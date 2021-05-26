Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в финансовой деятельности средних и крупных компаний наблюдается положительная динамика восстановления экономики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
По его словам, в первом квартале этого года финансовые результаты таких компаний - одни из лучших за последние 5 лет.
Шмыгаль добавил, что уже во втором квартале этого года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики.
Кроме того, глава правительства отметил, что экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года вырос на почти 20%, или на 3 млрд долларов по сравнению с 2020 годом.
Топ комментарии
+8 Бессоница
показать весь комментарий26.05.2021 16:13
+8 Гундяй Крестовоздвиженский
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+5 mrSmith
показать весь комментарий26.05.2021 16:16
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Пожалуйста, подождите...
Потому что бараны забудут это заявление уже завтра.
А ближе к второму кварталу 21 года, можно будет новую брехню сочинить.
.ля буду. шмигаль.
Так щоби криза скінчилась, тре папугу у клітку посадити...