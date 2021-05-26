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Верховный Суд начал рассмотрение иска Тупицкого об обжаловании отстранения от должности судьи КС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховный Суд начал рассмотрение иска Тупицкого об обжаловании отстранения от должности судьи КС

Кассационный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела об обжаловании указа президента об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда Украины.

Как сообщает пресс-служба суда, во время заседания стало известно, что ВС постановлением от 24 мая уже открыл производство по иску Тупицкого с таким же предметом спора, передает Цензор.НЕТ.

Поэтому, суд объединил два дела в одно производство, ведь они имеют одинаковых истцов, ответчиков и предмет спора.

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Судебная коллегия КАС ВС предоставила возможность сторонам по делу ознакомиться с содержанием постановления и скорректировать свои ходатайства и способы защиты.

Следующее судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 16:00 13 июля.

Как сообщалось, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 года №256 о назначении Тупицкого судьей КС. Этим же указом он отменил указ о назначении судьей КС Касминина. В документе отмечается, что "отдельные судьи КС, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".
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Верховный Суд начал рассмотрение иска Тупицкого об обжаловании отстранения от должности судьи КС - Цензор.НЕТ 3869
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26.05.2021 12:28 Ответить
накормить обогреть восстановить, вернуть кабинет зарплату за пол года и оздоровительных пол ляма
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26.05.2021 12:34 Ответить
У хлопчика трагедия,где ему теперь найти должность на которой налогоплательщики будут оплачивать хряку жирный отдых на дубайских виллах?
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26.05.2021 12:35 Ответить
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Прямо по Ходжи Насреддіну "або віслюк помре або падишах"
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26.05.2021 12:41 Ответить
Я так думаю, що з такою оперативністю суд буде тривати приблизно рік, аж до поки у фігуранта і так не закінчаться повноваження судді КС. Хоча, питання просте як 2х2, і преценденти є.
А КС у цей час буде паралізований, бо Нелоху сильно заважає
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26.05.2021 12:46 Ответить
Пусть идёт на клубнику это люди которые за свою жизнь не поднимали тяжесть больше своего хера.
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26.05.2021 15:46 Ответить
 
 