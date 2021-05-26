Коломойский: "Смешно говорить, что у меня нет возможности влиять на кого-то"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Олигарх Игорь Коломойский признал, что имеет возможность влиять на ситуацию в стране, однако заверил, что не пользуется этим.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Конечно, возможность влиять есть. Было бы смешно говорить, что ее нет. Пользуюсь ли я этим? Нет. Не пользуюсь, потому что у меня нет никакой взаимосвязи моего бизнеса с теми, о ком вы спрашиваете, кто может влиять на какие-то вещи, связанные с моим бизнесом. Мой бизнес не зависит на сегодняшний день от каких-нибудь принятых законов, или тех, которые могут принять", - отметил Коломойский.
Он уверяет, что не общается ни с министрами, ни с Офисом Президента, ни с президентом. А вот с отдельными депутатами говорит, что общается, однако, "шапочно", не влияя на них.
По словам Коломойского, ему все равно, когда его называют словом "олигарх".
"Как бы я к этому ни относился, это ни на что повлиять не сможет. Неважно, кем я себя считаю. Сегодня термин "олигарх" я приравниваю к термину "враг народа", ибо они тоже не считали себя "врагами народа", а их так называли. Ярлык "олигарх" есть и он живет своей жизнью, потому что никто до конца не понимает, кого под него можно классифицировать. Сегодня все вкладывают в слово "олигарх" смысл, что это - плохо, поэтому ничего хорошего этот термин сегодня его владельцу не может принести", - объясняет Коломойский.
Идея определить понятие "олигарх" на законодательном уровне, по его мнению, является неплохой, ведь это, по словам Коломойского, возможно, позволит более четко понять, к кому именно можно применять этот термин. В то же время оценивать в целом инициативу президента Зеленского по уменьшению влияния олигархов на страну Коломойский пока не спешит.
"Когда напишут закон - посмотрим-почитаем", - добавил он.
Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что законопроект об олигархах появится в бижайшее время.
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Порежет остатки заводов на металлолом и свалит к себе в ...
то ж дійсно смішно, Ігоре...на жаль не мені... бо те що ти робиш...Бог тобі суддя.
Просто подумай, що ти робиш...
карманов нєт... казав колись рабе...
нєту...
Ну шо, пліснява, ви зробили це разом!
ХАХАХАХ, який смішний єврей, цей КАЛЛомойський!