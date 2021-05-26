Не видим оснований не доверять белорусской стороне, - Кремль о версии Лукашенко о поступлении сообщения о минировании Ryanair из Швейцарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление захватившего власть в стране президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что сообщение о минировании самолета Ryanair пришло из Швейцарии.

"Это все должно быть предметом попытки осмыслить и понять, что произошло. Мы сами видели заявление главы Беларуси, который сказал, что сообщение пришло из Швейцарии. Если это не так, наверно, это кто-то опровергнет, пока мы не видели таких сообщений и даже не слышали от европейских государств желание разобраться в этой теме, они стали рубить с плеча", — заявил Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

Отвечая на вопрос, повлияет ли заявление Лукашенко на предстоящую встречу российского лидера и президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Женеве 16 июня, Песков отметил, что белорусский президент ни разу не обвинил непосредственно Швейцарию в предполагаемом минировании самолета. Пресс-секретарь президента России также прокомментировал действия белорусских правоохранительных органов.

"Мы понимаем, она (Беларусь. - Ред.) не сажала самолет по собственной инициативе, а руководствовалась сообщениями об угрозе и здесь мы не видим оснований не доверять белорусской стороне", — пояснил Песков.

Читайте также: Сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии, - Лукашенко

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.