Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска

Экипаж авиакомпании Ryanair, самолет которой 23 мая совершил принудительную посадку в аэропорту Минска, 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко, слова которого цитирует близкий к пресс-службе Лукашенко Телеграм-канал "Пул первого".

"Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми - очередной бред. Экипаж 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать", - сказал он на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления в среду.

Лукашенко также подчеркнул, что задачей истребителя МиГ-29 было обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку, в случае критической ситуации.

"Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 - абсолютная ложь!" - заявил Лукашенко.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.