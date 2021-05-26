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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Не видим оснований не доверять белорусской стороне, - Кремль о версии Лукашенко о поступлении сообщения о минировании Ryanair из Швейцарии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Не видим оснований не доверять белорусской стороне, - Кремль о версии Лукашенко о поступлении сообщения о минировании Ryanair из Швейцарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление захватившего власть в стране президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что сообщение о минировании самолета Ryanair пришло из Швейцарии.

"Это все должно быть предметом попытки осмыслить и понять, что произошло. Мы сами видели заявление главы Беларуси, который сказал, что сообщение пришло из Швейцарии. Если это не так, наверно, это кто-то опровергнет, пока мы не видели таких сообщений и даже не слышали от европейских государств желание разобраться в этой теме, они стали рубить с плеча", — заявил Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

Отвечая на вопрос, повлияет ли заявление Лукашенко на предстоящую встречу российского лидера и президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Женеве 16 июня, Песков отметил, что белорусский президент ни разу не обвинил непосредственно Швейцарию в предполагаемом минировании самолета. Пресс-секретарь президента России также прокомментировал действия белорусских правоохранительных органов.

"Мы понимаем, она (Беларусь. - Ред.) не сажала самолет по собственной инициативе, а руководствовалась сообщениями об угрозе и здесь мы не видим оснований не доверять белорусской стороне", — пояснил Песков.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Ёрщик с утреца дерьма сербанул знатно, такую хрень нести.
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26.05.2021 15:11
+6
да конечно!!! Дмитрий, о чем речь?!))))
ваш холуй "Батя" очевидно исключительно из любви к народу и верховенства права "искал бомбу" а нашел оппозиционного блогера!))))
верим!)
п.с. днище усатое) и одно и второе) вояки мамкины, такие святые что уже каких то блогеров боятся)
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26.05.2021 15:22
+6
Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії - Цензор.НЕТ 8128
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26.05.2021 15:30
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...походу, новую красивую ливрею обкатывает Не видим оснований не доверять белорусской стороне, - Кремль о версии Лукашенко о поступлении сообщения о минировании Ryanair из Швейцарии - Цензор.НЕТ 9815
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26.05.2021 15:14 Ответить
"швейцарские шпили они такие высокие... !"
Письков Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії - Цензор.НЕТ 3314
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26.05.2021 16:08 Ответить
нихрена, пошел на разворот - видимо топливо выжигает перед посадкой в Минске ....
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26.05.2021 15:17 Ответить
...похоже, что выжигает топливо...
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26.05.2021 15:16 Ответить
1000% так и есть!!!!
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26.05.2021 15:17 Ответить
Мелковат он для такого. Похоже договорицца пытаюцца.
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26.05.2021 15:19 Ответить
Всё, походу домой заторопился
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26.05.2021 15:28 Ответить
Палять соляру - з повними баками літак сісти не може. Напевне Польша не дала дозволу на повітряний простір
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26.05.2021 15:19 Ответить
Или Испания на посадку в Барселоне.....
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26.05.2021 15:21 Ответить
То колька прікаливається шото хоче написать то ганяє тих бульбашів над Брестом.
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26.05.2021 15:19 Ответить
Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії - Цензор.НЕТ 957
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26.05.2021 15:26 Ответить
вмєста кваса утрам рана випіл водкі два стакана...
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26.05.2021 15:28 Ответить
Вот какой рассеянный
Сын Сары Моисеевны Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії - Цензор.НЕТ 4713
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26.05.2021 17:56 Ответить
В железный занавес врезался...
Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії - Цензор.НЕТ 5217
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26.05.2021 15:27 Ответить
...ну вот, был послан нах и движется назначенным курсом Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії - Цензор.НЕТ 2434
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26.05.2021 15:30 Ответить
Ёрщик с утреца дерьма сербанул знатно, такую хрень нести.
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26.05.2021 15:11 Ответить
то есть таки ХАМАС?)
Тот самый которому расиюшка поставляет бонбы? Не видим оснований не доверять белорусской стороне, - Кремль о версии Лукашенко о поступлении сообщения о минировании Ryanair из Швейцарии - Цензор.НЕТ 5204
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26.05.2021 15:14 Ответить
А хто у кацапів запитував їхньої думки?
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26.05.2021 15:16 Ответить
Да мы и сами верим. Ничего необычного.
Вот только ХАМАС чёта пытаецца соскочить
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26.05.2021 15:17 Ответить
Уже и друзья из ХАМАС опровергли этот бред. Но ничего, для сколеновстановских ублюдков версия усатого фашиста всё равно правдоподобная.
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26.05.2021 15:20 Ответить
Брехун брехуна видит издалека !
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26.05.2021 15:20 Ответить
ну кто бы сомневалься, что паРаша не имеет оснований не доверять лукашеску.
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26.05.2021 15:22 Ответить
да конечно!!! Дмитрий, о чем речь?!))))
ваш холуй "Батя" очевидно исключительно из любви к народу и верховенства права "искал бомбу" а нашел оппозиционного блогера!))))
верим!)
п.с. днище усатое) и одно и второе) вояки мамкины, такие святые что уже каких то блогеров боятся)
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26.05.2021 15:22 Ответить
Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії - Цензор.НЕТ 8128
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26.05.2021 15:30 Ответить
Всё это пустые базары...
Кто-то должен подать на Беларусь в суд!

...где этот кто-то?
Пока нет и врядли появится -- бо Беларусь все суды выиграет.

Даже, если угроза терракта заведомо липовая -- всегда проводятся антитеррористические мероприятия!

А фашизм, авторитаризм, нарушение прав пассажиров, аресты разыскиваемых преступников -- то всё мишура декоративная.
Была угроза терракта над Вильнюсом -- Беларусь эту угрозу взяла на себя и терракта не случилось.

Всё! -- больше никаких вопросов в суде рассматриваться не будет.

...все присяжные и пристяжные заседатели свободны...*)
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26.05.2021 15:33 Ответить
Коротше повІдомлення прийшло з швейцарського відділення коцерна Хамас
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26.05.2021 16:28 Ответить
Не видим оснований не доверять белорусской стороне...

Опять не вижу повода, не выпить (с)
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26.05.2021 16:33 Ответить
Эта какая-то ХАМАСят Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії - Цензор.НЕТ 3533 ина
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26.05.2021 16:59 Ответить
Pavel Chikov@pchikov

Палестинский Хамас в ответ на действия Израиля из Швейцарии через польские IP-адреса отправил email в Минск о заложенной бомбе в ирландском самолете, летящем из Греции в Литву.
Пока всё логично
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26.05.2021 19:55 Ответить
 
 