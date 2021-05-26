Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ
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Через девять месяцев после того, как пенсионерка из Минска оставила комментарий в социальных сетях под сообщением об избиении протестующих, ее пришли задерживать восемь милиционеров, в том числе два полковника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом случае изданию "ГОРДОН" рассказал руководитель белорусской службы "Радыё Свабода" Александр Лукашук.
"Недавно мы делали подробный репортаж об учительнице из Минска, которая уже находится на пенсии. В ее дом приехали в 7:00 восемь сотрудников милиции из Могилева. Среди них было два полковника. Более полугода назад эта женщина оставила комментарий под сообщением о том, как милиция избивала людей. Она написала всего одно слово: "Тварь". Оно не относится к разряду запрещенных или сильно оскорбительных", – сообщил Лукашук.
Он отметил, что учительницу вывезли в другой город, где над ней издевались пять дней.
"Женщину задержали, посадили в машину и отвезли за 200 км от дома в Могилев. Пять дней над ней издевались – заставляли догола раздеваться, ее оскорбляли. В камере, где держали женщину, не было ни матрасов, ни подушек и все время горел свет. Когда за ней поехал сын, у него конфисковали машину. Через пять дней женщину вернули в Минск и сказали, что теперь ее будут судить. И это за всего одно слово", – подчеркнул Лукашук.
По его словам, социальные сети стали предметом тщательного изучения белорусских спецслужб.
"Предметом особого внимания спецслужб стали уже не столько новости, видео или аналитика, которые публикуются, сколько поведение аудитории – лайки, комментарии, размещение дополнительной информации. Огромный аппарат с помощью, как я понимаю, достаточно современных алгоритмов ведет подробное изучение, кто и что пишет", – подчеркнул Лукашук.
Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа по декабря 2020 года в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили до 100 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.
По состоянию на 26 мая в Беларуси политическими заключенными признаны 421 человек, сообщил правозащитный центр "Весна". Большинство из них попало под уголовное преследование после президентских выборов.
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и поэтому вы устраиваете сидячую забастовку на форуме Цензора. Я правильно понял?
Тыц сюда
вечно беспокоятся по любому поводу....
"
Центрально Африканская республика Беларусь
в связи с этим.... глобальным изменением климата
дробовик в пузо пришедшему милиционэру и РГД-5 на лестничную клетку.
больше Вас не будут беспокоить....
вопрос только в том, что им дают власть
Один вже був "братнIм", що вийшло з того ви вiдчули на собi
З такими братами краще не знатися.
Про супругов:
«По предварительным данным, супруги намеренно опубликовали видео, чтобы спровоцировать подписчиков на гневные комментарии, которые позволили бы им подать на обидчиков в суд».
Про Южную Корею:
В Сеуле ежегодно проводится один из крупнейших гей-парадов в Азии. Загули. Лень искать ссыль. Я не в прайде.))
Про Беларусь:
Сумасшедший колхозник 26 лет насилует демократию в 15-и миллионной стране. Дошел до репрессий и прямых физических расправ. Доходит до международного терроризма.
Но бояться не надо. Русафобие это не страшно. Сейчас по сути весь мир его затевает. Обижается на это и Лавров и Песков и др. ругские, но мир продолжает затевать. Надоели ругские уже всем вкрай. Убей в себе ругского, стань человеком, и никто тебя тут не забанит. В принципе главное правило на этом замечательном форуме.
П.С. И на Порошенко плохого не говори. Чуть можно конечно, но так чтоб не сильно!
***** они там у Лукаса наверное аргентинским коксом обкуренные. Теперь понятно кому был этот дипломатический багаж. Не, не ну чуть курнула Захарова, это не обсуждается, это по роже видно.
или тихо облить бензином патрульную машину ?
Пусть силовики подумают.
хочет сралена переплюнуть
ты накидай листовок, ты напиши на мосту, под которым проезжает миллион машин в день,
ты наделай коктейлей ...