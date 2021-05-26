Ремонтные работы на стратегической трассе от Павлограда в направлении Донетчины подходят к завершению

На участках трассы М-04 от Павлограда (Днепропетровская область) в направлении Донецкой области укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook-страница "Большой стройки".

Ремонт на двух участках дороги от Павлограда в навправлении Донецкой области начался в марте в ходе президентской программы "Большая стройка". Общая протяженность автопути около 50 км. На объекте работают 250 работников и 150 единиц спецтехники.

За два месяца подрядчики завершили устройство усиленной основы с СФОВ (смесь фрезерованная, обработанная вяжущим. - Ред.) и нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Теперь там начато устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

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Кроме этого, параллельно проводятся работы по восстановлению аварийных мостов, укреплению обочины дороги, обустройству автобусных остановок и ремонту водопропускных труб.

В ближайшее время "Автомагистраль-Юг" начнет устройство барьерного ограждения, обустройство съездов и примыканий, нанесение дорожной разметки и установку дорожных знаков. Завершить все работы планируется в июне.

Работы ведутся и на других отрезках трассы. На 80-километровом отрезке пятихатского направления (км 72+442 - км 151+930) недавно начались работы по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На втором отрезке (км 151+930 - км 196+816) от Днепра в направлении Кривого Рога протяженностью 44,8 км устроен верхний слой покрытия. Сейчас там ведутся работы по нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.

Трасса М-04 "Знаменка-Луганск-Изварино" - автомобильная дорога международного значения протяженностью 597,7 км. Дорога является важной транспортной артерией страны, которая проходит Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областями. Автодорога станет частью самой длинной в стране магистрали М-30 "Стрый-Изварино".

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что при условии достаточного финансирования всю сеть общегосударственных трасс между городами можно будет восстановить до конца 2023 года.

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