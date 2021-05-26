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Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Раздевали догола и оскорбляли: за слово

Через девять месяцев после того, как пенсионерка из Минска оставила комментарий в социальных сетях под сообщением об избиении протестующих, ее пришли задерживать восемь милиционеров, в том числе два полковника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом случае изданию "ГОРДОН" рассказал руководитель белорусской службы "Радыё Свабода" Александр Лукашук.

"Недавно мы делали подробный репортаж об учительнице из Минска, которая уже находится на пенсии. В ее дом приехали в 7:00 восемь сотрудников милиции из Могилева. Среди них было два полковника. Более полугода назад эта женщина оставила комментарий под сообщением о том, как милиция избивала людей. Она написала всего одно слово: "Тварь". Оно не относится к разряду запрещенных или сильно оскорбительных", – сообщил Лукашук.

Он отметил, что учительницу вывезли в другой город, где над ней издевались пять дней.

"Женщину задержали, посадили в машину и отвезли за 200 км от дома в Могилев. Пять дней над ней издевались – заставляли догола раздеваться, ее оскорбляли. В камере, где держали женщину, не было ни матрасов, ни подушек и все время горел свет. Когда за ней поехал сын, у него конфисковали машину. Через пять дней женщину вернули в Минск и сказали, что теперь ее будут судить. И это за всего одно слово", – подчеркнул Лукашук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тело умершего в белорусской колонии активиста Ашурка отдали семье с забинтованной головой. Причиной смерти назвали остановку сердца. ВИДЕО

По его словам, социальные сети стали предметом тщательного изучения белорусских спецслужб.

"Предметом особого внимания спецслужб стали уже не столько новости, видео или аналитика, которые публикуются, сколько поведение аудитории – лайки, комментарии, размещение дополнительной информации. Огромный аппарат с помощью, как я понимаю, достаточно современных алгоритмов ведет подробное изучение, кто и что пишет", – подчеркнул Лукашук.

Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа по декабря 2020 года в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили до 100 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

По состоянию на 26 мая в Беларуси политическими заключенными признаны 421 человек, сообщил правозащитный центр "Весна". Большинство из них попало под уголовное преследование после президентских выборов.
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Топ комментарии
+36
Якщо Ківа - кандидат наук, то чому б іні?
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26.05.2021 13:18
+26
Зато фальшивый презик этой страны доктор киевского универа.
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26.05.2021 13:16
+24
Ну шо сябры? Продолжайте и дальше дарить цветочки ментам на митингах. Это самый действенный способ стать свободными Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 8259
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26.05.2021 13:20
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Правила форума Совет форумчан
сердешно сочувствуем
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26.05.2021 13:16 Ответить
Треба було їй коментувати "Путін х**ло".
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26.05.2021 13:38 Ответить
Если Зеленский пойдет на 2 срок нас ожидает такое же.
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26.05.2021 17:42 Ответить
Зато фальшивый презик этой страны доктор киевского универа.
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26.05.2021 13:16 Ответить
Якщо Ківа - кандидат наук, то чому б іні?
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26.05.2021 13:18 Ответить
так оставьте в покое мучеников науки Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 2714
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26.05.2021 13:42 Ответить
Трололо отстаёт от жизни. Уже собирается учёный совет для снятия с него этого звания.
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26.05.2021 13:36 Ответить
Вы пытаетесь перевести стрелки с Бацьки на ВУЗ? . Имейте терпение. Всем (кроме вас) на то докторское звание ложить с прибором. Соберутся старпёры из ректората, дерябнут коньячку и выставят усатика на мороз.
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26.05.2021 13:45 Ответить
"мне не плевать на действия"
и поэтому вы устраиваете сидячую забастовку на форуме Цензора. Я правильно понял?
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26.05.2021 13:58 Ответить
Давай про Зелю-заочника.
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26.05.2021 14:25 Ответить
ну-ну, кисо, зачем так грубо? Ты начинаешь понимать, насколько умыло выглядишь в виде стрелочника?
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26.05.2021 16:27 Ответить
Вот тут контактная информация, оказалось, она легко ищется в гугле. Можете позвонить в приёмную ректору и высказать им свои претензии.
Тыц сюда
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26.05.2021 14:00 Ответить
Кисо, не злись. Борись со вселенским злом на форуме дальше. Ты мне не мешаешь .
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26.05.2021 16:29 Ответить
Я сказав, давай про заочника!
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26.05.2021 14:27 Ответить
Хорошо хоть пеной не задули Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 5817
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26.05.2021 13:17 Ответить
тварь!
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26.05.2021 13:26 Ответить
Веришь историям на кшталт розпятого малчика? ну ок...
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26.05.2021 13:30 Ответить
Завідуйтє Еуропейцьі! Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 8766
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26.05.2021 13:17 Ответить
европейцы не завидуют, они - беспокоятся !
вечно беспокоятся по любому поводу.... Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 7733
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26.05.2021 13:26 Ответить
А Лукась казав чьто завідуют.
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26.05.2021 13:38 Ответить
Может они пьют обеспокоительные таблетки.
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26.05.2021 15:12 Ответить
Я слышал, Тихановская там бунт готовит. Что-то мне подсказывает, что цветочный бизнес в Минске озолотится скоро. Голландские фермеры уже пашут изо всех сил.
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26.05.2021 13:19 Ответить
Ja!Ja! Prima! Goed!
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26.05.2021 13:37 Ответить
так привезти з Голандії нічим.
Роздягали догола й ображали: за слово "тварина" в соцмережах з літньої вчительки з Мінська в міліції знущалися п'ять днів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4898 "
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26.05.2021 15:47 Ответить
Ну шо сябры? Продолжайте и дальше дарить цветочки ментам на митингах. Это самый действенный способ стать свободными Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 8259
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26.05.2021 13:20 Ответить
А если дарить цвяты ядовитых сортов? Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 7518
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26.05.2021 13:22 Ответить
Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 9218
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26.05.2021 13:25 Ответить
Можно и розы только с хорошими шипами и в жопу или глаз...
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26.05.2021 13:32 Ответить
у індєйцев були яди для намазування на стріли
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26.05.2021 15:48 Ответить
Острів свободи )
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26.05.2021 13:20 Ответить
им нужно это.. название изменить на

