В 2019-2020 гг Украина упустила возможность поставки вооружения для Пакистана на миллиарды долларов, - СМИ

Украина упустила возможность поставить Пакистану военной техники на миллиарды долларов, потому что украинские производители не смогли найти "общий язык" с властью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания "Військовий кур'єр України".

Отмечается, что несколько дней назад пресс-службы государственных ведомств рассказывали о визите в Украину Главнокомандующего Армией Исламской Республики Пакистан генерала Камара Джаведа Баджва.

"Правительственные агентства пафосно отчитались об оружейных контрактах с Пакистаном на сумму в несколько десятков миллионов долларов. Но официальные источники умалчивают о том, что в 2019-2020 годах Украина упустила возможность поставить Пакистану военной техники на миллиарды. Просто потому что производители танка "Оплот" и самоходной гаубицы "Богдана" не нашли "общий язык" с сегодняшними властями", - добавили в издании.

"Шестидесятилетний боевой генерал, которого информированные источники называют вторым лицом этой страны, в прошлую среду, 19 мая официально пообщался с вице-премьером Олегом Уруским, министром обороны Андреем Тараном и Начальником Генштаба Сергеем Корнейчуком, после чего отправился на харьковский полигон, где ему показали много интересного. По крайней мере, по версии принимающей стороны.Событие действительно знаковое. До сей поры все переговоры с представителями Пакистана велись на международных выставках оружия, на "нейтральной территории". Там же вплоть до февраля этого года подписывались меморандумы и заключались контракты. Это первый такой визит. Только вот его эффективность представляется крайне низкой, если не нулевой", - говорится в сообщении.

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Издание рассказывает, что военно-техническое сотрудничество Украины и Пакистана началась еще в далеком 1996 году, когда Исламабад заключил с Киевом контракт на поставку 320 танков Т-80УД.

"Россия, которая в то время фактически держала под контролем всю экспортно-оружейную деятельность Украины, активно и масштабно поставляла(и поставляет) оружие, в том числе свои танки, в Индию, которая находится в состоянии войны с Пакистаном. Вот и "подарил" Кремль Украине такую возможность подзаработать, чтобы не портить бизнес с "родиной слонов". Не забыв конечно оснастить наши танки своей комплектацией по весьма рыночным ценам", - подчеркнули в материале.

Контракт был исполнен и реанимировал оборонку, в первую очередь завод имени Малышева: "Мало того, "танковый контракт" с Пакистаном надолго обеспечил работой ремонтные предприятия этой украинской отрасли. Ведь контракт на ремонт танков Т-80УД на общую сумму 85,6 миллиона долларов, который с большой помпой представило в феврале этого года нынешнее руководство "Укроборонпрома" был заключен именно благодаря той удачной сделке, которой скоро исполнится четверть века".

Согласно отчету "Укрспецэкспорта", потенциального оптового заказчика попытались привлечь беспилотниками "Лелека"(что малоинтересно Пакистану, производящему собственные БПЛА), бронетранспортерами БТР-4Е (машина по опыту применения в АТО эффективная, но ненадежная, экспортного потенциала у нее пока нет), ПТРК "Скиф"(экспортная версия "Стугны"), а также танками "БМ Оплот".

"В 2019-2020 годах сделку на поставку "Оплотов" Пакистану наши "гении маркетинга" успешно провалили, и Исламабад заключил контракт на двести танков VT-4 китайского производства. То есть демонстрировать "Оплоты" сегодня пакистанским гостям аналогично запиранию конюшни после того как лошади разбежались", - говорится в материале.

В то же время, отмечает издание, генералу Баджве не показали гаубицу "Богдану".

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"Самоходную гаубицу с подобными характеристиками Пакистан начал искать еще несколько лет назад. В 2019-м они остановили свой выбор на, опять же, китайской SH-15. Выбор рисковый, ведь эта система разработана только в 2018 году, в то время когда в Украине уже имелась гаубица 2С22 "Богдана". Посмотрите на фото, сравните обе системы. Случайность? Да ладно! Политкорректно такая похожесть именуется "реплика". А если совсем неполиткорректно, то производитель"Ша" China Northern Industries Corporation (NORINCO) просто "творчески скопировал" "Богдану" и, пока в Украине шли бурные политические процессы, ухитрился заключить контракт на поставку своих "оригинальных" машин Пакистану в количестве 236 единиц!" - отмечается издание.

По данным издания, когда Пакистан искал поставщика самоходных колесных гаубиц, производитель "Богданы" уже входил в стадию серийного производства этих машин: "Точнее, мог бы войти, если бы действующее военно-политическое руководство страны не изменило оборонную политику и не стало приобретать слабые и устаревшие чешские "Даны", единственным преимуществом которых оказалось "внезапно" появившееся увеличение суммы контракта почти на два миллиона евро в пользу возникшей из ниоткуда финансовой "прокладки".

"Уничтожение завода имени Малышева, внутривидовая борьба с производством "неполиткорректных", а главное "нерешабельных" для действующей власти "Богдан" лишили Украину двух многомиллиардных контрактов. На этом фоне 83 миллиона на ремонт Т-80 смотрятся бледно. А уж с позволения сказать "контракты" с заводом Малышева на забавные суммы в 8-9 тысяч долларов не могут вызвать ничего, кроме разве что сострадания к погибающему предприятию", - подытожили в материале.

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