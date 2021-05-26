Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте, где угробили 300 человек, - Лукашенко о прекращении авиасообщения
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Белорусский диктатор Александр Лукашенко прокомментировал запрет полетов над Беларусью из-за вынужденной посадки самолета Ryanair.
Свое мнение он высказал во время встречи в парламенте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте, где угробили 300 человек",- заявил Лукашенко, вероятно имея в виду Украину, поскольку именно в Донбассе в 2014 году сбили гражданский рейс MH17.
Лукашенко отметил, что комментарии Запада касаемо посаженного в Минске самолета "посыпались" почти сразу. По мнению диктатора, такая реакция является "слишком быстрой".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.
Пожалуйста, подождите...
А от российских товаров уже давно пора отказаться - ПОЛНОСТЬЮ.
толпа и только народ сможет его скинуть !
И где же тот народ )
це все одно шо казати у піднічній кореї безпечно, ну да, як у тюрмі
Тому треба поставитися до натяків таргана досить серйозно. Кацапи у будь-якому випадку щось будуть у цьому напрямку робити, просто так вони цього не залишать та будуть протидіяти і готові на будь-які кроки.
На бацьке очень удобно демонстрировать как работает отключение от SWIFT.
ЛОТ тоже ничего не отменил, правда летает с пересадками и долго.
Цена билетов, почти одинаковая.
Причём здесь каких-то скромных 38 самолётов "Белавиа" -- это она, разве, всю эту мутню устроила?
Луке пофиг -- Беларусь никто не закроет -- она всем нужна в коммерческих целях.
Беларуские фуры, кстати, катают по автобанам, почаще итальянских и нидерландских...
...я уж не говорю про украинские и российские -- их вообще, почти нет.
Месяц всем даю, что бы проехать и забыть эту историю... ...а кто не забудет -- того не прощу! *)
Но тут надо сказать, чтоб если б долбаные нидеры сподобились за 7 лет провести расследование и вынести приговор, это тварь бы рот не открыла. Потому что виновата россия в том что людей угробили, а не тот на кого он намекает.
Нет расследования - можно языком молоть. Нидероы по ходу, ждут пока путин откопытится, чтобы назначить виноватого. Мерзость!