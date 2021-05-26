17-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники
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Вечером 25 мая в Минске 17-летний Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела за участие в "массовых беспорядках" 9-11 августа 2020 года, покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного здания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна".
Парень перед самоубийством опубликовал пост в соцсети "ВКонтакте", в котором объясняет свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах: "Вина тому, стал следственный комитет".
Известно, что Дмитрий был сиротой, жил в общежитии. Именно сотрудники этого общежития указали на парня как на участника акций протеста, после чего он стал фигурантом уголовного дела по ст. 293 УК. Известно, что днем 25 мая он был на допросе по этому делу. В своем посте парень отметил: "Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе".
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кусень хліба ніколи не замінить волі.
Позор убийцам!!!
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сотрудники этого общежития указали на парня как на участника акций протеста
Чтобы не прибегать к более радикальным действиям относительно Лукашенко
Коля, чмо ты малолетнее, усвой истину: за деяния твоего папаши народ будет мстить тебе. Твоя судьба очень незавидная
Слова выглядят слишком искренне, чтобы это была подделка + убийство. Но, с другой стороны, как-то странно : сам пишет, что это не выход, что надо жить, и сам же поступает наоборот. Как-то не укладывается в логику того, что он написал . . .
Может всё-таки убили парня ?