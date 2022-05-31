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Кличко (4515) Метрополитен (966) транспорт (1737) цены (2279)

Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти не планируют повышать стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте до 20-25 гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Кличко заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Действительно профсоюзы пришли с предложением повысить тарифы и звучали и 25 и 20 грн за проезд. Действительно, у нас проблема есть с проездом и на сегодняшний день проезд в Киеве самый дешевый вообще по Европе. Мы видим, что мэры других городов уже подняли тариф на проезд - и во Львове, и в Запорожье. У нас транспортная отрасль дотационная, почти 3 млрд грн мы дотируем", - сказал Кличко.

Кличко отметил, что без экономического обоснования город не будет повышать тариф.

"Однозначно мы будем разбирать это на молекулы, представлять. Одно могу сказать, что эта тема - повышение тарифа - назрела, но могу гарантировать, что до 25 или 20 грн, до таких цифр поднимать ни в коем случае мы не планируем", - подчеркнул он.

В то же время, Кличко не сказал на какую сумму может подорожать проезд.

"Я не исключаю, что повышение будет в ближайшее время, но однозначно мы сделаем так, чтобы это повышение не ударило сильно по людям", - сказал он.

Ранее городской голова столицы заявил, что себестоимость проезда в общественном транспорте Киева составляет 15 грн.

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Как сообщалось, "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен" просят столичную власть дать деньги или поднять цену на проезд. По расчетам Киевского метрополитена, в 2021 году экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров в метро составляет 21,05 грн. Нынешний тариф, который составляет 8 грн, не пересматривался с 2018 года. 

В "Киевпастрансе" заявили, что экономически обоснованные тарифы на 2021 год такие: 25,18 грн - на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 грн - на проезд городской электричкой.

В Киевской городской государственной администрации заявили, что решение об окончательной стоимости проезда в общественном транспорте Киева принимается распоряжением КГГА после прохождения соответствующих процедур и расчетов.

Киевский городской совет обратился к правительству и парламенту относительно компенсации выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан из Государственного бюджета Украины с целью недопущения повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

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Топ комментарии
+19
Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко - Цензор.НЕТ 2594
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26.05.2021 14:49
+19
Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко - Цензор.НЕТ 3410
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26.05.2021 14:51
+15
Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко - Цензор.НЕТ 4768
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26.05.2021 14:51
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Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко - Цензор.НЕТ 2594
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26.05.2021 14:49 Ответить
тогда будут повышать до 30 грн и всех это будет устраивать
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26.05.2021 14:51 Ответить
Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко - Цензор.НЕТ 3410
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26.05.2021 14:51 Ответить
всі пішком тоді будем ходить, всі будуть здарові, і зел-упневим картежам ніхто мішать не буде! заживьом!
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26.05.2021 14:51 Ответить
Т.е. это Кличко поднял цену на эл.энергию для небытовых потребителей до 5 грн? Что ты снова забыл принять?
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26.05.2021 14:53 Ответить
Проси прибавки, а не согревайся надеждой!
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26.05.2021 14:56 Ответить
Ага,прям бачу,як тільки хто доривається до корита і нічого не краде. Те,що в нього нема поняття навести порядок в місті,це правда,але хто б не прийшов,то в першу чергу думає,як забеспечити собі та родині безбідне майбутнє поки біля корита,треба поспішати,завтра іншому треба буде чавкати. Сумно,що народ все стерпе скоріше один одному глотки перегризуть від ненависті. Був Майдан,була віра,таке в повітрі літало один за одного,зараз гризня,ненависть в транспорті,на вулиці. Недоробили ми все до кінця. Залишилось молитись за хлопців на Донбасі і за кожного вбитого просити Царство небесне і дякувати... Зневірилась.
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26.05.2021 14:58 Ответить
а может и до 30, но постепенно. Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко - Цензор.НЕТ 4749
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26.05.2021 14:49 Ответить
Если с 1 июля снова поднимут тарифы на эл.энергию, то и 30 будет не предел.
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26.05.2021 14:54 Ответить
Нагонявся порожнього транспорту в карантин?
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26.05.2021 14:50 Ответить
А лоховозки ездили забитын. Теперь водители лоховозок золотые рули себе купят
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26.05.2021 15:06 Ответить
а хоть одна Бь пробовала уменьшить себестоимость проезда?
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26.05.2021 14:50 Ответить
Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко - Цензор.НЕТ 4768
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26.05.2021 14:51 Ответить
это очень трудно посчитать!))
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26.05.2021 14:51 Ответить
В Днепре парковка 10 гр в час . Пока терпим .
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26.05.2021 14:53 Ответить
Ездили семьей отдыхать на моря. "Порадовал" скачок цен на номера и питание у отельеров примерно в 1.5 раза по сравнению с маем прошлого года. И это еще не сезон.
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26.05.2021 14:58 Ответить
Так ЗЕбанутые отрабатывают бабло для своих спонсоров.
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26.05.2021 15:52 Ответить
В самом центре Киева тоже 10 в час в первой зоне. Уверен что к моему следующему приезду будет 20-25 😬
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26.05.2021 15:18 Ответить
"что без экономического обоснования город не будет повышать тариф." - будет. Еще ни разу не предоставляли никакого экономического обоснования, кроме: "давайте в два раза." Вангую: проезд будет 16 грн.
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26.05.2021 14:55 Ответить
Но если вы заплатите за писят поездок вперёд, то всего лишь 14,50
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26.05.2021 15:07 Ответить
на сегодняшний день проезд в Киеве самый дешевый вообще по Европе. А в Париже зп такая же около 500 евро? или там повыше в разы
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26.05.2021 15:01 Ответить
Спокойно, зрадофилы. Ведь в Украине состоялась потужна реформа децентрализации. И бывший лидер БэПэПэ Веталек и голова фракции ПЕС Марына не дадут зелёной плисняве поднять цены на проезд
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26.05.2021 15:03 Ответить
Ага, в убыток они работают ... Наверное именно поэтому первозчики устраивают между собой бандитские разборки со стрельбой. За убыточные маршруты ...
Может хватит уже сцать в уши?
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26.05.2021 15:11 Ответить
Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 8127 Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 8127 Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 8127 Хватит стебаться, ведь хуже не будет. Или я не прав? Ауууу избиратели Зеленского, подскажите. Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 6032
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26.05.2021 15:16 Ответить
73 грн. було б нормально))
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26.05.2021 15:18 Ответить
Тонкий однако у вас юмор. Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 3315 Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 5809
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26.05.2021 18:48 Ответить
127$ в месяц проездной в Нью-Йорке метро+ автобус. У нас сейчас 1300 грн, по обещаниям поднимут в 2 раза, т.е. будет 2600, что почти 100$. Немного ниже чем в Нью-Йорке. И з/п наверное немного ниже чем в Нью-Йорке. Я в акуе просто.
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26.05.2021 15:19 Ответить
70 - это не 20 и не 25. Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 4468
Уважаемые власти Киева, это шутка а не руководство к действию.
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26.05.2021 15:20 Ответить
Берем по аналогії... 73% голосувало))
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26.05.2021 15:28 Ответить
всё закономерно готовят баранов к стрижке Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 779 :

