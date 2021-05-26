Верховный Суд начал рассмотрение иска Тупицкого об обжаловании отстранения от должности судьи КС

Кассационный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела об обжаловании указа президента об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда Украины.

Как сообщает пресс-служба суда, во время заседания стало известно, что ВС постановлением от 24 мая уже открыл производство по иску Тупицкого с таким же предметом спора, передает Цензор.НЕТ.

Поэтому, суд объединил два дела в одно производство, ведь они имеют одинаковых истцов, ответчиков и предмет спора.

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Судебная коллегия КАС ВС предоставила возможность сторонам по делу ознакомиться с содержанием постановления и скорректировать свои ходатайства и способы защиты.

Следующее судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 16:00 13 июля.

Как сообщалось, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 года №256 о назначении Тупицкого судьей КС. Этим же указом он отменил указ о назначении судьей КС Касминина. В документе отмечается, что "отдельные судьи КС, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".