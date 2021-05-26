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Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война

Захвативший власть "президент" Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к мировому сообществу, подчеркнул, что нет смысла шатать Беларусь.

Об этом белорусский диктатор заявил сегодня, выступая на встрече в парламенте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению. Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!" - отметил Лукашенко.

По его словам, всему миру понятно, что против Беларуси якобы развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война.

"Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", - угрожает он.

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Захвативший власть диктатор заметил: в этой войне Беларусь не рассчитывает на победу. Но даже если останется в одиночку, чего, как он уверен, не произойдет, цель - нанести неприемлемый ущерб противнику.

"Это записано в военных документах. Поэтому прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать. Разумные люди понимают происходящее. А тех, кто стоит за провокацией, просто спрошу: неужели вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? Отдаете ли вы себе отчет в своих действиях? Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!" - заявил Лукашенко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+49
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 2920
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26.05.2021 11:48
+33
Ідіот....Можна його якось ліквідувати ?
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26.05.2021 11:46
+30
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 9061
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26.05.2021 11:56
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Ідіот....Можна його якось ліквідувати ?
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26.05.2021 11:46 Ответить
Если у кого есть оружие которое из космоса может сбить самолет с этим пидором, тогда легко
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26.05.2021 11:48 Ответить
А він нікуди не літає.
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26.05.2021 11:49 Ответить
ше й як літае до ***** сраку лизати
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26.05.2021 11:51 Ответить
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 1809
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26.05.2021 11:54 Ответить
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 2520
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26.05.2021 11:50 Ответить
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 9061
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26.05.2021 11:56 Ответить
у американцев есть оружие на дистанционном управлении, маленькая ракетка)) как бутылка из под шампанского)) потихоньку залетает в открытое окно автомобиля, при этом авто рядом стоящие остаются абсолютно целые, ну может от хлопка сработать сигнализация, по моему в Иране с помощью её какого то баньдюка убрали.
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26.05.2021 12:12 Ответить
Попроси петрова и баширова.
Это их метод.
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26.05.2021 11:53 Ответить
Зачем? Лукашенко красавчик! Он и так всё отлично делает.
У нас другая проблема: президент в косоворотке, который отводит войска, сливает вагнеровцев, прикрывает казнокрадов из ОП разрушает армию и экономику.
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26.05.2021 14:29 Ответить
Лукашеску, якщо за тебе візьмуться серйозно, то ніякої війни не буде. Ти тихо сканаєш у Гаазі.
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26.05.2021 11:47 Ответить
Ця істота перенносить власну психіатрію вже не тільки на свій народ, а вже і на весь світ.
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26.05.2021 11:48 Ответить
Таракан осознал, что прекрасным лебедем ему не стать. Вот и буянит.
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26.05.2021 11:48 Ответить
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 2920
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26.05.2021 11:48 Ответить
Європа як завжди схвильована.
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26.05.2021 11:48 Ответить
От якби порушили права геїв при працевлаштуванні - був би повний шторм.))
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26.05.2021 11:49 Ответить
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 6586
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26.05.2021 11:49 Ответить
бандитизм они выбрали,социализм в Европе и США.
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26.05.2021 11:52 Ответить
В США особо нет, а вот во многих странах Европы-да. Особенно в скандинавских странах развит.
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26.05.2021 12:09 Ответить
А де мокшанія зі своїми болотами!!!!?????
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26.05.2021 12:08 Ответить
Там рабовладельческий строй из первобытно-общинного сейчас формируется.
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26.05.2021 14:29 Ответить
Помнится уже кто-то по кличке овощ тоже кричал : "Остановитесь!​" История идёт по спирали. Лукашеску пора чемодан на ростов собирать.
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26.05.2021 11:50 Ответить
Ростов (Болівар) двох не витримає.
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26.05.2021 12:15 Ответить
Жаль у Бацки нету ядерного оружия. Было бы намного интересней наблюдать за ситуацией в таком случае Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 4462
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26.05.2021 11:50 Ответить
так пуйло скоро подарит
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26.05.2021 11:52 Ответить
Вы тогда просто не смогли бы писать комментарии по причине отсутствия вас в этом мире.
)))))
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26.05.2021 12:02 Ответить
Оце так поворот !
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26.05.2021 11:51 Ответить
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 4744
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26.05.2021 11:52 Ответить
Спасайся хто может!
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26.05.2021 11:52 Ответить
Будет пук громкий.
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26.05.2021 11:53 Ответить
пока што, полыхает у картофельного папы))))
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26.05.2021 11:54 Ответить
Неуловимый Джо
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26.05.2021 11:54 Ответить
" Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови -
Господи, благослови!"
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26.05.2021 11:54 Ответить
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 5141
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26.05.2021 11:54 Ответить
Как же Бацка похож на комиссара Жебера Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 7490
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26.05.2021 11:57 Ответить
