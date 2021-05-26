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Из 101 млн полностью привитых от коронавируса людей в США COVID-19 заболели 10 262 человека, из них 10% госпитализировали, 2% умерли, - Центр по контролю заболеваний

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Из 101 млн полностью привитых от коронавируса людей в США COVID-19 заболели 10 262 человека, из них 10% госпитализировали, 2% умерли, - Центр по контролю заболеваний

Среди 101 млн полностью привитых от коронавируса людей в США на конец апреля инфицировались и/или заболели COVID-19 всего 10 262 человека (0,01%).

Статистику случаев "прорывной" инфекции показали Центры США по контролю и профилактике заболеваний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Всего с 24 по 30 апреля в стране было зафиксировано ~355 000 случаев ковида.

63% случаев "прорывной" инфекции были зафиксированы у женщин. Средний возраст пациентов составлял 58 лет. По предварительным данным, 27% случаев протекали бессимптомно.

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10% пациентов госпитализировали, 2% умерли. Среди госпитализированных у 29% не было симптомов или они попали в больницу по причинам, не связанным с COVID-19.

Средний возраст умерших – 82 года. 18% из них не имели симптомов или умерли по причинам, не связанным с COVID-19.

Данные о геноме патогена были доступны для 5% случаев. У 64% пациентов были мутантные варианты вируса. "Британский" штамм B.1.1.7 – у 56%, "калифорнийский" B.1.429 – 25% и еще один "калифорнийский" B.1.427 – 8%, "бразильский" P.1 – 8%, "южноафриканский" B.1.351 – 4%.

Начиная с 1 мая 2021 года CDC перешел от мониторинга всех зарегистрированных случаев "прорыва вакцины" к расследованию только тех пациентов, которые госпитализированы или умерли.

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"Прорывная" инфекция определяется как обнаружение РНК или антигена SARS-CoV-2 в респираторном образце, взятом ≥14 дней после получения всех рекомендуемых доз вакцины против COVID-19.
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Топ комментарии
+10
"Средний возраст умерших - 82 года"...
дай Боже кожному
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26.05.2021 11:45
+9
Вы баран? Умерло 2% из 10000, т.е. 200 из 101000000
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26.05.2021 11:48
+6
А сколько пальто купил Министр охраны здоровья США?
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26.05.2021 11:43
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А сколько пальто купил Министр охраны здоровья США?
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26.05.2021 11:43 Ответить
Итак, процент умерших и госпитализированных одинаков для уколовшихся фуфломицином и избежавшим опытов над своим организмом?
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26.05.2021 11:44 Ответить
Вы баран? Умерло 2% из 10000, т.е. 200 из 101000000
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26.05.2021 11:48 Ответить
Это ты баран, процент летальности берут от числа заболевших, а не от числа беременных в мозамбике!
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26.05.2021 12:21 Ответить
Т.е. 2 млн умерло при 10 тыс заболевших? Да, мой чудесный зелёный барашек?
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26.05.2021 12:28 Ответить
Тяжело тебе жить с двумя кг дерьма вместо мозга.
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26.05.2021 12:38 Ответить
Зато тебе легко, ведь правда, мудрый зелёный барашек?
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26.05.2021 12:53 Ответить
и 18% из них по другим причинам. Т.е 200*0.82 = 164
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26.05.2021 13:06 Ответить
++, но Юрій Ан же зе-читатель а не считатель, ему не до этого
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26.05.2021 13:15 Ответить
чому при обробці тестів, які зроблено вакцинованим, проводять усього 28 циклів ампліфікації, а не 40, як іншим?
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26.05.2021 16:57 Ответить
Читайте внимательно. Повторное обнаружение 0,01% (10 262 человека), т.е. практически никто. Количество смертей от повторных 2%(205 человек из 101млн). Вакцины (пока) очень эффективны.
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26.05.2021 11:54 Ответить
Може бути цілком обгрунтоване зменшення, якщо коефіцієнт кореляції сильно не відрізняється. Плюс я не медик і не знаю протоколів. Плюс не можу перевірити вашу інфу
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26.05.2021 18:55 Ответить
а чого шо фуфломіцином? он кацапи із НІмеччини на парашку літають уколотись спутніком, тоді коли Франція сказала - не пустимо на територію уколотих цим шмурдяком! І европейський сертифікатор вакцин не надав спутніку сертифікат.
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26.05.2021 13:23 Ответить
"Средний возраст умерших - 82 года"...
дай Боже кожному
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26.05.2021 11:45 Ответить
Повторюся знову. Це злочинний сціальний експеримент, терористичний акт над людством І здійснити його вдалося завдяки Інтернету, ЗМІ та продажним чиновникам. Цілі цього експеримента різносторонні. В подальшому такуі злочинні експерименти продовжаться, тільки набудуть більш цинічного та агресивнішого характеру. Якщо Третя світова не відрегулює безхвостиз лисих прямоходячих приматів, вони такими експериментами будуть регулювати себе.
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26.05.2021 11:57 Ответить
при всій повазі, эдічка, не швиди, перечитай свій текст... те, що все "жирным", це добре, але... мабуть, рептілоїди атакують?
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26.05.2021 12:04 Ответить
Ага, рептілоїди і саме над такими як ти вони б з радістю провели декілька цікавих експериментів.....
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26.05.2021 12:09 Ответить
После третьей мировой прямоходячие приматы опять станут на четвереньки, только бананов на пальмах уже не будет, закономерный итог происходящей деградации, вы сами ответили на свой же вопрос. Все справедливо.
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26.05.2021 12:15 Ответить
Я питання не задавав. Я констатую факти та моделюю ситуацію. А щодо бананів, то ви вірно підмітили...
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26.05.2021 12:27 Ответить
Вы все так преподносите, что это кто то там из вне, эксперименты над человеком проводит, а я к тому, что овцы они и существуют для получения шерсти и мяса. Подавляющее большинство тупо плетется по дорогое жизни сбившись в стадо, даже не по дороге, а ходит кругами по полю, думая только как и где пожрать да выср.., облегчиться, все справедливо.
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26.05.2021 13:26 Ответить
Якби причини смерті від ковід так само ретельно аналізували як причини смерті від вакцин. То смертність була б тисячні долі процента.
До речі 5% смертності в світі від алкоголю. Коли буде кіпіш в ЗМІ про катастрофу алкоголізму і алкокарантин?
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26.05.2021 12:04 Ответить
а ще і тютюнокуріння...
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26.05.2021 12:06 Ответить
алкоголь не передается воздушно-капельным путем
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26.05.2021 12:20 Ответить
Маски можна не носити, достатньо закрити алконарковідділи
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26.05.2021 12:33 Ответить
не носите, кто ж вам доктор
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26.05.2021 12:56 Ответить
суїциди не передаються повітряно-капельним шляхом, тому можна спокійно стрибати у вікно, так, дебіле?
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26.05.2021 16:58 Ответить
дебил тут как раз ты и это очевидно...
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26.05.2021 17:54 Ответить
самокритично Зі 101 млн повністю щеплених від коронавірусу людей у США на COVID-19 захворіли 10 262 особи, з них 10% госпіталізували, 2% померли, - Центр з контролю захворювань - Цензор.НЕТ 9672
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27.05.2021 00:31 Ответить
при цьому кардинально змінили протокол обробки плр-тестів (кількість циклів ампліфікації зменшено з 40 до 28), через що вірогідність позитивного результату в кожному окремо взятому тесті зменшилася в 10-20 разів

шахрайство продовжується
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26.05.2021 17:02 Ответить
значит, вакцинироваться обязательно.
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27.05.2021 07:10 Ответить
 
 