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Беларусь (7526) Госпогранслужба (5408) граница (4742) Россия (91288) Дейнеко Сергей (80)

Пограничники усиленно охраняют границу с РФ и Беларусью, опасность может прийти в любой момент, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Пограничники усиленно охраняют границу с РФ и Беларусью, опасность может прийти в любой момент, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Государственная пограничная служба усиленно охраняет границу с Россией и Беларусью, потому что оттуда "опасность может прийти в любой момент".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Он заявил, что пограничники осуществляют охрану границы и с РФ, и с Республикой Беларусь в усиленном варианте.

"Мы понимаем, что оттуда опасность может прийти в любой момент. Каждый иностранец или лицо без гражданства, пересекающий государственную границу на въезд в Украину с туристической целью, с добрыми намерениями, пересечет границу свободно, в удобной форме, остальные - не смогут этого сделать, ведь у нас есть определенные процедуры, такие как контроль второй линии", - отметил глава Госпогранслужбы.

По словам Дейнеко, ежедневно в Украину не пропускают около 100-150 иностранцев, преимущественно граждан РФ.

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Ранее сообщалось, что Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Спецоперация ***** по воспитанию ставшего строптивым Луки сработала полностью. Теперь имеем реальную угрозу Раши и на северных границах.
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26.05.2021 15:06 Ответить
..та не була ця тварюка "строптивой".."понти",весь час існування,узгоджені з "ху*лом"...Наразі-з 2017-після "спільних" навчань з РФ,на кордоні з Україною зосереджено -30 тис.угруповоння "зелених чоловічків" РФ,яку залюбки підтримає для вторгнення в Україну і це паскудне створіння-"лука"...
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26.05.2021 15:46 Ответить
Мы ее имели с апреля 2014-го года.
Потому постоянно работали военные полигоны в Ровенской и Житомирской областях, а не только в Черниговской...
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26.05.2021 17:35 Ответить
Забор - Яценюк - Забор Прикордонники посилено охороняють кордон з РФ і Білоруссю, небезпека може прийти в будь-який момент, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 2517
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26.05.2021 15:34 Ответить
...не шуткуй,блазню...Реальна загроза існує від цих "братів"...
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26.05.2021 15:48 Ответить
Я не шуткую, я наперёд всегда предупреждаю
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26.05.2021 16:33 Ответить
А тут не про клоунаду. Недавно СБУ взяла группу контрабандистов, которые через ту границу, где непостроенный Яценюком забор, мимо пограничных переходов таскали в РФ комплектующие для их военных заводов. Был бы забор, и охранять намного легче было бы.
Ждет Яценюка камера, с видом на небо и реально построенный бетонный забор, с проволокой поверх.
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26.05.2021 17:38 Ответить
Так он же истинный моджахеd...
его низзя... притом в ростове прописка...
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26.05.2021 18:27 Ответить
Ти що, дебіл? "Стіна" будувалась на 90% не при Яценюку, а профінансована й досі на 40%. А Яценюку потрібно дякувати за ініціативу і початок будівництва. І де ви, іксперди такі, беретесь?...
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26.05.2021 19:53 Ответить
Девочка, не стоит в таком тоне разговаривать со взрослыми дядями, особенно если этот дядя прекрасно знает, как строятся системы заграждений и охраны военных объектов государственной важности. Да там и плохой проект, и завышенная в разы цена, и Сеня, который как клоун пытался кусачками проволоку заборчика перекусить.
Сеню посадить необходимо, за то что зтянул такое строительство и сорвал его.
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26.05.2021 23:26 Ответить
 
 