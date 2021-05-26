Необходимо быть готовыми к появлению в любой момент нового фронта вдоль украинско-белорусской границы, - "слуга народа" Потураев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине
Прогрессирующая зависимость белорусского режима от российского представляет большую угрозу для национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом в комментарии для Цензор.НЕТ заявил "Слуга народа" Никита Потураев, отвечая на вопрос следует ли ожидать роста напряжения на белорусско-украинской границе.
"Безусловно, дальнейшая прогрессирующая зависимость белорусского режима от российского - аж до аншлюса, - представляет большую угрозу для нашей национальной безопасности и обороны. Но если кто-то мечтает, что Беларусь можно "оторвать" от России, то это такие же вредные фантазии, как и бред о привлечении Путина к борьбе с Си Цзиньпином. Сватанье к людоедам только раздувает аппетит новоявленных фюреров или дуче. Поэтому просто необходимо быть готовыми к появлению в любой момент нового фронта вдоль украинско-белорусской границы", - заявил "слуга народа".
Более подробно с позицией других политиков о ситуации в Беларуси можно ознакомится в материале Цензор.НЕТ "Лукашенко перетворює Білорусь на концентраційний табір. Як реагувати Україні? Відповідають українські політики і дипломати" здесь.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
Пожалуйста, подождите...
вот так вот ка-то случилось....
и он совершенно прав!
ради хайпа да еще с подачи хла, Бульба-фюрер способен и на вооруженные провокации.
не стоит забывать, что Бело-мордор в ОДКБ, т.е. и рашка может подключиться.
очевидно, в Украине нужна тотальная мобилизация к ихним учениям "Запад",
что б дурных мыслей у фюреров не возникало...
так расскажи своему Вове, - а то он людоедам все в глазик заглядывает
деньги пассажирам, конечно же, не вернут.....
Бацьке - цветы... !"
...а вот и маленькая войнушка для действующего и будущего диктаторов...*)
Кстати -- беларусы Луке новое погоняло придумали: Лукамор.
Борьба и сопротивление крепчают! *)