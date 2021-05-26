РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6877 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Задержание Протасевича
1 768 33
Беларусь (7526) Лукашенко (3502) санкции (10620) Костенко Роман (133) Протасевич Роман (309)

Украине не следует вводить жесткие экономические санкции против Беларуси как страны. Их следует применить персонально, - нардеп "Голоса" Костенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украине не следует вводить жесткие экономические санкции против Беларуси как страны. Их следует применить персонально, - нардеп

Александр Лукашенко не так боится санкций, как свержения своего режима

Об этом в комментарии для Цензор.НЕТ заявил нардеп "Голоса" Роман Костенко.

"Диктаторский режим Лукашенко уже давно радикализован. Санкции для Лукашенко - тоже не что-то новое. ... Лукашенко не так боится санкций, как свержения своего режима", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нынешние репрессии в Беларуси - следствие мягкости санкций в отношении Лукашенко, - Безсмертный

"В ближайшее время европейские страны введут санкции в отношении белорусской авиаотрасли. Мы можем их поддержать, однако, по моему мнению, Украине не следует применять более жесткие экономические санкции против Беларуси как страны. Их следует применить персонально к лицам, которые обеспечивают функционирование существующего там режима. Соответствующее требование объявила и фракция "Голос", - добавил Костенко.

Более подробно с позицией других политиков о ситуации в Беларуси можно ознакомится в материале Цензор.НЕТ "Лукашенко перетворює Білорусь на концентраційний табір. Як реагувати Україні? Відповідають українські політики і дипломати" здесь.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
Да надо. Понятно. Ясное дело. Любой олигарх, корупционер, и сепаратист так скажет.Надо продолжать торговать электроэнергией, возобновить воздушное сообщение с Берарусью, понятно. Спасибо за ваше мнение г-н Костенко.
показать весь комментарий
26.05.2021 14:47
+4
Да, и с московии поснимать все санкции, причем всем миром. Так правильно ?
показать весь комментарий
26.05.2021 14:51
+4
Когда слышите подобную риторику - бейте сразу на звук, чтобы эти выродки и договорить не успели!
показать весь комментарий
26.05.2021 14:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да надо. Понятно. Ясное дело. Любой олигарх, корупционер, и сепаратист так скажет.Надо продолжать торговать электроэнергией, возобновить воздушное сообщение с Берарусью, понятно. Спасибо за ваше мнение г-н Костенко.
показать весь комментарий
26.05.2021 14:47 Ответить
Щось отой панунцьо,який Костенко, не того,теє-тоє,як його,не туди заїхав і дуже вже нагадує своєю гучною заявою мось"є макарону унд фрау меркель,які із шкіри лізуть,щоби якмога пом"якшити санкції проти своїх гроссдрузів-паРашечників.Мабуть,сердега Костенко, дурних грибів налопався.
показать весь комментарий
26.05.2021 16:31 Ответить
Да, и с московии поснимать все санкции, причем всем миром. Так правильно ?
показать весь комментарий
26.05.2021 14:51 Ответить
И это голос "киборга"? Украине не следует вводить жесткие экономические санкции против Беларуси как страны. Их следует применить персонально, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 5794
показать весь комментарий
26.05.2021 14:53 Ответить
Когда слышите подобную риторику - бейте сразу на звук, чтобы эти выродки и договорить не успели!
показать весь комментарий
26.05.2021 14:56 Ответить
Ну да , электричество и горючка из Беларуси . Украине не следует вводить жесткие экономические санкции против Беларуси как страны. Україні не варто вводити жорсткі економічні санкції проти Білорусі як країни. Їх потрібно застосувати персонально, - нардеп "Голосу" Костенко - Цензор.НЕТ 3062
