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Ученый совет КНУ им. Шевченко рассмотрит вопрос лишения диктатора Лукашенко звания почетного доктора вуза

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ученый совет КНУ им. Шевченко рассмотрит вопрос лишения диктатора Лукашенко звания почетного доктора вуза

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко рассмотрит вопрос о лишении диктатора Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом заявили в пресс-службе университета.

"Предложение Бугрова в силе, будем рассматривать. Это будет внеочередное заседание, пока не могу дату назвать. Очередное заседание состоится 7 (июня. - Ред.), А это будет перед ним", - отметили в университете.

Ранее ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Евросоюз заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, пока она не станет демократической. Кроме того лидеры Евросоюза решили закрыть для белорусских авиакомпаний пролет над территорией и доступ к аэропортам ЕС.

Читайте: Лукашенко о задержании Протасевича: Приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
дохтур, мля.
Вже начасі створювати окрему академію для таких "почесних докторів" і записувати туди ківі, мертвечука та інших *********.
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26.05.2021 11:49
+5
и главное на возможно освободившуюся вакансию почетную... на всуньте киву...)))
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26.05.2021 11:50
+5
Он его даже в Житомир привез Ученый совет КНУ им. Шевченко рассмотрит вопрос лишения диктатора Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 1562
Ученый совет КНУ им. Шевченко рассмотрит вопрос лишения диктатора Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 9408
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26.05.2021 11:52
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Правила форума Совет форумчан
дохтур, мля.
Вже начасі створювати окрему академію для таких "почесних докторів" і записувати туди ківі, мертвечука та інших *********.
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26.05.2021 11:49 Ответить
Ученый совет КНУ им. Шевченко рассмотрит вопрос лишения диктатора Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 8554 Отличная идея Ученый совет КНУ им. Шевченко рассмотрит вопрос лишения диктатора Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 5908
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26.05.2021 12:07 Ответить
цікаво б було ще знайти тих дегенератів, які вусвтому олігофрену це звання присвоїли, і за скільки
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26.05.2021 13:44 Ответить
Боже, спаси Украину от таких соседей. А помните, как Зеля мотался с дружественным визитом к этому милашке? Чуть ли не первый зарубежный поклон был у него.
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26.05.2021 11:50 Ответить
Он его даже в Житомир привез Ученый совет КНУ им. Шевченко рассмотрит вопрос лишения диктатора Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 1562
Ученый совет КНУ им. Шевченко рассмотрит вопрос лишения диктатора Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 9408
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26.05.2021 11:52 Ответить
Это ещё тот капитулянский номет был с братанием с диктатором-корешем.
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26.05.2021 11:57 Ответить
Удивительно устроена память порохобота. Их кудрявый индюк в 2017 году клялся Луке в вечной дружбе, но обосрался Клован
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26.05.2021 12:29 Ответить
Ну от КалоМойши всего можно было ожидать Вчена рада КНУ ім. Шевченка розгляне питання позбавлення диктатора Лукашенка звання почесного доктора вишу - Цензор.НЕТ 3218
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26.05.2021 12:55 Ответить
и главное на возможно освободившуюся вакансию почетную... на всуньте киву...)))
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26.05.2021 11:50 Ответить
Давно пора.
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26.05.2021 11:51 Ответить
усіх пора, а то такого маразму ніде немає. він же там не один такий, що отримав "титул" лише тому, що припіздент.
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26.05.2021 13:14 Ответить
Киви присвойте.
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26.05.2021 11:52 Ответить
Вон оно что, Степаныч, Кива то оказывается с Янеком не первые в нашей стране кандидаты и проффесссора с дохтурами!
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26.05.2021 11:54 Ответить
та їх там, як жаб на болоті: Кіля Азірофф (дохтур), Ківалов (дохтур), Портноф (дохтур), Вількуль (дохтур) і т.д., і т. ін.
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26.05.2021 11:57 Ответить
А что толку? Не ВУЗ ,а бордель, где "почетного доктора" можно получить в качестве подарка или за деньги. Пора прекращать эту позорную ордынскую практику, а пересмотреть оставшихся докторов.
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26.05.2021 11:56 Ответить
Общественную люстрации дармоедов!!!
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26.05.2021 12:25 Ответить
Ну, в вузе, где Бугров ректор, Лукашенко должен быть почетным президентом.
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26.05.2021 11:56 Ответить
А краще, якби Литвина обрали?)) Я, як випускник КНУ з червоним дипломом магістра, заявляю: Бугров - найкращий варіант з того, що було!
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26.05.2021 12:02 Ответить
Губерський і тим більше Скопенко значно гірші були!
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26.05.2021 12:03 Ответить
Дык и я о том, превратили вуз в полное дерьмо, где ректор, почетные доктора и магистры - сборище дебилов.
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26.05.2021 12:05 Ответить
Я при Скопенку вчився, так цей красавець році в 2004 чи 2005 урочисто на камери закладав фундамент для нових общаг на Ломоносова... Потім з цього фундаменту елітний ЖК виріс Ученый совет КНУ им. Шевченко рассмотрит вопрос лишения диктатора Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 3521
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26.05.2021 12:07 Ответить
Боже ж ты мой! И, этот дохтур!
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26.05.2021 11:57 Ответить
Огласите весь список
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26.05.2021 12:26 Ответить
а сколько еще дерьма является "почетным", "заслуженым", "народным"?...
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26.05.2021 11:58 Ответить
Теперь свою ученную шапочку бульбофюрер может положить под кровать вместо "ночной вазы".
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26.05.2021 11:58 Ответить
Тараса Шевченко, сравнили с унитазом, как такое могло случиться?
Кто давал ему эту "премию", надо разобраться, но, видимо давал предатель Украины.
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26.05.2021 11:59 Ответить
Звания, ошибочка вышла, звиняйте пжл.
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26.05.2021 12:02 Ответить
"Предложение Бугрова в силе, будем рассматривать. Это будет внеочередное заседание, пока не могу дату назвать" - Головне не поспішати, може яБацька напише дисертацію по захопленню пасажирських літаків, а потім стане ректором університету.
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26.05.2021 12:01 Ответить
Проснулись
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26.05.2021 12:07 Ответить
Питання в тому хто та за що продав диктатору, який узурпував владу та править Білоруссю вже 26 років.... колишньому голові радгоспу секретарю ВЛКСМ та невдалому замполіту звання доктора?
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26.05.2021 12:08 Ответить
Почитай докторскую декана физфака этого вуза, тоже бывшего комсорга и замполита.
Это компиляция учебника по микроэлектронике для массачусетского технологического института.
И шо?
Там большинство таких ученых.
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26.05.2021 12:16 Ответить
Кива, напрягся.
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26.05.2021 12:14 Ответить
Вышвырните лучше с работы тех баранов,кто сделал этого идиота доктором универа.
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26.05.2021 12:53 Ответить
Говорю ж, там баранов столько, что можно обеспечить страну мясом и шерстью на несколько лет.
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26.05.2021 13:18 Ответить
Зненацька зрозуміли, що бульбофюрер - це такий фюрер.
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26.05.2021 17:19 Ответить
 
 