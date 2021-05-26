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Новости Экономика
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Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в финансовой деятельности средних и крупных компаний наблюдается положительная динамика восстановления экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По его словам, в первом квартале этого года финансовые результаты таких компаний - одни из лучших за последние 5 лет.

Шмыгаль добавил, что уже во втором квартале этого года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики.

Кроме того, глава правительства отметил, что экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года вырос на почти 20%, или на 3 млрд долларов по сравнению с 2020 годом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВВП Украины в I кв. 2021 года снизился на 2% к I кв.2020-го, – Госстат

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
сказочники и клоуны
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26.05.2021 16:13
+8
Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3908
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26.05.2021 16:22
+5
Для баранов, вполне подходит.
Потому что бараны забудут это заявление уже завтра.
А ближе к второму кварталу 21 года, можно будет новую брехню сочинить.
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26.05.2021 16:16
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сказочники и клоуны
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26.05.2021 16:13 Ответить
Для баранов, вполне подходит.
Потому что бараны забудут это заявление уже завтра.
А ближе к второму кварталу 21 года, можно будет новую брехню сочинить.
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26.05.2021 16:16 Ответить
Ну собственно уже сочиняют, тк второй квартал уже идет...
Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3192
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26.05.2021 16:19 Ответить
Он временщик, ему пофиг Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9455
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26.05.2021 16:19 Ответить
Это будет в рамках старта экономического прорыва имени Зеленского или еще нет?
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26.05.2021 16:16 Ответить
Дожили до "светлых" дней.
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26.05.2021 16:20 Ответить
Нью-Васюки 2.0.
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26.05.2021 16:21 Ответить
Гос.стат,только в прошлую неделю отчитался! Падение экономики в первом квартале 2.5% !!! Нац.банк,ухудшил прогнох ,до 3-3.5 % во втором квартале.А у этого устойчивый рост? Что вы там курите?
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26.05.2021 16:21 Ответить
Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3908
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26.05.2021 16:22 Ответить
У другому кварталі 2021 року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8066 У другому кварталі 2021 року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4412
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26.05.2021 16:34 Ответить
Комунизм к 2025 году построют?
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26.05.2021 16:23 Ответить
Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики...

Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2689
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26.05.2021 16:24 Ответить
ця пісня не нова, починається ізнова....
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26.05.2021 16:24 Ответить
неа
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26.05.2021 16:24 Ответить
Послать бы этго шмыгаля подальше, устойчиво !
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26.05.2021 16:27 Ответить
І знову плісняві мрії про неосяжне майбутнє і локшина на вуха лохторату.
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26.05.2021 16:27 Ответить
Складається враження що там курять явно не айкос.
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26.05.2021 16:28 Ответить
Оу май Гот! Нарешті!!!
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26.05.2021 16:28 Ответить
Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1268
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26.05.2021 16:29 Ответить
Опять-4% и 500 000-рабочих мест? У другому кварталі 2021 року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9952
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26.05.2021 16:45 Ответить
На устойчивый тренд выйдем через полтора года после импичмента. Очередные выборы в нашей стране уже не проканают.
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26.05.2021 17:22 Ответить
Кінець епохи бідності переноситься з 8-00 01.06.2021 р. на 10-00 01.06.2021 р.
.ля буду. шмигаль.
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27.05.2021 10:07 Ответить
Мається на увазі криза з-за корони, яку натягнув на бошку зелений папуга???
Так щоби криза скінчилась, тре папугу у клітку посадити...
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29.05.2021 16:47 Ответить
 
 