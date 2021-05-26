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Ремонтные работы на стратегической трассе от Павлограда в направлении Донетчины подходят к завершению

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ремонтные работы на стратегической трассе от Павлограда в направлении Донетчины подходят к завершению

На участках трассы М-04 от Павлограда (Днепропетровская область) в направлении Донецкой области укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook-страница "Большой стройки".

Ремонт на двух участках дороги от Павлограда в навправлении Донецкой области начался в марте в ходе президентской программы "Большая стройка". Общая протяженность автопути около 50 км. На объекте работают 250 работников и 150 единиц спецтехники.

За два месяца подрядчики завершили устройство усиленной основы с СФОВ (смесь фрезерованная, обработанная вяжущим. - Ред.) и нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Теперь там начато устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

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Кроме этого, параллельно проводятся работы по восстановлению аварийных мостов, укреплению обочины дороги, обустройству автобусных остановок и ремонту водопропускных труб.

В ближайшее время "Автомагистраль-Юг" начнет устройство барьерного ограждения, обустройство съездов и примыканий, нанесение дорожной разметки и установку дорожных знаков. Завершить все работы планируется в июне.

Работы ведутся и на других отрезках трассы. На 80-километровом отрезке пятихатского направления (км 72+442 - км 151+930) недавно начались работы по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На втором отрезке (км 151+930 - км 196+816) от Днепра в направлении Кривого Рога протяженностью 44,8 км устроен верхний слой покрытия. Сейчас там ведутся работы по нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.

Трасса М-04 "Знаменка-Луганск-Изварино" - автомобильная дорога международного значения протяженностью 597,7 км. Дорога является важной транспортной артерией страны, которая проходит Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областями. Автодорога станет частью самой длинной в стране магистрали М-30 "Стрый-Изварино".

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что при условии достаточного финансирования всю сеть общегосударственных трасс между городами можно будет восстановить до конца 2023 года.

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Автор: Богдан Гуньковський
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В Днепре ямы по колено , а нас пытаются обрадовать успехами строительства дороги на Луганск .
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26.05.2021 15:19 Ответить
Всей стране сброситься на латание ям в Днепре? Кроме Днепра есть ещё и область, где людей так немножко поболее будет и дороги им, как это ни странно, тоже нужны. А трасса на Донецк всегда была засранной и совершенно не соответствовала статусу
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26.05.2021 15:27 Ответить
До чого тут Луганськ? Чи в Павлограді і навколо люди не живуть.
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26.05.2021 15:44 Ответить
Филатову жопу целуйте за ямы.
Зато какой отбойник забабахали на заводской набережной (и нафиг он нужен был вообще?)
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26.05.2021 16:04 Ответить
Новость в стиле «Штирлиц идет по коридору».

Завершите работы, тогда и рапортуйте.
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26.05.2021 16:02 Ответить
Мені дуже цікаво, чому більшість робіт по ремонту доріг виконується якраз в сторону лугандона.
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26.05.2021 19:11 Ответить
 
 