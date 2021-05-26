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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7526) авиасообщение (786) Протасевич Роман (309)

Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте, где угробили 300 человек, - Лукашенко о прекращении авиасообщения

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте, где угробили 300 человек, - Лукашенко о прекращении авиасообщения

Белорусский диктатор Александр Лукашенко прокомментировал запрет полетов над Беларусью из-за вынужденной посадки самолета Ryanair.

Свое мнение он высказал во время встречи в парламенте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте, где угробили 300 человек",- заявил Лукашенко, вероятно имея в виду Украину, поскольку именно в Донбассе в 2014 году сбили гражданский рейс MH17.

Лукашенко отметил, что комментарии Запада касаемо посаженного в Минске самолета "посыпались" почти сразу. По мнению диктатора, такая реакция является "слишком быстрой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о задержании Протасевича: Приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+134
Так твой же кент и угробил
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26.05.2021 12:20
+76
Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте, где угробили 300 человек, - Лукашенко о прекращении авиасообщения - Цензор.НЕТ 3258
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26.05.2021 12:24
+70
теперь он для бульбафюрера хозяин...
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26.05.2021 12:22
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Правила форума Совет форумчан
Так твой же кент и угробил
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26.05.2021 12:20 Ответить
теперь он для бульбафюрера хозяин...
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26.05.2021 12:22 Ответить
то начальство, какие кенты в делах государственных)
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26.05.2021 12:33 Ответить
і обидва на ліву ногу
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26.05.2021 14:26 Ответить
Той, хто угробив 300 людей, той саджав літак з "терористом". Яке ж воно вальтонуте!))
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26.05.2021 12:21 Ответить
Саме Україну він і мав на увазі.
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26.05.2021 12:22 Ответить
Как у него повернулся язык, сказать шо над Белорусью безопасно летать?
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26.05.2021 12:22 Ответить
Безопасно под охраной истребителей 😀
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26.05.2021 14:29 Ответить
Петух болотный
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26.05.2021 12:23 Ответить
...да ну нах, в БССР из ХАМАСа дозвониться можно, а оно говорит - безопасная... Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте, где угробили 300 человек, - Лукашенко о прекращении авиасообщения - Цензор.НЕТ 7969
Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте, где угробили 300 человек, - Лукашенко о прекращении авиасообщения - Цензор.НЕТ 6693
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26.05.2021 12:23 Ответить
Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте, где угробили 300 человек, - Лукашенко о прекращении авиасообщения - Цензор.НЕТ 3258
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26.05.2021 12:24 Ответить
О, истеричка
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26.05.2021 12:25 Ответить
циничная тварь...
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26.05.2021 12:25 Ответить
Не каркай, Лука. Ты наверное не заметил, как под видом учений твой "старший брат" в Беларусь целую армию русских "миротворцев" ввёл? Оно же знаешь как с этим "братом", раз-два и бац, вдруг гражданская война, самолёты падают и т.п. и через пять минут ты уже почётный гражданин Ростова и ломаешь карандаши, пока твои "братья" по твоей просьбе порядок наводят в новом Белороссийском Округе раши.
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26.05.2021 12:27 Ответить
Это тот случай, когда в голове диктатора исключительно картофельный клейстер !
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26.05.2021 12:28 Ответить
Угробив твій хазяїн, з кремля, поц картопляний...
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26.05.2021 12:31 Ответить
знову певно нанюхався засохлого поносу під своїм носом?
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26.05.2021 12:31 Ответить
Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 6114 Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 6114 с лавровым у одного дилера тарятся)) заберите у гебельса порошок Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 6114
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26.05.2021 12:32 Ответить
Цинічна мерзота.
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26.05.2021 12:33 Ответить
+
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26.05.2021 21:50 Ответить
Ne mense 150 tysiac evro v den teriajet Belorus tolko izza tranzita,3 miliarda evro ES takze im sniali s povestki dnia Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 7501Im raznyje projekti ES finansirovalo,daze kulturnije meroprijatije ixnix samouprovleniji v tom cisle
