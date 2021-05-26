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17-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Вечером 25 мая в Минске 17-летний Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела за участие в "массовых беспорядках" 9-11 августа 2020 года, покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного здания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна".

Парень перед самоубийством опубликовал пост в соцсети "ВКонтакте", в котором объясняет свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах: "Вина тому, стал следственный комитет".

Известно, что Дмитрий был сиротой, жил в общежитии. Именно сотрудники этого общежития указали на парня как на участника акций протеста, после чего он стал фигурантом уголовного дела по ст. 293 УК. Известно, что днем 25 мая он был на допросе по этому делу. В своем посте  парень отметил: "Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе".

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17-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники 01
17-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
тільки кому це тепер треба...
кусень хліба ніколи не замінить волі.
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26.05.2021 17:33
+23
А вообще, дороги хорошие и медицина
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26.05.2021 17:32
+18
17-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники - Цензор.НЕТ 372217-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8164 17-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2079
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26.05.2021 17:35
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А вообще, дороги хорошие и медицина
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26.05.2021 17:32 Ответить
тільки кому це тепер треба...
кусень хліба ніколи не замінить волі.
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26.05.2021 17:33 Ответить
Любимый довод нашей ваты про усатого поца...
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26.05.2021 18:15 Ответить
17-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники - Цензор.НЕТ 372217-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8164 17-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2079
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26.05.2021 17:35 Ответить
Мое мнение: текст надуман и не написан убиенным!
Позор убийцам!!!
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26.05.2021 17:50 Ответить
Ти за все це ще відповіси, вусата мерзото
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26.05.2021 17:36 Ответить
с Лукой все понятно . он ***** . надеюсь и наказание понесет . а с этими как ? " сотрудники этого общежития указали на парня как на участника акций протеста " 17-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники - Цензор.НЕТ 536
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26.05.2021 17:40 Ответить
Вот поэтому Майдан всегда должен заканчиваться победой протестующих ,а не марзот доносчиков...
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26.05.2021 18:17 Ответить
Парубка довели до суїциду білоруський однодумці українських фанатів хазяйновитого калгаспника.
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26.05.2021 17:38 Ответить
Вообще в доносчиков нужно на улице какашками кидаться и помоями их обливать
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26.05.2021 17:41 Ответить
как то слышал что в штатах , так принято и в европе тоже , может ошибаюсь конечно ....но тут такое писали люди , а на цензоре ,как известно, шо попало не напишут
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26.05.2021 17:45 Ответить
и шо..в штатах стучат на тех кто участвует в митингах 17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3023
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26.05.2021 17:48 Ответить
До какого ужаса довел страну Лукашенко. Гореть ему в Аду со всеми своими прихвоснями и ублюдками!
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26.05.2021 17:45 Ответить
Если народ его любит,то пусть терпят. Они хотели в ссср ,они уже там.
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26.05.2021 17:55 Ответить
А мерзких террористов скинуть с 16 этажа. Весь мир на радостях месяц будет гудеть
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26.05.2021 17:45 Ответить
насчет митингов , не знаю, я про доносительство как таковое, если можно так сказать даже про "институт доносительства" в целом и его уровень.
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26.05.2021 17:51 Ответить
есть доносительство..а есть предупреждение о преступлении..в данной статье речь идет о митингах..
---------
сотрудники этого общежития указали на парня как на участника акций протеста
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26.05.2021 17:54 Ответить
ну как то витеевато, предупреждение о преступлении , даже можно сказать "о возможном" преступлении" и донос - типа как речь вишинского , а есть еще понятие несообщения о преступлении , то есть недоносительство 17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники - Цензор.НЕТ 346 ну ладно , ладно , я не в коем случае не спорю.....а то тут ща юристы особенно американско-европейские будут возмущенно кричать 17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1693
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26.05.2021 18:00 Ответить
папуколи скинуть нафик с 16-го этажа
Чтобы не прибегать к более радикальным действиям относительно Лукашенко
Коля, чмо ты малолетнее, усвой истину: за деяния твоего папаши народ будет мстить тебе. Твоя судьба очень незавидная
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26.05.2021 18:00 Ответить
17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2892 17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники - Цензор.НЕТ 192
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26.05.2021 18:03 Ответить
бульбущеску скаже що то був охєнт біндєро-цру який не витримав мук совєсті перед "савєцкой родіной"...вибачте за цинізм перед померлим
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26.05.2021 18:17 Ответить
Напрасно.Всё можно поправить кроме смерти.Никогда не стоит отчаиваться.
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26.05.2021 18:38 Ответить
Не далее как в августе прошлого года лысое чмо справа прилюдно пожалело, что лысое чмо слева - не украинский президент. Как здоровье, Дим? Стул нормальный? Теперь ты по уши в нём. Теперь этот мальчик - и на твоей совести тоже. Если она вообще есть у такой гниды, как ты.

17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3186
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26.05.2021 18:43 Ответить
Откуда у него , он же го"дон
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27.05.2021 12:40 Ответить
вот дурень то а.. Взял себя и того.... нет что бы какую то сволочь с собой туда захватить. ИМХО все ихнее кгб вонючее нужно просто сжечь до тла. Почему молодняк должен уступать место, всякой ватной швали?
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26.05.2021 18:54 Ответить
Не думаю що це він писав... занадто все правильно
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26.05.2021 19:00 Ответить
Парня жаль. Трагедия.

Слова выглядят слишком искренне, чтобы это была подделка + убийство. Но, с другой стороны, как-то странно : сам пишет, что это не выход, что надо жить, и сам же поступает наоборот. Как-то не укладывается в логику того, что он написал . . .

Может всё-таки убили парня ?
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26.05.2021 19:28 Ответить
Зря это он. Если хотел свести счеты с жизнью, нужно было кого-то с собой увести из свиты Луки. В идеале - самого Луку.
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26.05.2021 19:30 Ответить
17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3561 17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3561
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26.05.2021 19:35 Ответить
А ЛУКАШЕНКО НЕ СТАРЕЕТ !!! ОН ПОДЖИВЛЯЕТСЯ КАК ЧЕРТ КРОВЬЮ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН !!!
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26.05.2021 20:08 Ответить
Вот ответ, когда некоторые дебилы спрашивают "за что умирают украинские воины на Донбассе... За свободу, за свои права, за свою страну...чтобы всякая мерзость не могла "приватизировать" страну на 30 лет...
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26.05.2021 20:46 Ответить
 
 