Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти не планируют повышать стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте до 20-25 гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Кличко заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Действительно профсоюзы пришли с предложением повысить тарифы и звучали и 25 и 20 грн за проезд. Действительно, у нас проблема есть с проездом и на сегодняшний день проезд в Киеве самый дешевый вообще по Европе. Мы видим, что мэры других городов уже подняли тариф на проезд - и во Львове, и в Запорожье. У нас транспортная отрасль дотационная, почти 3 млрд грн мы дотируем", - сказал Кличко.

Кличко отметил, что без экономического обоснования город не будет повышать тариф.

"Однозначно мы будем разбирать это на молекулы, представлять. Одно могу сказать, что эта тема - повышение тарифа - назрела, но могу гарантировать, что до 25 или 20 грн, до таких цифр поднимать ни в коем случае мы не планируем", - подчеркнул он.

В то же время, Кличко не сказал на какую сумму может подорожать проезд.

"Я не исключаю, что повышение будет в ближайшее время, но однозначно мы сделаем так, чтобы это повышение не ударило сильно по людям", - сказал он.

Ранее городской голова столицы заявил, что себестоимость проезда в общественном транспорте Киева составляет 15 грн.

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Как сообщалось, "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен" просят столичную власть дать деньги или поднять цену на проезд. По расчетам Киевского метрополитена, в 2021 году экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров в метро составляет 21,05 грн. Нынешний тариф, который составляет 8 грн, не пересматривался с 2018 года.

В "Киевпастрансе" заявили, что экономически обоснованные тарифы на 2021 год такие: 25,18 грн - на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 грн - на проезд городской электричкой.

В Киевской городской государственной администрации заявили, что решение об окончательной стоимости проезда в общественном транспорте Киева принимается распоряжением КГГА после прохождения соответствующих процедур и расчетов.

Киевский городской совет обратился к правительству и парламенту относительно компенсации выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан из Государственного бюджета Украины с целью недопущения повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

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