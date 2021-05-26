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Боинг-777 Malaysia Airlines (1367) Бук (655)

Российский производитель "Бука" подтвердил запуск ракеты, сбившей "Боинг" в 2014 году на Донбассе, - авиаэксперт Лукашевич

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Российский производитель

Российский концерн "Алмаз-Антей" подтвердил запуск ракеты из "Бука", которой российские террористы сбили Боинг-777 Малазийских авиалиний.

Об этом в Facebook написал Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня случилось важнейшее событие в деле гибели рейса МН17 - производитель "Бука" российский концерн "Алмаз-Антей" подтвердил запуск ракеты, сбившей малазийский "Боинг" над Донбассом 17 июля 2014 г., из района села Первомайское южнее г. Снежное", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Читайте: Обвиняемому в убийствах и пытках террористу Безлеру российский суд назначил $4 тыс. моральной компенсации в деле малайзийского Боинга

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+34
т.е. бацька только посадил самолет и уже санкций насыпали, а ***** убило 300 человек в Боинге и хоть бы шо?
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26.05.2021 15:28
+33
Как сказал Макрон...Санкции не работают...Ну сбили Боинг кацапы...Что же бизнес не делать? Новые европейские ценности в действии...Вместе с пруссами и СВ-2....
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26.05.2021 15:51
+31
дыркин спокойненько живет на москве и даже на тв ходит в передачах участвовать.
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26.05.2021 15:24
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И чо дальше?
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26.05.2021 15:22 Ответить
но "Бук" был, конечно же, украинский Российский производитель "Бука" подтвердил запуск ракеты, сбившей "Боинг" в 2014 году на Донбассе, - авиаэксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2822
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26.05.2021 15:26 Ответить
Зуб дайу !!! (діспєччір Карлос) Российский производитель "Бука" подтвердил запуск ракеты, сбившей "Боинг" в 2014 году на Донбассе, - авиаэксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 7951
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26.05.2021 15:41 Ответить
Там поражающие элементы боеголовки, такой формы, которая на тех ракетах Бука, которых Украина не имела и не имеет. Такие появились уже после 1992-го года и производят их в РФ.
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26.05.2021 23:32 Ответить
Когда это им мешали такие "мелкие" нестыковки. И это в то время когда есть куча других доказательств подтверждающих что БУК был украинский: и свидетели видевшие украинский истребитель, и показания диспетчера Карлоса, и внезапно найденный кусок двигателя ракеты с номерами принадлежавшими Украине (которые были отправлены в Грузию и захвачены РФ) и "спутниковые" снимки МО РФ....
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27.05.2021 11:23 Ответить
Ясно что,новая порция глубоко-глубочайших озабоченностей.
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26.05.2021 18:49 Ответить
а дальше интерпол, т к международный розыск.
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26.05.2021 19:46 Ответить
Вот ! Обеспокоенность сменится повторной обеспокоенностью ?
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26.05.2021 15:22 Ответить
Как сказал Макрон...Санкции не работают...Ну сбили Боинг кацапы...Что же бизнес не делать? Новые европейские ценности в действии...Вместе с пруссами и СВ-2....
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26.05.2021 15:51 Ответить
дыркин спокойненько живет на москве и даже на тв ходит в передачах участвовать.
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26.05.2021 15:24 Ответить
Ничо не понял. Что именно подтвердил? Что ракета из бука была?
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26.05.2021 15:26 Ответить
то что не "Тополь" мы и сами уже знали Российский производитель "Бука" подтвердил запуск ракеты, сбившей "Боинг" в 2014 году на Донбассе, - авиаэксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 6276
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26.05.2021 15:27 Ответить
мо каким-то образом отчитывается перед производителем за каждую выпущенную ракету...сопровождает отчетом о пуске, результате и т.д, согласно номеров на корпусе..
ракеты, - не снаряды, не патроны...хотя и там номера партий указаны
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26.05.2021 15:32 Ответить
Підтвердив точку запуску. Яка була на окупованій території.
Думаю, тепер кацапи будуть доводити, що вона на той момент не була окупованою.
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26.05.2021 15:40 Ответить
Ненеее, ракета была Російський виробник "Бука" підтвердив запуск ракети, яка збила "Боїнг" в 2014 році на Донбасі, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 3764 из железа.
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26.05.2021 15:48 Ответить
т.е. бацька только посадил самолет и уже санкций насыпали, а ***** убило 300 человек в Боинге и хоть бы шо?
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26.05.2021 15:28 Ответить
Тебе стыдно за сбитый вами самолет?
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26.05.2021 15:45 Ответить
Украина сбила?Ну ясно.А чего стыдишься своей тряпки?😂🌷
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26.05.2021 16:08 Ответить
в спам, грязное рузькє
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26.05.2021 16:54 Ответить
Нет у луки столько золотого запасу, чтобы накупить карманных еврошлюх, как сделал его товарищ х*ло.
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26.05.2021 15:39 Ответить
Бацка дал лично приказ садить самолет. А с МШ17 оброченцы случайно сбили, ашиблись приняв за наш, так что ***** типа не виноват, по крайней мере оно так считает Российский производитель "Бука" подтвердил запуск ракеты, сбившей "Боинг" в 2014 году на Донбассе, - авиаэксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2888
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26.05.2021 15:40 Ответить
а без его согласия тот Бук не поехал бы, сечешь?
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26.05.2021 15:43 Ответить
Там и оленевод шойгу вправе такие вопросы решать и думаю некоторые товарищи и ниже рангом могут, что естественно не снимает ответсвенности с ***** никоим образом Російський виробник "Бука" підтвердив запуск ракети, яка збила "Боїнг" в 2014 році на Донбасі, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 7287