Центрально Африканская республика Беларусь Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 7241

в связи с этим.... глобальным изменением климата
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26.05.2021 13:29 Ответить
Теперь на бывшем постсоветском пространстве есть три страны - Запутина Срусь, Маломалорусь и Быларусь.
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26.05.2021 14:33 Ответить
Блин я тут про зеленского уже на 10 пожизненных гадостей написал Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 4447 Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 2606 что будет, что будет? Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 7568
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26.05.2021 13:20 Ответить
А вот представьте вломится в редакцию Цензора пан Иван Бакланов, изымет сервера и вычислит всех нас по IP Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 2145
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26.05.2021 13:22 Ответить
Да ты ничего серьезного не пишешь, скорей на провокатора похож, судя па бешенной активности
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26.05.2021 13:28 Ответить
да что там Пол может серьезного написать . так глупости . вот Сергей Максимец да . кратко . серьезно и со смыслом . скажи . интересно пишет ? Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 9981
Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 8943
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26.05.2021 13:40 Ответить
Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 8805
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26.05.2021 13:49 Ответить
Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 8196 Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 8196 Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 8196
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26.05.2021 14:01 Ответить
Підлога, что ты переживаешь за "что будет, что будет?"

дробовик в пузо пришедшему милиционэру и РГД-5 на лестничную клетку.

больше Вас не будут беспокоить.... Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 4449
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26.05.2021 13:33 Ответить
Ну напевно самотнім не залишишся, компанія однодумців достатньо велика. А потім, якщо всіх "злопихатєлєй" клоун пересаджає, працювати буде нікому. Ну не "95 квартал" буде ж бюджет наповнювати.
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26.05.2021 13:38 Ответить
У тебя тоже ладошки вспотели? Роздягали догола й ображали: за слово "тварина" в соцмережах з літньої вчительки з Мінська в міліції знущалися п'ять днів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5450 Роздягали догола й ображали: за слово "тварина" в соцмережах з літньої вчительки з Мінська в міліції знущалися п'ять днів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5450 Роздягали догола й ображали: за слово "тварина" в соцмережах з літньої вчительки з Мінська в міліції знущалися п'ять днів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5450
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26.05.2021 14:22 Ответить
Вообще, по сути, эти люди садисты-извращенцы. Точно такие же заправляли и в сталинских гулагах и в нацистских концлагерях. Если вот так, по-простому подойти к вопросу, без эмоций, все эти люди невменяемые ,опасны для общества и должны быть изолированы, как минимум в психлечебницах с усиленным режимом.
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26.05.2021 13:23 Ответить
Лучше скажи откуда эти извращенцы взялись? Кто их вырастил такими?
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26.05.2021 13:31 Ответить
извращенцы-садисты есть везде и всегда.

