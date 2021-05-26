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Новости Политика Украины
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законопроект (3043) Коломойский (1763) олигарх (1016)

Коломойский: "Смешно говорить, что у меня нет возможности влиять на кого-то"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Коломойский:

Олигарх Игорь Коломойский признал, что имеет возможность влиять на ситуацию в стране, однако заверил, что не пользуется этим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Конечно, возможность влиять есть. Было бы смешно говорить, что ее нет. Пользуюсь ли я этим? Нет. Не пользуюсь, потому что у меня нет никакой взаимосвязи моего бизнеса с теми, о ком вы спрашиваете, кто может влиять на какие-то вещи, связанные с моим бизнесом. Мой бизнес не зависит на сегодняшний день от каких-нибудь принятых законов, или тех, которые могут принять", - отметил Коломойский.

Он уверяет, что не общается ни с министрами, ни с Офисом Президента, ни с президентом. А вот с отдельными депутатами говорит, что общается, однако, "шапочно", не влияя на них.

По словам Коломойского, ему все равно, когда его называют словом "олигарх".

"Как бы я к этому ни относился, это ни на что повлиять не сможет. Неважно, кем я себя считаю. Сегодня термин "олигарх" я приравниваю к термину "враг народа", ибо они тоже не считали себя "врагами народа", а их так называли. Ярлык "олигарх" есть и он живет своей жизнью, потому что никто до конца не понимает, кого под него можно классифицировать. Сегодня все вкладывают в слово "олигарх" смысл, что это - плохо, поэтому ничего хорошего этот термин сегодня его владельцу не может принести", - объясняет Коломойский.

Идея определить понятие "олигарх" на законодательном уровне, по его мнению, является неплохой, ведь это, по словам Коломойского, возможно, позволит более четко понять, к кому именно можно применять этот термин. В то же время оценивать в целом инициативу президента Зеленского по уменьшению влияния олигархов на страну Коломойский пока не спешит.

