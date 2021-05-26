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В 2019-2020 гг Украина упустила возможность поставки вооружения для Пакистана на миллиарды долларов, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В 2019-2020 гг Украина упустила возможность поставки вооружения для Пакистана на миллиарды долларов, - СМИ

Украина упустила возможность поставить Пакистану военной техники на миллиарды долларов, потому что украинские производители не смогли найти "общий язык" с властью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания "Військовий кур'єр України".

Отмечается, что несколько дней назад пресс-службы государственных ведомств рассказывали о визите в Украину Главнокомандующего Армией Исламской Республики Пакистан генерала Камара Джаведа Баджва.

"Правительственные агентства пафосно отчитались об оружейных контрактах с Пакистаном на сумму в несколько десятков миллионов долларов. Но официальные источники умалчивают о том, что в 2019-2020 годах Украина упустила возможность поставить Пакистану военной техники на миллиарды. Просто потому что производители танка "Оплот" и самоходной гаубицы "Богдана" не нашли "общий язык" с сегодняшними властями", - добавили в издании.

"Шестидесятилетний боевой генерал, которого информированные источники называют вторым лицом этой страны, в прошлую среду, 19 мая официально пообщался с вице-премьером Олегом Уруским, министром обороны Андреем Тараном и Начальником Генштаба Сергеем Корнейчуком, после чего отправился на харьковский полигон, где ему показали много интересного. По крайней мере, по версии принимающей стороны.Событие действительно знаковое. До сей поры все переговоры с представителями Пакистана велись на международных выставках оружия, на "нейтральной территории". Там же вплоть до февраля этого года подписывались меморандумы и заключались контракты. Это первый такой визит. Только вот его эффективность представляется крайне низкой, если не нулевой", - говорится в сообщении.

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Издание рассказывает, что военно-техническое сотрудничество Украины и Пакистана началась еще в далеком 1996 году, когда Исламабад заключил с Киевом контракт на поставку 320 танков Т-80УД.

"Россия, которая в то время фактически держала под контролем всю экспортно-оружейную деятельность Украины, активно и масштабно поставляла(и поставляет) оружие, в том числе свои танки, в Индию, которая находится в состоянии войны с Пакистаном. Вот и "подарил" Кремль Украине такую возможность подзаработать, чтобы не портить бизнес с "родиной слонов". Не забыв конечно оснастить наши танки своей комплектацией по весьма рыночным ценам", - подчеркнули в материале.

Контракт был исполнен и реанимировал оборонку, в первую очередь завод имени Малышева: "Мало того, "танковый контракт" с Пакистаном надолго обеспечил работой ремонтные предприятия этой украинской отрасли. Ведь контракт на ремонт танков Т-80УД на общую сумму 85,6 миллиона долларов, который с большой помпой представило в феврале этого года нынешнее руководство "Укроборонпрома" был заключен именно благодаря той удачной сделке, которой скоро исполнится четверть века".

Согласно отчету "Укрспецэкспорта", потенциального оптового заказчика попытались привлечь беспилотниками "Лелека"(что малоинтересно Пакистану, производящему собственные БПЛА), бронетранспортерами БТР-4Е (машина по опыту применения в АТО эффективная, но ненадежная, экспортного потенциала у нее пока нет), ПТРК "Скиф"(экспортная версия "Стугны"), а также танками "БМ Оплот".

"В 2019-2020 годах сделку на поставку "Оплотов" Пакистану наши "гении маркетинга" успешно провалили, и Исламабад заключил контракт на двести танков VT-4 китайского производства. То есть демонстрировать "Оплоты" сегодня пакистанским гостям аналогично запиранию конюшни после того как лошади разбежались", - говорится в материале.

В то же время, отмечает издание, генералу Баджве не показали гаубицу "Богдану". 

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"Самоходную гаубицу с подобными характеристиками Пакистан начал искать еще несколько лет назад. В 2019-м они остановили свой выбор на, опять же, китайской SH-15. Выбор рисковый, ведь эта система разработана только в 2018 году, в то время когда в Украине уже имелась гаубица 2С22 "Богдана". Посмотрите на фото, сравните обе системы. Случайность? Да ладно! Политкорректно такая похожесть именуется "реплика". А если совсем неполиткорректно, то производитель"Ша" China Northern Industries Corporation (NORINCO) просто "творчески скопировал" "Богдану" и, пока в Украине шли бурные политические процессы, ухитрился заключить контракт на поставку своих "оригинальных" машин Пакистану в количестве 236 единиц!" - отмечается издание.

В 2019-2020 гг Украина упустила возможность поставки вооружения для Пакистана на миллиарды долларов, - СМИ 01

По данным издания, когда Пакистан искал поставщика самоходных колесных гаубиц, производитель "Богданы" уже входил в стадию серийного производства этих машин: "Точнее, мог бы войти, если бы действующее военно-политическое руководство страны не изменило оборонную политику и не стало приобретать слабые и устаревшие чешские "Даны", единственным преимуществом которых оказалось "внезапно" появившееся увеличение суммы контракта почти на два миллиона евро в пользу возникшей из ниоткуда финансовой "прокладки".

