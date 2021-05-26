Пограничники усиленно охраняют границу с РФ и Беларусью, опасность может прийти в любой момент, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Государственная пограничная служба усиленно охраняет границу с Россией и Беларусью, потому что оттуда "опасность может прийти в любой момент".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Он заявил, что пограничники осуществляют охрану границы и с РФ, и с Республикой Беларусь в усиленном варианте.

"Мы понимаем, что оттуда опасность может прийти в любой момент. Каждый иностранец или лицо без гражданства, пересекающий государственную границу на въезд в Украину с туристической целью, с добрыми намерениями, пересечет границу свободно, в удобной форме, остальные - не смогут этого сделать, ведь у нас есть определенные процедуры, такие как контроль второй линии", - отметил глава Госпогранслужбы.

По словам Дейнеко, ежедневно в Украину не пропускают около 100-150 иностранцев, преимущественно граждан РФ.

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Ранее сообщалось, что Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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