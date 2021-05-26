Российский производитель "Бука" подтвердил запуск ракеты, сбившей "Боинг" в 2014 году на Донбассе, - авиаэксперт Лукашевич

Российский концерн "Алмаз-Антей" подтвердил запуск ракеты из "Бука", которой российские террористы сбили Боинг-777 Малазийских авиалиний.

Об этом в Facebook написал Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня случилось важнейшее событие в деле гибели рейса МН17 - производитель "Бука" российский концерн "Алмаз-Антей" подтвердил запуск ракеты, сбившей малазийский "Боинг" над Донбассом 17 июля 2014 г., из района села Первомайское южнее г. Снежное", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

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