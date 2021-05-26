Режим Лукашенко является типичным фашизмом вождистского типа, так же, как и режим Путина, - "слуга народа" Потураев

Лукашенко просто сделал то, что Запад позволял, и продолжает позволять делать Путину.

Об этом в комментарии для Цензор.НЕТ заявил "Слуга народа" Никита Потураев.

"Режим Лукашенко уже является откровенно диктаторским. Этот режим, не скрываясь, не только пытает собственных граждан в новосозданных концлагерях, но и публично и дерзко убивал людей во время мирных протестов. Факт репрессий является очевидным, значит речь может идти разве что о их расширения до массовых. Ни у кого не должно быть никаких сомнений - если Лукашенко посчитает нужным, он сделает это, не колеблясь ни секунды. С точки зрения политологии как науки, режим Лукашенко является типичным фашизмом вождистского типа, так же, как и режим Путина, который является его едва ли не единственным союзником", - заявил нардеп.

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"Украина точно должна прекратить авиасообщение с Беларусью, но этим нельзя ограничиваться. Конечно, одномоментый разрыв всех отношений с Беларусью не только почти невозможен, но и нанес бы весомый ущерб нашим собственным национальным интересам. Все имеет свою цену. Поэтому нашему обществу надо честно сказать - отказ от белорусских товаров, в частности битума, в котором мы нуждаемся в большом количестве для построения дорог, или нефтепродуктов и другого, и переход исключительно на европейские поставки - приведет к существенному повышению цен на продукцию, которую мы потребляем, или росту стоимости объектов, которые мы строим. Но если мы, как нация и государство, против воздушного пиратства и пыток людей, - это цена, которую мы должны оплатить", - добавил Потураев.

"Я лично убежден, что режим Лукашенко должен оказаться в сплошной изоляции - транспортной, экономической и политической, конечно. Кстати, как и режим его фюрера-побратима Путина, с которым, к сожалению, продолжают заигрывать некоторые наши западные друзья и партнеры. Не знаю, что они ждут - чтобы Путин начал нагло убивать людей в европейских городах? Так он это уже системно делает. Чтобы он продолжил сбивать пассажирские самолеты, как он сбил "Боинг" в небе Донбасса? Чтобы он еще больше раскачивал западные политические и экономические системы целенаправленными диверсиями? Лукашенко просто сделал то, что Запад позволял, и продолжает позволять делать Путину. Надежды "оторвать" фашистскую Россию от КНР кажутся мне бесполезными и наивными - ведь она уже является сырьевым придатком Китая. Но если КНР, бесспорно, является конкурентом и соперником Запада, и возможно даже потенциальной угрозой, то российский фашизм является откровенным врагом всего цивилизованного мира. С которым не стоит играть ни в какие новые "перезагрузки", - резюмировал "слуга народа".

Более подробно с позицией других политиков о ситуации в Беларуси можно ознакомится в материале Цензор.НЕТ "Лукашенко перетворює Білорусь на концентраційний табір. Як реагувати Україні? Відповідають українські політики і дипломати" здесь.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.