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26.05.2021 15:44 Ответить
может быть, может быть. Но тогда Путин этого Шойгу как террориста должен был покарать, а так это одна шайка.
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26.05.2021 15:57 Ответить
Не снимает. Байден четко сказал, кто такой *****
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26.05.2021 15:58 Ответить
В першу чергу ***** винен в тому шо дав обезяні гранату. Він не державі якійсь дав, а якимсь ніде не признаним обдроченцям. Тільки за це треба було парашкостану заборонити торгувати зброєю.
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26.05.2021 15:45 Ответить
но он же 100 % не хотел шоб сбили тот борт, но нам повезло, реально повезло, что сбили не наш самолет, а малазийский боинг, тем самым привлечя мировое сообществе к вопросу домбаса
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26.05.2021 15:49 Ответить
А вот не факт что повезло нам.
Смотри, - обезьяны сбили Боинг и завта ЗСУ заходит под Торез имеет полный доступ к свидетелям и месту преступления. Кацапам кровь с носа нужно было не пускать туда ЗСУ и следователей. Вот потому они и полезли регулярами чтоб не допустить расследования. По крайней мере одна из причин.
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26.05.2021 15:57 Ответить
Если б не сбили Боинг, то сбили к примеру наш транспортник с ребятами, а это не повезло бы в квадрате. ИМХО.
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26.05.2021 16:00 Ответить
Я не о том. Все считают что Боинг типа "спас" Украину. А по сути - именно желание скрыть улики и свидетелей побудили х-ла влезть регулярами, когда попочленцам уже пришел кирдык. Одна из причинг НМД.
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26.05.2021 16:06 Ответить
То есть если бы в тот день не сбили МШ17, наши пошли в наступление, то генерал Хомяк с Насинням не начудили и не было бы условного Иловайска? Ну хз, ***** бы все равно регулярную армию кинул бы и было бы может как-то по другому. Кардинально бы врядли что-то поменялось, но шо есть, то есть...
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26.05.2021 16:12 Ответить
Просто Боинг стал для х-ла лишним фактором "за". Одним из многих, но возможно и той самой соломинкой.
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26.05.2021 16:20 Ответить
БУКом шахтеры не управляли по причине тупого незнания. А вот рабсийскому рассчету БУКа было пихуй какой самолет сбивать в укропии. Учитывая, что эффективная отражающая поверхность Боинга гораздо выше Ан-26 и определив что он идет на высоте, где Ан-26 не может оказаться физически, влупили ракетой заведомо зная, что это гражданский самолет. Типа "дави укропов, спасай срабсию"
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26.05.2021 18:06 Ответить
Что значит не хотел что бы сбили? Ты когда дашь автомат дикой обезьяне, будешь рассчитывать что она по мишени стрелять будет?
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26.05.2021 16:22 Ответить
Ну начнем с того, что экипаж скорее всего был обучен, просто Сатурн в тот день зашел за Юпитер и Луна была в третьей полу-фазе. Строить иллюзии, что даже там сидел пьяный обдроченец это наивно. Рукожопый экипаж да, но как минимум обученный Російський виробник "Бука" підтвердив запуск ракети, яка збила "Боїнг" в 2014 році на Донбасі, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 7042
Російський виробник "Бука" підтвердив запуск ракети, яка збила "Боїнг" в 2014 році на Донбасі, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 9461
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26.05.2021 16:26 Ответить
И экипаж этот был из росии и к получленцам не имеет никакого отношения. Это юниты регулярной армии РФ
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26.05.2021 16:27 Ответить
Моторыла. Начало карьеры.
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26.05.2021 19:03 Ответить
Там нужен год на подготовку, это как минимум.
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26.05.2021 20:45 Ответить
Згодний, ця подія сталась і справді дуже вдало, можливо навіть підозріло вдало. Якщо колись через роки з'ясується, що малазійський літак з'явився там зовсім не випадково і це був хитрий задум нашого військового керівництва, то я буду аплодувати стоячи.
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26.05.2021 20:54 Ответить
У тебе фундаментальна помилка. Т.з оповчення не мало БУКів, пуск було здійснено військовослужбовцями і технікою 53-ї ЗРБ РФ. І це матеріали слідства.
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26.05.2021 20:49 Ответить
Він винний в тому, що народився.
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06.07.2021 20:24 Ответить
Ракету наводили москальські військові. Обдроченці лише транспортували його туди-сюди.
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26.05.2021 17:09 Ответить
Ну так Меркель надо с Путлером еще ленточку Северного потока перерезать. Російський виробник "Бука" підтвердив запуск ракети, яка збила "Боїнг" в 2014 році на Донбасі, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 7182
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26.05.2021 16:19 Ответить
ще буде.
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26.05.2021 17:27 Ответить
Минуточку, а как же многолетние информ-истерики о капитане Волошине и его СУ-25?... Ведь там какой-то "свидетель"-перебежчик дал показания и их "подтвердил" полиграф. Бастрыкин же глядя через лупу на монитор ноутбука клялся соседским поросёнком и теперь такой вот поворот . Записд...лись окончательно?.. Российский производитель "Бука" подтвердил запуск ракеты, сбившей "Боинг" в 2014 году на Донбассе, - авиаэксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 9701
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26.05.2021 15:34 Ответить
в рыфы уже каждый второй эксперт по Букам
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26.05.2021 15:35 Ответить
Коцапи, падажжітє, а как же ж діспєччір Карлас і льоччік Валошен на су-25 (размером с Боинг), каторіє мамой клялісь, што расєя тут ні прі чьом ??? Российский производитель "Бука" подтвердил запуск ракеты, сбившей "Боинг" в 2014 году на Донбассе, - авиаэксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2105
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26.05.2021 15:39 Ответить
просто настоящие террористы имеют статус, который неприкасаем для спецслужб любой страны мира. Думаешь почему они по десять раз переизбираются?
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26.05.2021 15:53 Ответить
Российский концерн "Алмаз-Антей" подтвердил запуск ракеты из "Бука", которой российские террористы сбили Боинг-777 Малазийских авиалиний.Источник: https://censor.net/ru/n3267623

