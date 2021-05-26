109 граждан Украины эвакуированы из Сектора Газа. Мы никогда не бросаем своих, - Кулеба
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Сейчас эвакуированные граждане находятся в Каире, в полной безопасности, и в ближайшее время вылетят в Киев.
Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Сектор Газа. Мы успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и четырех граждан Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и скоро вылетят в Киев. Украина и Египет приложили огромные усилия для обеспечения коридора безопасности. Операцию дважды откладывали, но мы сделали ее", - написал Кулеба.
По его словам, Украина одной из первых успешно выполнила международную гуманитарную миссию по эвакуации граждан трех стран из Газы.
"Мы никогда не бросаем своих граждан и помогаем партнерам. Благодарен Египту и всей украинской дипломатической команде за успешное сотрудничество", - добавил Кулеба.
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- кроме тех кто не забашляет
А на нейтральной полосе на Донбассе - НЕ СВОИ?!!!
Или думаете мы забыли, как вы их БРОСАЛИ?!
"Толя: - Папа, а там наші билі?
Опанас (гладить Толю по голові): - Билі, оні всюду билі..." (С)
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Кроме тех, кто воюет. Подонки циничные.
Как бойцы на передовой погибают, то хрен кого из руководства найдешь, что бы организовать спасательную операцию, а как вывозить всякий чуркистан, то они впереди всего мира. Твари.
А украинцев можна.
Потому на совет НАТО вас и не приглашают, слуги своего народа.