вопрос только в том, что им дают власть
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26.05.2021 13:34 Ответить
Думаю это врождённое. Попадая в систему, которая даёт вседозволенность, эти качества вылазят наружу. Нормальный человек, который увидит куда он попал, как минимум уволится. Вот и остаются там только такие. Я вот, к примеру, в жизни тоже попадал в разное говно, впрочем, как и все мы, но ведь не стал таким же как они. Значит у меня этого нет на генном уровне.
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26.05.2021 13:41 Ответить
Ну вот їх і "ізолювали" по-своєму Роздягали догола й ображали: за слово "тварина" в соцмережах з літньої вчительки з Мінська в міліції знущалися п'ять днів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9521
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26.05.2021 18:45 Ответить
Я говорила несколько месяцев назад, когда протестующие беларусы устраивали себе выходные суббота-воскресенье, что на марше нельзя расслабляться на бивуаки. Таракан воспользовался паузой и перехватил инициативу. А теперь он начал жесткий террор и нам остается только сочувствовать братскому народу.
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26.05.2021 13:24 Ответить
только для сябров братский народ это кацапы ..
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26.05.2021 13:29 Ответить
сябры не кацапы по определению и генетике
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26.05.2021 13:35 Ответить
не варто шукати собi "братнi народи"
Один вже був "братнIм", що вийшло з того ви вiдчули на собi
З такими братами краще не знатися.
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26.05.2021 18:03 Ответить
твар это ж лицо, по-белорусски вроде. Чего обидились то менты?)
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26.05.2021 13:27 Ответить
Пойди и объясни им...
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26.05.2021 13:34 Ответить
Каждый народ имеет право на восстание. Не будьте терпилами.
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26.05.2021 13:27 Ответить
Каждый народ имеет право на то правительство, которое его имеет.
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26.05.2021 13:29 Ответить
Они думали, что вечно будут сидеть в том зоосаде, под названием Беларусь, а тут бац, время истекло, все на выход...
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26.05.2021 13:30 Ответить
А у жени случайно фамилия не кошевой, если да тогда это преступление Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 2753
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26.05.2021 13:40 Ответить
Ругский?)) Вас видно под любым флагом.
Про супругов:
«По предварительным данным, супруги намеренно опубликовали видео, чтобы спровоцировать подписчиков на гневные комментарии, которые позволили бы им подать на обидчиков в суд».
Про Южную Корею:
В Сеуле ежегодно проводится один из крупнейших гей-парадов в Азии. Загули. Лень искать ссыль. Я не в прайде.))
Про Беларусь:
Сумасшедший колхозник 26 лет насилует демократию в 15-и миллионной стране. Дошел до репрессий и прямых физических расправ. Доходит до международного терроризма.
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26.05.2021 13:46 Ответить
Успокойтесь, его уже аннигилировали.)
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26.05.2021 13:54 Ответить
Не родился ещё тот ругский, который вызвал бы у меня беспокойство.))
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26.05.2021 14:02 Ответить
Очень строго у вас тут, аж страшно.
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26.05.2021 14:36 Ответить
Да. Затеваем тут вот это вот всё русафобие... всё затеваем это здесь.
Но бояться не надо. Русафобие это не страшно. Сейчас по сути весь мир его затевает. Обижается на это и Лавров и Песков и др. ругские, но мир продолжает затевать. Надоели ругские уже всем вкрай. Убей в себе ругского, стань человеком, и никто тебя тут не забанит. В принципе главное правило на этом замечательном форуме.

