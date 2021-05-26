В Киеве снова зафиксирован рекорд по количеству поборовших COVID-19 - 4337. За сутки заболели 385 человек, умерли - 9. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
За прошедшие сутки в Киеве выявили 385 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 9 человек.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"385 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за сутки в столице. Умерли 9 человек. Всего за период пандемии в городе 5044 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 205 063 ", - сообщил Кличко.
Так, заболели 218 женщин в возрасте от 19 до 87 лет и 145 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет. А также 11 девочек в возрасте от одного года до 17 лет и 11 мальчиков от одного года до 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 48 больных COVID-19, а также 96 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели прошедшие сутки 4337 человек. В общем коронавирус преодолели 15 4532 жители столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 120, в Святошинском - 86 и в Голосеевском районе - 53", - отметил Кличко.
По данным сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, показатель в 4337 выздоровевших от COVID-19 за сутки в Киеве является максимальным за все время пандемии. Прежний рекорд в 3264 выздоровевших был установлен 25 мая.
Пожалуйста, подождите...