Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте, где угробили 300 человек, - Лукашенко о прекращении авиасообщения

Белорусский диктатор Александр Лукашенко прокомментировал запрет полетов над Беларусью из-за вынужденной посадки самолета Ryanair.

Свое мнение он высказал во время встречи в парламенте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте, где угробили 300 человек",- заявил Лукашенко, вероятно имея в виду Украину, поскольку именно в Донбассе в 2014 году сбили гражданский рейс MH17.

Лукашенко отметил, что комментарии Запада касаемо посаженного в Минске самолета "посыпались" почти сразу. По мнению диктатора, такая реакция является "слишком быстрой".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.