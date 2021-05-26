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Сектор Газа (159) эвакуация (1754) Кулеба Дмитрий (2639)

109 граждан Украины эвакуированы из Сектора Газа. Мы никогда не бросаем своих, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Общество

109 граждан Украины эвакуированы из Сектора Газа. Мы никогда не бросаем своих, - Кулеба

Сейчас эвакуированные граждане находятся в Каире, в полной безопасности, и в ближайшее время вылетят в Киев.

Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Сектор Газа. Мы успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и четырех граждан Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и скоро вылетят в Киев. Украина и Египет приложили огромные усилия для обеспечения коридора безопасности. Операцию дважды откладывали, но мы сделали ее", - написал Кулеба.

По его словам, Украина одной из первых успешно выполнила международную гуманитарную миссию по эвакуации граждан трех стран из Газы.

"Мы никогда не бросаем своих граждан и помогаем партнерам. Благодарен Египту и всей украинской дипломатической команде за успешное сотрудничество", - добавил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 140 украинцев изъявили желание вернуться из Сектора Газа, - МИД

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+20
это кацапский штамп про своих не бросаем... Зебилы как раз своих и бросают. Особенно Сержанта Журавля свои, блд, не бросают....
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26.05.2021 16:35
+14
напоминаю как говнокомандующий бросил солдата умирать
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26.05.2021 16:35
+13
Свои дома сидят, а не в секторе Газа....
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26.05.2021 16:34
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Свои дома сидят, а не в секторе Газа....
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26.05.2021 16:34 Ответить
Очень жаль, что для Зеленского Ярослав Журавель оказался " НЕ СВОИМ"....
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26.05.2021 17:27 Ответить
хоч і дома сидів, в країні.
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26.05.2021 19:11 Ответить
вот сук. Свои дома сидят - телевизор смотрят 109 граждан Украины эвакуированы из Сектора Газа. Мы никогда не бросаем своих, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3769
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26.05.2021 16:34 Ответить
" Мы никогда не бросаем своих, - Кулеба"
- кроме тех кто не забашляет 109 граждан Украины эвакуированы из Сектора Газа. Мы никогда не бросаем своих, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5246
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26.05.2021 16:34 Ответить
это кацапский штамп про своих не бросаем... Зебилы как раз своих и бросают. Особенно Сержанта Журавля свои, блд, не бросают....
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26.05.2021 16:35 Ответить
Отже сержант Журавель був не їхній. Своїх вони таки не кидають. Татаров, Єрмак, Тищенко.... Не бреше Кульбаба.
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26.05.2021 17:20 Ответить
с теми своими и чужие не нужны
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26.05.2021 16:34 Ответить
напоминаю как говнокомандующий бросил солдата умирать
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26.05.2021 16:35 Ответить
сотни и сотни бросил. в котлах.
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27.05.2021 06:20 Ответить
Пистишь. кулеба. Когда коронавирус начался, сколько граждан Украины вы бросили за границей? Без денег, без поддержки, без указаний что делать и сколько ждать. Были одни бубочкины обещания про мифические самолеьты эвакуаторы.
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26.05.2021 16:36 Ответить
От ты брешешь - за собачкое цельный самолёт посылали 109 громадян України евакуйовано з Сектору Гази. Ми ніколи не кидаємо своїх, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1622
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26.05.2021 17:27 Ответить
В "секторе газа" то да..... "свои"!....
А на нейтральной полосе на Донбассе - НЕ СВОИ?!!!
Или думаете мы забыли, как вы их БРОСАЛИ?!
109 граждан Украины эвакуированы из Сектора Газа. Мы никогда не бросаем своих, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8677
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26.05.2021 16:37 Ответить
чего? кого? брехло.
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26.05.2021 16:37 Ответить
Эко их занесло..
"Толя: - Папа, а там наші билі?

Опанас (гладить Толю по голові): - Билі, оні всюду билі..." (С)
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26.05.2021 16:38 Ответить
Родина тебя не забудет. Но и не вспомнит.
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26.05.2021 16:38 Ответить
делаем вывод . Журавель для них не свой
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26.05.2021 16:38 Ответить
А свої то ХТО ?
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26.05.2021 16:44 Ответить
в косоворотках
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26.05.2021 17:01 Ответить
Нафига? Уже 6 дней как закончилась война. Может нужно было тогда когда израильтяне каждый день мирных сотнями ложили?
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26.05.2021 16:53 Ответить
Мы никогда не бросаем своих, - Кулеба
===============
Кроме тех, кто воюет. Подонки циничные.
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26.05.2021 17:00 Ответить
А еще им надо каждому по квартире в Киеве подарить
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26.05.2021 18:59 Ответить
И нах... они здесь нужны????
Как бойцы на передовой погибают, то хрен кого из руководства найдешь, что бы организовать спасательную операцию, а как вывозить всякий чуркистан, то они впереди всего мира. Твари.
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26.05.2021 19:25 Ответить
Хіба що тих, кого кидаємо на передовій помирати від ран. Суки.
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26.05.2021 21:13 Ответить
Своих они не бросают.
А украинцев можна.
Потому на совет НАТО вас и не приглашают, слуги своего народа.
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27.05.2021 00:39 Ответить
Врёт этот пупсик, бросают всегда и везде. Проверено лично.
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18.08.2021 01:55 Ответить
 
 