показать весь комментарий
26.05.2021 14:59 Ответить
за содрудничество с режимом фашиствующего диктатора нужно отстреливать
это все фсбшно-кгбшная агентура
показать весь комментарий
26.05.2021 15:04 Ответить
требуя санкций от Запада против кацапии и СП-2, а самим не вводить санкции против бульбафюрера, еще та хитрожопасть...
показать весь комментарий
26.05.2021 15:07 Ответить
Бонбу нашли. Крутящуюся.
показать весь комментарий
26.05.2021 15:18 Ответить
Возможно, борт не принимают.
показать весь комментарий
26.05.2021 15:19 Ответить
Щас вот будет через Украину лететь кукурузник.
показать весь комментарий
26.05.2021 15:20 Ответить
Неужели пропустят???
показать весь комментарий
26.05.2021 15:23 Ответить
Как так?
показать весь комментарий
26.05.2021 15:26 Ответить
C 24.00 прекращают воздушное сообщение
показать весь комментарий
26.05.2021 15:41 Ответить
Какие санкции?
Агрессору гоним деньги миллиардами!
показать весь комментарий
26.05.2021 15:22 Ответить
какие санкции? тут одни торговые партнеры убили 15 000 человек, оккупировали Крым, сп*здили кучу ресурсов\мат ценностей, и дальше продолжают войну, а с ними даже границу не закрыли (да и "западные партнеры" тоже не ахти санкции вводили, поименно наверное можно перечислить). а тут ... хотя персонально - наверное можно. там, заморозить банковские счета Лукашенко (и ему сочувствующих украинских депутатов) в Украине, скажем, а лучше - перевести бабло на оборонку, или школы.
показать весь комментарий
26.05.2021 15:24 Ответить
заборонити персонально лукашенку пересуватися в метро Харкова?.
показать весь комментарий
26.05.2021 15:29 Ответить
Пока любой белорус на собственной шкуре не ощутит как жить при диктаторе - толку не будет, хотите диктатора = страдайте или возмите черенок от лопаты и сделайте так как в Ливии.
показать весь комментарий
26.05.2021 15:35 Ответить
А вот что-бы этому костенко дать пистюлей даже не надо ни с кем советоваться , ни персонально не с общественностью!
показать весь комментарий
26.05.2021 15:35 Ответить
Україні не варто вводити жорсткі економічні санкції проти Білорусі як країни. Їх потрібно застосувати персонально, - нардеп "Голосу" Костенко - Цензор.НЕТ 4117"
показать весь комментарий
26.05.2021 15:35 Ответить
А потом будут ныть что Запад ничего не делает. Хитрожопые.
показать весь комментарий
26.05.2021 15:41 Ответить
Персональные санкции - это профанация. Лука и его окружение и так под санкциями, и им от этого ни холодно, ни жарко. Под такими санкциями они могут удобно просидеть не один десяток лет. А вот санкции против отраслей, которые приносят валюту и вообще деньги - это самое то. И именно такие санкции позолят максимально ускорить крах этого колхозника-сталиниста и его режима.
показать весь комментарий
26.05.2021 15:50 Ответить
Говнопивец сцявик спешит на корпоратив ?
показать весь комментарий
26.05.2021 16:03 Ответить
Не вспів, вже заборонили на літо імпорт для Пінчука, "господаря" фракції. Паливо Ігоря Івановича. Так що бульбофюрер тут ні при дєлах. А от класно - один викрав суддю,другий журналіста. Суддю викрали через ганебний акт на території іншої держави, журналіста дістали з неба "терористично". Пасьянс, однако, складається. Так що голосно лупайте цю скалу, щоб у вухах закладало.
показать весь комментарий
26.05.2021 16:45 Ответить
Україні не варто вводити жорсткі економічні санкції проти Білорусі як країни. Їх потрібно застосувати персонально, - нардеп "Голосу" Костенко - Цензор.НЕТ 4437
показать весь комментарий
26.05.2021 17:43 Ответить
Придушишь диктатора, пострадает народ.
показать весь комментарий
26.05.2021 18:20 Ответить
Бабло побеждает всех и всё
показать весь комментарий
26.05.2021 18:57 Ответить
Можете всією фракцією "голос" пальці в дупи засунути персонально.
показать весь комментарий
26.05.2021 19:02 Ответить
 
 