не комиссар по умнее будет Лукашенко пригрозив світовій спільноті: Немає сенсу хитати Білорусь і брязкати зброєю біля наших кордонів, якщо тут щось спалахне, буде світова війна - Цензор.НЕТ 6663
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26.05.2021 13:29 Ответить
Диктатори ********** у войнушку гратися.
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26.05.2021 11:54 Ответить
Зазвичай, перед смертю
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26.05.2021 18:49 Ответить
Идиот, вместо мировой войны будет всего лишь черенок от лопаты в заднем проходе диктатора. Бульбофюрер, посмотри последние фото Каддафи. Он тоже думал, что он вечен и народ его любит. Тикай, нечисть, в Рашу пока не поздно.
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26.05.2021 11:55 Ответить
Бацька сдуру решил, что за него Вова впишется. Обосрётся Вова, как в Нагорном Карабахе, где за азерами турки стояли. Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 8964
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26.05.2021 11:55 Ответить
о ***** младший придурок подвернулся. добрую долю ********** себе на груть принял. "отсель грозить мы будем шведу!" )))
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26.05.2021 11:56 Ответить
Это ты своему собутыльнику Путину скажи
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26.05.2021 11:57 Ответить
Красавчик!
Осталось то, что бы ЕС поняли, что Беларусь это подконтрольная территория РФ.
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26.05.2021 11:57 Ответить
ІДІОТ!!!!!!!,як щось почнеться твоя сусідка параша буде тільки спостерігати, так само як з арменами!!!!!!!так що не пугай ти нічого не маєш сильного в сфері озброєння!!!!!!! Чекай поки тебе свої придусять!!!!!!!
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26.05.2021 11:58 Ответить
Не виключаю, що Білорусі готується роль кндр. Прикриття у вигляді великого сусіда є, залишилось ще ядерної зброї підкинути та гайки до скрегіту для народу закрутити.
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26.05.2021 11:59 Ответить
усач хайпит, просит лайков в инсте Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 8602
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26.05.2021 12:00 Ответить
Я заметил, что если "лидер" отращивает на себе усы, то это почти всегда плохой признак. Смотрите сами, усатые диктаторы: Гитлер, Саддам, Ленин, Сталин, Асад, Лукашенко, Кастро и т.п. Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 7435
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26.05.2021 12:02 Ответить
ну бородатая тётя то ваще капец
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26.05.2021 12:03 Ответить
***** чтоль?
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26.05.2021 12:14 Ответить
ваще я про канчиту )
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26.05.2021 12:35 Ответить
Х...ло маскується ...
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26.05.2021 12:49 Ответить
Беларусь против мира ? ))
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26.05.2021 12:04 Ответить
Ну всё как принято у диктаторов- подменять собой всю страну. Ничего нового они ещё не придумали. Старая как мир манипуляция.
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26.05.2021 12:05 Ответить
Даже если тебя, ****** усатого, персонально шлепнут, в мире ничего мало-мальски заметного не произойдет.
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26.05.2021 12:06 Ответить
Старый маразматик *ПЭРЭХВАТЧИК * окончательно вышел с ума Паранойя рулит по полной
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26.05.2021 12:13 Ответить
Пора ему. Пора
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26.05.2021 12:14 Ответить
в кремле уже готовят Грыгорычу достойные похороны.....а сами выйдут из этого страшными демократами)))
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26.05.2021 12:14 Ответить
а кто с кем воевать то будет за Беларусь на мировой арене?
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26.05.2021 12:14 Ответить
Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!" - заявил Лукашенко.......Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 9780
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26.05.2021 12:17 Ответить
Пукин, серьезно задумался. Можем и вправду перестать скапливаться и бряцать.
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26.05.2021 12:17 Ответить
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 1484
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26.05.2021 12:18 Ответить
дедусь прямым текстом указывает на атомную станцию. что он еще может натворить и чем отомстить.
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26.05.2021 12:35 Ответить
Це Картопляний бацька погрожує путі? Так той вже завів свої війська в Білорусь, а іншим ви і Nахер кому потрібні. "Бацька зав/яв як в пєвня гребєнь і нахєр він кому потрєбєн"!
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26.05.2021 12:42 Ответить
А хто бряца зброєю? Ну крім лаптєй, звісно.
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26.05.2021 12:44 Ответить
Головна проблема демократії не в Луці.
Головна проблема - в наявності ***** та його "рускога міра". От цих розвалити - то і Лука впаде.
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26.05.2021 12:57 Ответить
Дагестанцы твой дом труба шатал,усатый подонок.
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26.05.2021 13:08 Ответить
як жеж ці полубоги сцять за себе і свою владу. вони реально вірять що хтось піде на них війною заради цього дебіла, так само як пуйло. Та кому ви всралися, цивілізовані країни пошкодують навіть життя одного свого солдата заради сраної білорусі
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26.05.2021 13:25 Ответить
этот бесноватый ************************* уже третьей мировой угрожает
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26.05.2021 13:32 Ответить
А кто за тебя воевать будет?ОМОН и пару БТГ из журнашлюх ? Лукашенко пригрозив світовій спільноті: Немає сенсу хитати Білорусь і брязкати зброєю біля наших кордонів, якщо тут щось спалахне, буде світова війна - Цензор.НЕТ 7508
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26.05.2021 13:58 Ответить
Мост в Огре окрасился в цвета БЧБ в знак солидарности с народом Беларуси

Лукашенко пригрозив світовій спільноті: Немає сенсу хитати Білорусь і брязкати зброєю біля наших кордонів, якщо тут щось спалахне, буде світова війна - Цензор.НЕТ 3574Лукашенко пригрозив світовій спільноті: Немає сенсу хитати Білорусь і брязкати зброєю біля наших кордонів, якщо тут щось спалахне, буде світова війна - Цензор.НЕТ 7656Лукашенко пригрозив світовій спільноті: Немає сенсу хитати Білорусь і брязкати зброєю біля наших кордонів, якщо тут щось спалахне, буде світова війна - Цензор.НЕТ 7656
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26.05.2021 14:23 Ответить
Какое бряцание у границ ?
Будет тихое бесшумное касание кнопки отключения от системы международных платежей.
Экспорт станет возможен только в Московию и только за рубли.
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26.05.2021 14:25 Ответить
 
 