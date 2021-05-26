17-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники

Вечером 25 мая в Минске 17-летний Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела за участие в "массовых беспорядках" 9-11 августа 2020 года, покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного здания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна".

Парень перед самоубийством опубликовал пост в соцсети "ВКонтакте", в котором объясняет свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах: "Вина тому, стал следственный комитет".

Известно, что Дмитрий был сиротой, жил в общежитии. Именно сотрудники этого общежития указали на парня как на участника акций протеста, после чего он стал фигурантом уголовного дела по ст. 293 УК. Известно, что днем 25 мая он был на допросе по этому делу. В своем посте парень отметил: "Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ



