Коломойский: "Смешно говорить, что у меня нет возможности влиять на кого-то"

Олигарх Игорь Коломойский признал, что имеет возможность влиять на ситуацию в стране, однако заверил, что не пользуется этим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Конечно, возможность влиять есть. Было бы смешно говорить, что ее нет. Пользуюсь ли я этим? Нет. Не пользуюсь, потому что у меня нет никакой взаимосвязи моего бизнеса с теми, о ком вы спрашиваете, кто может влиять на какие-то вещи, связанные с моим бизнесом. Мой бизнес не зависит на сегодняшний день от каких-нибудь принятых законов, или тех, которые могут принять", - отметил Коломойский.

Он уверяет, что не общается ни с министрами, ни с Офисом Президента, ни с президентом. А вот с отдельными депутатами говорит, что общается, однако, "шапочно", не влияя на них.

По словам Коломойского, ему все равно, когда его называют словом "олигарх".

"Как бы я к этому ни относился, это ни на что повлиять не сможет. Неважно, кем я себя считаю. Сегодня термин "олигарх" я приравниваю к термину "враг народа", ибо они тоже не считали себя "врагами народа", а их так называли. Ярлык "олигарх" есть и он живет своей жизнью, потому что никто до конца не понимает, кого под него можно классифицировать. Сегодня все вкладывают в слово "олигарх" смысл, что это - плохо, поэтому ничего хорошего этот термин сегодня его владельцу не может принести", - объясняет Коломойский.

Идея определить понятие "олигарх" на законодательном уровне, по его мнению, является неплохой, ведь это, по словам Коломойского, возможно, позволит более четко понять, к кому именно можно применять этот термин. В то же время оценивать в целом инициативу президента Зеленского по уменьшению влияния олигархов на страну Коломойский пока не спешит.

"Когда напишут закон - посмотрим-почитаем", - добавил он.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что законопроект об олигархах появится в бижайшее время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приоритет №1 - страна без олигархов. Страна для 40 миллионов, а не для сотни Forbes, - Зеленский. ВИДЕО