Подтвердили когда? Вот сейчас, в мае 2021-го? Подтвердил что? Что ракета была из Бука или что российские террористы сбили?
То что ракета и то что из Бука, они и в 14-ом говорили, только утверждали что ракета не их, что таких в российских ПВО на вооружении уже нет, что у них только новье, а тот "старый хлам" используется в украинской армии. Сделали эксперимент - подорвали то ли Ил, то ли Ту-шку, похожую на тот Боинг. И дали заключение своих экспертов, что в результате эксперимента стало ясно, что ракета прилетела с украинской стороны.
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26.05.2021 15:48 Ответить
Это - грязные русофобские инсинуации, а на экране были чистой воды галлюцинации!!!
Російський виробник "Бука" підтвердив запуск ракети, яка збила "Боїнг" в 2014 році на Донбасі, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 1164
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26.05.2021 16:15 Ответить
...фуфел на вентилятор кинули , если было так - уже бы весь мир на ушах стоял!!!) Російський виробник "Бука" підтвердив запуск ракети, яка збила "Боїнг" в 2014 році на Донбасі, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 4176
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26.05.2021 21:04 Ответить
Ну підтвердили. І що з того? Ракету дійсно зробили вони а випустили її бандерівці. Вони, до речі , так завжди і говорили. Справа не в ракеті а в тому хто конкретно її випустив по цивільному літаку. Це раз. А два-хто дав команду на переміщення Бука до України з Росіїї.
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26.05.2021 15:52 Ответить
Не завжди. Ви забули про висери "іспанського диспетчера" та кількакілометрові літаки на фото з кацапських ЗМІ.
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26.05.2021 19:06 Ответить
Російський виробник "Бука" підтвердив запуск ракети, яка збила "Боїнг" в 2014 році на Донбасі, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 9849.
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26.05.2021 15:54 Ответить
📰 Facebook почав відзначати російські державні пропагандистські ЗМІ фразою «Це видання контролюється державою
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26.05.2021 15:54 Ответить
От жеш троляка русофобська, ця піндосівська пикакнига! Російський виробник "Бука" підтвердив запуск ракети, яка збила "Боїнг" в 2014 році на Донбасі, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 3812
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26.05.2021 16:03 Ответить
Це як взагалі зрозуміти ?
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26.05.2021 16:01 Ответить
а из чего они еще запускаются? из Стрелы?
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26.05.2021 16:01 Ответить
а ху-лу уже пофиг как мир на него посмотрит,- когда говно становиться очевидным фактом, то ему (говну) уже всёравно, что про него скажут и подумают...
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26.05.2021 16:17 Ответить
Ну,они говорили всякое....но на первом месте ,- "Не мы и точка " Дальше ,- "И не наши марионетки." А затем начинались откровенные фантазии....Бандеровский штурмовик из рогатки ( испанский диспетчер видел своими глазами +некий "мирный житель") Когда сами поняли ,что забрехались ,попытались перевалить на ВСУ. Ну киселевы скабздеяли ,а дипломаты торговались....и кажется сговорились...Такие признания - это признак.
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26.05.2021 16:24 Ответить
"Алмаз-Антей"