"Когда напишут закон - посмотрим-почитаем", - добавил он.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что законопроект об олигархах появится в бижайшее время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приоритет №1 - страна без олигархов. Страна для 40 миллионов, а не для сотни Forbes, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+62
Коломойский: "Смешно говорить, что у меня нет возможности влиять на кого-то" - Цензор.НЕТ 8276
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26.05.2021 13:58
+55
у меня ж целий клоун на посаді преза, а ще мінстрі, суді, прокурори Коломойский: "Смешно говорить, что у меня нет возможности влиять на кого-то" - Цензор.НЕТ 5381
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26.05.2021 13:57
+47
Беня открыто ссыт в глаза 73%, но те упорно не признают, что они сдали страну олигархам на растерзание
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26.05.2021 14:03
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Страница 2 из 2
Мне что-то не смешно.
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26.05.2021 15:08 Ответить
Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось" - Цензор.НЕТ 6243
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26.05.2021 15:22 Ответить
Какое такое влияние?
Порежет остатки заводов на металлолом и свалит к себе в ...
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26.05.2021 15:26 Ответить
Коломойский, Зеленский , Шефиры, Мендель.-У дедушки за печкою компания сидит И распевая песенку усами шевелит. Поужинают дружно и ложатся на бочок .Четыре неразлучных таракана и сверчок.
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26.05.2021 15:40 Ответить
скажи беничка где я еще найду такую страну Дураков, я прокинул 14 млн. вкладчиков Привата, а Животные голосуют за моего ручного, нарко-Слугу......
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26.05.2021 16:36 Ответить
Бо дуже толерантні до злодіїв та жидів.
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26.05.2021 19:06 Ответить
Колись, при Богданові на лівобережній Україні не залишилнося було НІ ОДНЛГО ЄВРЕЯ. Потім цю працю як естафету прийняли Адольф Алоізович та Йосип Віссаріонович.Та от тільки здається мені, що усі вони таки трішечки недопрацювали...
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27.05.2021 00:55 Ответить
дійсно смішно Ігоре, дійсно.... так смішно....і ти і я, і всі.... чудово знають, що є наша бюрократія, вони ж "палець об палець", а за копійку вдавляться...
то ж дійсно смішно, Ігоре...на жаль не мені... бо те що ти робиш...Бог тобі суддя.
Просто подумай, що ти робиш...
карманов нєт... казав колись рабе...
нєту...
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26.05.2021 17:01 Ответить
Возможность покупать есть а влиять нет Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось" - Цензор.НЕТ 5798
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26.05.2021 17:01 Ответить
Спеціально для Бені! Ти от ідентифікуєш себе так би мовити "олігархом". А ти ж ним став як злодій на довірі. Ти особисто із своїм корешом-подельніком Боголюбовим скористались ситуацією, коли ерефія анексувала Український Крим та м. Севастополь і ошукали близько 840 тисяч Кримських вкладників "Приватбанку" - громадян України, та привласнили собі їхні кошти, які були на депозитних вкладах в "Приватбанку". Точну суму, скільки ви вкрали коштів у вкладників "Приватбанку", коли ви були його власниками, назве слідство. І мені цікаво, що ж таке за злочин : шахрайство та крадіжка в особливо великому розмірі? Тому який ти олігарх? Ти просто злочинець, злодюга, дійсно ворог народу України. Ти злодій, урка і тиж знаєш за тобою, як то кажуть"взахлеб", плачуть нари не тільки в США, а в першу чергу - в Україні. Тому я тобі щиро бажаю закінчити своє нікчемне, злодійське, мразотне життя на нарах на кічі, а краще під ними, опущений та й щоб поруч з тобою там був твій подельнік - Боголюбов та твій вірний раб та виконавець злочинів проти Українського народу - Дубілет. Смерть ворогам України та його народу! Це тепер тебе Зе- президент в знак подяки прикриває та оберігає. Але нічого, скоро прийде той час, коли ти позаздриш мертвим. Чекай, той час не за горами.
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26.05.2021 18:34 Ответить
А еще евреи спрашивают за что их так не любят.
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26.05.2021 18:45 Ответить
Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось" - Цензор.НЕТ 3623
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26.05.2021 18:52 Ответить
думаю кошевой это переживет) Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось" - Цензор.НЕТ 2484 зажлобился на стоянку ?
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26.05.2021 22:49 Ответить
в якій країні коли крадеш мільярди у гоїв тобі нічого не світить по КК.....- і воно про цце добре знае....."вліяльщик " хренів.....- а появись біля цього "вліяльщика " отаке ...., то воно обісретьсь зЄ -поносом.... Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось" - Цензор.НЕТ 2375
Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось" - Цензор.НЕТ 9512
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26.05.2021 19:21 Ответить
отаке...
Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось" - Цензор.НЕТ 8819
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26.05.2021 19:24 Ответить
Можно писать миллионы постов но терпеть таких.....,а они все решают за НАС. И нам плевать,мы же терпим этих негодяев циничных. Они в глаза говорят МЫ СРАЛИ НА ВАС и что? Они говорят МЫ ВАС КИДАЛИ,КИДАЕМ и будем КИДАТЬ и что? Т.е . мы для этих просто НУЛЬ,пустота,ничто. Но нам же плевать.
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26.05.2021 19:29 Ответить
Ну что ты, мы для них не нуль, для них просто быдло...
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27.05.2021 01:00 Ответить
когда украдешь столько, сколько каломойский, тебе тоже будет смешно.
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26.05.2021 19:39 Ответить
А ведь правду сказал, на бизнес олигархов законы никак не влияют, законы это для ФОПов, олигархи плевать на них хотели, судов и прочих правоохранительных органов в стране всё равно нет.
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26.05.2021 20:03 Ответить
Полностью с вами согласен,Коломойский чувствует абсолютную безнаказанность,это омерзительное зрелище.
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26.05.2021 22:47 Ответить
Коли напишуть закон - подивимося-почитаємо і ПОПРАВИМО. Так жидовня та мокальня привладна?
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26.05.2021 23:04 Ответить
Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось" - Цензор.НЕТ 9047 так и будет, с мутными коррупциоными схемами закон и поправками для Коломойши и монополиста Ахметки, кацапа Новинского,
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27.05.2021 01:57 Ответить
Хазяїн слуг 73%-го бидла...
Ну шо, пліснява, ви зробили це разом!
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26.05.2021 23:38 Ответить
Растрелять пархатого
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27.05.2021 00:13 Ответить
Зазеркалье... но быдлу нравится.
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27.05.2021 00:36 Ответить
"Смішно говорити..."

ХАХАХАХ, який смішний єврей, цей КАЛЛомойський!
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27.05.2021 05:09 Ответить
олигарх калломойский вместе с другим жидом боголюбовым ..поимели.. граждан УКРАИНЫ на 155 000 000 000 ярдов грн и потом ходили в нацбанк брать на приват рефинансирование . чтобы еще поиметь --- обе твари должны сидеть в тюряге и в сша оба жида уже б сидели . но у нас никакой закон вовы-квартального про деолигархизацию никого не посадит --- ТОЛЬКО ЗАКОН ПРО ДЕПОРТАЦИЮ В США может решить проблему --- там все суды АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ---- наглядный пример подельник жюльки тимошенко . пашка лазаренко и фирташ . который в австрии трясется чтобы его в штаты не депортировали . а пока сукисы. пинчуки . медведчуки . калломойские и прочие ..бизнесмены.. будут запихивать в РАДУ своих карманных депутатов --- все будет по прежнему --- будем поляков 50 лет догонять . а они на 150 уйдут вперед
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27.05.2021 05:59 Ответить
жаль никто афёры с рефинансом не расследует, видимо карманы тяжёлые ...
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27.05.2021 13:45 Ответить
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