П.С. И на Порошенко плохого не говори. Чуть можно конечно, но так чтоб не сильно!
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26.05.2021 15:05 Ответить
У меня другое мнение на этот счёт. Но тут оно не приветствуется. Можно угодить в бан вместе с ругскими. А вот на Зеленского можно ругаться сколько угодно. Самыми разными словами. Демос- Кратос! Народ- власть, если в переводе с русафобского греческого.
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26.05.2021 15:46 Ответить
Тот, кто надеется, что у людоедства любого диктаторского режима существует дно, тот глубоко ошибается. Такие режимы сами никогда не останавливаются. Если их вовремя не остановить они непременно доходят до Освенцимов и конвейеров в крематориях. В менее индустриально развитых диктатурах обходятся экскаватором и братскими могилами в оврагах. Голая бабушка в полицейском участке это пока невинные шалости. Сорри за цинизм.
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26.05.2021 13:36 Ответить
У нас теж когось роздягали - може їм просто порно не вистачає?
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26.05.2021 18:48 Ответить
Твари!
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26.05.2021 13:40 Ответить
Зато они не майданутые....
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26.05.2021 13:40 Ответить
Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 1347
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26.05.2021 13:41 Ответить
Современный национал социализм,фашизм в действии и это Раша и ее фюрер Путинило и его гауляйтер генерал губернатор минский Лука. Естественно это не единичные примеры в современном мире .Взять хотя бы КНДР ( Сев. Корею), и т.д. Но это все в Европе и рядом с нами. и даже на оккупированных землях Украины, Молдовы, Грузии.
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26.05.2021 13:43 Ответить
Короче, в Беларуси начался новый челлендж - напиши слово "ТВАРЬ".... Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 502
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26.05.2021 13:43 Ответить
Теперь,если кто то скажет,что билецкий не кацапская консерва -плюньте ему в лицо...топит сейчас он того Протасевича по полной -был с Азовом в АТО,говорит..
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26.05.2021 13:43 Ответить
П**дец, слов нет - достойный ученик.
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26.05.2021 13:46 Ответить
тут уже простой люстрацией не обойдешься...
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26.05.2021 13:46 Ответить
Не, не это уже форменное упоенное стойло. Два, целых два!!! или Тwo!!! ......целых полковника( а слово полковник, это равнозначно - пане полковнику мій синьоокий!!!) т.е. руководители полка (численность единицы 1000-1200 чел) раздели пожилую учительницу и что то у нее ...раздетой???!!!...искали.
***** они там у Лукаса наверное аргентинским коксом обкуренные. Теперь понятно кому был этот дипломатический багаж. Не, не ну чуть курнула Захарова, это не обсуждается, это по роже видно.
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26.05.2021 13:47 Ответить
Как могут понять избалованные демократией украинцы, могущие перекрыть улицу или жечь покрышки за поднятие на 10 копеек коммунального тарифа, загадочную душу белоруса. Он тоже часто протестует против хунты, но старается это делать дома, вечером, лучше в спальне, под одеялом. Бывает и на улицу выходит такой протестант, но чаще это женщины, и тогда им не надо мешать и советовать что и как делать. Хотите помочь, так дайте им цветов,цветов побольше и они будут их презрительно швырять в лицо ОМОНа.
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26.05.2021 13:50 Ответить
Скоро підвищать на електроенергію. І не на 10 копійок. Побачимо, скільки ти вулиць перекриєш. Бо, коли підвищили на газ, щось не видно було, як ти шини палив, загадочная душа...
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27.05.2021 00:19 Ответить
Выражаю очень глубокую озабоченность (30 уровня).
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26.05.2021 13:58 Ответить
В августе надо было полицаев и всех псов режима массово убивать и калечить. Теперь оправились и будут мстить за свой страх.
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26.05.2021 13:58 Ответить
А что лучше - написать слово "тварь" в интернете,
или тихо облить бензином патрульную машину ?

Пусть силовики подумают.
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26.05.2021 13:59 Ответить
Каких вам еще не хватает доказательств, что Майдан сделал колосальную пользу стране?!! Но население 73% этого не оценило
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26.05.2021 14:09 Ответить
То ли еще будет
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26.05.2021 14:11 Ответить
отличный пример для совкодрочеров. в совке - еще бы и расстреляли, как врага народа. забыли да ? колбасу вам по 2.20 в сраку.
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26.05.2021 14:12 Ответить
Ти забув додати, що розстріляли б за твоїм доносом...
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27.05.2021 00:22 Ответить
Роздягали догола й ображали: за слово "тварина" в соцмережах з літньої вчительки з Мінська в міліції знущалися п'ять днів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 464
хочет сралена переплюнуть
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26.05.2021 14:17 Ответить
Одной из глобальных ошибок учительницы заключалась в том, что писать надо было - "ТВАРИ". Теперь она знает не по наслышке, что есть ТВАРЬ, а есть ТВАРИ.
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26.05.2021 14:28 Ответить
Теперь учительница выключит интернет и пойдёт по ученикам с устной агитацией:
ты накидай листовок, ты напиши на мосту, под которым проезжает миллион машин в день,
ты наделай коктейлей ...
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26.05.2021 14:33 Ответить
Вот так страна. Мужланы баб побивают. Одни трусы там, даже сказать нечего, просто противно.
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26.05.2021 15:55 Ответить
тварина
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26.05.2021 16:58 Ответить
А я им еще в августе писал. Или выходите и доводите дело до конца или не отсвечивая сидите дома. Потому, что если не закончите начатое вас будут по одному отлавливать и не один год. Не, они повылазили и с цветами к акабам. Там наснимали видосов на 10 лет уголовных дел клепать хватит.
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26.05.2021 18:36 Ответить
А ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ С СЕМЬЕЙ ЛУКАШЕНКО И ПУТИНА ЗА ИХ ДЕЙСТВИЯ !)
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26.05.2021 19:25 Ответить
 
 