"Кабмин планирует поднять стоимость киловатта для бытового потребителя с 1 июля. Таким образом, нынешний тариф - 1,68 грн за киловатт-час будет действовать только до конца июня, сообщает ТСН.
В каждой области тариф будет отличаться, отмечают в Минэнерго.
Например, в Киевской и Днепропетровской областях цена будет колебаться от 2,60 до 2,96 грн. Зато в Ивано-Франковской и Луганской областях - от 3,70 до 4 грн за киловатт.
Такая дифференциация связана с разным тарифом на распределение: в Киеве он самый низкий, а в Луганской области - самый высокий."
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26.05.2021 15:36 Ответить
Зебанутые, не огорчайтесь. Вы-же сами проголосовали, что-бы у бубочки и КАЛомойского закончилась эпоха бедности. Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 1121 Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 1121 Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 1121
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26.05.2021 15:56 Ответить
Кличко,заруби себе на носу,что не коректно сравнивать цены на что либо без привязки к зарплатам в прцентном соотношении.
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26.05.2021 15:40 Ответить
А давай привяжем конкретно к цене эл. энергии? Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 8691
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26.05.2021 17:36 Ответить
А откуда ему об этом знать - мозги то давно выбиты!
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26.05.2021 21:37 Ответить
Двоходовочька. Спочатку налякати 25 гривнями, а потім милостиво знизити всього лиш до 15.
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26.05.2021 18:04 Ответить
"Действительно профсоюзы пришли с предложением повысить тарифы и звучали и 25 и 20 грн за проезд. Действительно, у нас проблема есть с проездом и на сегодняшний день проезд в Киеве самый дешевый вообще по Европе. Источник: https://censor.net/ru/n3267610

ДЕБІЛАМИ ПРИКИНУЛИСЬ, БО ЗАРПЛАТНЯ У ЄС ПОЧИНАЄТЬСЯ З 1200 Євро Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 7600
Дебіли - увесь держтранспорт збитковий, бо він не комерційний, а існує виключно

на податки громадян (місцян) Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 4091 Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 9118
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26.05.2021 18:13 Ответить
в убыток работали в лохокарантин. Пора отбивать денежки
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26.05.2021 18:43 Ответить
Пистить меньше надо - Киевпастранс одна из самых коррумпированных контор и бабки, из госдотаций, там пистяться очень даже небуйовые Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 4539
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26.05.2021 21:40 Ответить
Кличко гарантирует, что таки подорожает так никто и не сомневался
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26.05.2021 23:34 Ответить
зрада. при папереднике только дешевело.
а вообще, воровать на транспорте будем как и все 30 лет, но вам проезд повысим.
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27.05.2021 06:29 Ответить
 
 