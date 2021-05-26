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Команда Зеленского опубликовала достижения президента в борьбе с коррупцией. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Команда Зеленского опубликовала достижения президента в борьбе с коррупцией. СПИСОК

Команда президента Владимира Зеленского перечислила его достижения в борьбе с коррупцией за два года президентства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Команда Зеленского сообщила в Facebook.

Так, "Зеленскому за два года на посту президента в борьбе с коррупцией удалось":

- вернуть ответственность за незаконное обогащение;

- запустить Высший антикоррупционный суд;

- реформировать органы прокуратуры;

- подписать закон о поощрении и защите обличителей коррупции;

- сохранить электронное декларирование несмотря на сопротивление старых элит;

- начать перезагрузку Конституционного Суда Украины;

- внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+67
...бу-га-га Команда Зеленского опубликовала достижения президента в борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 6352
Команда Зеленского опубликовала достижения президента в борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 1701
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26.05.2021 16:24
+54
Команда Зеленского опубликовала достижения президента в борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 7118
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26.05.2021 16:36
+42
Нічого ви не зробили... сіли на потоки, продаєте посади.
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26.05.2021 16:23
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Дурделик 😆😆😆
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26.05.2021 21:03 Ответить
Зачем так, надо было рассказывать про провалы Порошенко.
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26.05.2021 21:21 Ответить
Да ты шо? Серьезно?
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26.05.2021 22:27 Ответить
интересно, где оно складирует содержимое сумок, которые каждый день кладут в багажник охранники президента?
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26.05.2021 23:33 Ответить
Зеленая брехня!
- вернуть ответственность за незаконное обогащение- если бы не приняли тупую зеленую поправку, то не пришлось бы возвращать--все бы и так работало!---обос-ались .

- запустить Высший антикоррупционный суд--- БРЕХНЯ, полностью ВСЯ работа по ВАСУ была сделана при Порохе!

- реформировать органы прокуратуры---в который раз ?БРЕХНЯ! Они ДО вас уже были реформированы, вы просто убрали неугодных.

- подписать закон о поощрении и защите обличителей коррупции---закон не работает, когда Лерос сообщил о коррупции---на него открыли уголовное дело! больше желающих нет)))

- сохранить электронное декларирование несмотря на сопротивление старых элит---это что за достижение "сохранить"??? электронное декларирование сделано при прежней власти!

- начать перезагрузку Конституционного Суда Украины---БРЕХНЯ! Нелепое "увольнение" ранее нужного ослу тупицкого не есть перезагрузка суда!Чмо само назначило тупицкого, когда нужно было незаконно Раду распустить, а теперь героически с ним борется)))

- внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева- ГЕРОИЧЕСКИЙ поступок!!! Депутаты тоннами вносят те законопроекты, а толку...
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27.05.2021 01:29 Ответить
хорошо. правильно.
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27.05.2021 06:21 Ответить
Внесення законопроекту в ВР записали у досягнення, лол)
Скоро досягненням буде просто вихід найвеличнішого на робоче місце.
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27.05.2021 09:55 Ответить
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