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26.05.2021 12:33 Ответить
Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 8186
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26.05.2021 12:36 Ответить
Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 3550 Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 5141
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26.05.2021 12:36 Ответить
Диктатора луку - к ответу! Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 9157
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26.05.2021 12:37 Ответить
Сволочь! Расценивайте как мой "комплимент" колхознику.
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26.05.2021 12:40 Ответить
Збирай узелок на Польшу, клубничка підходить.
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26.05.2021 13:55 Ответить
А бутылочка не жмёт? А, петушок?
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26.05.2021 17:20 Ответить
Бацьке надо читать про торговую блокаду Кубы, а не терять время на пустой пистёжь.
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26.05.2021 12:41 Ответить
Так возле Кубы только Штаты, а возле Бацьки русские, да ещё и Китай. Разницу видишь? Эти ребята могут ещё и Украине устроить блокаду, если захотят. Как то так.
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26.05.2021 14:01 Ответить
Китай никогда не устроит блокаду Украине.
А от российских товаров уже давно пора отказаться - ПОЛНОСТЬЮ.
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26.05.2021 14:18 Ответить
Отсосать Украине они могут.
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26.05.2021 22:29 Ответить
на креветках как-нибудь протянут Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 8910
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26.05.2021 14:05 Ответить
Усссатый дурик сначала делает гадости,а потом начинает понимать,что за это очень больно надают ему по жопе.Как бы не выкручивался,как бы не валил на то,что рядом была АЭС Беларуси и поэтому завернули самолет,что о бомбе позвонили из Швейцарии-все это проверяется очень быстро. Усссатое брехло,как бы ты не крутилось,но получишь сполна.
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26.05.2021 12:43 Ответить
Та яка різниця - чи був дзвінок чи ні. Вони зняли з транзитного літака двох людей - це державний тероризм.
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26.05.2021 12:58 Ответить
Так никто через Донбасс и не летает, а в подконтрольной Всу Украине никакой самолет с 300 чел не падал
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26.05.2021 12:43 Ответить
Лука все больше похож на унылого Лаврова. Не дотягивает, конечно, пока, но он быстро вспоминает совковый новояз.
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26.05.2021 12:46 Ответить
знает же кто угробил,вот просто гнида усатая каких мало!!
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26.05.2021 12:46 Ответить
Мразь усатая...
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26.05.2021 12:47 Ответить
надеюсь, оно преставится, как чаушеску. и его муж пуйло - убивший эти 300 человек - тоже
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26.05.2021 12:47 Ответить
Где существует тиран и диктатор , там не просто дурное государство. а вообще не существует, так как его сотворила
толпа и только народ сможет его скинуть !
И где же тот народ )
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26.05.2021 12:48 Ответить
Бульбофюрер беситсо Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 601
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26.05.2021 12:49 Ответить
Научите автора статьи грамматике. Правильно писать не "в Донбассе", а "на Донбассе.
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26.05.2021 12:55 Ответить
Треба дивитися правді в очі і слухати правду (хоч і від Лукашенки): над США літаки падають (та ще й як...), над Смоленськом - падають, над Іраном - падають, над Індонезією падають, над Українським Донбасом падають... Над Білорусією ненависного Лукашенки ще не впав жоден. В чому він (кольхозенфюрер) в даному випадку винен? "Ты виноватый в том, что хочется нам кушать?"
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26.05.2021 12:57 Ответить
Пан Лукашенко лукавить. На Донбасі 298 пасажирів і членів екіпажу знищили кацапи, а ти їх впустив у свій дім. Тепер чекай капостей, вони тебе підставлять за 2 секунди, коли це буде потрібно. Якби ти, Лука, впустив їх в свій дім, то твої пролеми, а так ти підставив більше 9 млн. громадян.
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26.05.2021 12:59 Ответить
ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ, ЧТО ТОГДА ПУТИН УБИЛ 298 ЧЕЛОВЕК !!!
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26.05.2021 13:01 Ответить
То й що? Бульбенфюрер мав на увазі що він із )(.йлом домовився щодо повітряної безпеки, а ми не змогли.
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26.05.2021 17:21 Ответить
Цікаво було б послухати його якби )(.йло вальнуло і цей літак.
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26.05.2021 17:23 Ответить
ВЖЕ Б БУЛО НЕ ЦІКАВО !(
