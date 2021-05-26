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Завершение земельной реформы: закон о передаче земель ОТГ опубликовали в "Голосе Украины"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Завершение земельной реформы: закон о передаче земель ОТГ опубликовали в

Закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" (№2194) опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

Текст документа обнародован на сайте издания, передает Цензор.НЕТ.

Законом предусмотрена, в частности, передача земель государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

Он вступит в силу на следующий день после обнародования, однако ряд его норм введут в действие спустя три, шесть месяцев и год после опубликования, пишет РБК-Украина.

Органы местного самоуправления получили полномочия по изменению целевого назначения частных земучастков и по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.

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То есть громады будут самостоятельно решать, продавать или сдавать участки в аренду. Вся выручка пойдет в местные бюджеты.

Изменение целевого назначения осуществляется по инициативе собственников. Изменение могут осуществить сельский, поселковый, городской совет.

Отказ Совета министров Автономной республики Крым, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления в изменении целевого назначения участка или оставление ходатайства без рассмотрения разрешили обжаловать в суде.

Также законом предусматривается отмена лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству. Согласно документу, должен быть введен независимый контроль документации по землеустройству через общественную экспертизу или рецензирование. Также должна состояться интеграция и унификация землеустроительной, топографо-геодезической и картографической деятельности, запланировано введение страхования профессиональной ответственности исполнителей работ по землеустройству, как альтернативы государственному контролю.
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А почему нам про это сообщает брехливый путинский руцкийБизнесКанал?
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26.05.2021 12:59 Ответить
Это вовсе не реформа, а земельная афера, которую провернули Зеля с Беней. Афера прошла на 5 балов: оставшиеся фермеры лишаться земли а евреи всех стран её приобретут.
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26.05.2021 13:44 Ответить
деребан настає ...
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26.05.2021 13:53 Ответить
 
 