"Уничтожение завода имени Малышева, внутривидовая борьба с производством "неполиткорректных", а главное "нерешабельных" для действующей власти "Богдан" лишили Украину двух многомиллиардных контрактов. На этом фоне 83 миллиона на ремонт Т-80 смотрятся бледно. А уж с позволения сказать "контракты" с заводом Малышева на забавные суммы в 8-9 тысяч долларов не могут вызвать ничего, кроме разве что сострадания к погибающему предприятию", - подытожили в материале.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+34
В 2019-2020 гг Украина упустила возможность поставки вооружения для Пакистана на миллиарды долларов, - СМИ - Цензор.НЕТ 1653
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26.05.2021 13:02
+16
При цем тут Зиленской?
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26.05.2021 12:57
+16
Как кто? Канєшно же Порошенко! Гадіт, подлєц, молодому прізєдєнту на каждом шагу!
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26.05.2021 13:00
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При цем тут Зиленской?
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26.05.2021 12:57 Ответить
Вот порохоботы скоты. Наговаривает на святого бубочку
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26.05.2021 12:59 Ответить
В 2019-2020 гг Украина упустила возможность поставки вооружения для Пакистана на миллиарды долларов, - СМИ - Цензор.НЕТ 1653
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26.05.2021 13:02 Ответить
Он не дурень только на свой карман. И карман своего хозяина Бени.
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26.05.2021 14:18 Ответить
он не дурак - он враг...
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26.05.2021 15:11 Ответить
а кто это сделал?
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26.05.2021 12:58 Ответить
Как кто? Канєшно же Порошенко! Гадіт, подлєц, молодому прізєдєнту на каждом шагу!
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26.05.2021 13:00 Ответить
Та да, этот шут олигархов и его холуи под веселое улюлюканье зебилов планомерно уничтожают все наработки, сделанные для ВСУ при Порохе. У них задача не укрепить Украину, а напилять бабла в свои карманы, чтобы еще и внукам хватило.
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26.05.2021 13:18 Ответить
піляти бабло на свій карман = розвалювати країну
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26.05.2021 15:40 Ответить
Лучше в ВСУ поставте на "пару ММ долларов"
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26.05.2021 12:59 Ответить
Я аплодирую не стоя дэбилам которые голосовали за не лоха .
Вы же за это и сами заплатите ! 😂😂😂😂😂
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26.05.2021 12:59 Ответить
Интересно сколько китайцы дерьмакам отлистали чтобы те поставки заморозили
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26.05.2021 13:01 Ответить
єта тяжолоє наслєдіє бариги! вова савсєм тут ні прі чьом В 2019-2020 гг Украина упустила возможность поставки вооружения для Пакистана на миллиарды долларов, - СМИ - Цензор.НЕТ 9087
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26.05.2021 13:07 Ответить
А как вообще можно найти общий язык с ЗЕбилами?
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26.05.2021 13:07 Ответить
Позор Зеленскому!
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26.05.2021 13:09 Ответить
Мало того. Они еще и в свою армию купили устаревшее дерьмо от чехов.
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26.05.2021 13:14 Ответить
Опщій язік з зебілами можуть знайти лише ті, хто шурує язиками в тій же дупі, що і зебіли.
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26.05.2021 13:22 Ответить
Легко писать разную фигню.
А то, что пакистан несколько раз тупо кинул Украину, заключив предварительные контракты на танки и самолеты, а потом купил это в других странах, в том числе и россии, все быстро забыли.
Небось и теперь, требовал госгарантий и кредитов.
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26.05.2021 13:30 Ответить
У 2019-2020 роках Україна втратила можливість поставки озброєння для Пакистану на мільярди доларів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 853
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26.05.2021 19:13 Ответить
В такой ситуации виновата исключительно и только коррупция. А кто и как боролся с этой коррупцией ... можете спорить, хоть лбы порасшибать. Результат налицо.
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26.05.2021 13:38 Ответить
Тут пару дней назад на 5 канале выступал Виталий Портников- очень его уважаю, пожалуй, реально он единственный ЖУРНАЛИСТ в нашей стране, а не журнашлюха. Так вот он сказал, что в нашей стране люди "своих" не считают коррупционерами, даже если он нагло ворует вагонами и тоннами, а вот те кто им не нравится- то все коррупционеры, такие страшные махровые коррупционеры, даже если человек святой)))) И переубедить людей практически невозможно в противоположном. Вот такой рак головного мозга. И поэтому- уничтожать коррупцию надо с себя самого- не закрывать глаза на противоправные действия своих, и не придумывать чушь по отношению к не "своим". Но наш мудрый нарид думать может только телявизором, где ему скажут как думать. Когда нет своих мозгов- беда не только тебе, но и всем окружающим и стране. А у нас таких, увы 73%, шибко вумных, но при этом вечно дерьмово живущих людей
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26.05.2021 14:22 Ответить
а почему только 73%. Все 100%
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26.05.2021 14:26 Ответить
Та может и такое))))))
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26.05.2021 17:23 Ответить
Судя по твоему " ... у нас таких, увы 73%...", я правильно тебя понял что Порох коррупцию победил, но пришел Зе и коррупция расцвела?
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26.05.2021 14:33 Ответить
Нет, у нас при вашем говне зеленом коррупция вся завяла на корню)))) Вы перекручиваете все слова и мысли, я с зеленожопыми не общаюсь в принципе, не люблю метать бисер... Хотя, очень бы хотел услышать вой зеленогнойной массы на тему великого крадивныцтва. Ан нит, молчат язык всунув в жопу, хотя деньги в первую очередь стырили у них и у их родычей, которые болели и умирали в больницах от ковида. А вот про увеличение богатства в 82 раза у Порошенко- это устроить вселенский вой- запросто. Ну и что, что брехня, зато дерьма было- как вы любите-завались! Зеленая быдломасса молчит даже тогда, когда официально подтверждается инфа, что мертветчук при осле увеличилсвое состояние в 23 раза. Все молчат, зеленое быдло все устраивает. И еще, я , кстати, про Порошенко ни слова не сказал. А на вас, немилейший, горит ваша зеленая шапка и методичка в трусах
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26.05.2021 17:22 Ответить
Не встречал на этом ресурсе приверженцев Зе. Встречал тех у кого к Пэте очень много вопросов и претензий. Таковых, упоротые сектанты секты "святого Пэти" автоматически записывают к "зеленой быдломассе". Это очень удобно, т.к. на фоне свежего говна, прошлое говно вроде как и не воняет.