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26.05.2021 19:28 Ответить
Картофельный таракан дихлофоса обнюхался что-ли?
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26.05.2021 13:11 Ответить
це вже істерика.
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26.05.2021 13:12 Ответить
Чокнутый.
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26.05.2021 13:12 Ответить
Цікаво,чому борти "Белавіа" сьогодні спокійно пролітають в повітряному просторі України?
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26.05.2021 13:15 Ответить
Тому що заборони клоуна - то клоунада
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26.05.2021 15:05 Ответить
а в якому місці вона безпечна?? купа народу по тюрмах.
це все одно шо казати у піднічній кореї безпечно, ну да, як у тюрмі
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26.05.2021 13:20 Ответить
Абиделся... Шо ж мы теперь будем без таргана делать?
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26.05.2021 13:28 Ответить
цыганская мразь,так твой ***** и угробил
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26.05.2021 13:28 Ответить
Таракан в истерике. Это видно.
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26.05.2021 13:31 Ответить
це вiн мав на увазi лднри.
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26.05.2021 13:35 Ответить
трактор любимый с утра не завёлся штоле? чо так срываца как дикая собака на союзника по опасному бизнесу?
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26.05.2021 13:36 Ответить
Интересно, Путлер его угостит Новичком ?
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26.05.2021 13:38 Ответить
Між іншим, кацапи з тарганом можуть тепер щось замутити, щоб повернути європейські авіакокомпанії до біларуського авіапростору. Наприклад намагтися дискредитувати Україну і зробити якусь провокацію у її повітряному просторі під часу обліту Біларусі, в тому числі і збиття чи підірвання якогось європейського літака.
Тому треба поставитися до натяків таргана досить серйозно. Кацапи у будь-якому випадку щось будуть у цьому напрямку робити, просто так вони цього не залишать та будуть протидіяти і готові на будь-які кроки.
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26.05.2021 13:40 Ответить
Ну, прямь СТРАТЕГ, не в одній камері з Барбаросом?
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26.05.2021 13:58 Ответить
"и тут Остапа понесло"
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26.05.2021 13:41 Ответить
Бацька - это просто африканский сюр, внатуре...
Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 9599
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26.05.2021 14:00 Ответить
Вусатий дурень. Скоро і твоє безпечно зміниться на "там де людей гробять". Кацапи і до вас доберуться.
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26.05.2021 14:03 Ответить
На бєларусі залишилося усунути лише самого бацьку, і усі бульбаші стануть москалями у 24 години.
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26.05.2021 17:26 Ответить
несколько лет спустя...
Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 658
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26.05.2021 14:04 Ответить
под@уйловник картопляний
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26.05.2021 14:04 Ответить
ябацьки
Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 1134
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26.05.2021 14:06 Ответить
Дибіла не потрібно цитувати , дибіла потрібно ізольовівати швидко і максимально . Це ж терорист і вбивця , як і путін .
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26.05.2021 14:18 Ответить
После всех этих событий выражения "минские соглашения", "минский процесс" звучат как издевательство и троллинг.
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26.05.2021 14:19 Ответить
Писдарики всем минским процессам.
На бацьке очень удобно демонстрировать как работает отключение от SWIFT.
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26.05.2021 14:22 Ответить
ну да, с дятлом так и поступают
Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 5929
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26.05.2021 14:33 Ответить
Камера Мілошевича у Гаазі звільнилася декілька років тому, бульбофюрер сердєчна запрашаєм.
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26.05.2021 14:30 Ответить
чепуха колхозная решила блеснуть остроумием
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26.05.2021 14:42 Ответить
Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 2068
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26.05.2021 14:45 Ответить
***** 300 человек угробил не задумываясь. а то он будет раздумывать, грохнуть ещё одного бульбопридурка или нет? самому ему не смешно? )
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26.05.2021 14:54 Ответить
Смотрел токо шо Люфтганзу -- прямые рейсы Франкфурт -- Минск, с 01.06, по 15.07 -- билеты в свободной продаже.
ЛОТ тоже ничего не отменил, правда летает с пересадками и долго.
Цена билетов, почти одинаковая.
Причём здесь каких-то скромных 38 самолётов "Белавиа" -- это она, разве, всю эту мутню устроила?
Луке пофиг -- Беларусь никто не закроет -- она всем нужна в коммерческих целях.

