он.

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"Мы принимаем это решение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, который обратился к нам с такой просьбой. При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму, и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке", - цитирует председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка Интерфакс-Украина.

По его словам, НКРЭКУ на заседании в среду ограничила доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества (Россия, Беларусь) до 0 МВт до 1 октября 2021 года

Он не исключил, что НКРЭКУ, скорее всего, продолжит ограничение пропускной способности сечений линий электропередач между Украиной и Россией и Беларусью и после 1 октября.

НКРЭКУ соответствующим постановлением приняла решение аннулировать результаты годовых аукционов, на которых была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющимися сторонами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь). Регулятор также поручил оператору системы передачи возместить победителям аукционов средства, уплаченные за пропускную способность, распределенную на годовых аукционах.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Т.е. по сути только на лето.

О шо ж такое осенью случится?
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26.05.2021 11:41
+9
а чё не навсегда?
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26.05.2021 11:39
+8
Понты просто
Её летом просто некуда девать (даже свою), потребление снижается
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26.05.2021 11:40
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Правила форума Совет форумчан
а чё не навсегда?
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26.05.2021 11:39 Ответить
Понты просто
Её летом просто некуда девать (даже свою), потребление снижается
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26.05.2021 11:40 Ответить
В зимку позупиняють ядерні блоки і вперед в Х**лостан.
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26.05.2021 12:15 Ответить
Потому что зимой ее будет необходимо импортировать.
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26.05.2021 13:56 Ответить
Т.е. по сути только на лето.

О шо ж такое осенью случится?
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26.05.2021 11:41 Ответить
вибари в Рассіі.
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26.05.2021 11:42 Ответить
Похолодає і всі повмикають обігрівачі.
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26.05.2021 11:44 Ответить
зросте споживання...
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26.05.2021 11:55 Ответить
а чего на 4 мес? они что-то знают? или тупо к отопительному сезону подсуетятся ?
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26.05.2021 11:41 Ответить
НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 384
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26.05.2021 11:44 Ответить
Ахметов купит еще особнячок во Франции , повысит депутатоатам откаты
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26.05.2021 11:45 Ответить
Ахметовские шлюхи)) Почему власти импорт электричества из России на 1 млрд. грн. мешает, но никому импорт бензина и дизеля на 170 млрд. грн. в год из страны оккупанта не мешает...
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26.05.2021 11:46 Ответить
потому что свои НПЗ порезали на металл и полностью лягли под *********, и по секрету скажу, у нас нефти и газа как гряди)) Кувейт отдыхает, осталось только выяснить кто останавливал НПЗ)) например я знаю заводы выкупленные и обанкроченные *********ом, всё очень просто, 1. выкупить 2. порезать на металл 3. поставить всю страну раком, тоже самое сейчас эти ублюдки делают с нашими АЭС и куча контор НАБУ ГБУ СБУ ослепли и оглохли.
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26.05.2021 12:26 Ответить
Лёша, вообще Герой Украины, каждый день его смотрю в Ютьюбе, не надо вспоминать каким он был, главное что он сейчас Герой Украины.
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26.05.2021 11:48 Ответить
А чого не до 01.06.2021?
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26.05.2021 12:02 Ответить
Мы могли бы и на дольше, Путин своим нижним бельем нас так напугал...
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26.05.2021 12:04 Ответить
А чому тільки до 1 жовтня? А хто дозволив цей імпорт? Хто буде нести відповідальність і хто "торгує на крові" і не біжіє припинити війну?
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26.05.2021 12:10 Ответить
Значит электрика опять подорожает,в Европе выставили новые роскошные виллы на продажу - нашему донецкому картёжнику,для новых покупок,дали возможность взвинтить цены.
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26.05.2021 12:21 Ответить
НКРЕКП заборонила імпорт російської та білоруської електроенергії в Україну до 1 жовтня 2021 року - Цензор.НЕТ 8592
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26.05.2021 12:24 Ответить
СЛАВА !!! СЛАВА!!! СЛАВА!!!!
Нарешті моя країна перестане фінансувати вбивства білорусів режимом Лукашенка і міжнародний тероризм уряду РФ . Перестане підживлювати цей людоюерський російсько-фашистський режим з його війнами і терактами по всьому світу . З нетерпінням чекаю дня , коли уряд закриє дипустанови з мордором і нарешті перестане впускати рашистських виродків , убивць , комуністів і мародерів до світу людей .
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26.05.2021 13:58 Ответить
за сотрудничество с террористами нужно отстреливать
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26.05.2021 14:30 Ответить
Когда то была ЕЭС эдиная энерго смстема
Домбас поставлял эл.энергию в Ростов кубаннь
Гнать эл. Энергию через всю Украину может
Не очень выгодно
Эл энергию с востока можно продать
А с севера купить
Кто нибуть считал такой вариант
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26.05.2021 16:31 Ответить
всё равно пидступная зрада.
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27.05.2021 07:06 Ответить
 
 