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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска

Экипаж авиакомпании Ryanair, самолет которой 23 мая совершил принудительную посадку в аэропорту Минска, 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко, слова которого цитирует близкий к пресс-службе Лукашенко Телеграм-канал "Пул первого".

"Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми - очередной бред. Экипаж 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать", - сказал он на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления в среду. 

Лукашенко также подчеркнул, что задачей истребителя МиГ-29 было обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку, в случае критической ситуации.

"Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 - абсолютная ложь!" - заявил Лукашенко.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+21
Экипаж хотел остаться и попросить гражданство? Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 524
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26.05.2021 11:52
+17
" задачей истребителя МиГ-29 было обеспечивать связь "
новый белорусский роутер-ретранслятор Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 5950

Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 2139
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26.05.2021 11:55
+15
Видете какой Бацка гостепреимный!!! От него даже улетать не хотят Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 8045
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26.05.2021 11:48
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Правила форума Совет форумчан
Це навіть його внутрішнє бидло не схаває.
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26.05.2021 11:48 Ответить
зато прозріє. повинно поменшати придурків, що виходили на мітінги під совковим прапором.
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26.05.2021 13:16 Ответить
Видете какой Бацка гостепреимный!!! От него даже улетать не хотят Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 8045
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26.05.2021 11:48 Ответить
А Лукашенко, видать испугался.
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26.05.2021 12:16 Ответить
Пусть про убытки расскажет.
Только Украина отменила 65 рейсов в неделю...
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26.05.2021 11:50 Ответить
Экипаж хотел остаться и попросить гражданство? Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 524
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26.05.2021 11:52 Ответить
ога...политубежище! Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 2287
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26.05.2021 11:56 Ответить
один раз вдохнув воздух свободы и стабильности в Минске улетать уже ни куда не хочется Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 5154
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26.05.2021 11:57 Ответить
задачей истребителя МиГ-29 было обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку, в случае критической ситуации
які тупі пілоти, як же без супроводу МиГ-29 зателефонувати та на посадку зайти)
а чому раніше кожен цивільний борт винищувач не супроводжував? про всяк випадок. можливо, зв'язок пропаде...
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26.05.2021 11:52 Ответить
KAL 007 один раз уже винищувач супроводжував... Лукашенко заявив, що екіпаж Ryanair 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська - Цензор.НЕТ 3814
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26.05.2021 11:59 Ответить
у мейлі було "бомба взірветься над Вільнюсом". саме цей пункт міг заставити не полетіти на Вількюс і послухати оператора.
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26.05.2021 13:18 Ответить
Ну давайте я угадаю с ..первого раза!!! Созванивался со своим руководством. Ну почему я всегда такой уверенный????
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26.05.2021 11:53 Ответить
Не вгадав. Мабудь з ХАМАСом розбиралися).
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26.05.2021 12:48 Ответить
Это интересно " …задачей истребителя МиГ-29 было обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку, в случае критической ситуации", - то есть типа "У вас на борту бомба - если срочно не посадите самолёт, то придётся вас подстрелить, шоб критической ситуации не было, понимаете? О вас же беспокоимся!"
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26.05.2021 11:54 Ответить
" задачей истребителя МиГ-29 было обеспечивать связь "
новый белорусский роутер-ретранслятор Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 5950

Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 2139
показать весь комментарий
26.05.2021 11:55 Ответить
Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 3795
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26.05.2021 11:55 Ответить
7 часов экипаж пытался договориться о политическом убежище в Беларуси, но не вышло. Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 510
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26.05.2021 11:56 Ответить
этот придурок мог ещё сказать, что экипаж хотел попросить в белопараше политическое убежище )) шоб остаток жисти исполнить свою другую мечту, не высоту, а в поле трактором картошку сажать и на нём же за жуками гоняться и давить их, давить, давить,.... ))
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26.05.2021 12:01 Ответить
Конечно экипаж созванивался семь часов, потому что на борту после "обезвреживания бомбы" недосчитывались 6 пассажиров, тупица!
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26.05.2021 12:05 Ответить
Опередили.)) Потерять за рейс 6 пассажиров это даже не шесть заклёпок с фюзеляжа...
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26.05.2021 12:10 Ответить
В его случае психиатрам уже делать нечего Только в морг Лукашенко заявив, що екіпаж Ryanair 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська - Цензор.НЕТ 3996
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26.05.2021 12:10 Ответить
мля бестолковые...хоть муляж бонбы подкинули бы для достоверности.в багаж любого из пассажиров Лукашенко заявив, що екіпаж Ryanair 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська - Цензор.НЕТ 5650
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26.05.2021 12:14 Ответить
зачем ты им подсказываешь! Лукашенко заявив, що екіпаж Ryanair 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська - Цензор.НЕТ 7373
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26.05.2021 12:22 Ответить
хотел бомб тебе побольше подложить успеть??? Лукашенко заявив, що екіпаж Ryanair 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська - Цензор.НЕТ 4946
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26.05.2021 12:17 Ответить
Як жа тут паляціш ня затрымаўшыся на 7 чвсов, калі клапатлівы Бацька закінуў у кабіну самалёта Зуброўку, Старку і Крамбамбулю (па вядру), кошык бульбяных дранікаў, мачанка, скваркі, смажня, грыбочкі і гэтак далей?
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26.05.2021 12:18 Ответить
экипаж с кем-то созванивался...
А как же такой крутой разведчик-кгбист как лука не смог установить с кем? Лукашенко заявив, що екіпаж Ryanair 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська - Цензор.НЕТ 8748
Клоуны похлеще наших
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26.05.2021 12:21 Ответить
Ребят отпусти!!! Отпусти с...ка!!!!! Отпусти детей!!!! Отпусти гад!!!
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26.05.2021 12:39 Ответить
Ага, пілоти піцу замовляли. )
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26.05.2021 12:48 Ответить
конченный дебил Лукашенко заявив, що екіпаж Ryanair 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська - Цензор.НЕТ 6903
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26.05.2021 13:33 Ответить
цілий день цитати таракана.. він світ тролить, а СМІ це розносять.. навіщо?.
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26.05.2021 13:36 Ответить
Ми не хотіли щоб він сілав, а він сів, ми хотіли щоб він злетів, а ві курво 7 годин стояв в аеропорті і не хотів злітати.🙂
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26.05.2021 20:19 Ответить
 
 