И "кстати" вам не обязательно говорить или не говорить про Порошенко. Ваше упоминание о"73%" красноречиво свидетельствует о вашей принадлежности. Я не прав?
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26.05.2021 17:52 Ответить
якщо ви натякаєте на святість клоунів - то це марна справа.
На них вже клейма нема де ставити
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26.05.2021 15:42 Ответить
"пЄрЄстаЙом стрєЛятЬ!"
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26.05.2021 13:57 Ответить
Нехай з фсб ще якихось записів Брехусу пришлють,піпл розважити,про Порошенківську зраду потриндіти.
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26.05.2021 13:57 Ответить
Когда страной рулит совершенно другой народ, она будет терять, терять и терять.
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26.05.2021 14:15 Ответить
Не волнуйтесь, фопов из своих рук они не упустят. Кто-то же должен будет компенсировать клоунскую разгульную жизнь. фопы - один из этих "компенсаторов". Налоги, налоги и еще раз налоги. Ах да, чуть не забыл про зебобиков. Потому как они следующие в этом ряду. Они будут компенсировать фопам повышение налогов. Но если зебобик - фоп, это очень обидно, поскольку тут уж не разберешь, кто кому и что будет компенсировать. Но это уже другая история.
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26.05.2021 14:21 Ответить
Кому потрібні ці безглузбі байки? "Оплота" для експорту з українськими чи західними комплектуючими ще немає, а "Богдана" зараз на стадії розробки, я б сказав, це дослідний зразок з невизначеним майбутнім. Хто слідкує за озброєнням української армії, це чудово розуміє. І взагалі про можливість України зараз продавати за кордон озброєння на "мільярди доларів" це відверта брехня, от навіщо цю брехню тиражувати?
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26.05.2021 14:29 Ответить
а хто не виділяє кошти або не проводить кадрові рішення по розробці Оплота та Богдани?
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26.05.2021 15:44 Ответить
Те, що грошей банально немає, бо "зелень" не то що краде, тут до порошенківців далеко, а банально не в змозі іх заробити, бо тупі, як дупа - то інша справа і до стану торговлі зброєю має опосередковане відношення, чесніше визнати, що торгувати особливо немає чим. Поки що.
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26.05.2021 16:13 Ответить
поставки оружия дело конечно прибыльное, но думать тоже надо, чтобы не получилось как с будапештским меморандумом и кацапами. в Чечню, к примеру, или Грузию - вполне бы можно. китайцам - тоже, в принципе, один фиг скопируют, так что лучше продать много.
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26.05.2021 15:00 Ответить
Как бы Украине сейчас нужней оружие!!! Так не пойму, надо значит было обязательней поставить Пакистану остатки танков и всего остального? Действительно упущенные возможности, пакистанские солдаты главней чем свои, но не судьба с Пакистаном
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26.05.2021 15:07 Ответить
тут про налагодження виробництва нової зброї а не розпродажу наявної
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26.05.2021 15:45 Ответить
все просто, всякое отсутствие, максимум модернизация, а еще возможно бтр и то это не серьезно
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26.05.2021 15:48 Ответить
Зате не Порошенко. Що нам Богдана, краще не наша Діана, бо Україна зеленим не рідна.
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26.05.2021 16:07 Ответить
Абсолютно точно, "Богдані" у нинішньому стані поки що до застарілої "Дани" як до Київа рачки. І добре, що не Порошенко, це теж правда.
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26.05.2021 16:15 Ответить
заказная статейка. а до 2019 танки поставлялись?
а продали бы что-то Пакистану, так завопели бы "в воюющей стране своим не хватает!"
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27.05.2021 06:13 Ответить
 
 