Російський виробник "Бука" підтвердив запуск ракети, яка збила "Боїнг" в 2014 році на Донбасі, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 4336
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26.05.2021 16:36 Ответить
У них есть фильм-расследование на этот счет, еще в 15 году выпустили. https://www.youtube.com/watch?v=4vciPXEDhYY&ab_channel=RT%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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26.05.2021 16:46 Ответить
И что теперь?
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26.05.2021 16:48 Ответить
Производители оружия всегда знают: кто, когда, и по кому стрелял! Російський виробник "Бука" підтвердив запуск ракети, яка збила "Боїнг" в 2014 році на Донбасі, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 884
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26.05.2021 16:50 Ответить
Російський виробник "Бука" підтвердив запуск ракети, яка збила "Боїнг" в 2014 році на Донбасі, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 6337 Російський виробник "Бука" підтвердив запуск ракети, яка збила "Боїнг" в 2014 році на Донбасі, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 9709
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26.05.2021 17:14 Ответить
Разве можно верить брехливым кацапам.
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26.05.2021 18:44 Ответить
Долбодятлы, не тех объявили в розыск.
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26.05.2021 18:48 Ответить
В ИЮНЕ ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НАКАЗАТЬ ЗА ЭТО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО !)
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26.05.2021 18:55 Ответить
А то было не ясно без их признаний. В задницу себе пусть их засунут.
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26.05.2021 20:27 Ответить
 
 