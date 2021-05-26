РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6877 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Задержание Протасевича
3 645 33
Беларусь (7526) граница (4742) Россия (91288) Потураев (135) Протасевич Роман (309)

Необходимо быть готовыми к появлению в любой момент нового фронта вдоль украинско-белорусской границы, - "слуга народа" Потураев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Необходимо быть готовыми к появлению в любой момент нового фронта вдоль украинско-белорусской границы, -

Прогрессирующая зависимость белорусского режима от российского представляет большую угрозу для национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом в комментарии для Цензор.НЕТ заявил "Слуга народа" Никита Потураев, отвечая на вопрос следует ли ожидать роста напряжения на белорусско-украинской границе.

"Безусловно, дальнейшая прогрессирующая зависимость белорусского режима от российского - аж до аншлюса, - представляет большую угрозу для нашей национальной безопасности и обороны. Но если кто-то мечтает, что Беларусь можно "оторвать" от России, то это такие же вредные фантазии, как и бред о привлечении Путина к борьбе с Си Цзиньпином. Сватанье к людоедам только раздувает аппетит новоявленных фюреров или дуче. Поэтому просто необходимо быть готовыми к появлению в любой момент нового фронта вдоль украинско-белорусской границы", - заявил "слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине не следует вводить жесткие экономические санкции против Беларуси как страны. Их следует применить персонально, - нардеп "Голоса" Костенко

Более подробно с позицией других политиков о ситуации в Беларуси можно ознакомится в материале Цензор.НЕТ "Лукашенко перетворює Білорусь на концентраційний табір. Як реагувати Україні? Відповідають українські політики і дипломати" здесь.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Потураев - единственный здравомыслящий ЗЕльоный.
вот так вот ка-то случилось.... Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1020

и он совершенно прав!
ради хайпа да еще с подачи хла, Бульба-фюрер способен и на вооруженные провокации.
не стоит забывать, что Бело-мордор в ОДКБ, т.е. и рашка может подключиться.

очевидно, в Украине нужна тотальная мобилизация к ихним учениям "Запад",
что б дурных мыслей у фюреров не возникало...
показать весь комментарий
26.05.2021 15:33
+4
Це так, терорист путін викорастає тупого колгоспника по повній
показать весь комментарий
26.05.2021 15:22
+4
..вони-ідентичні...
показать весь комментарий
26.05.2021 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот это новость ! Они там все смешные ?
показать весь комментарий
26.05.2021 15:15 Ответить
Потураев - единственный здравомыслящий ЗЕльоный.
вот так вот ка-то случилось.... Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1020

и он совершенно прав!
ради хайпа да еще с подачи хла, Бульба-фюрер способен и на вооруженные провокации.
не стоит забывать, что Бело-мордор в ОДКБ, т.е. и рашка может подключиться.

очевидно, в Украине нужна тотальная мобилизация к ихним учениям "Запад",
что б дурных мыслей у фюреров не возникало...
показать весь комментарий
26.05.2021 15:33 Ответить
На заході України звичайно більше бандерівців ніж на сході і зовсім не хотілося би на гіляках розвішувати білорусів як наші діди розвішували комуняк і таварісчєй. Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4306 Надіюся у них достатньо здорового глузду.
показать весь комментарий
26.05.2021 19:37 Ответить
Сватанье к людоедам только раздувает аппетит новоявленных фюреров
так расскажи своему Вове, - а то он людоедам все в глазик заглядывает
показать весь комментарий
26.05.2021 15:16 Ответить
А как же для окончаниЯ войны нужно "простА пєрєстать стрєлять"??? Или Зеленский опять соврал?
показать весь комментарий
26.05.2021 15:18 Ответить
бацька нападе? Необходимо быть готовыми к появлению в любой момент нового фронта вдоль украинско-белорусской границы, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4221
показать весь комментарий
26.05.2021 15:20 Ответить
..дуже вже ти "скромний"...з2017 року на кордоні з Україною,після "спільних" навчань "ху*ла" та "луки" на кордоні з Україною залишився 30 тис. корпус "зелених чоловічків" в військових містечках СРСР,з повним озброєнням..."лука" підтримає,можеш не сумніватися..
показать весь комментарий
26.05.2021 15:53 Ответить
я не сомнпеваюсь
показать весь комментарий
26.05.2021 16:00 Ответить
Польша не пустила беларуский самолет, следовавший в Барселону, в свое пространство. А ты думал шутки с тобой будут шутить, башка картофельная?
показать весь комментарий
26.05.2021 15:20 Ответить
Необходимо быть готовыми к появлению в любой момент нового фронта вдоль украинско-белорусской границы, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 7192
показать весь комментарий
26.05.2021 15:24 Ответить
А Украина пускает. https://www.flightradar24.com/BRU8913/27d562c7
показать весь комментарий
26.05.2021 15:28 Ответить
"горизонтальный штопор" - ноу-хау в высшем пилотаже от Белавиа Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4394
показать весь комментарий
26.05.2021 15:34 Ответить
Борт Belavia, выработав топливо, отправился назад в Минск.

Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 9201
показать весь комментарий
26.05.2021 15:37 Ответить
покатались !

деньги пассажирам, конечно же, не вернут..... Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 7084
показать весь комментарий
26.05.2021 15:40 Ответить
"...распаковывай чемодан - все, съездил на курорт..."(с) Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 8716
Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4586
показать весь комментарий
26.05.2021 15:51 Ответить
"Детям - мороженое,
Бацьке - цветы... !" Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 7970
показать весь комментарий
26.05.2021 16:04 Ответить
Атдахнули !!!!!!!!!!!!!!! Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 5560
показать весь комментарий
26.05.2021 16:05 Ответить
Це так, терорист путін викорастає тупого колгоспника по повній
показать весь комментарий
26.05.2021 15:22 Ответить
..вони-ідентичні...
показать весь комментарий
26.05.2021 15:53 Ответить
"слуга народа" шевченко восхваляет кацапско-фашистский мир и ездит к картовельному фюрреру в гости, "слуга народа" потураев, говорит о какой-то военной агрессии со стороны Беларуси-парашки. Вы там в квартале95 уже опредилитись, а то непонятно кому верить. Хотя преЗЕрвативы - это партия сплошной фейк. Им веры нет, вообще
показать весь комментарий
26.05.2021 15:24 Ответить
интересно , есть в стране такие, которые это хотя бы в 2014м не понимали ?
показать весь комментарий
26.05.2021 15:37 Ответить
Звісно є, діти і старики... І ще вся країна дорослого населення...Ну це ти тіки геній прозорливості... все "понимаеш" А інші просто не могли повірити. Розумієшь? Хоча думаю такі як ти розуміння не використовуєте в житті взагалі... Давай я поясню. От наприклад ти чоловік добрий сем'янин забезпечуєшьі кохаєшь жінку , любиш двох діточок, допомагаєшь батькам .Ну начеб то все добре .І раптом тобі кажуть що бачили як твоя жінка з коханцем кувиркалась... Ти що зразу "вс' понимать будеш" (от козляча мова..аж язик зломати можна) Чи все ж таки зразу не повіриш?????
показать весь комментарий
26.05.2021 15:56 Ответить
По моему, кто хоть как то, где то читал историю, и хоть чуть чуть , следил за развитием событий с 90х годов -обязан был понимать. Извините, уважаемый что так задел Ваши оскорбленные чувства. Простите меня пожалуйста. Что задел Вас за живое. Простите. Извините. Я недостоин даже Вашего возмущения. Вы Бог .
показать весь комментарий
26.05.2021 16:01 Ответить
Поздравляю всех зебилов с этой очередной пэрэмогой!
показать весь комментарий
26.05.2021 15:41 Ответить
Пан Потураєв бути готовим не значить стати в стойку і напрягтись...тому міркуйте краще що таке готовність для країни.... Хоча я вважаю що ХЛО не полізе через Біларусь... Та і Лукашенко не ідіот до такої степені .. Питання в іншому. Якщо ХЛО накже чи підуть Біларуси воювати за ХЛА проти Українців? Зараз я міркую що ні... і ХЛО мацковський це розуміє.
показать весь комментарий
26.05.2021 15:47 Ответить
Необходимо быть готовыми к появлению в любой момент нового фронта вдоль украинско-белорусской границы, - "слуга народа" Потураев
...а вот и маленькая войнушка для действующего и будущего диктаторов...*)
Кстати -- беларусы Луке новое погоняло придумали: Лукамор.

Борьба и сопротивление крепчают! *)
показать весь комментарий
26.05.2021 15:57 Ответить
Почалося !
показать весь комментарий
26.05.2021 16:18 Ответить
Хтось вірить, що вони прозріли?
Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 5289
показать весь комментарий
26.05.2021 16:41 Ответить
потураев дебил...
показать весь комментарий
26.05.2021 16:47 Ответить
 
 