Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война

Захвативший власть "президент" Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к мировому сообществу, подчеркнул, что нет смысла шатать Беларусь.

Об этом белорусский диктатор заявил сегодня, выступая на встрече в парламенте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению. Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!" - отметил Лукашенко.

По его словам, всему миру понятно, что против Беларуси якобы развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война.

"Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", - угрожает он.

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Захвативший власть диктатор заметил: в этой войне Беларусь не рассчитывает на победу. Но даже если останется в одиночку, чего, как он уверен, не произойдет, цель - нанести неприемлемый ущерб противнику.

"Это записано в военных документах. Поэтому прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать. Разумные люди понимают происходящее. А тех, кто стоит за провокацией, просто спрошу: неужели вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? Отдаете ли вы себе отчет в своих действиях? Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!" - заявил Лукашенко.