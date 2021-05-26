Украине не следует вводить жесткие экономические санкции против Беларуси как страны. Их следует применить персонально, - нардеп "Голоса" Костенко

Александр Лукашенко не так боится санкций, как свержения своего режима

Об этом в комментарии для Цензор.НЕТ заявил нардеп "Голоса" Роман Костенко.

"Диктаторский режим Лукашенко уже давно радикализован. Санкции для Лукашенко - тоже не что-то новое. ... Лукашенко не так боится санкций, как свержения своего режима", - отметил он.

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"В ближайшее время европейские страны введут санкции в отношении белорусской авиаотрасли. Мы можем их поддержать, однако, по моему мнению, Украине не следует применять более жесткие экономические санкции против Беларуси как страны. Их следует применить персонально к лицам, которые обеспечивают функционирование существующего там режима. Соответствующее требование объявила и фракция "Голос", - добавил Костенко.

Более подробно с позицией других политиков о ситуации в Беларуси можно ознакомится в материале Цензор.НЕТ "Лукашенко перетворює Білорусь на концентраційний табір. Як реагувати Україні? Відповідають українські політики і дипломати" здесь.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.