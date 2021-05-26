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Четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси должен быть принят в июне, - журналист Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси должен быть принят в июне, - журналист Йозвяк

Евросоюз планирует принять четвертый пакет санкций против режима захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко в июне.

Об этом  на своей странице в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Тогда же должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair", - написал Джозвяк

Он отметил, что секторальные санкции, скорее всего, займут немного больше времени, но "цель - сделать это до летних каникул ЕС в августе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко решил, что Запад давит на Беларусь из зависти

Как сообщалось ранее, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза на саммите в понедельник, 24 мая, приняли политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС и призвали авиакомпании своих стран не летать над Беларусью.

Полеты над Беларусью остановили немецкая Lufthansa, французская Air France, финская Finnair, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландский KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании. Великобритания предписала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью.

Четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси должен быть принят в июне, - журналист Йозвяк 01
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Та чего там в июне, подождите уже до сентября Четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси должен быть принят в июне, - журналист Йозвяк - Цензор.НЕТ 803
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26.05.2021 14:19 Ответить
3021 года?
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26.05.2021 14:27 Ответить
Сами уже признают, что санкции не работают. Это только бессмысленная бумажная волокита. Там уже надо что-то по серьёзнее чем санкции
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26.05.2021 14:35 Ответить
Четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси должен быть принят в июне, - журналист Йозвяк - Цензор.НЕТ 2213
А что, три уже ввели?
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26.05.2021 15:08 Ответить
 
 