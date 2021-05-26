Команда Зеленского опубликовала достижения президента в борьбе с коррупцией. СПИСОК
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Команда президента Владимира Зеленского перечислила его достижения в борьбе с коррупцией за два года президентства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Команда Зеленского сообщила в Facebook.
Так, "Зеленскому за два года на посту президента в борьбе с коррупцией удалось":
- вернуть ответственность за незаконное обогащение;
- запустить Высший антикоррупционный суд;
- реформировать органы прокуратуры;
- подписать закон о поощрении и защите обличителей коррупции;
- сохранить электронное декларирование несмотря на сопротивление старых элит;
- начать перезагрузку Конституционного Суда Украины;
- внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.
Топ комментарии
+67 Топ Ган
показать весь комментарий26.05.2021 16:24
+54 Роман с камнем
показать весь комментарий26.05.2021 16:36
+42 Виктор Ле
показать весь комментарий26.05.2021 16:23
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- вернуть ответственность за незаконное обогащение- если бы не приняли тупую зеленую поправку, то не пришлось бы возвращать--все бы и так работало!---обос-ались .
- запустить Высший антикоррупционный суд--- БРЕХНЯ, полностью ВСЯ работа по ВАСУ была сделана при Порохе!
- реформировать органы прокуратуры---в который раз ?БРЕХНЯ! Они ДО вас уже были реформированы, вы просто убрали неугодных.
- подписать закон о поощрении и защите обличителей коррупции---закон не работает, когда Лерос сообщил о коррупции---на него открыли уголовное дело! больше желающих нет)))
- сохранить электронное декларирование несмотря на сопротивление старых элит---это что за достижение "сохранить"??? электронное декларирование сделано при прежней власти!
- начать перезагрузку Конституционного Суда Украины---БРЕХНЯ! Нелепое "увольнение" ранее нужного ослу тупицкого не есть перезагрузка суда!Чмо само назначило тупицкого, когда нужно было незаконно Раду распустить, а теперь героически с ним борется)))
- внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева- ГЕРОИЧЕСКИЙ поступок!!! Депутаты тоннами вносят те законопроекты, а толку...
Скоро досягненням буде просто вихід найвеличнішого на робоче місце.