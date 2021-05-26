Школа Милованова получила от "Укроборонпрома" взятку в 1,68 млн грн в день его назначения членом набсовета, - Бутусов

"Киевская школа экономики", президентом которой является Тимофей Милованов, получила взятку в 1,68 миллиона гривен от "Укроборонпрома" в день назначения Милованова членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Открытое коррупционное преступление и конфликт интересов для НАБУ, особенно возмутительно из-за того, что директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов и директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев смеют оправдывать эту аферу, - отметил журналист.

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"21 мая директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов был назначен указом президента членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома". Однако в тот же день назначения Милованова, 21 мая, в системе Прозорро был опубликован договор между компанией Спецтехноэкспорт - дочерним предприятием Укроборонпрома и Киевской школой экономики, директором которой является Тимофей Милованов.

Согласно тендерной документации, торги были проведены 20 мая, буквально накануне, но конкурентов на торгах не было - закупку провели у одного участника. 1,68 миллиона гривен государственное предприятие заплатило частной школе за "услуги по проведению исследования", - напомнил Бутусов.

"Но какие такие исследования может провести Школа экономики для "Спецтехноэкспорта", задача которого - "экспортно-импортные отношения на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения"? "Спецтехноэкспорт" на своем сайте заявил, что сотрудничает с 30 научно-исследовательскими центрами. Так почему же не объявили конкурс? Почему провели закупку у одного исполнителя за один день?!", - отметил журналист, добавив, что "в рамках Киевской школы экономики создано 8 исследовательских центров, которые ранее не делали исследований в сфере продажи вооружений".

Милованов на сайте КШЭ пояснил ситуацию так: "Моїми завданнями у Наглядовій раді Укроборонпрому будуть забезпечення переговорних процесів і посилення стратегічного напрямку УОП, особливо з точки зору економіки. Пишаюся можливістю бути наступником Володимира Павловича Горбуліна на цій важливій позиції. Шкодую лише, що не зможу більше долучитись від KSE до спільних проєктів KSE і Укроборонпрому, які ми розпочали цього року. Вони стосуються аналітичного напрямку – експерти KSE готують дослідження і репорти щодо різних сфер оборонної галузі України. Тепер працюватиму в іншій якості – представлятиму інтереси Укроборонпрому. Впевнений, колеги в KSE впораються якнайкраще без мого прямого залучення".

"За весьма амбициозным сравнением Милованова с Горбулиным (с которым у них был разговор об оборонной промышленности чуть более двух часов) и цветистыми фразами кроется потрясающий факт - Милованов умудрился ничего не сказать по сути внеконкурсной закупки 20 мая! Причем тут какие-то проекты КШЭ - вопрос в том, на каком основании вы единолично получили 1,68 миллиона за исследование в день назначения на должность? Почему устранили конкуренцию на тендере? Ни слова по делу!" - акцентировал Бутусов.

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"В комментариях к своему посту Милованов заявил, что конфликта интересов нет, потому что он... подписал со своей же школой протокол, что в отношениях с "Укроборонпромом" он для школы уже не директор, а представляет интересы "Укроборонпрома"! То есть захотел - расписался в выплатах Набсовета для КШЭ, когда захотел - расписался в КШЭ в получении, и никакого конфликта, все по состоянию души", - иронизирует журналист.

"А что же глава "Укроборонпрома" Гусев, вот как он прокомментировал: "У середині березня керівники державних оборонних підприємств розпочали навчання у Школі інноваторів оборонної промисловості, яку заснували Укроборонпром та Київська школа економіки. Вже тоді для КSЕ під керівництвом Тимофія Милованова ця освітня програма була інвестицією у національну безпеку та розвиток України, у творення української державності. Саме тому я переконаний, що входження Тимофія Милованова до Наглядової ради Концерну посилить її роботу, допоможе якнайкраще сфокусуватися на ключовій місії Укроборонпрому – виготовляти такі зразки озброєння та військової техніки для Збройних сил України, які забезпечать інноваційний розвиток ОПК і посилення обороноздатності нашої держави", - приводит Бутусов слова Гусева.

"Опять-таки от Гусева - ни слова по теме, на каком основании заказано исследование без конкурса у конторы, которая никакого отношения к оборонной промышленности не имела и не имеет? Почему перевод денег совпал с назначением главы Набсовета? Ни слова. Инноваторов они готовят среди директоров предприятий! Может вы для начала займетесь прямым своим делом - реалистичным оборонным планированием и своевременным принятием Гособоронзаказа, который снова сорван и не передается предприятиям-исполнителям? Как вы можете научить людей производить оружие? Ваши "дослідження економіки безпекової галузі" нужны "Укроборонпрому" как зайцу - стоп-сигнал. Вы просто залазите им в карман по отмашке президента Зеленского, который назначил Милованова, называйте вещи своими именами", - констатировал журналист.

"Так вот, господа, я вам хочу напомнить то, что вы не изучили:

К полномочиям Наблюдательного совета относится, среди прочего:

"- ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності Концерну та його учасників, визначення аудитора Концерну;

- затвердження фінансових та інвестиційних планів і показників діяльності Концерну, в тому числі річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три – п’ять років);

- укладення та розірвання контракту з генеральним директором Концерну;"

Так вот это и есть прямой конфликт интересов назначать и увольнять директора предприятия и контролировать расходы предприятия, с которого получает доходы твоя школа экономики!

И работа в Набсовете является безоплатной:

"Члени наглядової ради працюють на безоплатній основі і не перебувають з Концерном у трудових відносинах."

Так гласит устав Укроборонпрома, утвержденный Кабмином"" - отметил журналист.

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"Я когда все эти пустые отмазки прочел, вспомнил выставку в Абу-Даби в феврале этого года, и стенд "Укроборонпрома" - абсолютно пустой, где кроме "Стугны" от Луча никаких натурных образцов нет, потому что не производит ничего конкурентноспособного "Укроборонпром" для Ближнего Востока, нечего везти, нет ни автоматизированных систем управления войсками, нет беспилотников, ни оптико-электронных систем, которые есть на стендах всех сколько-нибудь серьезных производителей, начиная с крошечной Эстонии. Зато на стенде "Укроборонпрома" было превосходящее число начальников всех мастей, которые непонятно что продавали вообще и непонятно зачем туда летели. И вся эта дорогостоящая делегация приехала за деньги нескольких небогатых государственных предприятий, при огромных растущих долгах по зарплате в концерне, при фейковом абсолютно плане производства, с взятыми с потолка цифрами, которые никогда не будут выполнены, с отсутствием нормального финансирования по всем контрактам... И вспомнил как тянутся утром на работу вереницы сотрудников на многих наших госпредприятия - в основном за 50-60 и даже за 70 лет... Это вы им, такие красивые и сладкоголосые в карман залезли, это вы с умирающего производства себе вытащили для очередной порции бесполезных презентаций, подготовленных далекими от станков людьми", - добавил журналист.

"И если есть совесть у безответственных руководителей, которые на это пошли, то вы немедленно расторгнете эту позорную сделку, вернете деньги и принесете извинения трудовому коллективу "Укроборонпрома". Прошу комитет по обороне Верховной Рады и Национальное антикоррупционное бюро дать оценку этим действиям "Укроборонпрома" и Высшей школы экономики. Прошу опубликовать тему исследования, и назвать авторов, что там так срочно надо исследовать и как это поможет решению проблем концерна?" - призвал журналист.