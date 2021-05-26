Не видим оснований не доверять белорусской стороне, - Кремль о версии Лукашенко о поступлении сообщения о минировании Ryanair из Швейцарии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление захватившего власть в стране президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что сообщение о минировании самолета Ryanair пришло из Швейцарии.
"Это все должно быть предметом попытки осмыслить и понять, что произошло. Мы сами видели заявление главы Беларуси, который сказал, что сообщение пришло из Швейцарии. Если это не так, наверно, это кто-то опровергнет, пока мы не видели таких сообщений и даже не слышали от европейских государств желание разобраться в этой теме, они стали рубить с плеча", — заявил Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.
Отвечая на вопрос, повлияет ли заявление Лукашенко на предстоящую встречу российского лидера и президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Женеве 16 июня, Песков отметил, что белорусский президент ни разу не обвинил непосредственно Швейцарию в предполагаемом минировании самолета. Пресс-секретарь президента России также прокомментировал действия белорусских правоохранительных органов.
"Мы понимаем, она (Беларусь. - Ред.) не сажала самолет по собственной инициативе, а руководствовалась сообщениями об угрозе и здесь мы не видим оснований не доверять белорусской стороне", — пояснил Песков.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Письков
Сын Сары Моисеевны
Тот самый которому расиюшка поставляет бонбы?
Вот только ХАМАС чёта пытаецца соскочить
ваш холуй "Батя" очевидно исключительно из любви к народу и верховенства права "искал бомбу" а нашел оппозиционного блогера!))))
верим!)
п.с. днище усатое) и одно и второе) вояки мамкины, такие святые что уже каких то блогеров боятся)
Кто-то должен подать на Беларусь в суд!
...где этот кто-то?
Пока нет и врядли появится -- бо Беларусь все суды выиграет.
Даже, если угроза терракта заведомо липовая -- всегда проводятся антитеррористические мероприятия!
А фашизм, авторитаризм, нарушение прав пассажиров, аресты разыскиваемых преступников -- то всё мишура декоративная.
Была угроза терракта над Вильнюсом -- Беларусь эту угрозу взяла на себя и терракта не случилось.
Всё! -- больше никаких вопросов в суде рассматриваться не будет.
...все присяжные и пристяжные заседатели свободны...*)
Опять не вижу повода, не выпить (с)
Палестинский Хамас в ответ на действия Израиля из Швейцарии через польские IP-адреса отправил email в Минск о заложенной бомбе в ирландском самолете, летящем из Греции в Литву.
Пока всё логично