Беларуские фуры, кстати, катают по автобанам, почаще итальянских и нидерландских...
...я уж не говорю про украинские и российские -- их вообще, почти нет.
Месяц всем даю, что бы проехать и забыть эту историю... ...а кто не забудет -- того не прощу! *)
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26.05.2021 15:05 Ответить
Может только у вас в Бундесе и катают, в Италии их нету.
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26.05.2021 22:31 Ответить
Пересидел во власти, мягко говоря
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26.05.2021 15:35 Ответить
"Сегодня случилось важнейшее событие в деле гибели рейса МН17 - производитель "Бука" российский концерн "Алмаз-Антей" подтвердил запуск ракеты, сбившей малазийский "Боинг" над Донбассом 17 июля 2014 г., из района села Первомайское южнее г. Снежное", Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 2698 Источник: https://censor.net/ru/n3267623
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26.05.2021 15:37 Ответить
А вы говорите , что упырей нет , что это сказки , вот он в Минске сидит Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 677 Блин как противно и это 21-й век . Я думал , Совок развалился и все больше не будет в Мире такого беспредела . И вот пожалуйста опять . Пока Кремль не покается , как Япония и Германия мира и спокойствия не будет . Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 5841
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26.05.2021 15:43 Ответить
Бульбофюреру надо напомнить в каком году украинскую Берестейщину приклеили к Беларуси. Но старики еще помнят украинский не смотря на ассимиляцию, и смогут позвать украинских миротворцев.
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26.05.2021 17:46 Ответить
А совсем недавно 46% украинских граждан считали этого ипанутава на всю голову ************* образцом лидера нации, Украине такого мечтали найти. Ну и выбрали кинопародию этой твари. Мне стыдно говорить польским друзьям что я гражданин Украины, сращу приходится объяснять, что я не такой, что я всегда был против выбора большинства все 30 лет.
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26.05.2021 18:52 Ответить
с лукашенко все понятно.

Но тут надо сказать, чтоб если б долбаные нидеры сподобились за 7 лет провести расследование и вынести приговор, это тварь бы рот не открыла. Потому что виновата россия в том что людей угробили, а не тот на кого он намекает.
Нет расследования - можно языком молоть. Нидероы по ходу, ждут пока путин откопытится, чтобы назначить виноватого. Мерзость!
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26.05.2021 19:54 Ответить
А облетать над Рашей, где продают детские кроватки в виде пусковых установок ЗРК "БУК" этот усатый мудак не предлагал? А что ж так? Он что, не гордится, как это делает русня, орудием убийства 298 людей, среди которых 80 были детьми?
Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 2172
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26.05.2021 20:24 Ответить
Збоченець розправився з молодим хлопцем ?Який вселенський сором і ганьба.
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26.05.2021 21:58 Ответить
Збоченець розправився з молодим хлопцем ?Який вселенський сором і ганьба.
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26.05.2021 21:59 Ответить
бред психопата.
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27.05.2021 07:15 Ответить
 
 