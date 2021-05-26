Ремонтные работы на стратегической трассе от Павлограда в направлении Донетчины подходят к завершению
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На участках трассы М-04 от Павлограда (Днепропетровская область) в направлении Донецкой области укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook-страница "Большой стройки".
Ремонт на двух участках дороги от Павлограда в навправлении Донецкой области начался в марте в ходе президентской программы "Большая стройка". Общая протяженность автопути около 50 км. На объекте работают 250 работников и 150 единиц спецтехники.
За два месяца подрядчики завершили устройство усиленной основы с СФОВ (смесь фрезерованная, обработанная вяжущим. - Ред.) и нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Теперь там начато устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Кроме этого, параллельно проводятся работы по восстановлению аварийных мостов, укреплению обочины дороги, обустройству автобусных остановок и ремонту водопропускных труб.
В ближайшее время "Автомагистраль-Юг" начнет устройство барьерного ограждения, обустройство съездов и примыканий, нанесение дорожной разметки и установку дорожных знаков. Завершить все работы планируется в июне.
Работы ведутся и на других отрезках трассы. На 80-километровом отрезке пятихатского направления (км 72+442 - км 151+930) недавно начались работы по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На втором отрезке (км 151+930 - км 196+816) от Днепра в направлении Кривого Рога протяженностью 44,8 км устроен верхний слой покрытия. Сейчас там ведутся работы по нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.
Трасса М-04 "Знаменка-Луганск-Изварино" - автомобильная дорога международного значения протяженностью 597,7 км. Дорога является важной транспортной артерией страны, которая проходит Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областями. Автодорога станет частью самой длинной в стране магистрали М-30 "Стрый-Изварино".
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что при условии достаточного финансирования всю сеть общегосударственных трасс между городами можно будет восстановить до конца 2023 года.
Пожалуйста, подождите...
Зато какой отбойник забабахали на заводской набережной (и нафиг он нужен был вообще?)
Завершите работы, тогда и рапортуйте.