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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Беларусь (7526) Лукашенко (3502) самолет (3340) Украэрорух (40) Швейцария (522) Протасевич Роман (309)

Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель

Во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины сообщений о нестандартной ситуации на борту не было. Запросов на изменение плана полета также не поступало.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак заявил в комментарии РБК-Украина.

Ярмак подчеркнул, что во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины, который состоялся 23 мая, предоставление аэронавигационного обслуживания осуществлялось согласно данному плану полета и в соответствии с установленными правилами и процедурами.

"Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения "Украэроруха" ни из каких источников не поступало", - отметил глава компании.

По его словам, в течение 25-минутного пребывания самолета в Львовском районе полетной информации радиопереговоры экипажа с диспетчерами управления воздушным движением происходили в штатном режиме, как это предусмотрено Стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО.

Как сообщалось, 26 мая захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко заявил, что сообщение о минировании Ryanair поступило из Швейцарии. При этом он утверждает, что Украина якобы отказала  принять самолет Ryanair после сообщения о взрывчатке.

"Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?" - заявил Лукашенко.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair - Цензор.НЕТ 8316
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26.05.2021 16:07
+10
Забрехався картофельник так що вже не знає що городити
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26.05.2021 16:08
+10
Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair - Цензор.НЕТ 36

Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair - Цензор.НЕТ 7118
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26.05.2021 16:15
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Вот ведь неправильные пчелы собрались!
Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair - Цензор.НЕТ 7872
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26.05.2021 16:04 Ответить
Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair - Цензор.НЕТ 8316
показать весь комментарий
26.05.2021 16:07 Ответить
Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair - Цензор.НЕТ 36

Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair - Цензор.НЕТ 7118
показать весь комментарий
26.05.2021 16:15 Ответить
У звичайних громадян Північної Кореї немає інтернету, а також грошей і закордонних паспортів для подорожей Але вийшло смішно, лайк.
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26.05.2021 18:02 Ответить
Забрехався картофельник так що вже не знає що городити
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26.05.2021 16:08 Ответить
Бімба появилась в повітряному просторі України?
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26.05.2021 16:08 Ответить
да, правый сектор закинул
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26.05.2021 16:21 Ответить
ну так не в рбк-украина или в фейсбук это надо давать, а официально, нотой от дипломатов. чтобы как в лондонском суде - солгал в одном, даже не главном факте - проиграл дело. тыкать их в ссаные тряпки где только можно.
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26.05.2021 16:09 Ответить
почему эти сволочи не приняли самолет? ведь их никто не просил принимать, а они не приняли! гады!
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26.05.2021 16:10 Ответить
Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair - Цензор.НЕТ 6471
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26.05.2021 16:16 Ответить
Прям щас -- чистые небеса...

Сообщений о нестандартной ситуации и изменении плана полета не было, - руководитель "Украэроруха" Ярмак об обвинении Лукашенко в отказе Украины принять самолет Ryanair - Цензор.НЕТ 8845
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26.05.2021 16:17 Ответить
ясный перец. колхозный таракан заврался, но это еще не дно.
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26.05.2021 16:19 Ответить
А не много ли чести комментировать шизофренические бредни колхозного недофюрера?
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26.05.2021 16:21 Ответить
В устах Лукашенки термин "принять" означает то, что он значит на воровском жаргоне.
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26.05.2021 17:01 Ответить
Поки що цьому єрмаку довіряю, Тим більше, він - Ярмак
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26.05.2021 17:53 Ответить
Членам зеленой команды доверять нельзя. С Украэрорухом он делает то же, что и более статусный однофамилец с Украиной.
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26.05.2021 18:48 Ответить
бульбоупырь брешет и тонет в своей брехне... оно по другому не может и не умеет...
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26.05.2021 23:30 Ответить
 
 