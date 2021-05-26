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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7526) Лукашенко (3502) Кизим Игорь (25) Протасевич Роман (309)

Решение о задержании Протасевича принималось лично Лукашенко, - посол Украины в Беларуси Кизим

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Решение о задержании Протасевича принималось лично Лукашенко, - посол Украины в Беларуси Кизим

Спецоперация по задержанию в Беларуси журналиста Романа Протасевича была проведена не спонтанно, решение принималось лично Александром Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

На вопрос, насколько самостоятельно действовала Беларусь, Кизим ответил:

"Я откровенно скажу - на моей практике не только в Беларуси, а за всю дипломатическую карьеру это первый случай, когда останавливается самолет следующим образом. Очевидно, что решение принималось на самом высоком уровне, об этом никто другого не говорит. Решение принималось лично Александром Лукашенко после того, как ему соответствующие структуры доложили о необходимости такого шага и так далее. Очевидно, что операция была проведена не спонтанно, она готовилась. Решение принималось, как самостоятельно я не знаю, но то, что первым лицом - это точно, и это доказано. Самим Александром Лукашенко".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Посол домой хочет. Задолбала его эта Беларусь))). А в связи с таким заявлением, чокнутый диктатор его точно вышлет. Понятно, что посол не может этого не понимать.
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26.05.2021 16:43
+2
Ну це давно всім зрозуміло. Зараз у нього взагалі дах поїхав. Але вражає кількість погані в погонах, яка із задоволенням гвалтує, піддає тортурам, вбиває невинних людей. Скільки біологічного сміття серед, так званих правоохоронців. Я вважаю, що треба заборонити в'їзд в нормальні країни співробітників білоруської поліції та їх сімей.
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26.05.2021 16:54
+1
там картоплю копають за помахом руки, а тут акт терору. Колись каддафі, будучи в поганому настрої через боротьбу з загниваючим Заходом, віддав наказ підірвати літак. Це вже потім підривачів посадили, гроші заплатив жертвам. Але все таки в рідному селі родичі вбили витягнули з нори і кинули на площі. А такий був завзятий друг двох фюрерів.
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26.05.2021 16:50
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Ну це давно всім зрозуміло. Зараз у нього взагалі дах поїхав. Але вражає кількість погані в погонах, яка із задоволенням гвалтує, піддає тортурам, вбиває невинних людей. Скільки біологічного сміття серед, так званих правоохоронців. Я вважаю, що треба заборонити в'їзд в нормальні країни співробітників білоруської поліції та їх сімей.
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26.05.2021 16:54 Ответить
Посол домой хочет. Задолбала его эта Беларусь))). А в связи с таким заявлением, чокнутый диктатор его точно вышлет. Понятно, что посол не может этого не понимать.
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26.05.2021 16:43 Ответить
Главное чтоб не по частям выслал...
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26.05.2021 16:56 Ответить
Решение принималось, как самостоятельно я не знаю, но то, что первым лицом - это точно, и это доказано. Самим Александром Лукашенко
Украинского посла в Беларуси нужно срочно менять! -- у него причинное со следственным не связывается...

...и это доказано. Самим Игорем Кизимом...*)
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26.05.2021 16:46 Ответить
А идею и петрова с бошировым подкинуло само собой ху@ло, теперь все пазлы складываются
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26.05.2021 16:48 Ответить
кто бы сомневался
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26.05.2021 16:50 Ответить
там картоплю копають за помахом руки, а тут акт терору. Колись каддафі, будучи в поганому настрої через боротьбу з загниваючим Заходом, віддав наказ підірвати літак. Це вже потім підривачів посадили, гроші заплатив жертвам. Але все таки в рідному селі родичі вбили витягнули з нори і кинули на площі. А такий був завзятий друг двох фюрерів.
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26.05.2021 16:50 Ответить
тварина
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26.05.2021 16:57 Ответить
Рішення про затримання Протасевича приймалося особисто Лукашенком, - посол України в Білорусі Кизим - Цензор.НЕТ 4154 Рішення про затримання Протасевича приймалося особисто Лукашенком, - посол України в Білорусі Кизим - Цензор.НЕТ 7748
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26.05.2021 17:11 Ответить
Шкірка вичинки не стоїть. Вигода вусатого таракана від захоплення журналіста непорівнянна з економічними втратами Білорусі від санкцій та ізоляції. Бульбаський недофюрер прорахувався. Вірніше, не сподівався на таку реакцію Заходу.
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26.05.2021 17:18 Ответить
Решение принималось, как самостоятельно я не знаю, но то, что первым лицом - это точно, и это доказано. Самим Александром Лукашенко".Источник: https://censor.net/ru/n3267646

А хто відслідковував "клієнта" , а хто ще з ним летів - 3-4 чоловіка - пропали після посадки крім задержаних Рішення про затримання Протасевича приймалося особисто Лукашенком, - посол України в Білорусі Кизим - Цензор.НЕТ 5837
Це були спецслужби Білорусії ?
Чи спецслужби більш "фахового президента" - той тільки де не влізе ?
Рішення про затримання Протасевича приймалося особисто Лукашенком, - посол України в Білорусі Кизим - Цензор.НЕТ 9745
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26.05.2021 19:39 Ответить
Лука рішень не приймає - він лише виконує команди Пуйла.
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26.05.2021 17:47 Ответить
Протасевичу дуже пощастить якщо Ху.ло вирішить використати його на перемовинах із Байденом... Бо якщо його використають для повної ізоляції Лукашенко від світу, то можливостей вбити людини на території Білорусі у Ху.ла безліч.
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26.05.2021 18:53 Ответить
Да сколько можно об этом уроде лукашенко вспоминать. Посмотрите, сами белорусы, как терпилы помалкивают. Соплями утираются. Нет воли у них быть свободными. Жалкие потомки, великих предков. Предков, которые воевали и победили фашизм. А сейчас белорусь, страна берущая свое начало в 800 годах, жалкое подобие северной кореи.
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26.05.2021 22:25 Ответить
 
 