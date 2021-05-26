РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6877 посетителей онлайн
Новости За рубежом
5 730 59
Байден (2384) Беларусь (7526) Лукашенко (3502) Путин (29862)

Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится

Предстоящая встреча президентов России и США сейчас бурно обсуждается в СМИ. Как было заявлено, среди прочего главы государств хотят обсудить Украину и Беларусь.

Об этом заявил захвативший власть в стране "президент" Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден (Путин-то в теме) будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией", - иронично отметил белорусский диктатор.

По его словам, если руководители США и России так хотят обсудить Беларусь, то им лучше сделать это в Минске. При этом Лукашенко уверен, что его российский коллега с удовольствием приедет в Беларусь.

Читайте также: Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом

"Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси - это смешно", - возмутился он.

Он добавил, что Владимир Путин и Джо Байден во время телефонного разговора уже успели обсудить Беларусь и американскому лидеру, по словам Александра Лукашенко, пришлось оправдываться. "В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал". Поэтому пусть поговорят по Беларуси, хоть будет знать, где она расположена", - подытожил диктатор.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Таракан сам свою страну троллит, типа хер знает, где это болото находится.
показать весь комментарий
26.05.2021 14:32
+20
Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 1560
показать весь комментарий
26.05.2021 14:46
+11
Так касапы тоже не знают ,что такое Беларусь ,они даже называют ее "Белоруссия" и считают своей губернией.
показать весь комментарий
26.05.2021 14:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таракан сам свою страну троллит, типа хер знает, где это болото находится.
показать весь комментарий
26.05.2021 14:32 Ответить
Тараканище, теперь каждый знает, что Беларусь находится в Восточной .... Африке, рядом с Сомали Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 812
показать весь комментарий
26.05.2021 14:43 Ответить
как и откуда Беларусь, хтозна... Но бацька уж точно - из Африки
Лукашенко про бажання Байдена обговорити з Путіним Білорусь: Хоч би йому дали карту, щоб подивився, де вона розташовується - Цензор.НЕТ 6363
показать весь комментарий
26.05.2021 14:55 Ответить
Лукашенко про бажання Байдена обговорити з Путіним Білорусь: Хоч би йому дали карту, щоб подивився, де вона розташовується - Цензор.НЕТ 7251
показать весь комментарий
26.05.2021 15:07 Ответить
та ні, це голова білоруської області хоче вийти на міжнародний рівень таким засобом...
показать весь комментарий
26.05.2021 16:02 Ответить
Так касапы тоже не знают ,что такое Беларусь ,они даже называют ее "Белоруссия" и считают своей губернией.
показать весь комментарий
26.05.2021 14:32 Ответить
Бульбаеду тоже бы глобус не помешал, ведь Беларусь в Европе находится а не в гондурасе
показать весь комментарий
26.05.2021 14:33 Ответить
Вот что-что, а с чувством юмора у Бацки - порядок Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 6320
показать весь комментарий
26.05.2021 14:34 Ответить
Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 5740
показать весь комментарий
26.05.2021 14:45 Ответить
Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 1560
показать весь комментарий
26.05.2021 14:46 Ответить
когда на заводах ему свистели шото юмор у агрофюрера на говно сошел))
показать весь комментарий
26.05.2021 15:35 Ответить
чудак.. он цвет твоих трусов знает, а не только, где страна на карте...
показать весь комментарий
26.05.2021 14:35 Ответить
тоже мне тайна . они у Луки последний год одного цвета . коричневого Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 3155
показать весь комментарий
26.05.2021 14:41 Ответить
хотел то же самое написать))
показать весь комментарий
26.05.2021 14:42 Ответить
Самолет (Белавиа) Минск-Барселона сейчас.... Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 662
Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 8494
показать весь комментарий
26.05.2021 14:35 Ответить
Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 4101
показать весь комментарий
26.05.2021 14:41 Ответить
Ветер сильный
показать весь комментарий
26.05.2021 15:16 Ответить
Зображення не показує, то ось, якщо що
Лукашенко про бажання Байдена обговорити з Путіним Білорусь: Хоч би йому дали карту, щоб подивився, де вона розташовується - Цензор.НЕТ 5592
показать весь комментарий
26.05.2021 15:30 Ответить
...достоин... Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 1638
Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 400
показать весь комментарий
26.05.2021 14:36 Ответить
Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 8252
показать весь комментарий
26.05.2021 14:46 Ответить
Ну наххера Байдену какая-то карта, если он контролирует долларовые расчёты ?
Лука действительно тупой.
показать весь комментарий
26.05.2021 14:37 Ответить
ГГГГ Беспокоицца Бацька очень. А то вдруг после Байдена Беларуси на картах не окажется ВНЕЗАПНО.
показать весь комментарий
26.05.2021 14:37 Ответить
Если ху%ло сдохнет быстрей луки, у Беларуси еще есть шанс остаться на карте. Если наоборот, есть шанс появления на карте белорусского федерального округа.
показать весь комментарий
26.05.2021 14:45 Ответить
На росососійскьких картах мабуть вже є лише Білоруська область.
показать весь комментарий
26.05.2021 14:47 Ответить
Колхозный петух решил покритиковать главного зоотехника!
Что последний решит, то с петухом и будет - пустят на перо, на холодец или решат, что пусть еще покукарекает.....
показать весь комментарий
26.05.2021 14:38 Ответить
Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 2726
показать весь комментарий
26.05.2021 14:47 Ответить
вот будет байден лететь в москву или пекин, и познакомится с красотами беларуси!
показать весь комментарий
26.05.2021 14:39 Ответить
Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 8522
показать весь комментарий
26.05.2021 14:39 Ответить
где находится Беларусь ? судя по тому что там обитают пираты видимо где то рядом с Тортугой Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 2866
показать весь комментарий
26.05.2021 14:39 Ответить
Какое сильное весеннее обострение у бульбафюрера ! Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 401
показать весь комментарий
26.05.2021 14:40 Ответить
Кто ти такое чувирло картофельное, чтоби Президент великих Штатов знал, где ти находишься? А если будет надобно, ему покажут где твоя бульбандия находится. И если будет надо тебя на цепи притащат к Президенту Великой страни.
показать весь комментарий
26.05.2021 14:40 Ответить
Вчера, 25 мая, белорусские и российские СМИ распространили информацию о том, что арестованный оппозиционный журналист Роман Протасевич служил в украинском полке "Азов". Лидер "азовского" движения Андрей Билецкий высказал свою позицию по этому вопросу в колонке для "Украинской правды". "Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием, как жур... СТРАННО КАК ТО ВАНГЕРОВЦЕВ, КОТОРЫЕ ВОЕВАЛИ НА ОККУПИРОВАННОЙ ЧАСТИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НЕ АРЕСТОВАЛИ, А РОМАНА ,КОТОРЫЙ вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины АРЕСОВАЛИ....может звонок в КГБ Беларуси был с Украины? Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 1483
показать весь комментарий
26.05.2021 14:44 Ответить
Да не обращайте на этого сельского дурачка внимание. Не отвечайте, не не комментируйте. Белорусы имеют, что заслужили. Духа нет у них быть свободными.
показать весь комментарий
26.05.2021 14:46 Ответить
старше ***** извиняющееся перед младо*****м ))))))))))))))))
показать весь комментарий
26.05.2021 14:47 Ответить
какой смелый, попал под щупальца кацапского спрута
показать весь комментарий
26.05.2021 14:47 Ответить
Главное что бы байден знал твои точные координаты!!1 Батяня!!
показать весь комментарий
26.05.2021 14:49 Ответить
хоть бы дали карту, - и после этих слов, это адекватный человек. Если малость и адекватный , то на уровне базарной бабки.
показать весь комментарий
26.05.2021 14:50 Ответить
Каждый стремится к уровню своей некомпетентности (закон). Уровень компетентности бульбаша остался -председатель колхоза.
показать весь комментарий
26.05.2021 17:01 Ответить
бульбенфюрер путлера
показать весь комментарий
26.05.2021 14:50 Ответить
Беларусь , Белоруссия . Как правильно ?
показать весь комментарий
26.05.2021 14:51 Ответить
"белоруссия люто ненавидит беларусь"(с)
показать весь комментарий
26.05.2021 15:23 Ответить
Белорусский федеральный округ расейской *********... Лукашенко про бажання Байдена обговорити з Путіним Білорусь: Хоч би йому дали карту, щоб подивився, де вона розташовується - Цензор.НЕТ 9906
показать весь комментарий
26.05.2021 16:00 Ответить
Доктор наук Луквшенко, доктор наук Кива, проффесор Янукович...
показать весь комментарий
26.05.2021 14:51 Ответить
А где эта Беларусь находится ?
показать весь комментарий
26.05.2021 14:56 Ответить
пюрер шутіт...
показать весь комментарий
26.05.2021 15:00 Ответить
Колхозный юмор,мания величия, неадекватное восприятие мира и его собственной мелкой роли в нем.
показать весь комментарий
26.05.2021 15:01 Ответить
Если бы надо было Беларусь стереть с карты, то она была бы нужна.

А для того, чтобы вернуть Беларусь в каменный век, США достаточно своих возможностей.
показать весь комментарий
26.05.2021 15:01 Ответить
лукашеску совсем плох. то проклятые американцы пытаются разбомбить великую беларусь, то внезапно оказывается, что они даже не знают где находится на карте мира эта самая беларусь.
показать весь комментарий
26.05.2021 15:15 Ответить
Диктатор у відчаю. Бо кілька днів тому його дупа так накуралєсіла, що зараз повинна мовчати, як дохла риба об лід.
показать весь комментарий
26.05.2021 15:19 Ответить
"дура,нашла чем хвастаться"(с)
шо твою страну мало кто в мире знает Лукашенко про бажання Байдена обговорити з Путіним Білорусь: Хоч би йому дали карту, щоб подивився, де вона розташовується - Цензор.НЕТ 6570.
у луки шо ни открывание рта-так однозначно зашквар
показать весь комментарий
26.05.2021 15:22 Ответить
Бубочка его давно опередил.
показать весь комментарий
26.05.2021 16:59 Ответить
Ні , слава Богу , зе ще не перебив стільки людей , як те чувирло . Просто трохи різні вони - той комуняка-кгбіст , а цьому совок передався генетично . Але тупі обидва , згоден .
показать весь комментарий
26.05.2021 18:02 Ответить
Це мурло думає , що всі такі тупі , як воно . А те , що і за нього , і за ху..о треба братися - однозначно . Колись і хусейн , і бен ладен думали , що їх не дістануть .
показать весь комментарий
26.05.2021 15:34 Ответить
Самальёт ЛУКАавио исчет Барселоеу
Лукашенко про бажання Байдена обговорити з Путіним Білорусь: Хоч би йому дали карту, щоб подивився, де вона розташовується - Цензор.НЕТ 4250
показать весь комментарий
26.05.2021 15:40 Ответить
Барселона отказалась его принимать.
показать весь комментарий
26.05.2021 16:58 Ответить
Тупин четко бульбанфюрера загоняет в состав срасии. После дурацких выборов с идиотской подтасовкой результатов и последующими волнениями лука так всрався, что стал заложником своих же фобий. Про ХАМАС он сболтнул правду, по их наводке и при участии рашистких грушников направил истребители на принуждение к посадке борта. Новые санкции неизбежны. Остается у луки один выход - присоединение к срасии. У тупина на кону передача своего трона по наследству. Поэтому такое присоединение воодушевит рашоорков к одобрению тупина в качестве царя со всеми вытекающими...
показать весь комментарий
26.05.2021 16:38 Ответить
Борзеет усатый.
показать весь комментарий
26.05.2021 16:42 Ответить
 
 